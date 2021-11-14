С погибшими военнослужащими 79-й ОДШБр Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым, подорвавшимися на неизвестном вражеском устройстве, попрощались в Николаеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 ноября, в Николаеве, на плацу 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады состоялось торжественное прощание с погибшими военнослужащими: Русланом Халиловичем Прусовым, подполковником, начальником воздушно-десантной службы и Вадимом Викторовичем Федосеевым, мастер-сержантом, военнослужащим 79-й ОДШБр.

Об этом говорится на официальной странице Николаевского телеканала "НИС-ТВ" в соцсети Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Николаевщина в трауре... Сегодня прощаются с двумя офицерами-десантниками 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович наскочили на вражескую мину во время выполнения боевых заданий на Луганщине. Сегодня в родной воинской части последний почет защитникам отдали сослуживцы, ветераны, волонтеры и горожане", – указывается в сообщении.

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Руслан Прусов и Вадим Федосеев погибли 12 ноября после обеда в районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области в результате смертельных ранений, полученных при подрыве автомобиля на неустановленном взрывном устройстве.

Похоронят погибших военнослужащих в почетном секторе Мишковского кладбища в Николаеве.