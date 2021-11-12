Резников и Залужный проверят военные подразделения в зоне ООС, – Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 ноября, Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный во главе рабочей группы находятся в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В частности, планируется ознакомиться с состоянием дел в военных подразделениях, привлеченных к мерам по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Также, рассмотреть проблемные вопросы военнослужащих и местного населения и возможные пути их решения", - говорится в сообщении.

"По результатам рабочей поездки будут проработаны механизмы усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации в регионе", - добавили в Минобороны.

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