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"Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние": Ситуация на белорусско-польской границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Граничащие с Беларусью страны обеспокоены тем, что миграционный кризис может перерасти в военное противостояние.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство обороны Польши публикует видео, где отмечает, что мигранты строго контролируются белорусскими службами.

В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что на утро 11 ноября на линии границы возле польских заграждений находятся более 2 тыс. беженцев.

Также Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что на границе обнаружили беженцев, которых якобы "избили польские силовики".

Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 01
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 02
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 03
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 04

Белорусское госагентство "БЕЛТА" также публикует фотографии с границы.

Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 05
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 06
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 07
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 08
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 09
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 10
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 11
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 12
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 13
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 14

Агентство Reuters сообщает, что граничащие с Беларусью страны выразили обеспокоенность тем, что кризис из-за роста числа мигрантов, пытающихся прорваться через границы Европейского Союза, может перерасти в военное противостояние.

Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 15
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 16
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 17
Миграционный кризис может перерасти в военное противостояние: Ситуация на белорусско-польской границе 18

Автор: 

Беларусь (7891) граница (5269) мигранты (981) Польша (8409)


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Топ комментарии
+41
Ось так люди стають пішаками в чужий грі. Поляки хай тримаються до морозів вже не далеко...білорусам ганьба...
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11.11.2021 13:52
+32
Люди? Там их нет. Там будущее пополнение организованной преступности и матки, которые будут рожать новых личинок, чтобы сожрать остатки европейской цивилизации.
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11.11.2021 14:11
+20
Поляки и литовцы - истые европейские католики (не евро3,14расы),и на одном месте они видели приказы Брюсселя о квотах на пришлых дармоедов..
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11.11.2021 13:57
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И ковид их не берёт. Странно.
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11.11.2021 13:52 Ответить
Они просто не смотрят новости.
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11.11.2021 13:56 Ответить
Там все вакцЫнированы просто)))
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11.11.2021 14:22 Ответить
Я думаю, что берет в полный рост, и ковид, и обычные пневмонии, и умирают от этого. Попробуй в палатке при минусе ночью пожить недельку. Но кто же их там считает? Плюс-минус пара тысяч туда-сюда. Мелочь.
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11.11.2021 14:12 Ответить
Ось так люди стають пішаками в чужий грі. Поляки хай тримаються до морозів вже не далеко...білорусам ганьба...
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11.11.2021 13:52 Ответить
Люди? Там их нет. Там будущее пополнение организованной преступности и матки, которые будут рожать новых личинок, чтобы сожрать остатки европейской цивилизации.
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11.11.2021 14:11 Ответить
жестко, но верно !

с маленькими детьми и женщинами, в т.ч. беременными, ввязаться в авантюру перейти границу Польши могли только полностью безответственные люди за свое будущее
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11.11.2021 15:49 Ответить
Это биомусор. Я жил в Европе несколько лет и могу заверить, почти никто из "беженцев" не приехал работать, учиться, добиваться места в жизни. Достаточно плодить своих новых зверушек, получать пособия и жить беззаботно. Эти "зверушки" стали настоящим бичем для коренного населения, которое не понимает решений их правительств, дающих столько привилегий и льгот бездарному, ни на что не годному человеческому материалу. Страшно, когда в местных органах власти присутствует большинство иноплеменников; когда в политические партии пролазят (за существенные пожертвования, откровенно - просто покупают места в парламентах и местных органах самоуправления. Европа становится настолько импотентной, незрелой, что неспособна защитить остатки европейской цивилизации.
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11.11.2021 15:56 Ответить
Эти люди, к сожалению, все довольно наивные, недалёкие и плохообразованные.
Большинство из них даже не понимает, что пересечение гранцы в любом выбранном месте - это уголовное преступление. Не знают и не понимают. Как и не понимают, что такое режим Лукашенко и какая погода в Беларуси в ноябре.

