"Игра в кальмара" по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Северный поток - 3

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Хоч якась стабільність

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Репетиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – олигархам: "Когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период"

Показалось...

Приговор

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило Леросу о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

Новые правила

Деолигархизация продолжается

Старинный обычай

"Игра в кальмара" по-белорусски

Всегда готовы!

Бурная реакция

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