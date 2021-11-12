Мужчина пытался провезти из оккупированного Крыма взрывчатку в банке с вареньем, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Пограничники Херсонского отряда совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым предотвратили попытку незаконного перемещения взрывчатых веществ с территории временно оккупированного Крыма.
10 ноября в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" с оккупированного полуострова прибыл автомобиль "RENAULT TRAFIC" под управлением гражданина Украины и с тремя гражданами Украины, следовавшими в качестве пассажиров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы.
В ходе осмотра транспортного средства пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни среди вещей обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили два ножа.
Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А по-друге - першого достатньо.
Пол-квартала на хер сдул.