Это примерно как те люди, которые себя СНАРУЖИ к взлетающим реактивным самолётам привязывали в Афганистане, исренне веря, что им удастся так добраться живыми до Америки.
Для них это всё ковры-самолёты из сказок.
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11.11.2021 16:06 Ответить
та поляки то продержатся, а вот продержимся ли мы когда кацапы это всё к нам направят ?
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11.11.2021 14:32 Ответить
Їх українська зарплата не цікавить. Вони вже потрапили річну зарплату, і якщо ви не понесете їм гарячий чай з бутербродами то протримаємся. Бідність тут на нашій стороні...
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11.11.2021 14:39 Ответить
Ви дуже помиляєтеся! Потрапивши в Україну, вони попрямують до Словаччини, Угорщини, Румунії і знов таки Польщі. А там? А там їх не пропустять! Вгадайте з одного разу - де вони залишаться?
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11.11.2021 19:26 Ответить
В Украине они точно не останутся. Тут нет пособий для беженцев. Какой смысл? Этих людей даже Польша не интересует.
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12.11.2021 00:13 Ответить
Це не люди, це біологічна зброя.
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11.11.2021 16:23 Ответить
Все идет по плану кремлядьского КУЙла.
Такое будет и дальше продолжаться, пока проделки кремлядьского КУЙла и его свиты будут оставаться безнаказанными
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11.11.2021 13:53 Ответить
Такое впечатление что путин обречен на победы и последующий передел мира.
Ф
Язык не поворачивается назвать его дураком. Скорей дураки это мы и все остальные.
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11.11.2021 13:57 Ответить
фарт бесконечным не бывает,во всяком случае,История тому доказательство..
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11.11.2021 13:58 Ответить
Неее, ЗЕбилизм, это проблема не только Украины!
Еврогейский парламент поражен им ничуть не менее, надеюсь не более чем...!
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11.11.2021 14:08 Ответить
Путен давно уже насмехается и изгаляется над всем остальным миром. Пока Европа играет в демократию, путен играет в игру без правил. Вспомните Крым.
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11.11.2021 14:18 Ответить
Есть такое понятие, как криминальное мышление. Вот у пуйла оно такое.. найдутся люди, которые это чудовище остановят.
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11.11.2021 15:01 Ответить
Если верить росСМИ, зверушки сами собой прилетели в Беларусь. Как птицы.

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11.11.2021 15:10 Ответить
кто сказал это ссылку или видео можно посмотреть ?
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11.11.2021 13:54 Ответить
удивительно почему там еще нет **********
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11.11.2021 13:55 Ответить
Показово, що багаті ісламські країни своїх єдиновірців не поспішають приймати.
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11.11.2021 13:56 Ответить
Основной инстинкт. Бойся приютить иноплеменника - основной закон на Востоке. Ибо он приведет за собой толпы других и возьмет тебя в рабство. Известная книга "Исламизация Европы" очень наглядно описывает то, что происходит с Европой и ее вырождающейся элитой.
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11.11.2021 14:17 Ответить
"Смерть заходу" теж рекомендую.
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11.11.2021 14:24 Ответить
Пожалуйста, подскажите автора, сразу не нашел...
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11.11.2021 14:28 Ответить
Патрік Б'юкенен
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11.11.2021 14:35 Ответить
Спасибо
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11.11.2021 14:37 Ответить
Немає за що. Читайте, поки комуняки не заборонили. Бо все до того і йде.
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11.11.2021 14:53 Ответить
Рано или очень скоро Гитляра реабилитируют ибо так продолжаться не может. Должна быть чистота расы, а не вот это вот все...
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11.11.2021 14:25 Ответить
. Така ситуація один в один нагадує сирійський варіант, коли на території сусідніх країн були збудовані табори для біженців. А біженці, обминаючи ці табори, перли в Туреччину, а далі в Грецію. Цілеспрямовано. Хтось же організував, загітував, пояснив план дій. І спрацювало. Можна вже говорити про напрацьовану технологію перетину кордону біженцями.
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11.11.2021 15:54 Ответить
Поляки и литовцы - истые европейские католики (не евро3,14расы),и на одном месте они видели приказы Брюсселя о квотах на пришлых дармоедов..
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11.11.2021 13:57 Ответить
3 день помойко-шоу передачи с Скабеевой и прочими неутихают о бесчеловечности ЕС к мигрантам из Сирии
..
типа ЕС когда-то пообещал мигрантам работу и жилье в ЕС ,вроде Меркель это обещала .. мигранты жили до этого в лагерях в Турции и Ердоган пугал что скоро выпустит их дальше ...

