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Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ ликвидировала канал переправки представителями ФСБ РФ боевых средств поражения из временно оккупированного Крыма на материковую часть нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины, в ходе спецоперации на контрольном пункте "Каланчак" задержан микроавтобус, в котором обнаружено почти полкилограмма тротила. Взрывчатка была скрыта среди посылок с бытовыми вещами.

Установлено, что обнаруженные средства поражения пытались переправить через админграницу представители ФСБ для собственной агентуры в южных регионах Украины.

По информации СБУ, злоумышленники планировали диверсию для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.

Для скрытого перемещения взрывчатки они привлекли частного перевозчика. При осмотре его транспортного средства правоохранители, в частности, обнаружили:

  • военные билеты граждан РФ;
  • "паспорта" так называемых "Л/ДНР";
  • холодное оружие.

Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ 01
Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ 02
Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ 03
Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ 04
Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ 05
Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ 06

Кроме того, СБУ получила информацию, что представители спецслужб РФ планируют систематически переправлять оружие, боеприпасы и взрывчатку для собственных агентурных сетей на материковой части Украины.

Для этого они планировали "отработать" каналы скрытой переправки боевых средств поражения через контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар".

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В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и задержания участников подрывной деятельности против Украины.

Мероприятия по предотвращению и разоблачению преступлений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве прокуратуры.

Автор: 

взрывчатка (844) Крым (26384) СБУ (19898) ФСБ (1936) диверсия (297)


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Агенти ФСБ ?

А вгадайте де зараз батя? Правильно, визнаний переможцем "конкурсу" на посаду судді КСУ за квотою Віслюка Оманського
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12.11.2021 16:56 Ответить
СБУ-респект...
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12.11.2021 17:04 Ответить
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12.11.2021 17:41 Ответить
Д'ерьмак будет недоволен
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12.11.2021 18:49 Ответить
Если где то в мире происходит какая то хрень, можете смело вводить санкции против ерефии, не ошибётесь
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12.11.2021 17:18 Ответить
Необхідно взагалі закрити кордон з ними. Це ж прут для агентуры і потвори готуються здійснювати терор задля УЗЬКАГА МИГА. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
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12.11.2021 17:23 Ответить
СБУ рятує вову , чи діє наперекір вані?
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12.11.2021 17:41 Ответить
бо інформаційно витісняє РНБО
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12.11.2021 17:42 Ответить
Дуже насторожуючий анонс...І я не виключаю,що після такої новини справді щось може відбутись...Тільки от питання - навіщо Рашці "дестабілізовувати обстановку в Україні",коли це успішно робить сама українська влада?..Щоб Рашку потім звинувачували і похєриться їх теорія про "братья і адін народ"?..А от нашим зеленим як засіб відволікання уваги це не завадить...Думаєте,на таке не здатні?..Згадайте Полякова...
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12.11.2021 17:47 Ответить
 
 