Священник Русской православной церкви был приговорен к 18 годам колонии за педофилию и растление 53 мальчиков. ФОТО
В Еврейской автономной области (субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. – Ред.) приговорили к 18 годам колонии строгого режима настоятеля сельского храма Юрия Абрамова, обвиненного в растлении 53 мальчиков. Вместе с ним 12 лет тюрьмы получил звонарь Сергей Моос.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
Отмечается, что два года назад церковники были задержаны, в ходе обысков у Абрамова были изъяты "предметы далеко не духовного предназначения". В РПЦ заявляли, что виновные в педофилии должны быть извергнуты из сана, но пока Абрамов только запрещен в служении и освобожден от послушания.
"Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил священника из села Амурзет к 18 годам колонии строгого режима за растление 53 мальчиков. После отбытия срока 41-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) еще два года будет ограничен в свободе своих перемещений, и не сможет на протяжении восьми лет вести педагогическую деятельность", - отмечает издание.
Иеромонах Спиридон (Абрамов)
Звонарь — 28-летний Сергей Моос — также признан виновным в растлении малолетних. Он получил 12 лет колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы и запретом работать с несовершеннолетними на протяжении семи лет.
В деле Абрамова – 51 эпизод растления несовершеннолетних, у звонаря – пять. Два преступления бывшие священнослужители совершили вместе. Следствие сообщало, что жертвами растления становились мальчики в возрасте от 12 до 15 лет. Вину Абрамов и Моос признали частично. Бывший настоятель был осужден по шести статьям УК РФ, одна из которых предусматривает наказание за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними.
РПЦ отстранила Абрамова от служения. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что церковь выступает за всестороннее расследование громкого дела.
Заместитель управляющего делами МП РПЦ епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в свою очередь подчеркивал, что сексуальное насилие с саном священнослужителя несовместимо. Поэтому в случае обвинительного приговора подсудимый может быть извергнут из сана, то есть расстрижен.
Однако официально извержение из сана Юрия Абрамова пока не состоялось. Если это и случится, то уже после решения суда, уверен протодиакон, богослов, автор официального учебника по основам православной культуры Андрей Кураев. По его словам, многие люди, особенно в церковной среде, попросту не верят, что священнослужители способны на такие преступления.
По версии следствия, священник и звонарь начали преступную деятельность еще в 2007 году, и действовали они на протяжении 12 лет. Есть также информация, что один из случаев произошел в Китае, куда Абрамов выезжал с детьми.
Кроме того, отмечается, что в СК в ноябре 2019 года обратилась жительница региона с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков. У священника прошел обыск, силовики изъяли "коллекцию предметов далеко не духовного предназначения".
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Только, ни одного не посадили.
Не смотря на чудовищный разврат среди женщин и их доступность, московит
все же отдает предпочтение однополым отношениям и педофилии. Возможно это
и есть следствие доступности, а возможно это обычная среда пребывания, где
взрослый для удовлетворения плотских потребностей не видит отличия ни в поле
ни в возрасте, что и передается из поколения в поколение.
"Возможно, мужик имеет веселую, обходительную жену,
Которая служит его грубым прихотям,- он все же ведет животную жизнь,
Предпочитая мальчика в постели женщине,
Такие грязные грехи одолевают пьяную голову."
Джордж Турбервилль. Послания из Московии. 1569
"Бог покарал этих жалких людей, погрязших
в своих вожделениях и ничтожестве, вопиющих
содомских грехах; заставил их справедливо
быть наказанными и терпеть тиранию столь
кровавого правителя."
Джером Горсей. Рассказ или воспоминания
сэра Джерома Горсея. 1573-1589
"В-восьмых, [Димитрия] обвиняли в том, что
он был невоздержан и похотлив, а также и
легкомыслен, как никто на свете, не почитал
святых инокинь и множество их обесчестил по
монастырям, оскверняя таким образом
святыню; сверх того впал в содомию;"
Исаак Масса. Короткое известие. 1530-1610
"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства,
содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах
многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно.
Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее,
нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и
его законам, даже наперекор природе и всему человечеству."
Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614
"Так как сложность порока, как говорит Плутарх, зависит от причин его
порождающих, то Москвитяне, питая большое отвращение к работе, предаются
не только пьянству, но и бесстыдству, и грех Содомский - порок у них весьма
распространенный. Кроме этих порочных и преступных наклонностей, они
являются народом в высшей степени вероломным..."
Чарльз Карляйль. Описание Московии. 1663-1664
"К тому же Москвитяне неучтивы, суровы, невежественны, вероломны,
недоверчивы, жестоки и предаются страстям таким скотским, что Содомский грех
не считается у них особливым преступлением, которое притом же не составляет
у них тайны."
