Честному копу, наставнику новобранцев Нацполиции Ивану Талденко нужна помощь для лечения рака. ФОТО

Полицейского Ивана Талденко постигла страшная беда – у него обнаружили опухоль. Нужны значительные средства для лечения.

Об этом сообщил на своей сторонке в соцсети "Фейсбук" руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский, передает Цензор.НЕТ.

"Это Ваня. Ваня Талденко. С Иваном мы принимали присягу 4 июля 2015 года и вступали в первую смену в истории полиции. Ваня идеальный коп, честный, справедливый, решительный. Позже легко прошел отбор на Наставника и начал учить новобранцев и делал это безупречно. Мне бы такого наставника в 2015 году", - отмечает Зборовский.

"Мы работали на соседних квадратах патрулирования, и он множество раз приезжал мне на помощь. А теперь помощь нужна ему. У Вани обнаружили опухоль... уже сделали операцию за 70 тысяч и еще 150 надо на терапию... Сумы нереальны для равного честного полицейского, но я точно знаю, что он бы без раздумий прилетел на помощь каждому из нас, что, собственно, и делал 7 лет...", - добавил он.

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По словам Зборовского, дома бойца ждет жена и 2 принцессы.

Также он оставил реквизиты, на которые желающие помочь могут перечислить средства на лечение полицейского.

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