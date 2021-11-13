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"Игра в кальмара" по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Северный поток - 3

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Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Хоч якась стабільність

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Репетиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – олигархам: "Когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период"

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Показалось...

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Приговор

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило Леросу о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Новые правила

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Деолигархизация продолжается

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Старинный обычай

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

"Игра в кальмара" по-белорусски

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Всегда готовы!

Игра в кальмара по-белорусски, северный поток-3, старинный обычай для лохов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Бурная реакция

Больше фотошопов смотрите здесь.

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (20336) Коломойский Игорь (1791) Лукашенко Александр (3612) политика (6956) фотожаба (14375) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+41
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13.11.2021 09:45
+36
А тем временем в ОП Подоляка заменили на Серлеща. ЗЕботы в растерянности.
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13.11.2021 10:04
+34
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13.11.2021 10:54
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Правила форума Совет форумчан
А лохам то в 2019 году и был неведом старинный обычай для лохов, прогуливали уроки по истории.
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13.11.2021 09:41 Ответить
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13.11.2021 09:45 Ответить
ще раз повторюсь:
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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13.11.2021 09:49 Ответить
Гіперактивний дурень вкрай шкідливий. Обов'язково знайдуться якісь дурні, які оберуть його лідером.
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13.11.2021 10:50 Ответить
Шурик просто бомба
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13.11.2021 11:58 Ответить
Та вони на базари 90-х не ходили.
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13.11.2021 10:58 Ответить
Ща опять вылезет какой-то упоротый зе-тыпил и начнет хныкать "пАтчиму нет фотожаб про Порошенко"?
Или они наконец-то все повыздыхали?
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13.11.2021 09:47 Ответить
ще немає інструкцій з банкової: думають....чим крити...
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13.11.2021 09:51 Ответить
Думають...І як завжди -дупою.Що на Банковій,що в оСЕРЕдках.
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13.11.2021 12:53 Ответить
Вже )))
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13.11.2021 10:16 Ответить

А чому нема жодного фото самого"опозиційного і найретинговішого"політика **********
🦏
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13.11.2021 10:43 Ответить
А тем временем в ОП Подоляка заменили на Серлеща. ЗЕботы в растерянности.
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13.11.2021 10:04 Ответить
це, нажаль, правда "після того, як були оприлюднені рейтинги президента та "Слуги народу" в Офісі президента сказали до побачення пану Подоляку. Він ще залишається помічником або радником пана Єрмака, але вже не керує інформаційною політикою… Але ви ще будете жалкувати про нього, вам буде його не вистачати, ви будете вважати, що це був взірець виваженості та коректності. Тому що замість пана Подоляка буде Сергій Лещенко. І це не жарт. Він більше ніж пропагандист. Він зараз генерить смисли, сенси. Більше того, він готує вже депутатів "слуги" до ефірів. Він виписує стратегії. Це вже не жарт. Це дійсно не жарт" Б.Береза
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13.11.2021 11:57 Ответить
Зеля маленький, а Лящ -худенький...Єдна гілка обох витримає? Чи краще поряд ?
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13.11.2021 12:59 Ответить
пілотка з вухами і окулярами😁👍
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13.11.2021 12:35 Ответить
А чому нема жодного фото самого"опозиційного і найретинговішого"політика **********
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13.11.2021 10:10 Ответить
а смысл ? Петро ничего не морозил про "ангельское терпение " факи ему ни кто не тыкал . бородатой бабушки у Пороха тоже нет . про что жабы делать ? выбрали в президенты шоу-мена смотрите шоу
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13.11.2021 10:54 Ответить
Когда закинеца - заводскую трубу за "фак" себе принимать - отлично!
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13.11.2021 10:12 Ответить
нет Вовочка не показалось и там не фак а факИ
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13.11.2021 10:13 Ответить
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14.11.2021 16:11 Ответить
прикольные фотожабы)
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13.11.2021 10:17 Ответить
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13.11.2021 10:54 Ответить
Пане Василю -дякую!!! Давно вже так не сміявся ржав!!!
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13.11.2021 13:02 Ответить
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13.11.2021 21:46 Ответить
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13.11.2021 11:05 Ответить
Ну десь так - і вони агітували за Образ ... а сталося ...
І не тільки у нас голосують за Образи - у Каліфорнії - Термінатор - Шварцнеггер
Рейган - актор і голова профспілки акторів - що (деякі вважають) і було його початком політичного життя ...
Комаровський - може і лоханувся ...
А Гордон - або бреше , або - звільнений
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13.11.2021 12:45 Ответить
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13.11.2021 11:49 Ответить
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13.11.2021 11:55 Ответить
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13.11.2021 11:56 Ответить
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13.11.2021 11:57 Ответить
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13.11.2021 13:08 Ответить


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15.11.2021 13:00 Ответить
 
 