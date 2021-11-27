Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажа", - отмечают спасатели.

Сообщается также, что к месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники). От ГСЧС привлечены 75 человек и 14 ед. техники.

Как позже отметила пресс-служба ГСЧС на официальном сайте, из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

По состоянию на 12.00 спасатели ГСЧС с помощью крана продолжают аварийно-спасательные работы по демонтажу поврежденных конструкций дома и поиску пострадавших.

Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жильцам. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

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Напомним, сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.

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