Ян Стрюйс. Путешествие по Московии. 1670
"Ибо, не допуская ни под каким видом публичных домов и преследуя даже
строжайшим наказанием всякое распутство, они, тем не менее, до того дошли в
необузданном увлечении этим грехом, что не разбирают, принося жертвы
Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по
правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают,
что исполняют всё, что требует праведность христианина, если снимут с шеи
крест или закроют изображения святых, прежде чем приступят к совокуплению с
блудницею или мальчиком, ее заменяющим."
Яков Рейтенфельс. Сказания герцогу Тосканскому о Московии. 1673
поп безобразничал в Еврейской республике
Публицист Александр Невзоров заявил, что в России огромное количество православных священников было уличено в педофилии. Об этом он рассказал, комментируя громкое дело настоятеля храма в селе Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) Спиридона (Юрия Абрамова), которого обвинили в растлении малолетних.
По словам Невзорова, в последние годы многие священнослужители были задержаны по подозрению в педофилии. «Вот недавнее дело в Биробиджанской епархии, там Спиридон иеромонах (https://ura.news/news/1052408841 мирская фамилия его Абрамов ). В Калужской области иеромонах Никон, страстный проповедник ОПК в школах. Тоже все они, по-моему, либо получили срока, либо только арестованы. Но только за последнее время, я посмотрел, не поленился: поп Николай Стремский, поп Константин Бурыкин, поп Андрей Стребков, поп Алексей Мокиевский, поп Андрей Киселев, поп Мелетий (Ткаченко), поп Константин Пашин, поп Федор Дипкин, дальше бес счета. Это уж не говоря о такой классике, как Глеб Грозовский, Евгений Волков и другие педофилы. И везде одно и то же, везде насилие над мальчиками и девочками», - заявил публицист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Попов у нас примерно 40 тысяч в России. Это не очень большая цифра. И такое количество педофильских дел. Примерно на 1,5 миллиона эржэдешников, железнодорожников - полпедофила. На 330 тысяч почтовиков ни одного педофила. На 500 тысяч столяров ни одного педофила. И такая тьма тьмущая на 40 тысяч попов», - добавил он.
"Всего ужаснее, однако ж, дела их с разными неразумными тварями и скотами: они без всякого различия имеют с ними нечестивое соитие. Да еще и не совестятся хвастать, что делают это часто потому, что их наказывают." (Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614).
"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства, содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно... Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее, нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и его законам, даже наперекор природе и всему человечеству." (Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614).
Если в Украине нет новостей о посадке подобных "священиков", то это означает что у нас нет такой проблемы или просто не работают правоохранительные органы?
Были отношения Ясько и Саакашвили и те закончились.
А ви чомусь прискіпались до ув'язненого голодуючого Саакашвілі.
От до чого доводить огидне плазування перед кацапською кагебешною конторою "РПЦ МП".
Втрата будь-яких залишків совісті, і виправдання кацапського тероризму.
Яка ганьба...
Але на вашому прикладі нехай усвідомлюють українці, скільки є серед нас прихованих кацапських прихвостнів, які в будь-який момент перефарбуються у "рузкомірцев".
Кацапо-москальська пропаганда посильніша буде навіть за гебельсівську...
Сам то приїдеш?
То ви також послідовник цієї православно-кагебешної секти?
Ну, тоді питань не маю...
Я вважаю так, - підтримуєш наратив кацапів (навіть мимовільно), - то є пособником кацапських окупантів.
Незважаючи на будь-які "патріотичні" ніки.
І на те немає ради...
Я просто сміюся з дебілуватого карлсона.
Але якісь упороті кацапські "рузкомірци" аж захлинаються слиною навіть просто від його прізвища.
Кацапи - дебіли.
Але ви, очевидно, з цим незгодні. Ну, то хто вам "доктор" з цього приводу?
Ненавидите Саакашвілі? - Отже, по один бік з кацапами.
Несподіваний факт, чи не так?
В церкви я видел много грязи и насилия… Церковное руководство выбирает самых смазливеньких. К конкретному парню в семинарии подходят и говорят: "Хочешь хорошо питаться, чувствовать себя нормально в семинарии и как сыр в масле кататься? Тогда нужно делать все, что тебе говорят"?
И что говорят?
Все, что угодно. Таким образом, церковная администрация чуть ли не за еду может удовлетворить свои любые потребности.
Мы говорим о сексуальных потребностях?
Да.
Вы получали предложения сексуального характера от людей с церковным саном?
Да, правда, это было уже после окончания семинарии, когда я поступал в духовную академию. Я жил какое-то время в Лавре. Тогда один монах попытался "поймать" меня, мол, он может замолвить за меня словечко, чтобы я поступил в академию.
Часа два он мне рассказывал, что "голубизна" - это нормально. Говорил, что он видел как послушник "дрочил" прямо в лаврских пещерах, что среди епископов и священников однополые связи в порядке вещей… Говорил: "А что, тебя в Одессе этому не научили?". Я был тогда еще девственником, он на меня страшно давил. Я сказал, что мне уже пора, и свалил.
https://bit.ua/2017/10/church-2/
Правильно у ******* геев нет, только пи#да#расы))