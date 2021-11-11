"Харьковские соглашения - измена Украине" и "Где воевал?": активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 ноября, активисты пикетировали Офис Президента с требованием освобождения от должности первого заместителя Секретаря СНБО Руслана Демченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 11 ноября, под Офисом Президента прошла акция "Агентура Кремля - ​​прочь из власти!". Организаторами мероприятия выступили: ОО "Национальное сопротивление", Украинская альтернатива, Украинская национальная самооборона, ОО "Сварожич", ОО "Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО" и другие.

Митингующие пришли с государственными, красно-черными флагами и флагами своих организаций. Протестующие также развернули баннер с надписью: "Харьковские соглашения - измена Украине. Демченко за решетку". Кроме того, они держали плакаты с надписями: "Где воевал?", "Законы 16 января не мешают карьере?" и т.д. Митингующие озвучили свои требования в микрофон и передали свое обращение в Офис Президента.

"Семь лет, как Российская Федерация начала войну против Украины. За эти годы погибли тысячи украинцев. Миллионы были вынуждены бежать от ужасов войны. Мы защищали Украину ценой своего здоровья и жизней. В то же время российская агентура продолжает работать на самом высоком уровне". Те, кто создавали Харьковские соглашения, по которым Россия осталась в Крыму и создала плацдарм для наступления на Украину, не только не сидят, но и продвигаются по карьерной лестнице, пока мы погибаем в борьбе за нашу Родину. Мы требуем:

- открыть уголовное производство против всех, кто готовил Харьковские соглашения, а затем поддержал их в сессионном зале Верховной Рады Украины;

- уволить с должности первого заместителя Секретаря СНБО Руслана Демченко;

- открыть против Руслана Демченко уголовное производство по факту государственной измены;

- выяснить, каким образом и за какие заслуги Руслан Демченко получил статус "участника боевых действий", - заявили организаторы акции.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди". Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він "брав участь, то теж має нести відповідальність". Коментувати ці факти Демченко поки відмовлється. У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської окупації Криму та вплинуло на початок бойових дій на Донбасі у 2014 році. У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до окупації Криму.

Згодом стало відомо, що Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій.