С умершим во время сопровождения на родину тела погибшего в зоне ООС побратима Геннадием Писаренко простились в Днепре. ФОТОрепортаж

Вчера, 11 ноября, на военном участке Краснопольского кладбища в Днепре состоялась церемония прощания с Геннадием Анатольевичем Писаренко, 14.12.1968 года рождения, жителем Днепра, младшим сержантом, водителем 2-го поискового отделения группы транспортировки и поиска тел военного сотрудничества ВС Украины, гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200", занимающегося перевозкой погибших военнослужащих из района проведения операции Объединенных сил.

Геннадий Писаренко умер 9 ноября около 21:10 на АЗС "WOG" в городе Пирятине Полтавской области во время транспортировки тела погибшего военнослужащего 24-й ОМБр главного сержанта Павлыська В. из района ООС к месту захоронения во Львовскую область. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом на своей фейсбук-странице написал протоиерей ПЦУ Дмитрий Поворотный, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 ноября - День Красных Маков.

Во многих странах отмечают День Памяти погибших в войнах.

11 числа, 11 месяца в 11.00 - две минуты молчания: первая минута - Первая мировая война, вторая минута - Вторая мировая война...

У нас такой традиции, к сожалению, нет, ведь миллионы украинцев погибли в этих мировых мясорубках, которые начинали не мы.

Символом этого Дня стал красный мак, на это вдохновило стихотворение военного врача Джона Мак-Крея "На полях Фландрии".

Сегодня похоронили воина, младшего сержанта ВСУ Геннадия Писаренко, моего друга, его убила война, которую развязали не мы, но в которой мы должны победить.

Теперь он лежит рядом с воинами-побратимами на Краснопольском кладбище.

Думаю, стоит подумать над тем, чтобы засеять участок военного кладбища красными маками.

На полях Фландрии колышутся маки

Среди крестов, стоящих за рядом ряд,

Отмечая место, где мы лежим. А в небе

Летают ласточки, храбро щебеча,

Заглушаемые громом пушек на земле.

Мы Мертвые. Не так давно

Мы жили, видели рассветы, горящие закаты,

Любили и были любимы, а теперь мы

Лежим на полях Фландрии.

Примите из наших рук

Факел борьбы с врагом,

Он ваш, держите его высоко.

Если вы уроните нашу веру, — тех, кто погиб,

Мы не сможем спать, хотя маки растут

На полях Фландрии" - отметил протоиерей в своем сообщении.

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Геннадій Писаренко





