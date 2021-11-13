Вице-президент Еврокомиссии Юрова сфотографировалась в вышиванке: Горжусь тем, что ношу ее. ФОТО

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова надела украинскую вышиванку и сфотографировалась в ней.

Об этом Юрова написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо генпрокурору Ирине Венедиктовой за эту красивую традиционную украинскую блузку. Я горжусь тем, что ношу ее и посылаю привет в Украину", - сообщила она.

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Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова совершила трехдневный рабочий визит в Брюссель, где провела встречи в Еврокомиссии и Европейском парламенте. Главными темами во время обсуждения были усилия Украины по поддержанию верховенства права, реформирование органов прокурорского надзора и судебной системы, борьба с коррупцией и формирование антикоррупционных структур.