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Священник Русской православной церкви был приговорен к 18 годам колонии за педофилию и растление 53 мальчиков. ФОТО

В Еврейской автономной области (субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. – Ред.) приговорили к 18 годам колонии строгого режима настоятеля сельского храма Юрия Абрамова, обвиненного в растлении 53 мальчиков. Вместе с ним 12 лет тюрьмы получил звонарь Сергей Моос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Отмечается, что два года назад церковники были задержаны, в ходе обысков у Абрамова были изъяты "предметы далеко не духовного предназначения". В РПЦ заявляли, что виновные в педофилии должны быть извергнуты из сана, но пока Абрамов только запрещен в служении и освобожден от послушания.

"Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил священника из села Амурзет к 18 годам колонии строгого режима за растление 53 мальчиков. После отбытия срока 41-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) еще два года будет ограничен в свободе своих перемещений, и не сможет на протяжении восьми лет вести педагогическую деятельность", - отмечает издание.

Священник Русской православной церкви был приговорен к 18 годам колонии за педофилию и растление 53 мальчиков 01

Иеромонах Спиридон (Абрамов)

Звонарь — 28-летний Сергей Моос — также признан виновным в растлении малолетних. Он получил 12 лет колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы и запретом работать с несовершеннолетними на протяжении семи лет.

В деле Абрамова – 51 эпизод растления несовершеннолетних, у звонаря – пять. Два преступления бывшие священнослужители совершили вместе. Следствие сообщало, что жертвами растления становились мальчики в возрасте от 12 до 15 лет. Вину Абрамов и Моос признали частично. Бывший настоятель был осужден по шести статьям УК РФ, одна из которых предусматривает наказание за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними.

РПЦ отстранила Абрамова от служения. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что церковь выступает за всестороннее расследование громкого дела.

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Заместитель управляющего делами МП РПЦ епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в свою очередь подчеркивал, что сексуальное насилие с саном священнослужителя несовместимо. Поэтому в случае обвинительного приговора подсудимый может быть извергнут из сана, то есть расстрижен.

Однако официально извержение из сана Юрия Абрамова пока не состоялось. Если это и случится, то уже после решения суда, уверен протодиакон, богослов, автор официального учебника по основам православной культуры Андрей Кураев. По его словам, многие люди, особенно в церковной среде, попросту не верят, что священнослужители способны на такие преступления.

По версии следствия, священник и звонарь начали преступную деятельность еще в 2007 году, и действовали они на протяжении 12 лет. Есть также информация, что один из случаев произошел в Китае, куда Абрамов выезжал с детьми.

Кроме того, отмечается, что в СК в ноябре 2019 года обратилась жительница региона с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков. У священника прошел обыск, силовики изъяли "коллекцию предметов далеко не духовного предназначения".

Автор: 

дети (6492) педофил (493) россия (95526) священник (228)


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Топ комментарии
+21
Мене не здивувало що московський піп гомосєк. Здивувало що він у своїй сільскій єпархії 56 хлопців зганьбив. Тобто практично кожного з молодих прихожан. А потим ми дивуємось чого усі расеяни такі пірераси. Та ж вони з дитинства такими пороблені.
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11.11.2021 15:02
+21

Публицист Александр Невзоров заявил, что в России огромное количество православных священников было уличено в педофилии. Об этом он рассказал, комментируя громкое дело настоятеля храма в селе Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) Спиридона (Юрия Абрамова), которого обвинили в растлении малолетних.

