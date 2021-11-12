Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ ликвидировала канал переправки представителями ФСБ РФ боевых средств поражения из временно оккупированного Крыма на материковую часть нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины, в ходе спецоперации на контрольном пункте "Каланчак" задержан микроавтобус, в котором обнаружено почти полкилограмма тротила. Взрывчатка была скрыта среди посылок с бытовыми вещами.

Установлено, что обнаруженные средства поражения пытались переправить через админграницу представители ФСБ для собственной агентуры в южных регионах Украины.

По информации СБУ, злоумышленники планировали диверсию для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.

Для скрытого перемещения взрывчатки они привлекли частного перевозчика. При осмотре его транспортного средства правоохранители, в частности, обнаружили:

военные билеты граждан РФ;

"паспорта" так называемых "Л/ДНР";

холодное оружие.













Кроме того, СБУ получила информацию, что представители спецслужб РФ планируют систематически переправлять оружие, боеприпасы и взрывчатку для собственных агентурных сетей на материковой части Украины.

Для этого они планировали "отработать" каналы скрытой переправки боевых средств поражения через контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар".

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В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и задержания участников подрывной деятельности против Украины.

Мероприятия по предотвращению и разоблачению преступлений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве прокуратуры.