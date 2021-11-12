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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мужчина пытался провезти из оккупированного Крыма взрывчатку в банке с вареньем, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Херсонского отряда совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым предотвратили попытку незаконного перемещения взрывчатых веществ с территории временно оккупированного Крыма.

10 ноября в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" с оккупированного полуострова прибыл автомобиль "RENAULT TRAFIC" под управлением гражданина Украины и с тремя гражданами Украины, следовавшими в качестве пассажиров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы.

В ходе осмотра транспортного средства пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни среди вещей обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили два ножа.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.

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Мужчина пытался провезти из оккупированного Крыма взрывчатку в банке с вареньем, - Госпогранслужба 01
Мужчина пытался провезти из оккупированного Крыма взрывчатку в банке с вареньем, - Госпогранслужба 02
Мужчина пытался провезти из оккупированного Крыма взрывчатку в банке с вареньем, - Госпогранслужба 03
Мужчина пытался провезти из оккупированного Крыма взрывчатку в банке с вареньем, - Госпогранслужба 04

Автор: 

взрывчатка (844) Госпогранслужба (6431) Крым (26384)


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Запхати в дупу вибухівку,а варення можна в Грузію "карлсону" передати)))
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12.11.2021 14:14 Ответить
Это же надо сделать и с зеленой нечистью, которая до сих пор пускает из Крыма напрямую людей в Украину. Кто хочет пусть едет через РФ. Путин угрожает наступлением, а нашим властям хоть кол на голове теши.
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12.11.2021 15:22 Ответить
Чекаємо на його зізнання, що намагався провезти вибухівку з подальшим прямуванням до Білорусі з метою передачі бідним біженцям.
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12.11.2021 14:18 Ответить
То был заказ Яреськи
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12.11.2021 14:21 Ответить
Що не так з ножами?
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12.11.2021 14:24 Ответить
По-перше їх хазяїн - ватний пі*арас.
А по-друге - першого достатньо.
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12.11.2021 14:40 Ответить
Ножі понтові.
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12.11.2021 14:25 Ответить
Выпил чаю, серанул,
Пол-квартала на хер сдул.
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12.11.2021 15:41 Ответить
 
 