теперь мониторя ситуацию в Беларуси ,кацапы озабочены тем как невежливо поступили к имигрантам поляки ,которые не пускают сирийцев и иракцев в родную гавань .. Какой оказался бесчеловечный Евросоюз по отношению к этим людям и ЕС когдато бомбил их дома и бла бла бла .....
но перед кем россия хочеть очернить ЕС ?перед самим же ЕС ?или Африкой или Китаем ..а может то что обесчание не сдержали ....ну да это жестко
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11.11.2021 14:02 Ответить
Перед своими гражданами. Ведь из рашки бегут .. бегут тысячами.
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11.11.2021 15:06 Ответить
все йде згідно тактики фуйловського тероризму :
"... и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в (своих) людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади, пускай они попробуют стрелять в женщин и детей!"
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11.11.2021 14:04 Ответить
Була стаття на соку скільки коштує біженцю такий вояж.... в Україні щоб такі гроші піднімати треба дуже постаратися...отак чужими руками і за чужі гроші московити вертять світом як циган сонцем. Після прориву з потоком 2 кремлядь поняла що євротєрпіли все схавають...буде їм урок як вибирати всяких нікчемних балаболів...ну а поляци мають яйкі мені самому навіть цікаво подивитись хто кому вдує...
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11.11.2021 14:05 Ответить
Мои знакомые москвичи, которые еще не утратили критического мышления, спрашивают: а на какие деньги они (зверушки) покупают визу за 2600 дол? перелет от 300 дол? Проживание двухнедельное за 20-300 дол ? Я им отвечаю: на те же деньги, что оплачивались сотни (!) автобусов с беженцами из Ливана, Сирии, которые потоком шли на Европу через Болгарию и Венгрию. Как оказалось, все платежи за автобусы вели через несколько посредников к ...Газпрому.
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11.11.2021 14:15 Ответить
Весь фокус в тому що вони платять зі своєї кишені
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11.11.2021 14:41 Ответить
Вот примерно с этого момента все началось
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11.11.2021 14:17 Ответить
Романтіка для арабів і курдів.... пригода на все життя і подяка за такий кайфовий ВІП відпочинок вусатому Лукаческу... і його патрону Пуйлу.
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11.11.2021 14:20 Ответить
я подомумал ти про Мирча Луческу говориш
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11.11.2021 14:26 Ответить
поважний тренер тут ні при чому.
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11.11.2021 14:52 Ответить
Больше всего от путинского терроризма в Сирии пострадала Турция. Там беженцев миллионы. Европа кричит караул от сотни тысяч мигрантов, а там просто гуманитарная катастрофа. Как-то спросили сирийца, почему он не останется в Польше или Венгрии, тот ответил: - Я с таким трудом проник сюда, поэтому моя цель только Германия, Франция, Великобритания.
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11.11.2021 14:20 Ответить
Больше всего от беженцев выиграла Турция. Получив от Запада хорошие деньги на содержание зверушек, Турция всегда имеет в рукаве хорошие карты для давления и по многим другим вопросам (проживание турок в Германии, Австрии), свободу передвижения по Европе. Про то, что турки сегодня - основа всех ОПГ Европы, Эрдоган скромно умалчивает. Захват Европы и ее исламизация в этот раз происходит мирно, практически без оружия.
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11.11.2021 14:43 Ответить
Які чудові люкс-номера пуд жмутом гиляк із хвої, підвозять мінеральну воду в бочці, по-вітру можна сходити прямо за люкс-номером, беспосереднє спілкування з природою, чуєш музику вітру й насолоджуєшся вночі видом "великої медведиці, ще й в обнімку з його величністю морозом - чим не рай? За таке не жаль віддати 2600$ з рила, це просто задарма..., як мігрантам повезло з Білорусью...
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11.11.2021 14:26 Ответить
хтось добряче постриг чрножопих боаранів ...
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11.11.2021 14:30 Ответить
Бараны попадая в Европу начинают требовать себе уважения, принимать законы в их интересах, а когда бараны перекрывают улицы и дороги, импотентные власти идут на все, только чтобы бараны не бунтовали.
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11.11.2021 16:10 Ответить
такие душораздерающие фото выложили аж прослезился , плять... хитрая черножопая "цыганва" - будущие дармоеды и попрошайки...
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11.11.2021 14:27 Ответить
Если в бочку с медом кинуть ложку говна, то мед испортится. Если в бочку с говном кинуть ложку меда ничего не поменяется. Так же и с чистотой рассы: сколько бы черные не сношались - белыми они не станут, а вот белые если будут сношаться с черными, то станут черными... Увы миру не хватает тоталитаризма, особенно Европе!!!
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11.11.2021 14:35 Ответить
Зверушки смиренны, пока они в лагере для "беженцев", как только они попадают в Европу от их покорности и смирения ничего не остается. Жил в Граце (Австрия), там, как и во всей Австрии на каждом углу турецкие закусочные, вечерами повсюду продают наркотики, турецкая молодежь запросто может избит своих сверстников, только потому, что они австрийцы и им не понравились. И до приезда полиции успевают успешно покинуть Европу.
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11.11.2021 14:46 Ответить
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11.11.2021 16:05 Ответить
Самое печальное что белорусы еще не понимают чем это им грозит.Коллективную ответственность еще ни кто не отменил.Лукашенко сейчас быкует по взрослому ,а прилетит всей Белорусии как таковой,и отмазка типа а я че я ни че уже никого не будет интересовать.
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11.11.2021 14:39 Ответить
Їм вже прилетіло.
Бояться навіть у приватних повідомленнях диктатора луку критикувати.
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11.11.2021 17:12 Ответить
Путлер взорвал дома в Москве Вологодонске Бунакске...а убить каких сраных беженцев ему не проблема...или детей Беслана или потравить ядом зрителей в театре на Дубровке... для Путлера это что 2 пальца об Красную площадь...
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11.11.2021 14:46 Ответить
сплошные женщини да дети, а как посмотришь видео без нарезки, так агрессивные волосатые обезьяны с топорами рубят сосны, ножницами по металу перекусывают колючку и рвутся в бой.
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11.11.2021 14:52 Ответить
Не розумію - чому польська охорона просто ходить вздовж уже дещо потріпаної лінії загорожі, а не налаштовує другу, третю лінії дротів?
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11.11.2021 14:55 Ответить
колоть их будут или расстреливать ?
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11.11.2021 14:55 Ответить
Мульмани - надзвичайно неохайні та вонючі, як роми на Закарпатті. Я уявляю, як вони вже "замінували" місцевість навколо своїх таборів пролуктами життєдіяльності. Тепер там зо 2 роки не пройдуть танки НАТО, а звірина повернеться років зо 10.
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11.11.2021 15:06 Ответить
Не понимаю, зачем вы так врёте. Или наслушались кремлевской брехни. Да, они не такие как мы в быту, но вот в вонючести их обвинять глупо, потому как если нет воды, то они песком умоются, в отличии от европейцев.

