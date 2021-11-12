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Леросу вручили еще одно подозрение за то, что "не опроверг пост о Денисе Ермаке". Сегодня будут избирать меру пресечения. ДОКУМЕНТ

Внефракционному нардепу Гео Леросу вручили еще одно сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом Лерос сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде!" - отмечает парламентарий.

Далее он подробно останавливается на том, по какому делу ему вручили сегодняшнее подозрение.

Леросу вручили еще одно подозрение за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке. Сегодня будут избирать меру пресечения 01

"Внимание, за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке!!! При чем моя апелляция принята в кассации! Более того, следователями не было доказано, что я не выполнил решение суда! Вы же помните, как на видео Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями, за то, что я не опроверг этот факт, который все видели своими глазами, они меня тоже хотят посадить. Еще раз повторяю, даже этот факт не доказан, а никакого сообщения об опровержении я не получал от государственных органов!" - пишет Лерос.

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"Вообще, каким образом следственный орган вручил ходатайство в 14:22, зная, что в 17:00 будет суд по избранию мне меры пресечения? Все уже договорено! Это расправа Зеленского, но я готов к любому сценарию!" - резюмировал он.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Лерос Гео (378) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
+31
Бггг, мы долго сиеялись с россиян за то что их садят за комменты.... Схема заработала в Украине....
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12.11.2021 15:07
+29
Трухін покалічив людей, включно з дітьми, і йому нічого не вручають.
Навпаки, найвеличніший-найнікчемніший каже "Нічого страшного, ніхто ж не загинув..."
А за фак найнікчемнішому оформили підозру на другий-третій день.
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12.11.2021 15:12
+23
Як Лерос може спростувати очевидне?

https://www.youtube.com/watch?v=qf5i6tjne40&t=3s

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12.11.2021 15:10
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Правила форума Совет форумчан
ща лерос на кичу залетит за пост и фак)))
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12.11.2021 15:05 Ответить
А придурок Буратино полетит как и положено полено в огонь....
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12.11.2021 15:21 Ответить
Самое главное - не говорить об этом самому ермаку.
Чтобы утечки не было.
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12.11.2021 15:06 Ответить
Главное чтобы ермаки не успели сбежать !
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12.11.2021 16:16 Ответить
Бггг, мы долго сиеялись с россиян за то что их садят за комменты.... Схема заработала в Украине....
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12.11.2021 15:07 Ответить
ну, люди ж мабуть саме цього й прагнули голосуючи за зеленське - перетворення України на росію, зі своїм власним путіним та своєю власною "єдиноюросиєю".
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12.11.2021 15:10 Ответить
Ты это только сейчас понял???
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12.11.2021 16:14 Ответить
Я не п'ю алкоголь, не тикайте мені
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12.11.2021 16:25 Ответить
Кушаешь?
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12.11.2021 18:45 Ответить
Думаю Лєросу пора створювати свою партію - зелебобіки розкручують його як можуть, навіть не здогадуючись в глибині своєї тупості. Аплодую!
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12.11.2021 15:08 Ответить
І дати назву - "Партія любителів середнього пальця".
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12.11.2021 15:12 Ответить
І неодмінно взяти до списку першим номером Пальчевського.
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12.11.2021 15:27 Ответить
Як Лерос може спростувати очевидне?

https://www.youtube.com/watch?v=qf5i6tjne40&t=3s

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12.11.2021 15:10 Ответить
Який нафіг запобіжний захід? Він недоторканий, як діючий депутат, а нихто ниякіх повноважень з нього не знимав. У Раді не голосували за його видачу. Зо за й..й цирк?
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12.11.2021 15:10 Ответить
Депутатську недоторканість саме для цього зняли, а лохи аплодували. Не для того ж щоб саджати наркоманів та педофілів з приСЛУГИ блазня.
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12.11.2021 15:36 Ответить
3 вересня 2019 ВРУ було прийнято законопроєкт щодо скасування депутатської недоторканності. За це проголосували 373 депутати, закон набув чинності 1 січня 2020 року.
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12.11.2021 15:38 Ответить
Генпрокурор або виконавець його обов'язків, а не парламент, підтримуватиме клопотання на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, негласних слідчих, розшукових дій стосовно депутатів Ради.
Розслідувати депутатів зможуть лише Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР). Затримання депутата без погоджень дозволяється тільки в тому разі, якщо його застали під час скоєння або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Про свої дії правоохоронці зобов'язані повідомити голові Ради протягом 24 годин.
Клопотання про дозвіл слідчих дій проти депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути узгоджені генпрокурором. Розгляд таких клопотань здійснюватиметься слідчим суддею в межах територіальної юрисдикції, а в кримінальних процесах, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду. Такі клопотання розглядаються з обов'язковою участю депутата, крім застосування негласних слідчих дій або обшуку, а про подібне засідання слідчий суддя зобов'язаний заздалегідь повідомляти членові парламенту.

