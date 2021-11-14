Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Вооруженные формирования РФ обстреливали населенный пункт Невельское с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм по направлению к населенному пункту Лозовое.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, всего в пределах населенного пункта Невельское зафиксировано 50 попаданий снарядов, которыми были разрушены и повреждены жилые дома, инфраструктура и прилегающая территория по адресу ул. Молодежная, дома 1а, 3/1, 4/1 и ул. Центральная, дома 2/1 и 2/2. Жители этих домов на момент обстрела находились дома и оказались под завалами собственных домов. К счастью, никто из них не погиб и не получил серьезных травм.

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"Место обстрела находится в 3 950 м от фактической линии разграничения сторон, что свидетельствует о сознательном ведении вооруженными формированиями РФ огня по жилой застройке", - подчеркнули в СЦКК.





















Как сообщается, также 13 ноября в период с 16:13 до 16:25 вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое с применением минометов калибра 82 мм.

Огонь велся по направлению населенного пункта Молодежное, было произведено три выстрела, попадание которых было зафиксировано на расстоянии 500 м от фактической линии разграничения сторон.

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"Приведенные факты являются очередным свидетельством грубого нарушения вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное – наглядно демонстрируют пренебрежение оккупантами к жизни мирного населения", - говорится в сообщении.