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Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС. ФОТОрепортаж

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели тренировку с кораблями ВМС США, Турции и Румынии в акватории Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины, в учениях задействовали, в частности, флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney, а также авиацию американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.

Цель мероприятия – отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами Альянса. Военнослужащие отработали элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.

"Кроме того, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций", - отметили в ВМС.

Смотрите также: Воины ОС отработали уничтожение условного десанта противника с применением САУ "Гвоздика". ВИДЕО+ФОТО

В тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что учения ВМС Украины, Румынии, Турции и США в Черном море являются "одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания".

"Я часто говорю о концепции "интегрированного сдерживания" как способе сдерживания будущих военных угроз", - написал он в Twitter.

По мнению Остина, одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру "с помощью совместных наземных, воздушных и морских учений".

Читайте также: Военные учения НАТО в Черном море – угроза для РФ, - Путин

Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС 01
Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС 02
Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС 03

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Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС 04
Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС 05
Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС 06

Автор: 

ВМС (1465) Румыния (1089) США (26611) Турция (3379) военные учения (3457) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+14
Всі на боротьбу з рашизмом!
Кремль має бути знищений !

Слава Україні !!!
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13.11.2021 22:53
+13
все кацапы уже вижжат что неспроста
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13.11.2021 22:53
+12
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13.11.2021 22:49
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Правила форума Совет форумчан
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13.11.2021 22:49 Ответить
Illya Ayzin@Illya_Ayzin

https://mobile.twitter.com/Illya_Ayzin/status/1459583543617728516 3 ч

До прикордонного переходу «Кузня» з білоруського боку підвезли величезну кількість озброєних військових із автоматами.
Чи готується штурм кордону?
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13.11.2021 23:19 Ответить
кто подтвердит это ?

Ярош: Обращаюсь к личному составу "Украинской добровольческой армии". Не исключено, что в ближайшее время опять понадобится ваш боевой опыт. Будьте готовы к защите страны!
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13.11.2021 22:51 Ответить
все кацапы уже вижжат что неспроста
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13.11.2021 22:53 Ответить
Кем уничтожены можно узнать ?
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13.11.2021 23:06 Ответить
На Черноморском театре военных действий такие возможности имеют только 2 страны - Турция и рф.
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13.11.2021 23:09 Ответить
еще один стратег, клаузевиц в постолах. чем уничтожить? что ни алень, то говноэксперт.
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13.11.2021 23:10 Ответить
Обычным для уничтожения надводных кораблей оружием - ПКР. Согласованный залп подлодок, кораблей и катеров, береговых установок, а также авиации не оставляют надводным кораблям противника ни единого шанса. Вообще, на мой субъективный взгляд, любая группировка надводных кораблей без прикрытия авианосцем/авианосцами и субмаринами вблизи берегов обречена.
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13.11.2021 23:15 Ответить
Авианосцы НАТО вполне достанут флот зверей в Черном море из Средиземки. Не просто так жеж беспилотники НАТО делали облеты над Крымом и Донбассом, взлетая с базы на Сицилии.
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13.11.2021 23:18 Ответить
Так я ж не о баллистических ракетах, а об авиации. А как стреляют калибрами дикари, все уже видели.
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13.11.2021 23:26 Ответить
нет, верю твоему бреду)))) ты не сказал, чем уничтожат. пкр - это общая фраза ни о чем.
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13.11.2021 23:29 Ответить
Слава Украине !
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13.11.2021 23:39 Ответить
Героям Слава!
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13.11.2021 23:47 Ответить
А после этого твоё ***** надеется выжить на бункере более 30 минут?
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13.11.2021 23:32 Ответить
Вовошка, ты снова московитского инфодерьма обожралось?
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13.11.2021 23:34 Ответить
***** хочет достать до Вашингтона, ну это сказка для недоразвитых
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13.11.2021 23:34 Ответить
Ескадра "Ашотів" дала б більш ефективний і малозатратний результат і "відмазку" - що з баранів візьмеш.
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14.11.2021 08:08 Ответить
Вот дурачок рязанский, твоё ***** даже пар боится выпустить в сторону нато, иначе повесят на ближайшей берёзке. Ты тупое не подумало, что за этими корабликами стоит огромный военный блок, против которого вы чмо, вместе с *****м
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13.11.2021 23:19 Ответить
Вовошка, это ты с очередным погонялом?
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13.11.2021 23:27 Ответить
Дня 2 уже держится) Может, и больше /не знаю/.
...Куда-то "До коле №" с "Мефодием Кирилловичем"запропастились и "Вахмурки Кржемелика" с "Михаилом Ткаченко №"тоже не видать...
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14.11.2021 00:20 Ответить
Сглазила
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14.11.2021 00:21 Ответить
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14.11.2021 00:56 Ответить
нелетающий циркон? или совковый металлолом, который уже без проблем нейтрализуют с тех же кораблей? бредятина и надувание щек
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13.11.2021 23:28 Ответить
нелетающий, ты понял, или шойга?
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13.11.2021 23:30 Ответить
Неинтересны твои выкладки из московитских инфопомоек типа звЯЯзда.сру.
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13.11.2021 23:35 Ответить
перевожу: всё, что есть на вооружении паРаши - уже лет 30 назад как устаревший совковый хлам, который нельзя назвать оружием и который штатами уничтожается на взлёте.
нового ничего нет (ну - кроме понтов и п.здежа)...
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13.11.2021 23:47 Ответить
Выброси свои методички, а куратору скажи пусть свет включит на лахте
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13.11.2021 23:54 Ответить
А мозгов хватает только на бутылках сидеть
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13.11.2021 23:30 Ответить
Всё это теория, а на практике мы все видели эпический поход Дымовёнка Кузи, зомби-франкенштейна, Восставшего из Зада, который зачадил всю Европу, едва не остался без хода без топлива, отстрелялся своими самолётами класса "палуба-дно", с грехом пополам вернулся домой и там утоп вместе с доком. Уровень сколково-тихналогий мы также видели на примере комедии в одном акте "Вскрытие чёрного ящика", где сначала иксперды полчаса не могли подобрать отвёртку, а когда таки вскрыли ящик пандоры, внутри оказалась чуть ли кетайская флешка с алиэкспресса. Ещё можно вспомнить новый класс противороссийских кораблей под названием "Скотовоз". Это страшное оружие НАТО нацелено специально на российские суда-разведчики.

