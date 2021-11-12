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Честному копу, наставнику новобранцев Нацполиции Ивану Талденко нужна помощь для лечения рака. ФОТО

Полицейского Ивана Талденко постигла страшная беда – у него обнаружили опухоль. Нужны значительные средства для лечения.

Об этом сообщил на своей сторонке в соцсети "Фейсбук" руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский, передает Цензор.НЕТ.

Честному копу, наставнику новобранцев Нацполиции Ивану Талденко нужна помощь для лечения рака 01

"Это Ваня. Ваня Талденко. С Иваном мы принимали присягу 4 июля 2015 года и вступали в первую смену в истории полиции. Ваня идеальный коп, честный, справедливый, решительный. Позже легко прошел отбор на Наставника и начал учить новобранцев и делал это безупречно. Мне бы такого наставника в 2015 году", - отмечает Зборовский.

"Мы работали на соседних квадратах патрулирования, и он множество раз приезжал мне на помощь. А теперь помощь нужна ему. У Вани обнаружили опухоль... уже сделали операцию за 70 тысяч и еще 150 надо на терапию... Сумы нереальны для равного честного полицейского, но я точно знаю, что он бы без раздумий прилетел на помощь каждому из нас, что, собственно, и делал 7 лет...", - добавил он.

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По словам Зборовского, дома бойца ждет жена и 2 принцессы.

Также он оставил реквизиты, на которые желающие помочь могут перечислить средства на лечение полицейского.

Моно

5375414110948089

Талденко Иван Николаевич

Приват

4731185614941596

Талденко Екатерина Сергеевна.

Автор: 

Нацполиция (16463) помощь (7801) Зборовский Евгений (3)


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Топ комментарии
+8
вообще позор, что государство не лечит людей которые служат в его структурах, а потом удивляются, чего в полицию не хотят идти служить, конечно на ток шоу языком молоть не мешки ворочать
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12.11.2021 09:51
+7
пусть я не 1000 грн. перевел а другую сумму ,а если таких как я хотя б 10 000 людей набралось то толк будет в этом ..да и морально ему и жене поддержка от незнакомых людей финансовая - даёт силы и надежду
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12.11.2021 10:43
+2
Очень даже правильная формулировка, потому как в .данный исторический момент ЧЕСТНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ КОПЫ,- это раритет, а любителей "зелененького дерьмеца"- пруд пруди. Что ни творят, все им сходит с рук. Надо помочь парню, заслужил. От нас помощь заслужил. А зЕЛЕНСКИЙ никому ничего не должен, а значит не поможет.
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12.11.2021 15:23
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вообще позор, что государство не лечит людей которые служат в его структурах, а потом удивляются, чего в полицию не хотят идти служить, конечно на ток шоу языком молоть не мешки ворочать
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12.11.2021 09:51 Ответить
Граждане платят налоги. С этих налогов содержится полиция, получает зарплату, ездит на отдых, лечится. Пусть сами полицейские и лечат своего коллегу. И что это вообще за формулировка "честный коп"?
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12.11.2021 09:58 Ответить
Тем более что:
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12.11.2021 10:21 Ответить
Очень даже правильная формулировка, потому как в .данный исторический момент ЧЕСТНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ КОПЫ,- это раритет, а любителей "зелененького дерьмеца"- пруд пруди. Что ни творят, все им сходит с рук. Надо помочь парню, заслужил. От нас помощь заслужил. А зЕЛЕНСКИЙ никому ничего не должен, а значит не поможет.
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12.11.2021 15:23 Ответить
Если он честный, что подчеркнуто, то , получается остальные - нечестные.
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12.11.2021 15:44 Ответить
пусть я не 1000 грн. перевел а другую сумму ,а если таких как я хотя б 10 000 людей набралось то толк будет в этом ..да и морально ему и жене поддержка от незнакомых людей финансовая - даёт силы и надежду
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12.11.2021 10:43 Ответить
+
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12.11.2021 10:54 Ответить
В Украине почти 1 200 000 человек борются с онкозаболеванием, кто им поможет , на каждого собирать ?

Нужна госпрограмма , единичные случаи это все коту под хвост …
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12.11.2021 10:47 Ответить
Все правильно вы говорите. Нужна программа, но сейчас у нас программа "велике крадивныцтво" в полном приоритете, а человек помирает сейчас и до смены недовласти может недожить...
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13.11.2021 00:07 Ответить
Мне его искренне жаль , но …
Весь миллион нуждающихся больных сюда не опубликуешь, а чем он лучше других ?
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13.11.2021 08:13 Ответить
 
 