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Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека. ФОТОрепортаж

Четыре частных дома в Невельском Покровского района (Донецкая обл.) пострадали в результате ночного минометного обстрела со стороны российских наемников на Донбассе, спасатели из-под завалов извлекли двух человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельского Покровского района. Два из них – уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых известно в настоящее время, расположены на улице Молодежной. Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - написал он.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.

Кириленко добавил, что дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится в течение дня силами правоохранителей и местных властей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате ночного минометного обстрела со стороны противника тяжелое ранение получил водитель-санитар, которого доставили в военный госпиталь.

Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека 01
Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека 02
Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека 03
Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека 04
Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека 05

обстрел (27107) Донецкая область (9629) военно-гражданская администрация (88) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+27
ЛИШЬБЫНЕБЫЛАВАЙНЫ??? В Бундестаге и Парыже говорят что ето нормально. Так и должно быть. А уничтожать гаубицу росийских террористов обстреливающих жилые дома ето плохо. Потому что гаубица дороже етих хижин. Поетому жители разрушенных хижин должны скинуться и купить росийским террористам новую гаубицу. Думаю что скоро Рашка еще предоставит счет Украине за использованные боеприпасы, а гансы и жабоеды поддержат лишьбынебылавайны.
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14.11.2021 11:43
+16
Кацапи трощуть самий язичний регіон в Україні.
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14.11.2021 11:43
+10
И где наш "адекВАТНЫЙ" ответ?
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14.11.2021 11:47
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи трощуть самий язичний регіон в Україні.
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14.11.2021 11:43 Ответить
За смеющийся смайл после твоих слов о разрушении оккупантами Донбасса, я бы тебя забанил.
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14.11.2021 12:09 Ответить
Що просили, те і отримали.
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14.11.2021 12:15 Ответить
_Снова доказал что ты идиот, хотя именно мне это доказывать уже не требуется. А вот те, на фото - вообще, абсолютно, не причина войны! Единственная причина - фашистская расия! А ты - не способен различить мотив и предлог. Дурачок потому что.
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14.11.2021 12:24 Ответить
***** приходить туди де його запрошують. Не помічав? Крим, Домбас.
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14.11.2021 12:42 Ответить
Дурачок Путлер приходит куда угодно, в любое место, названное тараканами в больной голове.
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14.11.2021 12:57 Ответить
У тебе відсутнє аналітичне мислення. ***** завжди каже що прийшов защіщать рускаязичних по їхній просьбі. Цього ти теж не помічав.
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14.11.2021 13:03 Ответить
_Когды ты поймешь разницу между мотивом преступника и предлогом для оправдания преступления, осёл?
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14.11.2021 13:18 Ответить
Ти мені більше не цікавий, а за дурачка і осла отримаєш отвєтку.
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14.11.2021 13:24 Ответить
Ты бы лучше учился думать, чем дуться аки индюк.
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14.11.2021 13:31 Ответить
Я знаю за кого вы голосовали. Мышление не дальше своего носа. Рефлексы в лучшем случае.
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14.11.2021 17:54 Ответить
Тебе,недалекому,пытаются обьяснить,что ,,рускимир,,заканчивается там,где кацапы начинают получать по хлебалу. Нех звать войну в свой дом,под любыми предлогами. И тем более нех теперь ныть по этому поводу.
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14.11.2021 17:57 Ответить
_Самоуверенный глупец, ты не знаешь за кого я голосовал. А твои домыслы значения не имеют, ибо никак не влияют на уже свершившееся событие (голосование).
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14.11.2021 18:02 Ответить
Так пол Донбасса в жопе сидит,голосуя за прокацапов и не понимая,почему происходят им не приятные вещи. Сами не живут имбицилы и другим не дают. Любите кацапию--валите нах поднимать свою любимую недоимперию.
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14.11.2021 18:06 Ответить
До тех пор,пока слабоумные полукацапы не поймут прямой зависимости от их голования за прокацапскую шваль,выход с плакатами,,путенвведи,, и бомбежками их домов этими же кацапами все будет повторяться по кругу. Учитесь уже думать и делать выводы.
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14.11.2021 18:01 Ответить
Що ти хочеш від кацапа. Воно біснувате.
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14.11.2021 12:17 Ответить
