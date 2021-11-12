Акция Нацкорпуса "Остановим коллаборантов" прошла у здания СБУ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве возле центрального офиса СБУ прошла акция "Остановим коллаборантов", организованная активистами Национального корпуса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Организаторы обратились к руководству СБУ с требованием заняться реальной борьбой с коллаборантами и агентами Кремля в Украине и предоставили представителю спецслужбы коллаборантов, которые, по их мнению, скрываются под видом политических партий и оппозиционных политиков.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Вони - московські воші, але татарови, єрмаки, демченки - то самі гніди.
И больше ничего не надо констатировать об этой власти...
Прикалуєтесь чи шо...
Нацкорпус !
І його має очолювати не мертвечук, а Єрмак
"це вже було"
совпадение?
нет, денег подкинули гнидам
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяв в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!