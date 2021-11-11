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На Ривненщине подожгли автомобиль нардепа "Слуги народа" Аликсийчука, - полиция. ФОТОрепортаж

С места происшествия изъяли пластиковую емкость с остатками зажигательной смеси.

На Ривненщине сегодня ночью подожгли автомобиль, который принадлежит народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Аликсийчуку. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, инцидент произошел в городе Дубно около двух часов ночи, передает Цензор.НЕТ.

Автомобиль Skoda Karoq был припаркован на территории частного хозяйства.

"Установлено, что неизвестный проник во двор и бросил под иномарку зажигательную смесь. 46-летний житель Дубно, пользовавшийся автомобилем, самостоятельно потушил пламя", - говорится в сообщении.

С места происшествия криминалисты изъяли пластиковую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

На Ривненщине подожгли автомобиль нардепа Слуги народа Аликсийчука, - полиция 01
На Ривненщине подожгли автомобиль нардепа Слуги народа Аликсийчука, - полиция 02

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

По словам руководителя отдела коммуникации ГУ НП в области Марии Юстицкой, пока еще не выяснено, сколько времени автомобиль находился в пользовании жителя города Дубно, и каковы мотивы совершения преступления.

В полиции подтвердили, что автомобиль принадлежит народному депутату Александру Аликсийчуку.

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Автор: 

авто (4204) поджог (1071) Нацполиция (16463) Слуга народа (2630) Алексейчук Александр (2) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+13
Нічого,пару конвертів з жОПи і нову купить. дЄрЬмак не дасть пропасти "бідоласі")
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11.11.2021 14:02
+10
И это только начало! Скоро будут гореть не только дома и машины слуг, но и сами слуги за ту жизнь которую они устроили пэрэсичным
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11.11.2021 14:03
+8
Нормальний депутат піджидок? Тобто холуй Бєні, ЗЕ і Арахамії. Який тупо голосує в режимі "скаженного прінтера" впроваджуючи закони які грабують українців, випихують наших дітей в еміграцію і поступово здають країну *****? Такого не буває! Українець-патріот таким падлом не може бути за визначенням. Кожний "слуга" це холуй і зрадник всього українського народу - ворог кожної чесної людини. І те що він говорить не має взагалі ніякого значення. Головне за що він голосує і які це має наслідки.
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11.11.2021 14:21
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Бог дал, Бог взял...
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11.11.2021 13:58 Ответить
Вбивство мажором людини в Харкові - 8 років

Спалив машину - 10 років

Щось не так у нас коїться
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11.11.2021 14:47 Ответить
Зеленые развели в стране беспредел и им бумерангом возвращается. Пока что мало.
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11.11.2021 15:12 Ответить
видать наклейку "Выбираю ЗЕ" забыл снять
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11.11.2021 15:40 Ответить
Ні. Не повернуться. Обростуть кумами, сватами, прилаштують родичів на "хлібні місця". Але працювати не будуть ніколи. Це як інфантильні діти які простягли рученьку, попросили і отримали копійочку без праці. Частина з них просре "набодяжене" і займеться криміналом а решта буде отримувати якийсь пасивний дохід. Наприклад як Ківа - від оренди жомової ями...
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11.11.2021 14:13 Ответить
Нічого,пару конвертів з жОПи і нову купить. дЄрЬмак не дасть пропасти "бідоласі")
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11.11.2021 14:02 Ответить
И это только начало! Скоро будут гореть не только дома и машины слуг, но и сами слуги за ту жизнь которую они устроили пэрэсичным
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11.11.2021 14:03 Ответить
слугам урода скоро морди почнуть бити, коли електрику почнуть вимикати.
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11.11.2021 14:09 Ответить
Народ! Оцей Аліксійчук - нормальний нардеп. Він по-перше, не схожий на всіх інших слуг уродів; по-друге - український патріот. Бачив його не раз на рижимразівському аналі, на мураєвському. Писти ворогам України дає на раз.
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11.11.2021 14:12 Ответить
Нормальний депутат піджидок? Тобто холуй Бєні, ЗЕ і Арахамії. Який тупо голосує в режимі "скаженного прінтера" впроваджуючи закони які грабують українців, випихують наших дітей в еміграцію і поступово здають країну *****? Такого не буває! Українець-патріот таким падлом не може бути за визначенням. Кожний "слуга" це холуй і зрадник всього українського народу - ворог кожної чесної людини. І те що він говорить не має взагалі ніякого значення. Головне за що він голосує і які це має наслідки.
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11.11.2021 14:21 Ответить
упоротий сволотний тягнисрак, я просто тобі також запропоную поспостерігати за ним.
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11.11.2021 15:29 Ответить
Я спостерігаю. Більш того, це моя основна професія. Людина яка їсть гівно це хто? Навіть якщо він веган то все одно гівноїд...
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11.11.2021 19:10 Ответить
так нe ясно спалили самe знаючi що то машина нардeпа чи спалили як власнiсть мeшканця у дворi якого вона стояла
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11.11.2021 14:27 Ответить
Патриот в зе-стаде ? Это как проститутка - девственница. .
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11.11.2021 15:11 Ответить
як не дивно.
Як то кажуть: нема правил без виключень. Похибочні 3% виключень навіть в Зе-уродному стаді існують.
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11.11.2021 15:27 Ответить
Если он порядочный человек, что он тогда в сборище лжецов, воров и проходимцев делает? Стажируется, или от кормушки оторваться боится?
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11.11.2021 16:02 Ответить
Цікавий флеш-моб
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11.11.2021 14:24 Ответить
Проверьте, на бутылке должны остаться его отпечатки.
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11.11.2021 14:34 Ответить
Вас же предупреждали
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11.11.2021 15:08 Ответить
та "слуга" не обеднеет. тут другое интересно: как при всем творящемся бардаке "нарiд" готов голосовать за "зе!" или упырей из "опзж" ? - этот феномен надо исследовать.
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11.11.2021 15:17 Ответить
Гори, гори ясно.
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11.11.2021 15:24 Ответить
безмежна любов вона така....
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11.11.2021 15:47 Ответить
Ми не їздитимемо з вашим техоглядом, але й ваші лексуси погорять. Головне- наліпки ;ЗЕ+1; не знімайте.
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11.11.2021 15:49 Ответить
Шо, почалось? Та це сам автомобіль від злості задисівся. Нікого ж не вбили, так Володя? Як там Чаус? Як там справа по "вагнерівцях"? А що там з "нападом" на Кефіра?
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11.11.2021 16:38 Ответить
это огненная любовь а "слугам".... и это только начало.
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11.11.2021 16:48 Ответить
А чого не чуты писню лысого =горила машына палала=?
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11.11.2021 17:51 Ответить
Скоро по всей стране так будет... Месть 73% обманутых лохов жестока и беспощадна....
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13.11.2021 08:36 Ответить
 
 