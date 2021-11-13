Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС. ФОТОрепортаж

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели тренировку с кораблями ВМС США, Турции и Румынии в акватории Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины, в учениях задействовали, в частности, флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney, а также авиацию американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.

Цель мероприятия – отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами Альянса. Военнослужащие отработали элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.

"Кроме того, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций", - отметили в ВМС.

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В тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что учения ВМС Украины, Румынии, Турции и США в Черном море являются "одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания".

"Я часто говорю о концепции "интегрированного сдерживания" как способе сдерживания будущих военных угроз", - написал он в Twitter.

По мнению Остина, одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру "с помощью совместных наземных, воздушных и морских учений".

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