Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ ликвидировала канал переправки представителями ФСБ РФ боевых средств поражения из временно оккупированного Крыма на материковую часть нашего государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины, в ходе спецоперации на контрольном пункте "Каланчак" задержан микроавтобус, в котором обнаружено почти полкилограмма тротила. Взрывчатка была скрыта среди посылок с бытовыми вещами.
Установлено, что обнаруженные средства поражения пытались переправить через админграницу представители ФСБ для собственной агентуры в южных регионах Украины.
По информации СБУ, злоумышленники планировали диверсию для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.
Для скрытого перемещения взрывчатки они привлекли частного перевозчика. При осмотре его транспортного средства правоохранители, в частности, обнаружили:
- военные билеты граждан РФ;
- "паспорта" так называемых "Л/ДНР";
- холодное оружие.
Кроме того, СБУ получила информацию, что представители спецслужб РФ планируют систематически переправлять оружие, боеприпасы и взрывчатку для собственных агентурных сетей на материковой части Украины.
Для этого они планировали "отработать" каналы скрытой переправки боевых средств поражения через контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар".
В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и задержания участников подрывной деятельности против Украины.
Мероприятия по предотвращению и разоблачению преступлений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вгадайте де зараз батя? Правильно, визнаний переможцем "конкурсу" на посаду судді КСУ за квотою Віслюка Оманського