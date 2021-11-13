Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС. ФОТОрепортаж
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели тренировку с кораблями ВМС США, Турции и Румынии в акватории Черного моря.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины, в учениях задействовали, в частности, флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney, а также авиацию американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.
Цель мероприятия – отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами Альянса. Военнослужащие отработали элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.
"Кроме того, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций", - отметили в ВМС.
В тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что учения ВМС Украины, Румынии, Турции и США в Черном море являются "одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания".
"Я часто говорю о концепции "интегрированного сдерживания" как способе сдерживания будущих военных угроз", - написал он в Twitter.
По мнению Остина, одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру "с помощью совместных наземных, воздушных и морских учений".
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https://mobile.twitter.com/Illya_Ayzin/status/1459583543617728516 3 ч
До прикордонного переходу «Кузня» з білоруського боку підвезли величезну кількість озброєних військових із автоматами.
Чи готується штурм кордону?
Ярош: Обращаюсь к личному составу "Украинской добровольческой армии". Не исключено, что в ближайшее время опять понадобится ваш боевой опыт. Будьте готовы к защите страны!
...Куда-то "До коле №" с "Мефодием Кирилловичем"запропастились и "Вахмурки Кржемелика" с "Михаилом Ткаченко №"тоже не видать...
нового ничего нет (ну - кроме понтов и п.здежа)...
Этим Лоссия будет пугать супостата?... Или что-то ещё есть в запасе?
Кремль має бути знищений !
Слава Україні !!!
https://mobile.twitter.com/nazareye/status/1459596848969232393 2 ч
Окупанти і колаборанти на Донбасі стягнули на лінію фронту понад 100 одиниць важкої техніки та інших видів озброєння.
Якщо брати комплексно, то в такій напрузі, як в листопаді 2021-го року, наш географічний регіон не був з часів початку 2-ї Світової війни.
сие - не может не тревожить !
... умом раSSею не панять,
раSSею нада - уничтожить !
Топити власні кораблі чорноморського флоту личаковим москалям напів-ординцям доводилося і неодноразово. А вперше москалі - кацапи потопили свій флот під час оборони раніше окупованого ними Криму та Севастополя 1854-1855 років. Більше того, оборона Севастополя, що тривала майже рік, почалася і закінчилася потопленням кораблів всього чорноморського флоту. На вимогу князя Меншикова було затоплено 5 лінійних кораблів і два фрегати, їхні щогли довго залишилися стирчати над водою. Личкарі безславно програли Кримську війну і загалом у Севастопольській бухті вони затопили усі свої 75 бойових кораблів та суден і також 16 допоміжних. Може Західним країнам та Україні потрібно знову допомогти їм москалям загарбникам затопити свої кацапські корита, оскільки вони злочинно тимчасово тварюки окупували вже частину України, Грузії, Молдови.
Крим і Севастополь це територія Української слави. Навіть в Кримськiй війнi, якщо звернутися до історичних документів, то легко переконатися, що учасники Кримської війні в основному були слов'яни українці. Посилаючись на російського історика зі світовим ім'ям Євгена Тарле, у якого знаходимо такі свідчення: один із відомих учасників оборони Севастополя полковник Васильчиков пише, що мужні учасники героїчної оборони Севастополя вони всi в основному були слов'яни українці.
А проклятим російським - фашистам загарбникам, які тимчасово окупували Український Крим і Севастополь, потрібно просто зайти на севастопольське військово-морське кладовище і поклонитися праху більше трьох тисяч одних тільки волинян, і багатьох тисяч інших українців які брали участь у цій Кримській війні. Вони вмираючи хоробро захищали чужу не слов'янську орду захищали своїх проклятих лютих ворогів окупантів рідної української землі цих личакових татаро угро - фінів москалів. Знаменитий Волинський Полк там весь полiг не за славу слов'янської України - Русі а за славу своїх лютих ворогів окупантів із проклятої личакової -імперії, азіатської московії орди ..А краще нам було б тоді допомогти близьким нам українцям дружнім народам європейської коаліції щоб разом до кінця знищити цю прокляту навіть не слов'янську личакову паРашу орду в Кримській війні. І тоді сьогодні не було б з нею ніяких проблем ...
А так маємо від неї криваву окупаційну війну і тимчасову окупацію нашого рідного українського Криму i Донбасу.
"Народився в родині українського селянина-кріпака. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 16 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1849 1849 року власник земельних угідь і тамтешніх кріпаків Казимір Яловицький, який мешкав головним чином у Петербурзі й Варшаві, запідозривши Петра Кішку в зв'язках з учасниками селянського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F повстання на Поділлі, віддав його в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82 рекрути . https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 серпня (1 вересня) того ж року Петро Кішка прибув до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя . Тут його було зараховано матросом до 30-го флотського екіпажу. Спочатку він плавав на різних військових кораблях, а коли https://uk.wikipedia.org/wiki/1854 1854 року під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Кримської війни почалась облога Севастополя, Кішка був призначений на батарею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 капітан-лейтенанта Перекомського.
Він двічі був поранений, підвищений в чині до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 квартирмейстера , нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Знаком відзнаки Військового ордена св. Георгія , а також двома медалями - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE срібною за захист Севастополя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0 бронзовою в пам'ять про Кримську війну. Повернувшись до рідного села, матері в живих вже не застав. Землі родина не мала, і Петро став чумакувати. Кілька разів їздив по сіль та рибу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеси , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 Миколаєва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD Херсона , працював у лісництві. https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 року його знову взяли на службу - на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82 Балтійський флот . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Петербурзі Кішка зустрів одного з чільних учасників оборони Севастополя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степана Олександровича Хрульова . Він розповів генералу, що ще двічі був представлений до нагороди в Севастополі, але подання десь «загубились». Хрульов написав від себе по інстанції, і в грудні https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 року Кішка отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE золотий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Георгіївський хрест 2-го ступеня.Він прослужив ще чотири роки. Повернувшись знову додому, одружився і останні роки свого життя провів у рідному селі, отримуючи невелику пенсію.
Помер і був похований на батьківщині. Точне місце поховання невідоме."