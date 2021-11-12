Честному копу, наставнику новобранцев Нацполиции Ивану Талденко нужна помощь для лечения рака. ФОТО
Полицейского Ивана Талденко постигла страшная беда – у него обнаружили опухоль. Нужны значительные средства для лечения.
Об этом сообщил на своей сторонке в соцсети "Фейсбук" руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский, передает Цензор.НЕТ.
"Это Ваня. Ваня Талденко. С Иваном мы принимали присягу 4 июля 2015 года и вступали в первую смену в истории полиции. Ваня идеальный коп, честный, справедливый, решительный. Позже легко прошел отбор на Наставника и начал учить новобранцев и делал это безупречно. Мне бы такого наставника в 2015 году", - отмечает Зборовский.
"Мы работали на соседних квадратах патрулирования, и он множество раз приезжал мне на помощь. А теперь помощь нужна ему. У Вани обнаружили опухоль... уже сделали операцию за 70 тысяч и еще 150 надо на терапию... Сумы нереальны для равного честного полицейского, но я точно знаю, что он бы без раздумий прилетел на помощь каждому из нас, что, собственно, и делал 7 лет...", - добавил он.
По словам Зборовского, дома бойца ждет жена и 2 принцессы.
Также он оставил реквизиты, на которые желающие помочь могут перечислить средства на лечение полицейского.
Моно
5375414110948089
Талденко Иван Николаевич
Приват
4731185614941596
Талденко Екатерина Сергеевна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нужна госпрограмма , единичные случаи это все коту под хвост …
Весь миллион нуждающихся больных сюда не опубликуешь, а чем он лучше других ?