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Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Вооруженные формирования РФ обстреливали населенный пункт Невельское с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм по направлению к населенному пункту Лозовое.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, всего в пределах населенного пункта Невельское зафиксировано 50 попаданий снарядов, которыми были разрушены и повреждены жилые дома, инфраструктура и прилегающая территория по адресу ул. Молодежная, дома 1а, 3/1, 4/1 и ул. Центральная, дома 2/1 и 2/2. Жители этих домов на момент обстрела находились дома и оказались под завалами собственных домов. К счастью, никто из них не погиб и не получил серьезных травм.

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"Место обстрела находится в 3 950 м от фактической линии разграничения сторон, что свидетельствует о сознательном ведении вооруженными формированиями РФ огня по жилой застройке", - подчеркнули в СЦКК.

Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 01
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 02
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 03
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 04
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 05
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 06
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 07
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 08
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 09
Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК 10

Как сообщается, также 13 ноября в период с 16:13 до 16:25 вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое с применением минометов калибра 82 мм.

Огонь велся по направлению населенного пункта Молодежное, было произведено три выстрела, попадание которых было зафиксировано на расстоянии 500 м от фактической линии разграничения сторон.

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"Приведенные факты являются очередным свидетельством грубого нарушения вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное – наглядно демонстрируют пренебрежение оккупантами к жизни мирного населения", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) боевые действия (4030) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
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14.11.2021 18:58
+10
Треба вже й туди посилочку відправляти...
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14.11.2021 19:13
+8
З усього цього один висновок- така квазі-держава,як ублюдська расія,має бути повністю знищена.
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14.11.2021 18:40
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Зеленський случайно не там, щоб побачив мир в очах Путіна.
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14.11.2021 18:38 Ответить
Да слава Богу что не там. Оно опять посидит в кукурузе и похамит нашим защитникам.
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14.11.2021 19:15 Ответить
інформація к размишлєнію, як у "Мгновьєніях весни":

Невельское (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Невельське) - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ясиноватском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .

Население по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 переписи 2001 года составляло 286 человек.

По состоянию на ноябрь 2015 года, в поселке проживают 35 мирных жителей. Более 50 % домов имеют капитальные разрушения. В поселке отсутствует газовое и электроснабжение. Отсутствует транспортная инфраструктура, не работают магазины. Помощь мирному населению оказывают гуманитарные организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0 Красный крест , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=People_in_Need&action=edit&redlink=1 Человек в беде , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%9A%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D УВКБ ООН и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 Гуманитарная миссия помощи мирному населению зоны военного конфликта общественного объединения «Пролиска»

не треба було кликати Чорта Плєшивого !
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14.11.2021 21:16 Ответить
Зе ще памперси сушить, мокрі.
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15.11.2021 13:40 Ответить
З усього цього один висновок- така квазі-держава,як ублюдська расія,має бути повністю знищена.
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14.11.2021 18:40 Ответить
А где же наш вяликий миротворец?И не слышно тупого наркоши
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14.11.2021 18:45 Ответить
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14.11.2021 18:58 Ответить
🤣
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14.11.2021 19:05 Ответить
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14.11.2021 19:22 Ответить
І що кажуть місцеві жителі? Либонь - Єта хахлабіндєравци заставляют нашіх мальчиков па нам стрілять.
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14.11.2021 19:10 Ответить
Треба вже й туди посилочку відправляти...
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14.11.2021 19:13 Ответить
Величайший бздит...
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14.11.2021 19:40 Ответить
Великий полководец готовится получить посылочку от Белингкэт про вагнеровцев. Сидят с ермаком отмазки выдумывают…. Ему сейчас не до Невельского - угля нет; газа обмаль, инвестиций от султановнет, усатый ************ вступил в стадию осеннего обострения шизофрении, вагнеровцы из за угла грозят кидецом, антиваксеры совсем распоясались, сенаторы факи крутят, зарплаты и пенсии на межи бомжевания, шмыг совсем оборзел и киздит на каждом шагу…. Нет не до войны Верховному сейчас о себе надо подумать… быть или не быть… а если быть то где??? И т.д. и т.п.
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14.11.2021 19:58 Ответить
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14.11.2021 20:25 Ответить
Иии.....? Ответка от нас была?
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14.11.2021 20:37 Ответить
все тебе расскажи. поедь на передовую и дай ответ.
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14.11.2021 21:04 Ответить
от жеж, даже ответ дать некому
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15.11.2021 12:51 Ответить
Де байрактари?
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14.11.2021 21:07 Ответить
За 4 км от линии разграничения! Как дежурная новость. Какое то ОБСЕ, спутники, ночное виденье приборы и прочее---как за пивом сходить! МИД---а нота протеста, а подача в ООН фактов неоспоримых? Глухарь.
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14.11.2021 23:07 Ответить
Боже какой позор...на своей земле постоянно считать прилеты ...Нахер постоянно постить эти заунылые фоточки....??
Судя по поговорке -И палка раз в год стреляет, следующей ответки Байрактаром ждать через 345 дней!...
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14.11.2021 23:09 Ответить
А де занепокоєність Німеччини і Франціі чи може обідають то рот зайнятий
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15.11.2021 18:08 Ответить
 
 