Этим Лоссия будет пугать супостата?... Или что-то ещё есть в запасе?
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14.11.2021 00:26 Ответить
Возможности твоей свинособакии мы уже видели в карабахе, чмошники на ржавых корытах
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13.11.2021 23:15 Ответить
лооооооооооол. шойга, тьі?
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13.11.2021 23:08 Ответить
Это холуй тувинца Шойгу😡
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13.11.2021 23:10 Ответить
Тогда на месте твоей мацквы будет яма
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13.11.2021 23:16 Ответить
Всі на боротьбу з рашизмом!
Кремль має бути знищений !

Слава Україні !!!
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13.11.2021 22:53 Ответить
Героям слава!!
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13.11.2021 23:04 Ответить
На першому фото видно РБУ з глибинними бімбами для боротьби з ПЛ.
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13.11.2021 23:06 Ответить
Назар Приходько@nazareye

https://mobile.twitter.com/nazareye/status/1459596848969232393 2 ч

Окупанти і колаборанти на Донбасі стягнули на лінію фронту понад 100 одиниць важкої техніки та інших видів озброєння.
Якщо брати комплексно, то в такій напрузі, як в листопаді 2021-го року, наш географічний регіон не був з часів початку 2-ї Світової війни.

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13.11.2021 23:25 Ответить
паРаша начала ванять,

сие - не может не тревожить !

