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"Харьковские соглашения - измена Украине" и "Где воевал?": активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 ноября, активисты пикетировали Офис Президента с требованием освобождения от должности первого заместителя Секретаря СНБО Руслана Демченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 11 ноября, под Офисом Президента прошла акция "Агентура Кремля - ​​прочь из власти!". Организаторами мероприятия выступили: ОО "Национальное сопротивление", Украинская альтернатива, Украинская национальная самооборона, ОО "Сварожич", ОО "Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО" и другие.

Митингующие пришли с государственными, красно-черными флагами и флагами своих организаций. Протестующие также развернули баннер с надписью: "Харьковские соглашения - измена Украине. Демченко за решетку". Кроме того, они держали плакаты с надписями: "Где воевал?", "Законы 16 января не мешают карьере?" и т.д. Митингующие озвучили свои требования в микрофон и передали свое обращение в Офис Президента.

"Семь лет, как Российская Федерация начала войну против Украины. За эти годы погибли тысячи украинцев. Миллионы были вынуждены бежать от ужасов войны. Мы защищали Украину ценой своего здоровья и жизней. В то же время российская агентура продолжает работать на самом высоком уровне". Те, кто создавали Харьковские соглашения, по которым Россия осталась в Крыму и создала плацдарм для наступления на Украину, не только не сидят, но и продвигаются по карьерной лестнице, пока мы погибаем в борьбе за нашу Родину. Мы требуем:

- открыть уголовное производство против всех, кто готовил Харьковские соглашения, а затем поддержал их в сессионном зале Верховной Рады Украины;

- уволить с должности первого заместителя Секретаря СНБО Руслана Демченко;

- открыть против Руслана Демченко уголовное производство по факту государственной измены;

- выяснить, каким образом и за какие заслуги Руслан Демченко получил статус "участника боевых действий", - заявили организаторы акции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демченко должен быть лишен статуса УБД: Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре, - Бутусов

Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 01
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 02
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 03
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 04
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 05
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 06
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 07
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 08
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 09
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 10
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 11
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 12
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 13
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 14
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 15
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 16
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 17
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 18
Харьковские соглашения - измена Украине и Где воевал?: активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди". Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він "брав участь, то теж має нести відповідальність". Коментувати ці факти Демченко поки відмовлється. У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської окупації Криму та вплинуло на початок бойових дій на Донбасі у 2014 році. У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до окупації Криму.

Згодом стало відомо, що Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій.

Автор: 

акция (2425) митинг (2556) пикет (697) протест (5858) СНБО (4432) Демченко Руслан (39) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+22
Молодці хлопці! Кожна антиукраїнська гнида повинна сидіти і не в офісі гідранта.
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11.11.2021 15:18
+19
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11.11.2021 15:33
+16
Где воевал? На колчаковских фронтах! Абырвалг!
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11.11.2021 15:15
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Где воевал? На колчаковских фронтах! Абырвалг!
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11.11.2021 15:15 Ответить
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11.11.2021 15:48 Ответить
Идя в ногу со временем "колчаковские фронты" лёгким движением руки превращаются в Интернет-битвы, где контуженных на всю голову даже поболее будет. А вообще конечно персонаж этого Демченко весьма странен и непонятно его место в системе обеспечения безопасности государства. Хотелось бы чётких ответов
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11.11.2021 15:53 Ответить
Причём он там обитается ещё со времён сывочолого гетьмана
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11.11.2021 17:00 Ответить
Первый заместитель Секретаря https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 16 июня 2020 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . - это "со времён сывочолого гетьмана"?
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15.11.2021 01:48 Ответить
Все під гріфом цілком таємно.
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11.11.2021 15:17 Ответить
Молодці хлопці! Кожна антиукраїнська гнида повинна сидіти і не в офісі гідранта.
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11.11.2021 15:18 Ответить
На жаль все навпаки- вся антиукраїнська фуйня стікає якраз в жОПУ.
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11.11.2021 15:39 Ответить
кажысь у нас проблема с снайперами...
чы то для продавцов воздуха для демченко?
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11.11.2021 15:27 Ответить
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11.11.2021 15:33 Ответить
Д'ерьмаку до фени. А бубочку никто и не спрашивает.
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11.11.2021 15:50 Ответить
Не пойман- не вор.Активисты отбеливают Януковича и его ОПГ,пытаясь свалить вину на дворников.
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11.11.2021 15:50 Ответить
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11.11.2021 15:58 Ответить
Зеля только гуано всякое собирае вокруг себя. Его надо гнать!
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11.11.2021 16:00 Ответить
А за татарова і єрмака вже забули, чи вони нормальні?
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11.11.2021 16:36 Ответить
"Харківські угоди - зрада України" та "Де воював?": активісти пікетували ОП з вимогою звільнення заступника секретаря СНБО Демченка. Джерело:

Воював на стороні Кремля проти України, що не зрозуміло
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11.11.2021 18:43 Ответить
Бедный Янык, всех собак на него повесили, он конечно был тупоголовым вором и трусом, но посравнению с ним сколько преступлений совершили следущие последователи на президентском посту, то Витя просто пушистый невинный зайчик из детского сада.........
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12.11.2021 13:30 Ответить
это у тебя пушистый енакиевский ублюдок, сбежавший из страны и написавший письмо ***** чтобы тот ввёл войска в Украину?

занимайся лучше тем что у тебя хорошо получается - бери narotik, женя
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15.11.2021 01:45 Ответить
Кто вообще устраивает эти протесты-фальшивки? Неужели Зеленский?
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13.11.2021 10:58 Ответить
 
 