Не надо забывать, что Древнегреческая цивилизация и Римская империя столкнулись с еще более древней цивилизации Персии, которая появилась на берегах Тигра и Ефрата, а города Средней Азии, типа Бухара или Самарканд ничем не моложе Рима, а когда в Самарканде была астрономическая обсерватория, то ваша Москва еще вообще отсутствовала.
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11.11.2021 16:21 Ответить
Я це бачив своїми очима, перебуваючи у мусульманскій країні і не у столиці, а у глибинці провінції. Повністю відсутня каналізація, нічні продукти житт'єдіяльності виливають просто на вулицю і це у них - норма. Сміття викидається вздовж доріг, а Ви мені про древню перську цівілізацію. Повторюю, вони надзвичайно неохайні та брудні.
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11.11.2021 16:33 Ответить
І ще додам, Москва ніколи не була моєю, я українець, тут народився, тут й помру. А що ти, кацапчику, тут тут робиш, "ольгінські п'ятаки" відробляєш? Пиз.дуй на лента.сру, путінська прокладка.
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11.11.2021 16:38 Ответить
А брудом кидаєтесь як брудний кацап. З чого я роблю припущення, що ви як раз і працюєте на брудну, кацапстьку пропаганду.

Ви бачили пограбовани кацапами аули. А я бачив багато їх міст, як раз з каналізаціями, яки старше Мацкви. А ще, у вісемьдесяти прошлого століття, я бачив поруч з Мацквою їхні деревні без подведенних ліній електропередач і ясна річ там все брудне, без каналізації та очисних споруд.

А ви - звичайний хам.
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11.11.2021 16:54 Ответить
Я так зрозумів, що єдине місце на планеті, яке ти можеш порівняти з усім світом - це твоя Москва. Більше нічого ти у свому житті не бачив, а ще Ольгіно. У кожному коменті - Москва, Москва, Москва...Гадиш тут методичками Подоляка. І не бреши, що ти у вісьмидесятих щось бачив під рідною Мацквою, путіноїди стільки не живуть, бояра не дає. А щоб зрозуміти, що ера розвитку мусульманських імперій далеко у минулому, не треба виписувати цитати з Вікіпедії. Зараз це відстойник світу, який треба ще довго відмивати, джерело агресії та жорстокості. Чомусь німці, італійці, румуни та українці не ріжуть у азіатських країнах усіх підряд з криками "Аллах акбар", не вимагають статусів біженців (який дає непогані гроші), не мінують автобуси та кафе... Повторюю, я сам бачив спорожнення на вулиці, різанину тварин на проїзджій частині, шаровари чоловіків, які не користуються туалетним папіром. А що б вибрати якісь продукти на їхніх базарах, це вже інша історія. Я там був три с половиною роки, а ти мені розповідаєш про лазні з піском. Клоун путінський.
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11.11.2021 17:22 Ответить
Чому я пишу про вашу Мацкву? Тому що ваши висловлювання про ціх арабів, чітко нагадують висловлювання масквачей.
А те, що ви пишите українською мовою, НІЧОГО не доказують. Ваши висловлювання у стілі кацапів, гитлеровців та євреєв доказують це.
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11.11.2021 19:29 Ответить
Перед тим, як розмовляти з дорослими дядьками, кацапчику, вивчи мову та історію. Або хоч у школу піди.
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11.11.2021 19:42 Ответить
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11.11.2021 17:00 Ответить
Это уже за рамки выходит один диктатор Лука развлекается, а вся Европа ну уж очень сильно выражает обеспокоенность . Где то в стороне Донбасса Мы это уже проходили. Пока есть два дебила в Минск и Москве это будет регулярно в разных композициях.
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11.11.2021 15:23 Ответить
Десь я вже таке бачив...

