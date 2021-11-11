"Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние": Ситуация на белорусско-польской границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Граничащие с Беларусью страны обеспокоены тем, что миграционный кризис может перерасти в военное противостояние.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Министерство обороны Польши публикует видео, где отмечает, что мигранты строго контролируются белорусскими службами.
В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что на утро 11 ноября на линии границы возле польских заграждений находятся более 2 тыс. беженцев.
Также Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что на границе обнаружили беженцев, которых якобы "избили польские силовики".
Белорусское госагентство "БЕЛТА" также публикует фотографии с границы.
Агентство Reuters сообщает, что граничащие с Беларусью страны выразили обеспокоенность тем, что кризис из-за роста числа мигрантов, пытающихся прорваться через границы Европейского Союза, может перерасти в военное противостояние.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
с маленькими детьми и женщинами, в т.ч. беременными, ввязаться в авантюру перейти границу Польши могли только полностью безответственные люди за свое будущее
человеческомуматериалу. Страшно, когда в местных органах власти присутствует большинство иноплеменников; когда в политические партии пролазят (за существенные пожертвования, откровенно - просто покупают места в парламентах и местных органах самоуправления. Европа становится настолько импотентной, незрелой, что неспособна защитить остатки европейской цивилизации.
Большинство из них даже не понимает, что пересечение гранцы в любом выбранном месте - это уголовное преступление. Не знают и не понимают. Как и не понимают, что такое режим Лукашенко и какая погода в Беларуси в ноябре.
Это примерно как те люди, которые себя СНАРУЖИ к взлетающим реактивным самолётам привязывали в Афганистане, исренне веря, что им удастся так добраться живыми до Америки.
Для них это всё ковры-самолёты из сказок.
Такое будет и дальше продолжаться, пока проделки кремлядьского КУЙла и его свиты будут оставаться безнаказанными
Ф
Язык не поворачивается назвать его дураком. Скорей дураки это мы и все остальные.
Еврогейский парламент поражен им ничуть не менее, надеюсь не более чем...!
..
типа ЕС когда-то пообещал мигрантам работу и жилье в ЕС ,вроде Меркель это обещала .. мигранты жили до этого в лагерях в Турции и Ердоган пугал что скоро выпустит их дальше ...
теперь мониторя ситуацию в Беларуси ,кацапы озабочены тем как невежливо поступили к имигрантам поляки ,которые не пускают сирийцев и иракцев в родную гавань .. Какой оказался бесчеловечный Евросоюз по отношению к этим людям и ЕС когдато бомбил их дома и бла бла бла .....
но перед кем россия хочеть очернить ЕС ?перед самим же ЕС ?или Африкой или Китаем ..а может то что обесчание не сдержали ....ну да это жестко
"... и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в (своих) людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади, пускай они попробуют стрелять в женщин и детей!"
Бояться навіть у приватних повідомленнях диктатора луку критикувати.
Не надо забывать, что Древнегреческая цивилизация и Римская империя столкнулись с еще более древней цивилизации Персии, которая появилась на берегах Тигра и Ефрата, а города Средней Азии, типа Бухара или Самарканд ничем не моложе Рима, а когда в Самарканде была астрономическая обсерватория, то ваша Москва еще вообще отсутствовала.
Ви бачили пограбовани кацапами аули. А я бачив багато їх міст, як раз з каналізаціями, яки старше Мацкви. А ще, у вісемьдесяти прошлого століття, я бачив поруч з Мацквою їхні деревні без подведенних ліній електропередач і ясна річ там все брудне, без каналізації та очисних споруд.
А ви - звичайний хам.
А те, що ви пишите українською мовою, НІЧОГО не доказують. Ваши висловлювання у стілі кацапів, гитлеровців та євреєв доказують це.
«И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей! И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине».
Точно.... їм навіть чзати на СВОЇХ ЖЕ ДІТЕЙ!!!
А ЧОМУ БАГАТІ ДУБАІ ТА ІНЬШІ АРАЬСЬКИ/МУСУЛЬМАНСЬКІ КРАЇНИ НЕ ДОПОМОЖУТЬ СВОЇМ?!!!
*Погранкомитет* беларуси, не гоните беса.
По видимому такая зазвазка ему не выгодна и не входит в планы *****.
Если Польша пойдет хоть на какие-то уступки то будет в ,,кармане,, ***** который мигрантами будет троризировать любую страну.