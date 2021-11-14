Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека. ФОТОрепортаж

Четыре частных дома в Невельском Покровского района (Донецкая обл.) пострадали в результате ночного минометного обстрела со стороны российских наемников на Донбассе, спасатели из-под завалов извлекли двух человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельского Покровского района. Два из них – уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых известно в настоящее время, расположены на улице Молодежной. Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - написал он.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.

Кириленко добавил, что дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится в течение дня силами правоохранителей и местных властей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате ночного минометного обстрела со стороны противника тяжелое ранение получил водитель-санитар, которого доставили в военный госпиталь.









