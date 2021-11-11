Священник Русской православной церкви был приговорен к 18 годам колонии за педофилию и растление 53 мальчиков. ФОТО

В Еврейской автономной области (субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. – Ред.) приговорили к 18 годам колонии строгого режима настоятеля сельского храма Юрия Абрамова, обвиненного в растлении 53 мальчиков. Вместе с ним 12 лет тюрьмы получил звонарь Сергей Моос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Отмечается, что два года назад церковники были задержаны, в ходе обысков у Абрамова были изъяты "предметы далеко не духовного предназначения". В РПЦ заявляли, что виновные в педофилии должны быть извергнуты из сана, но пока Абрамов только запрещен в служении и освобожден от послушания.

"Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил священника из села Амурзет к 18 годам колонии строгого режима за растление 53 мальчиков. После отбытия срока 41-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) еще два года будет ограничен в свободе своих перемещений, и не сможет на протяжении восьми лет вести педагогическую деятельность", - отмечает издание.

Иеромонах Спиридон (Абрамов)

Звонарь — 28-летний Сергей Моос — также признан виновным в растлении малолетних. Он получил 12 лет колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы и запретом работать с несовершеннолетними на протяжении семи лет.

В деле Абрамова – 51 эпизод растления несовершеннолетних, у звонаря – пять. Два преступления бывшие священнослужители совершили вместе. Следствие сообщало, что жертвами растления становились мальчики в возрасте от 12 до 15 лет. Вину Абрамов и Моос признали частично. Бывший настоятель был осужден по шести статьям УК РФ, одна из которых предусматривает наказание за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними.

РПЦ отстранила Абрамова от служения. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что церковь выступает за всестороннее расследование громкого дела.

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Заместитель управляющего делами МП РПЦ епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в свою очередь подчеркивал, что сексуальное насилие с саном священнослужителя несовместимо. Поэтому в случае обвинительного приговора подсудимый может быть извергнут из сана, то есть расстрижен.

Однако официально извержение из сана Юрия Абрамова пока не состоялось. Если это и случится, то уже после решения суда, уверен протодиакон, богослов, автор официального учебника по основам православной культуры Андрей Кураев. По его словам, многие люди, особенно в церковной среде, попросту не верят, что священнослужители способны на такие преступления.

По версии следствия, священник и звонарь начали преступную деятельность еще в 2007 году, и действовали они на протяжении 12 лет. Есть также информация, что один из случаев произошел в Китае, куда Абрамов выезжал с детьми.

Кроме того, отмечается, что в СК в ноябре 2019 года обратилась жительница региона с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков. У священника прошел обыск, силовики изъяли "коллекцию предметов далеко не духовного предназначения".