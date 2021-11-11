СБУ передала Минобороны изъятое контрразведкой оружие на 1 млрд грн общим весом более 500 т. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины передала большую партию вооружения Министерству обороны Украины. Речь идет об арсенале общей стоимостью около 1 млрд грн, который контрразведка СБУ изъяла в ходе спецопераций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Указанное вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом. Принимая во внимание обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины.
В частности, СБУ в ходе обысков изъято и передано Министерству обороны Украины вооружение общим весом более 500 тонн:
- оружие (гранатометы);
- боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);
- взрывчатые вещества (тротил);
- 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;
- составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
- двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "МиГ");
- комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
- фосфорные и соляные кислоты.
Так, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. СБУ открыла по этому факту уголовное производство.
Также было установлено, что документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.
Использование указанного военного имущества значительно усугубит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины.
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И не повернул власныкам
Нам показали ровно то, что мы должны были увидеть. Ты веришь в то, что любой транзит оружия (если это конечно был транзит) в любые времена, обходится без непосредственного участия СБУ?
Понятно же что эта схема не сегодняшняя. Всегда все работало, а тут что-то пошло не так. Ну и ,типа, клиент не платит, тогда отдадим в ВСУ. Не заработаем так хоть пропиаримся.
Я ЭТО как-то пропустил, при Пете пятом как раз пять складов рвануло, а тут бог миловал пока.
Воевали ты это про то как из Дебальцево бросив все сваливали по-быстрому или про сто первое одностороннее прекращение огня?!!
И КУДА ж при Зеленском "только" ОТСТУПИЛИ?
Дивиться менше шоколадні канали ГЕТЬмана, бо мозок потече.
між іншим ні слова про те звідки взялося стільки військового майна і хто за "за нажите непосильною працею" має нести відповідальність. очевидно, сране СБУ відбілює свою задрипану продажність і нікчемність.
ЩО ОЗНАЧАЄ ТАКА ЦИТАТА
Так, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. СБУ открыла по этому факту уголовное производство. Источник:
Если давно, то предполагаю все это богатство ушло из украинских складов и через фирмы-прокладочки реализовалось за бугром, что зря у нас склады периодически взрывались?!
З часів Януковича при рашистському міністрі оборони ? А чому Таран не взяв це для ЗСУ? Ваня Баканов не втіддавав? Чекав часу для піару ?
Тут есть интересная статья по этому вооружению!
https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ssu-125.html ссылка -- https://www.ukrmilitary.com/2021/11/ssu-125.html
Зауважимо, що це не перша подібна передача. У серпні 2019 року, СБУ, військова прокуратура, ДП «Укроборонсервіс» і Миколаївська митниця https://www.ukrmilitary.com/2019/08/s125-konfiskat.html передали військовим дивізіон ЗРК С-125 , арештований в Україні за статтею «контрабанда».
Водночас цілком можливо, що сьогодні знов йдеться про озброєння, що було вилучене у 2019 році, адже СБУ демонструє ті ж фото з озброєнням (зокрема ракети), які демонструвалися у 2019 році
Это пророчество такое, или просто в штате присутствует переводильщик деревянный?
У серпні 2019 року, СБУ, військова прокуратура, ДП «Укроборонсервіс» і Миколаївська митниця https://www.ukrmilitary.com/2019/08/s125-konfiskat.html передали військовим дивізіон ЗРК С-125 , арештований в Україні за статтею «контрабанда».
Пиарятся похоже по второму кругу
тобто СБУ або не компетентне, або не договорює, бо мало до цього стосунок