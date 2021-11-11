"Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние": Ситуация на белорусско-польской границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Граничащие с Беларусью страны обеспокоены тем, что миграционный кризис может перерасти в военное противостояние.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство обороны Польши публикует видео, где отмечает, что мигранты строго контролируются белорусскими службами.

В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что на утро 11 ноября на линии границы возле польских заграждений находятся более 2 тыс. беженцев.

Также Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что на границе обнаружили беженцев, которых якобы "избили польские силовики".









Белорусское госагентство "БЕЛТА" также публикует фотографии с границы.





















Агентство Reuters сообщает, что граничащие с Беларусью страны выразили обеспокоенность тем, что кризис из-за роста числа мигрантов, пытающихся прорваться через границы Европейского Союза, может перерасти в военное противостояние.