... умом раSSею не панять,
раSSею нада - уничтожить !
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13.11.2021 23:29 Ответить
шановні а наваіщо в и вступаете в діскусіі з московитами..це ж однаково шо спорити з ослом..
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13.11.2021 23:54 Ответить
Вижу американские, турецкие корабли боевые военные, мощный флот, есть чем гордится, даже у Румынии есть флот. А в Украине флота нет....только речные катера, и то что США патрульные Исланды передали.. и все. боевых кораблей = 0... малых подводных лодок= 0. Печаль, уныль.
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14.11.2021 01:24 Ответить
А на свинособакии флот есть? Почти утопшего кузю не предлагать, африканские рыбы засмеют)
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14.11.2021 02:11 Ответить
в отличии от нас, у свинособакии РФ поверь флот точно есть, корабли военные, подводные лодки. А шапко закедательством не стоит заниматься.
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14.11.2021 03:01 Ответить
есть флот! много. Есть! Антикварный и очень древний! а так - да, - корыта кацапския плавають...)))
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14.11.2021 05:18 Ответить
18 червня 1918 кремлівськими окупантами цими бандитами більшовиками були затоплені 12 потужних військових кораблів чорноморського флоту в бухті Новоросійська на вимогу ідола кацапів кривавого ката - виродка леніна. А у Криму ЧФ захопила Україна.
Топити власні кораблі чорноморського флоту личаковим москалям напів-ординцям доводилося і неодноразово. А вперше москалі - кацапи потопили свій флот під час оборони раніше окупованого ними Криму та Севастополя 1854-1855 років. Більше того, оборона Севастополя, що тривала майже рік, почалася і закінчилася потопленням кораблів всього чорноморського флоту. На вимогу князя Меншикова було затоплено 5 лінійних кораблів і два фрегати, їхні щогли довго залишилися стирчати над водою. Личкарі безславно програли Кримську війну і загалом у Севастопольській бухті вони затопили усі свої 75 бойових кораблів та суден і також 16 допоміжних. Може Західним країнам та Україні потрібно знову допомогти їм москалям загарбникам затопити свої кацапські корита, оскільки вони злочинно тимчасово тварюки окупували вже частину України, Грузії, Молдови.
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14.11.2021 06:51 Ответить
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14.11.2021 18:11 Ответить
ага а Индия не хочет их покупать! Много! но без движла! ))) Заря-Машпроект - нихера не продает! Санкции! Т опись кацапчег, на китайском дизеле! В Кріму показали себя... и с Удмиралом Утонуловім ТАКР тоже))))))))))))) Оборжатся!!!
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01.12.2021 01:05 Ответить
Особенно понравилось шапко закЕдательство))) ты на каком наречии вещаешь, мордва тупорылая? У тебя есть только бутылка, сам знаешь где))
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14.11.2021 05:55 Ответить
да ты быдло вообще неадекватное, не понимаешь потому что ты тупой порохобот... тебе и не понять! тебе видать не привыкать себе на бутылках, алкаш.))
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14.11.2021 18:08 Ответить
Tak ucenyja zria nebyvajet,jest cel zadaci raske dolzni byli poniat sto ix zdiot buducem
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14.11.2021 01:28 Ответить
это хорошо!
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14.11.2021 01:38 Ответить
-
Крим і Севастополь це територія Української слави. Навіть в Кримськiй війнi, якщо звернутися до історичних документів, то легко переконатися, що учасники Кримської війні в основному були слов'яни українці. Посилаючись на російського історика зі світовим ім'ям Євгена Тарле, у якого знаходимо такі свідчення: один із відомих учасників оборони Севастополя полковник Васильчиков пише, що мужні учасники героїчної оборони Севастополя вони всi в основному були слов'яни українці.
А проклятим російським - фашистам загарбникам, які тимчасово окупували Український Крим і Севастополь, потрібно просто зайти на севастопольське військово-морське кладовище і поклонитися праху більше трьох тисяч одних тільки волинян, і багатьох тисяч інших українців які брали участь у цій Кримській війні. Вони вмираючи хоробро захищали чужу не слов'янську орду захищали своїх проклятих лютих ворогів окупантів рідної української землі цих личакових татаро угро - фінів москалів. Знаменитий Волинський Полк там весь полiг не за славу слов'янської України - Русі а за славу своїх лютих ворогів окупантів із проклятої личакової -імперії, азіатської московії орди ..А краще нам було б тоді допомогти близьким нам українцям дружнім народам європейської коаліції щоб разом до кінця знищити цю прокляту навіть не слов'янську личакову паРашу орду в Кримській війні. І тоді сьогодні не було б з нею ніяких проблем ...
А так маємо від неї криваву окупаційну війну і тимчасову окупацію нашого рідного українського Криму i Донбасу.
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14.11.2021 07:01 Ответить
Матрос Кошка. Видається кацапами, як національний герой Расісі. А насправді:
"Народився в родині українського селянина-кріпака. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 16 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1849 1849 року власник земельних угідь і тамтешніх кріпаків Казимір Яловицький, який мешкав головним чином у Петербурзі й Варшаві, запідозривши Петра Кішку в зв'язках з учасниками селянського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F повстання на Поділлі, віддав його в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82 рекрути . https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 серпня (1 вересня) того ж року Петро Кішка прибув до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя . Тут його було зараховано матросом до 30-го флотського екіпажу. Спочатку він плавав на різних військових кораблях, а коли https://uk.wikipedia.org/wiki/1854 1854 року під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Кримської війни почалась облога Севастополя, Кішка був призначений на батарею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 капітан-лейтенанта Перекомського.

Він двічі був поранений, підвищений в чині до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 квартирмейстера , нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Знаком відзнаки Військового ордена св. Георгія , а також двома медалями - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE срібною за захист Севастополя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0 бронзовою в пам'ять про Кримську війну. Повернувшись до рідного села, матері в живих вже не застав. Землі родина не мала, і Петро став чумакувати. Кілька разів їздив по сіль та рибу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеси , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 Миколаєва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD Херсона , працював у лісництві. https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 року його знову взяли на службу - на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82 Балтійський флот . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Петербурзі Кішка зустрів одного з чільних учасників оборони Севастополя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степана Олександровича Хрульова . Він розповів генералу, що ще двічі був представлений до нагороди в Севастополі, але подання десь «загубились». Хрульов написав від себе по інстанції, і в грудні https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 року Кішка отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE золотий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Георгіївський хрест 2-го ступеня.Він прослужив ще чотири роки. Повернувшись знову додому, одружився і останні роки свого життя провів у рідному селі, отримуючи невелику пенсію.

Помер і був похований на батьківщині. Точне місце поховання невідоме."
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14.11.2021 07:54 Ответить
Движений много а результата НОЛЬ.Почти ежедневно погибают наши воины а ВСУ гордится тем что стреляет по фанерым целям снарядами которые стоят десятки а то и сотни тысяч один.
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14.11.2021 08:32 Ответить
А где участие в учениях члена НАТО и страны Черноморского бассейна Болгарии, или из " братушек" такие "натовцы", как из г.. конфета.
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14.11.2021 09:36 Ответить
США флаг вижу, Турции вижу, а наш где ??? или с береговой шлюпки руками флагом машут???
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14.11.2021 09:44 Ответить
Тут надо не "тренироваться", а проводить ! Совместную операцию по освобождению Крыма от оккупации.
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14.11.2021 09:55 Ответить
 
 