Леросу вручили еще одно подозрение за то, что "не опроверг пост о Денисе Ермаке". Сегодня будут избирать меру пресечения. ДОКУМЕНТ

Внефракционному нардепу Гео Леросу вручили еще одно сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом Лерос сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде!" - отмечает парламентарий.

Далее он подробно останавливается на том, по какому делу ему вручили сегодняшнее подозрение.

"Внимание, за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке!!! При чем моя апелляция принята в кассации! Более того, следователями не было доказано, что я не выполнил решение суда! Вы же помните, как на видео Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями, за то, что я не опроверг этот факт, который все видели своими глазами, они меня тоже хотят посадить. Еще раз повторяю, даже этот факт не доказан, а никакого сообщения об опровержении я не получал от государственных органов!" - пишет Лерос.

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"Вообще, каким образом следственный орган вручил ходатайство в 14:22, зная, что в 17:00 будет суд по избранию мне меры пресечения? Все уже договорено! Это расправа Зеленского, но я готов к любому сценарию!" - резюмировал он.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.