По словам Невзорова, в последние годы многие священнослужители были задержаны по подозрению в педофилии. «Вот недавнее дело в Биробиджанской епархии, там Спиридон иеромонах (https://ura.news/news/1052408841 мирская фамилия его Абрамов ). В Калужской области иеромонах Никон, страстный проповедник ОПК в школах. Тоже все они, по-моему, либо получили срока, либо только арестованы. Но только за последнее время, я посмотрел, не поленился: поп Николай Стремский, поп Константин Бурыкин, поп Андрей Стребков, поп Алексей Мокиевский, поп Андрей Киселев, поп Мелетий (Ткаченко), поп Константин Пашин, поп Федор Дипкин, дальше бес счета. Это уж не говоря о такой классике, как Глеб Грозовский, Евгений Волков и другие педофилы. И везде одно и то же, везде насилие над мальчиками и девочками», - заявил публицист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Попов у нас примерно 40 тысяч в России. Это не очень большая цифра. И такое количество педофильских дел. Примерно на 1,5 миллиона эржэдешников, железнодорожников - полпедофила. На 330 тысяч почтовиков ни одного педофила. На 500 тысяч столяров ни одного педофила. И такая тьма тьмущая на 40 тысяч попов», - добавил он.
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11.11.2021 15:06
+13
Пріхожанін кацапо-гундяєвськой КГБ-"церкві" сталінськаго Патріархата детектед.
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11.11.2021 15:11
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Правила форума Совет форумчан
Мене не здивувало що московський піп гомосєк. Здивувало що він у своїй сільскій єпархії 56 хлопців зганьбив. Тобто практично кожного з молодих прихожан. А потим ми дивуємось чого усі расеяни такі пірераси. Та ж вони з дитинства такими пороблені.
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11.11.2021 15:02 Ответить
Кабы у римокатоликов их не меньше.
Только, ни одного не посадили.
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11.11.2021 15:05 Ответить
Пріхожанін кацапо-гундяєвськой КГБ-"церкві" сталінськаго Патріархата детектед.
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11.11.2021 15:11 Ответить
Расскажи почему римский папа держит воровской общак фуйла, прихожанин садомистов.
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11.11.2021 15:14 Ответить
Бо кацапи від природи підорасти. )))

Не смотря на чудовищный разврат среди женщин и их доступность, московит
все же отдает предпочтение однополым отношениям и педофилии. Возможно это
и есть следствие доступности, а возможно это обычная среда пребывания, где
взрослый для удовлетворения плотских потребностей не видит отличия ни в поле
ни в возрасте, что и передается из поколения в поколение.

"Возможно, мужик имеет веселую, обходительную жену,
Которая служит его грубым прихотям,- он все же ведет животную жизнь,
Предпочитая мальчика в постели женщине,
Такие грязные грехи одолевают пьяную голову."
Джордж Турбервилль. Послания из Московии. 1569

"Бог покарал этих жалких людей, погрязших
в своих вожделениях и ничтожестве, вопиющих
содомских грехах; заставил их справедливо
быть наказанными и терпеть тиранию столь
кровавого правителя."
Джером Горсей. Рассказ или воспоминания
сэра Джерома Горсея. 1573-1589

"В-восьмых, [Димитрия] обвиняли в том, что
он был невоздержан и похотлив, а также и
легкомыслен, как никто на свете, не почитал
святых инокинь и множество их обесчестил по
монастырям, оскверняя таким образом
святыню; сверх того впал в содомию;"
Исаак Масса. Короткое известие. 1530-1610

"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства,
содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах
многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно.

Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее,
нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и
его законам, даже наперекор природе и всему человечеству."
Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614

"Так как сложность порока, как говорит Плутарх, зависит от причин его
порождающих, то Москвитяне, питая большое отвращение к работе, предаются
не только пьянству, но и бесстыдству, и грех Содомский - порок у них весьма
распространенный. Кроме этих порочных и преступных наклонностей, они
являются народом в высшей степени вероломным..."
Чарльз Карляйль. Описание Московии. 1663-1664

"К тому же Москвитяне неучтивы, суровы, невежественны, вероломны,
недоверчивы, жестоки и предаются страстям таким скотским, что Содомский грех
не считается у них особливым преступлением, которое притом же не составляет
у них тайны."
Ян Стрюйс. Путешествие по Московии. 1670

"Ибо, не допуская ни под каким видом публичных домов и преследуя даже
строжайшим наказанием всякое распутство, они, тем не менее, до того дошли в
необузданном увлечении этим грехом, что не разбирают, принося жертвы
Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по
правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают,
что исполняют всё, что требует праведность христианина, если снимут с шеи
крест или закроют изображения святых, прежде чем приступят к совокуплению с
блудницею или мальчиком, ее заменяющим."
Яков Рейтенфельс. Сказания герцогу Тосканскому о Московии. 1673
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11.11.2021 15:22 Ответить
Кацапи - підори. І цим все сказано...

