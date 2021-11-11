На Ривненщине подожгли автомобиль нардепа "Слуги народа" Аликсийчука, - полиция. ФОТОрепортаж
С места происшествия изъяли пластиковую емкость с остатками зажигательной смеси.
На Ривненщине сегодня ночью подожгли автомобиль, который принадлежит народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Аликсийчуку. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, инцидент произошел в городе Дубно около двух часов ночи, передает Цензор.НЕТ.
Автомобиль Skoda Karoq был припаркован на территории частного хозяйства.
"Установлено, что неизвестный проник во двор и бросил под иномарку зажигательную смесь. 46-летний житель Дубно, пользовавшийся автомобилем, самостоятельно потушил пламя", - говорится в сообщении.
С места происшествия криминалисты изъяли пластиковую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
По словам руководителя отдела коммуникации ГУ НП в области Марии Юстицкой, пока еще не выяснено, сколько времени автомобиль находился в пользовании жителя города Дубно, и каковы мотивы совершения преступления.
В полиции подтвердили, что автомобиль принадлежит народному депутату Александру Аликсийчуку.
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Спалив машину - 10 років
Щось не так у нас коїться
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