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С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 ноября, в Николаеве, на плацу 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады состоялось торжественное прощание с погибшими военнослужащими: Русланом Халиловичем Прусовым, подполковником, начальником воздушно-десантной службы и Вадимом Викторовичем Федосеевым, мастер-сержантом, военнослужащим 79-й ОДШБр.

Об этом говорится на официальной странице Николаевского телеканала "НИС-ТВ" в соцсети Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Николаевщина в трауре... Сегодня прощаются с двумя офицерами-десантниками 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович наскочили на вражескую мину во время выполнения боевых заданий на Луганщине. Сегодня в родной воинской части последний почет защитникам отдали сослуживцы, ветераны, волонтеры и горожане", – указывается в сообщении.

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С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве 01

С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве 02
С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве 03
С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве 04
С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве 05
С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве 06
С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве 07

Руслан Прусов и Вадим Федосеев погибли 12 ноября после обеда в районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области в результате смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве.

Похоронят погибших военнослужащих в почетном секторе Мишковского кладбища в Николаеве.

Донбасс (26956) потери (4381) Ян Осока (1501) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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14.11.2021 12:37
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14.11.2021 12:37
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14.11.2021 12:38
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14.11.2021 12:37 Ответить
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14.11.2021 12:37 Ответить
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14.11.2021 12:38 Ответить
вечная память
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14.11.2021 12:47 Ответить
​"Не случайность", - волонтеры раскрыли детали гибели десантников ВСУ под Счастьем Появились новые детали гибели офицеров 79-й ОДШБр ВСУ Руслана Прусова и Вадима Федосеева на Луганщине.

https://www.dialog.ua/war/240117_1636878044 https://www.dialog.ua/war/240117_1636878044

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14.11.2021 12:47 Ответить
Бити гадів і главноєнестрілятів.
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14.11.2021 13:27 Ответить
Сумно. Світла пам'ять нашим
солдатам війни. Героям слава!
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14.11.2021 13:06 Ответить
Были сегодня в части.За столько лет войны, казалось бы можно привыкнуть.А нет, каждый раз мороз по коже. Ведь погибли не только двое, ударили по родителям ,семье, товарищам. Господи, пошли нам мира, десантникам Царства Небесног
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14.11.2021 13:45 Ответить
Спочивайте з миром, Герої.....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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14.11.2021 14:01 Ответить
Вечная память МУЖИКАМ!!!!! Героям!!!!
НО!!!! если бы опросить людей в Днепре - как вы относитесь к тому , что эти ребята отдали свои жизни???? Уверен мне бы было стыдно- за их ответы!!! Почему так ??? Почему никакой работы с людьми? Так нужно???
Мне кажется патриотизма, понимания , огня -НЕТ ВООБЩЕ!!! я не знаю может так задуманно?
И вообще иногда мне кажется - что ватников и тех . кто считает , что люди гибнут - а эти Наверху бабло делят - стало намного больше!!!!
Просто мысли в слух!!!!! А МУЖИКАМ - спасибо! Берегите себя!!!!
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14.11.2021 14:05 Ответить
Герої не вмирають. Смерть окупантам.
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14.11.2021 14:29 Ответить
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14.11.2021 14:32 Ответить
Герої не вмирають!
Вічна шана!
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14.11.2021 15:09 Ответить
 
 