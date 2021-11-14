Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Вооруженные формирования РФ обстреливали населенный пункт Невельское с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм по направлению к населенному пункту Лозовое.
Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Согласно сообщению, всего в пределах населенного пункта Невельское зафиксировано 50 попаданий снарядов, которыми были разрушены и повреждены жилые дома, инфраструктура и прилегающая территория по адресу ул. Молодежная, дома 1а, 3/1, 4/1 и ул. Центральная, дома 2/1 и 2/2. Жители этих домов на момент обстрела находились дома и оказались под завалами собственных домов. К счастью, никто из них не погиб и не получил серьезных травм.
"Место обстрела находится в 3 950 м от фактической линии разграничения сторон, что свидетельствует о сознательном ведении вооруженными формированиями РФ огня по жилой застройке", - подчеркнули в СЦКК.
Как сообщается, также 13 ноября в период с 16:13 до 16:25 вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое с применением минометов калибра 82 мм.
Огонь велся по направлению населенного пункта Молодежное, было произведено три выстрела, попадание которых было зафиксировано на расстоянии 500 м от фактической линии разграничения сторон.
"Приведенные факты являются очередным свидетельством грубого нарушения вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное – наглядно демонстрируют пренебрежение оккупантами к жизни мирного населения", - говорится в сообщении.
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Невельское (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Невельське) - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ясиноватском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
Население по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 переписи 2001 года составляло 286 человек.
По состоянию на ноябрь 2015 года, в поселке проживают 35 мирных жителей. Более 50 % домов имеют капитальные разрушения. В поселке отсутствует газовое и электроснабжение. Отсутствует транспортная инфраструктура, не работают магазины. Помощь мирному населению оказывают гуманитарные организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0 Красный крест , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=People_in_Need&action=edit&redlink=1 Человек в беде , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%9A%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D УВКБ ООН и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 Гуманитарная миссия помощи мирному населению зоны военного конфликта общественного объединения «Пролиска»
не треба було кликати Чорта Плєшивого !
Судя по поговорке -И палка раз в год стреляет, следующей ответки Байрактаром ждать через 345 дней!...