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"Игра в кальмара" по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Северный поток - 3
Хоч якась стабільність
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Репетиция
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – олигархам: "Когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период"
Показалось...
Приговор
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило Леросу о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака
Новые правила
Деолигархизация продолжается
Старинный обычай
"Игра в кальмара" по-белорусски
Всегда готовы!
Бурная реакция
Больше фотошопов смотрите здесь.
Топ комментарии
+41 Small Jerboa
показать весь комментарий13.11.2021 09:45
+36 Герхард
показать весь комментарий13.11.2021 10:04
+34 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий13.11.2021 10:54
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"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
Или они наконец-то все повыздыхали?
А чому нема жодного фото самого"опозиційного і найретинговішого"політика **********
🦏
сміявсяржав!!!
І не тільки у нас голосують за Образи - у Каліфорнії - Термінатор - Шварцнеггер
Рейган - актор і голова профспілки акторів - що (деякі вважають) і було його початком політичного життя ...
Комаровський - може і лоханувся ...
А Гордон - або бреше , або - звільнений