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Акция Нацкорпуса "Остановим коллаборантов" прошла у здания СБУ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле центрального офиса СБУ прошла акция "Остановим коллаборантов", организованная активистами Национального корпуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы обратились к руководству СБУ с требованием заняться реальной борьбой с коллаборантами и агентами Кремля в Украине и предоставили представителю спецслужбы коллаборантов, которые, по их мнению, скрываются под видом политических партий и оппозиционных политиков.

Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 01

Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 02
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 03

Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 04
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 05
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 06
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 07

Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 08
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 09
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 10

Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 11
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 12
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 13
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 14
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 15
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 16
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 17
Акция Нацкорпуса Остановим коллаборантов прошла у здания СБУ в Киеве 18

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25521) СБУ (19898) Богачук Олег (1462) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+42
Оскільки з Медведчуком у ЗЕбіла нічого не вийшло, вирішив переключитися на Лероса
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12.11.2021 18:47
+35
😀😀😀
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12.11.2021 18:50
+25
Вийде арахамія.
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12.11.2021 18:52
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Молодцы ! А то в СБУ забыли чем надо заниматься!
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12.11.2021 18:37 Ответить
"не знав ,не знав,та забув " -казав мій вчитель української !!!)))
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12.11.2021 18:50 Ответить
Це не всі колаборанти. Це шістки, які ніяк не впливають на сьогоднішні процеси в Україні. Починати потрібно не з них, а з тих, хто їх у високих кабінетах прикриває. Схоже на те, що Нацкорпус випускає пару. Хоча можливо Демченко, Єрмак і інші "рульові" - таки не колаборант, а справжні ворожі агенти.
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12.11.2021 19:40 Ответить
Так "нарід"і запхав в ці кабінети 5 колону.
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13.11.2021 09:18 Ответить
Так я ж про це пишу всюди і завжди!
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13.11.2021 09:39 Ответить
а я зейорикам це в очі кажу
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13.11.2021 10:08 Ответить
А я вже не маю кому казати. Виявляється, серед моїх сусідів, знайомих ніхто за нього не голосував і ніхто зараз не підтримує. Хоча таких ще рік тому було майже половина. 😁
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13.11.2021 10:20 Ответить
я таке можу сказати і в черзі в магазині, на базарі. Зейорики роблять великі очі
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13.11.2021 10:30 Ответить
лол))) маладцы, но забыли татарова, ермака, демченко и саму монику. совпадение?
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12.11.2021 19:40 Ответить
Жодна з тих морд, окрім ведмедчука, гадаю, не підпадає під прямі звинувачення.
Вони - московські воші, але татарови, єрмаки, демченки - то самі гніди.
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12.11.2021 19:58 Ответить
да, ладно)))) протестовать нужно против власти. а не по ее заданию, как эти клоуны
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12.11.2021 20:41 Ответить
на дошці пошани колоборантів не вистачає ще Мураєва і ПітуШарія..а так все вірно!!!
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12.11.2021 18:41 Ответить
Мураїв і питуШарій не при владі, не депутати, а в принципі, таких як вони, ворогів України - сотні.... яких потрібно нейтралізовувати.
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12.11.2021 19:12 Ответить
🐲🤢🤡🐸👹😈 зеленский и его Ермак - Главные ЗРАДНИКИ Украины
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12.11.2021 19:33 Ответить
Шість куль би вирішили це питання на раз. Ківа он з карабіном Сайга відоси постить з відкритою харею, а Ви націоналісти у своїй державі йому у балаклавах відповідаєте. То хто тут хазяїн в Україні, Ви, чи Медведчук з Ківою ?
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12.11.2021 18:42 Ответить
Голова до голови, як їх предки *********, то й трьох куль вистачило б.
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12.11.2021 18:52 Ответить
Ну насчёт кивы неуверен .Корчинский например говорит ,что кива не просто так к зажопам попал и все ,что он чудит ему позволяют делать
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12.11.2021 22:37 Ответить
А агент КГБ Боцман на акції був ?)
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12.11.2021 18:42 Ответить
Ими руководит 💯% Баканов , имеющий бизнес на московии и жену с Рф гражданством !
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12.11.2021 18:43 Ответить
А шефом у Баканова - Козырь !
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12.11.2021 18:45 Ответить
а чего так мало фоток ? чего ленуси там базарной бондаренко нет?! она там одна из главных сепаратисток ведь... такая неприятная (баба....) там вся партия и их прихвостни должны быть на фото...
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12.11.2021 18:46 Ответить
Оскільки з Медведчуком у ЗЕбіла нічого не вийшло, вирішив переключитися на Лероса
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12.11.2021 18:47 Ответить
Ви ще забули написати, шо педро його просадив на пожиттєве, а Зеля випустив.
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12.11.2021 20:00 Ответить
педро ваш дедушка из Бразилии?
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12.11.2021 20:14 Ответить
ну ладно. Хряк. Так краще?
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12.11.2021 23:32 Ответить
Ваш дедушка хряк из Бразилии?!!!
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12.11.2021 23:36 Ответить
В точку!
И больше ничего не надо констатировать об этой власти...
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12.11.2021 20:22 Ответить
Чего там нет Ермака? Даже США в него Зеленского носом тыкают....
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12.11.2021 18:47 Ответить
А до бужанського, єрмака, татарова немає претензій?
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12.11.2021 18:48 Ответить
єрьмак їм список писав
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12.11.2021 18:55 Ответить
Аваков проснулся.
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12.11.2021 18:48 Ответить
На Банковій та Грушевського величезне кубло кремлівських гнид !!! Саме з них слід починати дезінфекцю України !!!))))
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12.11.2021 18:48 Ответить
Замість безпонтового проффесора має бути Ермак.
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12.11.2021 18:48 Ответить
😀😀😀
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12.11.2021 18:50 Ответить
Вийде арахамія.
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12.11.2021 18:52 Ответить
😀
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12.11.2021 18:54 Ответить
Це в точку!))
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12.11.2021 22:09 Ответить
Терешкову же и Титова женили. Насильно. Опыта ради. Титов правда не выдержал нагрузки...
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13.11.2021 11:07 Ответить
А їх нащадків показувать у звіринцях!
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12.11.2021 18:53 Ответить
Наследники 😀
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12.11.2021 19:04 Ответить
Вийде такий завзятий зебіл.
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12.11.2021 19:10 Ответить
Неправильные патриоты? Понеслось! А мне нравится ,когда за калорадскую ленточку,аканье,оканье молча бьют фейс и машину!Вата должна трепетать,от одной мысли ,что с ними будет.Это вам не визитка.Харьков до 2004 года был проукраинским.В моде были приезды украиномовных исполнителей.Потом Кремль додумался до калорадских ленточек, разделениеУкраины на Восток и Запад и понеслось.Нашествие ,как саранчи, исполнителей из Москвы ,что даже Полтава стала петь ордынскую муйню.Так быть не должно.Все исполнители должны петь либо на мове,либо на языках ЕС,Это мой вердикт.
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12.11.2021 18:57 Ответить
где патриоты? в кацкорпусе? зеленский, ты?
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12.11.2021 19:38 Ответить
Очнулись! Кива на вас на всех оптом положил!
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12.11.2021 19:04 Ответить
спершу треба вимагати від депутатів Закон "Про колаборантв", а вже тоді від відповідних органів його дотримання і виконання
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12.11.2021 19:05 Ответить
Від кого вимогати ??? Від кубла кремлівських гнид ??? В Україні нема української державної влади ,зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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12.11.2021 19:18 Ответить
А чого дЄрьмака нема на дошці ?
Прикалуєтесь чи шо...
Нацкорпус !
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12.11.2021 19:15 Ответить
У них ВСЕ ПРОТУХЛО ! Не АКТУАЛЬНО ! Золотые слова Гео - зеленский и его Ермак - главный зрадникУкраины!!!!
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12.11.2021 19:38 Ответить
ця контора не займається контриками, вони рулять там де пахне баблом, а колабарантами керує ОПУ.
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12.11.2021 19:17 Ответить
списочок далеко неповний.
І його має очолювати не мертвечук, а Єрмак
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12.11.2021 19:18 Ответить
Видно поновили фінансування нацжонам на опалювальний сезон)
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12.11.2021 19:30 Ответить
аваков клоунов с полки достал) что-то мне это напоминает.