«И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей! И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине».
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11.11.2021 15:37 Ответить
как романтично цегани чернопопые бабы неопределенного возраста с пузом прицепом и их высерки чернодупые арбенки-будущие немцы терпильного антирейха меркель..прям сльозы накатуют..)))
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11.11.2021 15:38 Ответить
Хочу, що б деякі "любители мусульманского мира" зрозуміли , що порушники кордону узяли з собою маленьких дітей саме як елемент шантажу. У мусульман ціна людського життя - фікція.
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11.11.2021 16:25 Ответить
99,9%.
Точно.... їм навіть чзати на СВОЇХ ЖЕ ДІТЕЙ!!!
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11.11.2021 17:09 Ответить
Я перебував серед мусульман три з половиною роки. Більшість з них - це були військові, лояльні армії СРСР, царандой, наймані працівники та обслуга військової місії. Хочу сказати, що не існує "гордых муслимов", нема суспільних норм про честь, гордість, кровну помсту, як у горців. Усе регуляється або законами ширіату, або "як мулла сказав". Цінність власного життя, я вже не кажу про чуже, майже нульова. Тому європейцям завжди було легче їх купити, аніж воювати, це було з давніх часів. Єдине, що мало якийсь вплив на них, це - харам, своєрідний кодекс заборон у приватному житті. Вони вважають, що якщо цей біжинець загине на чужому кордоні разом із своєю дитиною, то він попрямує прямо у райські кущі. Що робити далі я не знаю, ця навала небезпечніша за короновірус. Якщо раніше іх стримувала віддаленість та відсутність логістики, то зараз їх траспортують літаками. Вони страшніше для нас, аніж ОРДЛО. Якщо "шахтарям" можна вломити і вони одразу вгомоняться, то тут це не працює. Якщо бункерфюрер и бульфюрер витиснять їх на територію України - буде велика біда. І не порівнюйте мусульман, які багато років мешкають в Україні, прийнявши не віру, а суспільну мораль і те що нам пропонує Німеччина з планів розміщення біженців в нашій державі.
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11.11.2021 18:25 Ответить
Що за люди хворі, чи зовсім люденості у їх немає у цих арабів/мусульман.... НАВІЩО ВИ ТУДИ ДЕТЕЙ ПРИПЕРЛИ ІДІОТИ?!!!! ЦЕ Ж ЯКОЮ МЕРЗОТОЮ ТРЕБА БУТИ ЩОБ СВОЄ ДИТЯ ЗАПЕРТИ У ТАКИ УМОВИ!!!! ГАНЬБА!
А ЧОМУ БАГАТІ ДУБАІ ТА ІНЬШІ АРАЬСЬКИ/МУСУЛЬМАНСЬКІ КРАЇНИ НЕ ДОПОМОЖУТЬ СВОЇМ?!!!
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11.11.2021 17:08 Ответить
На фото. Это так пиз....ли польские пограничники беженца, что руки порвал о колючую проволоку.
*Погранкомитет* беларуси, не гоните беса.
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11.11.2021 18:18 Ответить
Кто то ещё сомневается? Зелёные человечки идут!
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11.11.2021 21:04 Ответить
Беларусские партизаны
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12.11.2021 01:13 Ответить
Мюнхен заявил о готовности принять мигрантов.Тогда Лукашенко почему их мучает на границе а не вывезет их в Германию самолетами или не посадит в эшелоны и не отправит их туда транзитом через Польшу?
По видимому такая зазвазка ему не выгодна и не входит в планы *****.
Если Польша пойдет хоть на какие-то уступки то будет в ,,кармане,, ***** который мигрантами будет троризировать любую страну.
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15.11.2021 18:57 Ответить
 
 