Цей закон не підтримали представники партій "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина". Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин на пленарному засіданні зазначив, що цей законопроєкт не скасовує депутатської недоторканності, а "її цементує".
Він розкритикував монополію генерального прокурора на здійснення всіх можливих дій стосовно народних депутатів. "Ми фактично робимо залежність недоторканності від однієї людини", - цитує Юрчишина агентство "Інтерфакс-Україна".
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12.11.2021 16:20 Ответить
Бубочка обидчивая... А ермак хочет стать неприкасаемым. Он ведь не имеет никакого иммунитета.
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12.11.2021 15:10 Ответить
Бідняга, можуть ще відрубати середній палець в якості покарання! Але це краще ніж горілка з метадоном.
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12.11.2021 15:10 Ответить
А хто сказав, що Лероса метадоном та димідролом цькувати не будуть? Цей заключний номер пройде вже у в'язниці. Пам'ятайте, як пішов із життя Магницький !
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12.11.2021 16:24 Ответить
Бабченко о том, как радовались идиоты когда снимали депутатскую неприкосновенность..
https://youtu.be/H3JHKUW6MoE

Выбрали дурака, и... Сняли от него защиту!
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12.11.2021 15:11 Ответить
Ну хоч хтось про це сказав!
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12.11.2021 15:43 Ответить
Неоднозначный порохобот-аналитик. Временами адекватные вещи говорит, но чаще кажется, что он сумасшедший.
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12.11.2021 16:54 Ответить
Трухін покалічив людей, включно з дітьми, і йому нічого не вручають.
Навпаки, найвеличніший-найнікчемніший каже "Нічого страшного, ніхто ж не загинув..."
А за фак найнікчемнішому оформили підозру на другий-третій день.
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12.11.2021 15:12 Ответить
Ківа під час війни посилає вітання вбивцям українців, і сидить у Раді, ніхто йому підозру не вручає за підтримку окупантів,сепаратизм, та зраду.
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12.11.2021 15:24 Ответить
СБУ не може не хоче знайти мокшанського громадянства у сепаратиста, який балатувався і обраний у Раду.
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12.11.2021 16:30 Ответить
Зелень VS зелень.
Жаба VS гадюка.
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12.11.2021 15:12 Ответить
То есть не Ермак должен был объясняться, чем его брат занимается?
Так они же говорили что вознаграждение будет за сообщение о коррупции. Какое? Вот эта підозра и есть вознаграждение?
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12.11.2021 15:13 Ответить
Карлик мстительный,будет гадить чужими руками,гнида
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12.11.2021 15:13 Ответить
А Портнов ще досі в системі Єрмака, в підрозділі управляння судами?
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12.11.2021 15:15 Ответить
Офігенний злочин, тягне на пожиттєве...
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12.11.2021 15:18 Ответить
Йой, Зе позаздрив середньому пальцю Гео, чим же ти грав на пианінах, болєзний?
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12.11.2021 15:18 Ответить
Ви не маєте права задавати такі питання. Для цього є експерти - наприклад членомір міжнародного класу пан Сергій Іванов - ось почитайте і оцініть рівень професіоналізму.
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12.11.2021 15:23 Ответить
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12.11.2021 15:28 Ответить
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12.11.2021 15:31 Ответить
Ну да, видео где Ланос своё авто предлагает поджечь это монтаж, а его видосики истина высшей инстанции )
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12.11.2021 15:19 Ответить
В цирк треба ходити, а не жити в ньому. Але ж нарід вирішив по іншому.
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12.11.2021 15:19 Ответить
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12.11.2021 15:19 Ответить
Ермак страшен в гневе.Герос поставил не на ту лошадь!!Жалко...
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12.11.2021 15:20 Ответить
Лерос должен "спростувати", а мы все должны "развидеть"
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12.11.2021 15:21 Ответить
Ви бачили вивернутий навиворіт здоровий глузд? Ось він і є. В цікавий час живемо.)
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12.11.2021 15:26 Ответить
что-то не так с дбр..., скоро оно займется выгулом собак без намордника и отказами от уборки экскрементов..., что с правильными органами делает короткий поводок..., в чьих он руках, интересно..., неужели сам великий за него дергает...
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12.11.2021 15:21 Ответить
Шоу с судьей Чаусом закончилось, началось с депутатом Леросом. Когда Жулю на коляску будут сажать?
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12.11.2021 15:22 Ответить
Ну що, адепти відміни депутатської недоторканості, догавкались?
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12.11.2021 15:23 Ответить
зюзя не міг не захистити брата свого боса
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12.11.2021 15:24 Ответить
Лол, а какое опровержение он должен сказать, на видео Денис Ермак прямым текстом говорит сколько стоит назначение на ту или иную должность.совсемш зелёное шапито нюх потеряло
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12.11.2021 15:26 Ответить
Вот это зелень исполняет. Пора уже шпионаж в пользу Японии Леросу пришить,как в лихие 30-е.
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12.11.2021 15:29 Ответить
Справедливость по-малански. Привыкай. Те.
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12.11.2021 15:31 Ответить
Велкам в диктатуру зермака.
Для шапітолію їхнє правління закінчиться трагічно.
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12.11.2021 15:31 Ответить
нужно спалить на хер печерский суд,и проблема исчезнет.
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12.11.2021 15:36 Ответить
Ну що ЗЕлохи, ви нарешті зрозуміли для чого існувала депутатська недоторканість?
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12.11.2021 15:40 Ответить
Что бы факи в Раде показывать и в Фейсбуке гадости писать.
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12.11.2021 16:52 Ответить
Якщо ти зі пр иСЛУГИ блазня то можна і шістьох людей обдовбаному на трасі покалічити.
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12.11.2021 18:33 Ответить
Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. "Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був проінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина", - зазначила євродепутатка.
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12.11.2021 15:43 Ответить
А якісь факти є ? От цікаво - якщо такі заяви робляться, то чим вони підкріплені? Наприклад про батька і КДБ ! Правда цікаво . У вас є якісь пруфи ?
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12.11.2021 17:46 Ответить
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12.11.2021 17:51 Ответить
Що собі дума зелений кондом Єрмака?
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12.11.2021 15:55 Ответить
ЗеБанда-свора мелких мстительных шавок.
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13.11.2021 06:20 Ответить
 
 