"це вже було"
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12.11.2021 19:37 Ответить
СБУ на жаль ворогів не хоче помічати ,вона переслідує лише тих хто критикує владу ,а ще кришує потогки.
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12.11.2021 19:38 Ответить
лол. руководит хохломалорос баканов с женой кцпкой. ты что хотел?
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12.11.2021 19:42 Ответить
лол))) забыли татарова, ермака, демченко и саму монику.
совпадение?
нет, денег подкинули гнидам
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12.11.2021 19:41 Ответить
жму руку, акаб акабіч
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12.11.2021 20:01 Ответить
КИВА, МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО, ВСІ ОПЗЖопники І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяв в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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12.11.2021 20:08 Ответить
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12.11.2021 20:08 Ответить
це націоналісти, чи "креативні рєдактори стєнгазєти"??? Гео Лєрос виглядає відчайдушним козаком на фоні цих піонерів з плакатиками ...
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12.11.2021 20:12 Ответить
А шарики надувать будут?
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12.11.2021 20:16 Ответить
Нацкорпусу-респект...
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12.11.2021 20:19 Ответить
что? это дешевые шлхи по вызову. в данном случае вызвала моника
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12.11.2021 20:42 Ответить
Нікчемний театр.
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12.11.2021 20:51 Ответить
Акція правильна,хоч із запізненням, підтримую. Всі очільники опздіже зрадники,зрадників у зашморг.
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12.11.2021 21:18 Ответить
Потешний корпус.
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12.11.2021 21:21 Ответить
Зелень отбивает электорат зажоп. Бакланов с дерьмаком плакаты рисовали, а подляк речи писал. Ну, а птэушники на пиво заработали.



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12.11.2021 23:06 Ответить
А когда нацжены начнут закидывать гринпоца плюшевыми ермаками?
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13.11.2021 00:39 Ответить
Може пора кидатись зеленими жабками як колись свинками?
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13.11.2021 00:40 Ответить
 
 