На Ривненщине подожгли автомобиль нардепа "Слуги народа" Аликсийчука, - полиция. ФОТОрепортаж

С места происшествия изъяли пластиковую емкость с остатками зажигательной смеси.

На Ривненщине сегодня ночью подожгли автомобиль, который принадлежит народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Аликсийчуку. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, инцидент произошел в городе Дубно около двух часов ночи, передает Цензор.НЕТ.

Автомобиль Skoda Karoq был припаркован на территории частного хозяйства.

"Установлено, что неизвестный проник во двор и бросил под иномарку зажигательную смесь. 46-летний житель Дубно, пользовавшийся автомобилем, самостоятельно потушил пламя", - говорится в сообщении.

С места происшествия криминалисты изъяли пластиковую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.





Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

По словам руководителя отдела коммуникации ГУ НП в области Марии Юстицкой, пока еще не выяснено, сколько времени автомобиль находился в пользовании жителя города Дубно, и каковы мотивы совершения преступления.

В полиции подтвердили, что автомобиль принадлежит народному депутату Александру Аликсийчуку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 51-летнему уроженцу Херсона грозит до 10 лет лишения свободы за попытку поджога помещения Офиса омбудсмена и Верховного Суда