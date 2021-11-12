Резников и Залужный проверят военные подразделения в зоне ООС, – Минобороны. ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 ноября, Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный во главе рабочей группы находятся в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В частности, планируется ознакомиться с состоянием дел в военных подразделениях, привлеченных к мерам по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Также, рассмотреть проблемные вопросы военнослужащих и местного населения и возможные пути их решения", - говорится в сообщении.
"По результатам рабочей поездки будут проработаны механизмы усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации в регионе", - добавили в Минобороны.
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и потому появилось "пузо")
ничего, придумает себе планшетник какой-нибудь.
Резников непонятно зачем туда ездил вообще.
Разве что войти в курс дел - чего атм не хватает.
Минобороні - єто практически завхоз.
К планированию и провееднию операций ВСУ он особо отношения не имеет. Только как поставщик оружия, матзабезпечення и т.д.
до того Директор Дженерал Моторс
його фішкою було максимально здешевити смерть вьєтконгівця
Потому так неловко и получилось.
Он жеж в армии служил. вдв 2 года.