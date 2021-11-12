Акция Нацкорпуса "Остановим коллаборантов" прошла у здания СБУ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле центрального офиса СБУ прошла акция "Остановим коллаборантов", организованная активистами Национального корпуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы обратились к руководству СБУ с требованием заняться реальной борьбой с коллаборантами и агентами Кремля в Украине и предоставили представителю спецслужбы коллаборантов, которые, по их мнению, скрываются под видом политических партий и оппозиционных политиков.







































Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