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11.11.2021 15:36 Ответить
Кабы ты не ****...л просто так, но как и Спиридон по другому не можешь
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11.11.2021 15:12 Ответить
Там вычисляют и судят..у них служба безопасности со времен инкизиции очень хорошо работает..просто щас не сжигают
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11.11.2021 15:20 Ответить
юрка Эсс несоглассный - * а в гейропе педикофф больше на одного,чем в кривославной Балалайне*...
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11.11.2021 17:35 Ответить
а за антисиметизм ?

поп безобразничал в Еврейской республике
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11.11.2021 15:21 Ответить
Так шо, його може в Україну перевезти? Хай у Раді пошустрить та в міністерствах пощекоче. Бо шось забагато там родичів тих, хто у Еврейскій автономії проживає.
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11.11.2021 15:37 Ответить
Интересный поворот...
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11.11.2021 15:39 Ответить
Rusnia genetychni pdry.
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11.11.2021 16:03 Ответить
Та ці попи просто проводять практичним способом курс вивчення біблії про содомський гріх та історію Лота
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02.09.2022 00:17 Ответить
СКРЕПНО !!!
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11.11.2021 15:02 Ответить
РОСВИНСЬКА *********!
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11.11.2021 15:02 Ответить
Тепер в колонії хлопчики розбещуватимуть його
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11.11.2021 15:03 Ответить
У Єврейській автономній області
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11.11.2021 15:03 Ответить
Не знал про Биробиджан?
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11.11.2021 15:08 Ответить
Нужно нам такую резервацию сделать гденить на востоке. И тута беню с зелей и с остальной сволочью в гетто поместить)))
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11.11.2021 15:09 Ответить
так есть же ужо ?! новую делать зачем
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11.11.2021 15:22 Ответить
только там евреев менее 1%
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11.11.2021 15:25 Ответить

Публицист Александр Невзоров заявил, что в России огромное количество православных священников было уличено в педофилии. Об этом он рассказал, комментируя громкое дело настоятеля храма в селе Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) Спиридона (Юрия Абрамова), которого обвинили в растлении малолетних.

По словам Невзорова, в последние годы многие священнослужители были задержаны по подозрению в педофилии. «Вот недавнее дело в Биробиджанской епархии, там Спиридон иеромонах (https://ura.news/news/1052408841 мирская фамилия его Абрамов ). В Калужской области иеромонах Никон, страстный проповедник ОПК в школах. Тоже все они, по-моему, либо получили срока, либо только арестованы. Но только за последнее время, я посмотрел, не поленился: поп Николай Стремский, поп Константин Бурыкин, поп Андрей Стребков, поп Алексей Мокиевский, поп Андрей Киселев, поп Мелетий (Ткаченко), поп Константин Пашин, поп Федор Дипкин, дальше бес счета. Это уж не говоря о такой классике, как Глеб Грозовский, Евгений Волков и другие педофилы. И везде одно и то же, везде насилие над мальчиками и девочками», - заявил публицист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Попов у нас примерно 40 тысяч в России. Это не очень большая цифра. И такое количество педофильских дел. Примерно на 1,5 миллиона эржэдешников, железнодорожников - полпедофила. На 330 тысяч почтовиков ни одного педофила. На 500 тысяч столяров ни одного педофила. И такая тьма тьмущая на 40 тысяч попов», - добавил он.
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11.11.2021 15:06 Ответить
вот-вот
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11.11.2021 15:09 Ответить
"Они так преданы плотским удовольствиям и разврату, что некоторые оскверняются гнусным пороком, именуемым у нас содомиею; при этом употребляют не только pueros muliebria pati assuetor (как говорит Курций), но и мужчин, и лошадей. Это обстоятельство доставляет им потом тему для разговоров на пиршествах." (Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию. 1633-1639).

"Всего ужаснее, однако ж, дела их с разными неразумными тварями и скотами: они без всякого различия имеют с ними нечестивое соитие. Да еще и не совестятся хвастать, что делают это часто потому, что их наказывают." (Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614).

"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства, содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно... Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее, нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и его законам, даже наперекор природе и всему человечеству." (Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614).
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12.11.2021 00:02 Ответить
"Єто духовная скрєпа....."раска-********* що ще сказати....жах
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11.11.2021 15:06 Ответить
Причем, пример подает "культурная столица" расеюшки. "Если это свет, то какова же тьма?"

