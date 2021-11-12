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Новости Фото Война
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Резников и Залужный проверят военные подразделения в зоне ООС, – Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 ноября, Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный во главе рабочей группы находятся в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В частности, планируется ознакомиться с состоянием дел в военных подразделениях, привлеченных к мерам по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Также, рассмотреть проблемные вопросы военнослужащих и местного населения и возможные пути их решения", - говорится в сообщении.

"По результатам рабочей поездки будут проработаны механизмы усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации в регионе", - добавили в Минобороны.

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Резников и Залужный проверят военные подразделения в зоне ООС, – Минобороны 01
Резников и Залужный проверят военные подразделения в зоне ООС, – Минобороны 02
Резников и Залужный проверят военные подразделения в зоне ООС, – Минобороны 03

Автор: 

Минобороны (9329) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170) операция Объединенных сил (6766) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+16
а цей де?

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12.11.2021 11:56
+8
так ...это.... - все! (что за сортировка???)))) все, кто нюхнул ветер серой зоны)
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12.11.2021 12:05
+7
Покладаємо на Рєзнікова великі сподівання!
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12.11.2021 11:55
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Покладаємо на Рєзнікова великі сподівання!
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12.11.2021 11:55 Ответить
У Резникова под курткой каска или полусферический бронежилет?
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12.11.2021 12:06 Ответить
Социальные накопления.
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12.11.2021 12:14 Ответить
перчатки и телефон))
и потому появилось "пузо")
ничего, придумает себе планшетник какой-нибудь.
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12.11.2021 12:52 Ответить
а цей де?

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12.11.2021 11:56 Ответить
Біля піаніно.
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12.11.2021 12:04 Ответить
Бубочка з ранку покакав, та сушить кофту
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12.11.2021 12:07 Ответить
й там зайве
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12.11.2021 12:29 Ответить
сушить бронєслюнявчик
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12.11.2021 13:17 Ответить
і калготкі
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12.11.2021 22:05 Ответить
Сколько чиновников сегодня получат УБД?
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12.11.2021 11:56 Ответить
так ...это.... - все! (что за сортировка???)))) все, кто нюхнул ветер серой зоны)
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12.11.2021 12:05 Ответить
Надо ввести понятие, присерая зона, радиус до Днепра.
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12.11.2021 12:06 Ответить
А як на передовій зрадіють старому пердуну в діван, адвокату та токарю, який зібрався ними керувати. Ну прямо права рука Наполеона Бубочки.
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12.11.2021 12:16 Ответить
передовой управляют руководитель ООС, войск "Північ" и глава Генштаба.
Резников непонятно зачем туда ездил вообще.
Разве что войти в курс дел - чего атм не хватает.
Минобороні - єто практически завхоз.
К планированию и провееднию операций ВСУ он особо отношения не имеет. Только как поставщик оружия, матзабезпечення и т.д.
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12.11.2021 12:54 Ответить
Хочу тобі нагадати що міністр оборони є політичною фігурою і він вирішує стратегічні питання. Командування ООС генштаб вирішує тактичні питання.
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12.11.2021 12:59 Ответить
одним із найкрвщих міністрів США був Макнамара -
до того Директор Дженерал Моторс

його фішкою було максимально здешевити смерть вьєтконгівця
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12.11.2021 13:24 Ответить
В армії не завхоз а старшина роти цим займався)))
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12.11.2021 23:06 Ответить
одно хоть не напрягает - по-моему военных не разоружили))) как при явлениях найвеличнейшего))
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12.11.2021 12:17 Ответить
он не найвеличниший. никогда н езамечал ни вісокомерия ни чего-то подобного.
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12.11.2021 12:54 Ответить
так и я о том же... не то шо ото напыщенно закомплексованное
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12.11.2021 14:34 Ответить
Улыбнула фоточка, на которой офицер ВСУ отдает честь Резникову. Такое ощущение, что Резников растерялся и просто не понимает какую руку нужно поднимать для отдания чести.....Ну когда к тебе стоит человек в зеркальном отображении . Поэтому он решил, ну чтобы не конфузится не поднимать никакую.
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12.11.2021 12:29 Ответить
Гражданские честь не отдают. Это военное приветствие.
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12.11.2021 12:49 Ответить
наоборот - похоже что Резников, по армейской привічке, собирался козырнуть в ответ, потом вспомнил что он все-таки гражданский и руку сдержал.
Потому так неловко и получилось.
Он жеж в армии служил. вдв 2 года.
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12.11.2021 12:56 Ответить
Да уж. министр обороны у нас как будто пенсионера- вахтера поднимающего шлагбаум в гаражном кооперативе только с тапчана подняли
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12.11.2021 12:59 Ответить
Перша фотка цікава. У Резнікова на шапці скелет коняки намальований? і друге питання: Там, що Порошенко стоїть за дядьком, що стоїть за Резніковим?
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12.11.2021 14:04 Ответить
Так должен начинать любой министр. И в своём ведомстве все видеть своими глазами. И потом отвечать за все своей шеей. На Резникова у меня большие надежды.
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12.11.2021 14:36 Ответить
 
 