Суперечливі відчуття. Особливо коли ці "там же наши люді" лягали під танки і роззброювали колони наших (не російських) військових, або прив'язували до стовпів проукраїнських сусідів чи плювали і били наших військовополонених. Після відновлення контролю над територією треба добре почистити це населення: кого в тюрму, кого депортація в рашку, кого позбавити громадянства. Ну якщо когось прикопають із тих, що вспарював животи українцям - не буде великим гріхом.
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14.11.2021 12:28 Ответить
ты их спроси, в этом селе, кто стрелял....если бы ВСУ тут не было то и не стреляли бы...вот их ответ.
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14.11.2021 13:32 Ответить
Ничего страшного прилетит на зонтике Верещук - Мери Поппинс, проведёт оценку разрушений, включат в программу "Велике будівництво" с выделением 1 млрд. на восстановление
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14.11.2021 12:12 Ответить
ЛИШЬБЫНЕБЫЛАВАЙНЫ??? В Бундестаге и Парыже говорят что ето нормально. Так и должно быть. А уничтожать гаубицу росийских террористов обстреливающих жилые дома ето плохо. Потому что гаубица дороже етих хижин. Поетому жители разрушенных хижин должны скинуться и купить росийским террористам новую гаубицу. Думаю что скоро Рашка еще предоставит счет Украине за использованные боеприпасы, а гансы и жабоеды поддержат лишьбынебылавайны.
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14.11.2021 11:43 Ответить
Все так, тільки трішечки не так: ніхто не буде за нас воювати - ні ганси, ні жани, ні джони. Спасибі і за те, що роблять. Тільки у них є свої виборці і вони прислухаються до них. А у нас є свої виборці, які вибирають верховним головнокомандувачем під час війни "стратега" з одною думкою в голові "просто пєрєстать стрєлять" і "дагаваріться посрєдінє". Хто нам лікар? і ще - уявіть як дивляться на нас наші союзники, коли наше вище керівництво зливає ворогу спецоперації, типу "ловля вагнерівців"?
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14.11.2021 12:19 Ответить
Никто не просит гансов и жабоедов за нас воевать. Пускай хоть не мешают. А лучше помогут оружием. Они кстати нам кое чем обязаны, за то что выдурили у нас ЯО. Была бы у нас Ядреная бомба ***** бы не решился к нам сунуться даже пускай ета бомба лежала бы в своей шахте и устарела. И будь у нас ЯО с нами в мире говорили бы все совсем по другому а не ездили в кремль и решали каким способом Украине лучше капитулировать
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14.11.2021 12:25 Ответить
Теоретично так, добре було б якби мали ядерну зброю. Тільки можливості такої нам ніхто не дав і не збирався давати на початку 90-х. Світ не хотів, щоб ядерна зброя розповзалася по світу. Тим більше із тим парламентом і урядом, де заправляли комуняки і проросійська агентура. Якби ми трималися за ядерну зброю, були б введені такі санкції, що України як держави вже б давно не було. Треба було зразу поставити умову безпеки: Україна член НАТО - яд. зброя ваша. Це був шанс, який обміняли на папірці і ганебні декілька млрд. дол допомоги: це по сотні доларів на кожного українця.
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14.11.2021 12:37 Ответить
"....Треба було зразу поставити умову безпеки: Україна член НАТО - яд. зброя ваша. Це був шанс, який обміняли на папірці і ганебні декілька млрд. дол допомоги: це по сотні доларів на кожного українця..." +++
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14.11.2021 13:31 Ответить
Как раз эти по ЯО нам ничего не должны...
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14.11.2021 12:43 Ответить
И где наш "адекВАТНЫЙ" ответ?
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14.11.2021 11:47 Ответить
Погодьте, бронепамперс по касательной задело, поменяем и как дадим ответку, может быть.
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14.11.2021 11:50 Ответить
Если будет атвет тагда будет вайна. А сейчас нет вайны. Хотя я уже запутался, что ето если не вайна? Ничесе гибридный мир когда жителей вытаскивают из под разрушенных домов. Какой же тогда войной нас пугают?
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14.11.2021 12:03 Ответить
Если молчать и ничего не делать то так будет всегда - каждый день каждый час каждую минуту… рашисты они ведь как гопники , всегда чувствуют слабину терпилы. В данном случае как это не позорно - терпилы это мы украинцы!
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14.11.2021 12:07 Ответить
А хто більші тєрпіли - українці, чи білоруси?
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14.11.2021 12:12 Ответить
Одинаково
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14.11.2021 12:50 Ответить
А что в лугандоне белорусы проживают? Ты от темы уходишь шановный. Что то я не помню чтобы это самое Невельскоев состав белорашки входило.
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14.11.2021 12:51 Ответить
Какой ответ? Байрактары, гавнокомандующий ************ приказал убрать ближе к Львову
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14.11.2021 12:20 Ответить
Поговоріть з любим, хто виходить на ротацію з нуля, дають відповідь вже, не знаю хто дав наказ, Залужний чи голобородько, але дають.
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14.11.2021 12:23 Ответить
стрелковым оружием в ответ на минометный обстрел ? или усиленной готовностью "байрактаров" быть использованными ?
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14.11.2021 16:28 Ответить