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11.11.2021 15:11 Ответить
почему Цензор именно щас решил дать новость про рпцшную педофилию? Там все время периодически садят рссуких попиков за такие преступления, а если учесть влиятельность рпц на московии, то садят самых резонансных. Невзоров не даст соврать)
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11.11.2021 15:08 Ответить
53 хлопчиків ? Минимум пару сотен ватных родителей надо посадить .
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11.11.2021 15:10 Ответить
53 - это только доказанные эпизоды. Похоже, в ватной расеюшке важнее вопрос "чё там у хахлов?", чем кто развращает их детей.
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11.11.2021 15:13 Ответить
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11.11.2021 15:11 Ответить
Дзвонар походу колокола попутал.
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11.11.2021 15:13 Ответить
смотрел на колокольные рынды и представлял там всякое
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11.11.2021 15:32 Ответить
53 пацана!!! А ще скільки не зізналось в ганьбі? Терпінню московитів немає меж.
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11.11.2021 15:15 Ответить
Скрепно!
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11.11.2021 15:17 Ответить
Если идея этой статьи была лишний раз показать прелести жизни в Мордоре, то у меня вопрос:
Если в Украине нет новостей о посадке подобных "священиков", то это означает что у нас нет такой проблемы или просто не работают правоохранительные органы?
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11.11.2021 15:24 Ответить
Дык, в Украине нет секса!
Были отношения Ясько и Саакашвили и те закончились.
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11.11.2021 15:35 Ответить
***** - педофіл!
А ви чомусь прискіпались до ув'язненого голодуючого Саакашвілі.
От до чого доводить огидне плазування перед кацапською кагебешною конторою "РПЦ МП".
Втрата будь-яких залишків совісті, і виправдання кацапського тероризму.
Яка ганьба...
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11.11.2021 15:50 Ответить
Що б ты так голодал и не лопнул!
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11.11.2021 15:59 Ответить
Вельми вдячний за побажання.

Але на вашому прикладі нехай усвідомлюють українці, скільки є серед нас прихованих кацапських прихвостнів, які в будь-який момент перефарбуються у "рузкомірцев".
Кацапо-москальська пропаганда посильніша буде навіть за гебельсівську...
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11.11.2021 16:07 Ответить
Пропонуєш війну з Грузією заради того щоб посадити Саакашвілі на трон?
Сам то приїдеш?
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11.11.2021 16:27 Ответить
Прихильник кацапської РПЦ-МП-КГБ перевів розмову на Саакашвілі.
То ви також послідовник цієї православно-кагебешної секти?
Ну, тоді питань не маю...
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11.11.2021 16:30 Ответить
Я атеіст. І не вірю ні в що. То ти приїдеш воювати, чи українцям самим?
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11.11.2021 16:33 Ответить
А чому тоді ви підтримуєте настановлення від РПЦ-МП-КГБ?
Я вважаю так, - підтримуєш наратив кацапів (навіть мимовільно), - то є пособником кацапських окупантів.
Незважаючи на будь-які "патріотичні" ніки.
І на те немає ради...
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11.11.2021 16:39 Ответить
А Саакашвілі яким боком до російських попів?
Я просто сміюся з дебілуватого карлсона.
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11.11.2021 16:44 Ответить
Так я саме про це й кажу, - до чого тут Саакашвілі?
Але якісь упороті кацапські "рузкомірци" аж захлинаються слиною навіть просто від його прізвища.
Кацапи - дебіли.
Але ви, очевидно, з цим незгодні. Ну, то хто вам "доктор" з цього приводу?
Ненавидите Саакашвілі? - Отже, по один бік з кацапами.
Несподіваний факт, чи не так?

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11.11.2021 16:53 Ответить
Щоб ти знав, кацапи якраз дуже добре ставляться до Саакашвілі. Як і для зебілів- він став просто іконою.
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11.11.2021 17:02 Ответить
Вся РПЦ в одному обличчі...
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11.11.2021 15:55 Ответить
Що говорити, коли ***** сам педофіл і холопи його нічим від нього не відрізняються
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11.11.2021 15:58 Ответить
А был бы с УПЦ, то награду дали и сказали что то всё наклеп российских пропагандистов, рука кремля....
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11.11.2021 15:58 Ответить
А я всегда говорил что религия - это Зло. Вот вам, пожалуйста, ******* в рясе и крестом на пузе
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11.11.2021 16:07 Ответить
Свідчення про ************ збочення у КГБ-РПЦ кацапо-патріархаті:

В церкви я видел много грязи и насилия… Церковное руководство выбирает самых смазливеньких. К конкретному парню в семинарии подходят и говорят: "Хочешь хорошо питаться, чувствовать себя нормально в семинарии и как сыр в масле кататься? Тогда нужно делать все, что тебе говорят"?

