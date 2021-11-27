Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажа", - отмечают спасатели.
Сообщается также, что к месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники). От ГСЧС привлечены 75 человек и 14 ед. техники.
Как позже отметила пресс-служба ГСЧС на официальном сайте, из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.
По состоянию на 12.00 спасатели ГСЧС с помощью крана продолжают аварийно-спасательные работы по демонтажу поврежденных конструкций дома и поиску пострадавших.
Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жильцам. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Напомним, сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.
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хотят денег ...
Хоча дивлячись на фото із місця трагедії видно що постачальникам газу все дозволено із 100% порушеннями а винуватцями як завжди будуть жильці.
а по виду похоже что на тех.этаже кто то хранил взрывчатку. или тупо фугас заложили.
ну не верю я,что люди легли спать,и оставили чайник включённым. во вторых не верю потому,что при взрыве,объём выделенной энергии в первую очередь уходит в самые слабые места,то есть в окна и двери! там было два здоровых окна,через которые взрыв ушёл бы. ну вынесло бы окна,вынесло бы двери...но разрушить перекрытия весь тех этаж,это вряд ли.
А в данном случае жильцы всех пятых этажей имеют ,,накрученое,,газовое оборудование так как даже при всех соблюденных газовым хозяйством нормам у пятых этажей всегда будет нехватка давления газа.
Ведь при норме давления в 0.4 кг.см которого никогда нету газ в достаточном количестве для бытового газового оборудования подымется только до четвертого этажа.
и именно для этого придумали газоанализатор,который будет пищать,если будет утечка газа!
а вот он работает на электричестве!
вы хоть в суть вопроса вникните,прежде чем отвечать!
Будинок цегляний з залізобетонними перекриттями. Це найміцніше житло, яке тільки може бути. Зовнішня стіна завжди капітальна.
Енергії вибуху газу для таких руйнувань явно не достатньо. При вибуху газу в такому будинку вилітають вікна і максимум що - йдуть тріщини навколо вікон і дверей.
Тут вибухнуло щось інше.