Адекватно было бы вгатить в ответ 150 снарядов, но нет, всхлипы и стоны...
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14.11.2021 19:39 Ответить
Згадуються, як ці регіони весь час вибирали проросійських, а то і взагалі рашистських депутатів і ненавиділи все українське. Цікаво, їхні мізки російські снаряди поставили на місце чи все ненавидять "біндєр" і "правосєкав"?
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14.11.2021 12:10 Ответить
Самый интересный парадокс что если дамбаситам даже показать дыру в его доме и всунуть его голову чтобы он посмотрел с какой стороны прилетел снаряд то он все равно будет визжать что ето Украина обстреливает. Патаму что в ету дыру он увидет *тамженашимальчикивтрусиках* и у него язык не повернется их обвинить
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14.11.2021 12:14 Ответить
Жители Даунбаса скорей поверят в то, что их дома разрушили ни аппачленцы, а ВСУ стреляющее американскими снарядами которые разворачиваются в полёте на 180 градусов
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14.11.2021 12:16 Ответить
Вже ні, розмовляв з переселенцем з Донбасу, який втратив ногу на Донбасі, при чому втратив від нашого вогню. Ясно сказав, що не ображається, бо до цього з майданчика біля будинку, орки поклали два міномети і гатили по наших, прилетіла відповідь і вуаля. Вже вивчив мову, бо ногу відрізали в Чернівцях.
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14.11.2021 12:20 Ответить
Таких там не больше 5%
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14.11.2021 12:21 Ответить
Можливо, але копієчка до копійочки...., хоча звичайно він тут одразу знайшов друзів серед місцевих люмпенів, дружина, якій 25 виглядає на 45, хз, наслідки війни чи генетика Донбасу. Україна платить 3200 пенсії за інвалідність. Питаю, чому роботу на дому не знайдеш, каже що і так вистачає, в динирії і стільки не мав з двома ногами.
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14.11.2021 12:26 Ответить
Судячи з усього, "достойні" громадянини. Де йому відірвало ногу ще треба перевірити. Такі люди нам говорять одне, а "там" зовсім протилежне.
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14.11.2021 12:47 Ответить
Еще где то в 16-17-м общался с одной женщиной, которая потеряла мать от нашей мины(правда без подробностей) Проукраинская.
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14.11.2021 12:49 Ответить
У мене серед знайомих ціла колекція, які навіть з відрізаним язиком будуть мекати про «укрофашистав».
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14.11.2021 12:31 Ответить
Не поставили. По опитуванням, навіть підконтрольний Україні Маріуполь тепло відноситься до ерефії. Видно мало їх градами накривали з території ерефії. Потрібно було більше накривати,може б мізки повернулись на місце!
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14.11.2021 15:23 Ответить
Это же за Песками по трассе?
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14.11.2021 12:22 Ответить
Ага
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14.11.2021 12:37 Ответить
А чому про це немає ніякої інформації від ОБСЕ?Вони що ще від будуна не відійшли?Та чому наші закуплені у турків безпілотники простоюють?Чи вони як і ОБСЄ тільки для того щоб фіксувати надану шкоду?Про людей в Україні вже і не говорю так як владі насрати на їхні смерті.
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14.11.2021 12:22 Ответить
Как там бабуля Меркель? Не хочет выразить свою глубокую взволнованность???
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14.11.2021 12:30 Ответить
Міркує (меркелить) чи вистачить одного цинка з набоями для військової допомоги.
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14.11.2021 12:43 Ответить
Агов, Залужний. Як там наші Байрактари - чому не використовуємо???
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14.11.2021 12:48 Ответить
они и так вон какие красивые, а вы хотите чтобы они еще и работали ?!
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14.11.2021 16:30 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1952337-selische-na-donbasi-obstrilyali-boyoviki-pid-zavalami-opinilisya-lyudi Селище на Донбасі обстріляли бойовики, під завалами опинилися російсько мовни люди ...мабуть так?
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14.11.2021 12:49 Ответить
Ну обстріляли шавки РФ. І що з того? Все-рівно ті, кого витягли з тих завалів скажуть, що стріляли ЗСУ.
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14.11.2021 12:58 Ответить
Защищать своих граждан собираемся? Они всю жизнь налоги платили и сейчас 1,5% отстегивают... А мы раз с дрона стрельнули и пять раз сернули в штаны.
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14.11.2021 14:44 Ответить
Я на 100 відсотків впевнений, вони думають що їх Україна обстріляла. Зараз їм ще російський зомбоящик про це роскаже у всіх подробицях...
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14.11.2021 15:18 Ответить
"Я войну прошла. Фашисты себя лучше вели, чем эта падаль из дэнэрэ!"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376089019837548&id=100023093592528
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14.11.2021 15:46 Ответить
 
 