И что говорят?

Все, что угодно. Таким образом, церковная администрация чуть ли не за еду может удовлетворить свои любые потребности.

Мы говорим о сексуальных потребностях?

Да.

Вы получали предложения сексуального характера от людей с церковным саном?

Да, правда, это было уже после окончания семинарии, когда я поступал в духовную академию. Я жил какое-то время в Лавре. Тогда один монах попытался "поймать" меня, мол, он может замолвить за меня словечко, чтобы я поступил в академию.

Часа два он мне рассказывал, что "голубизна" - это нормально. Говорил, что он видел как послушник "дрочил" прямо в лаврских пещерах, что среди епископов и священников однополые связи в порядке вещей… Говорил: "А что, тебя в Одессе этому не научили?". Я был тогда еще девственником, он на меня страшно давил. Я сказал, что мне уже пора, и свалил.

https://bit.ua/2017/10/church-2/
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11.11.2021 16:25 Ответить
Скрєпно, сакрально.
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11.11.2021 16:25 Ответить
а ******** верещат что они скрепы и геев у них нет.... да в рашке как раз одни и геи, гугл в помощ.... все сайты знакомств и видео зарегестрированы в РУ! все рассеянци сняты в порно .военных куча . хотя бы уже молчали.а что говорить о священослужителях и монастырях и семинариях....простите.... но там это всё развито всегда было....уеденённое мужское общество... результат известен...(( шпили вили...))
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11.11.2021 16:32 Ответить
"а ******** верещат что они скрепы и геев у них нет....."
Правильно у ******* геев нет, только пи#да#расы))
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11.11.2021 17:08 Ответить
Православненько.
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11.11.2021 16:41 Ответить
Порнхаб провів моніторинг запитів по країнам. Так от, в кацапів найчастіший запит- ;анал;.
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11.11.2021 16:45 Ответить
Готовил будущих добровольцев для впополчения Дамбаса.
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11.11.2021 16:47 Ответить
Впопучленцев готовил
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11.11.2021 17:53 Ответить
Це ***** з ревнощів наказав так зробити.
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11.11.2021 16:55 Ответить
Це попи-атеїсти. Бо віруюча людина крім всього іншого побоялася б таке робити.
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11.11.2021 17:04 Ответить
Спиридон развлекался, звонар бубенчиками звенел?))
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11.11.2021 17:05 Ответить
а шо вы хатели? эта ж рюсськая кривославная "церковь" маасковскава петухата
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11.11.2021 17:10 Ответить
Очень часто к президенту приезжали "мальчики по вызову". Журналист приводит свидетельство Калугина о том, что о гомосексуализме Путина знали еще в КГБ СССР, а Литвиненко ликвидировали, чтобы скрыть пристрастия властителей Кремля.-Сенсационное заявление Эндрю Александра: «Путин гомосексуалист!»/И смех, и грех: Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай и сын экс министра РФ Фурсенко Александр вышли замуж в мэрии Сиэтла. /Российский журналист Давлетгильдеев заявил о сексуальных домогательствах со стороны Жириновского .
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11.11.2021 17:11 Ответить
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11.11.2021 17:15 Ответить
О Жыре (жириновском) давно известно что он гей
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11.11.2021 17:23 Ответить
вернее пидо...ас
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11.11.2021 17:32 Ответить
Расстриженный теперь будет вести *************** деятельность на голубой зоне
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11.11.2021 17:32 Ответить
Кому не пофиг на то что делают российские попы в рашке?...
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11.11.2021 17:58 Ответить
Цікавий анонс...Хтось в ньому побачить,що в Росіі попи - педофіли,а хтось - що в Росіі,на відміну від України попів-педофілів таки садять...
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11.11.2021 18:07 Ответить
Все, что нужно знать о современной России.
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11.11.2021 18:18 Ответить
 
 