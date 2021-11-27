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Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажа", - отмечают спасатели.

Сообщается также, что к месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники). От ГСЧС привлечены 75 человек и 14 ед. техники.

Как позже отметила пресс-служба ГСЧС на официальном сайте, из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

По состоянию на 12.00 спасатели ГСЧС с помощью крана продолжают аварийно-спасательные работы по демонтажу поврежденных конструкций дома и поиску пострадавших.

Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жильцам. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 126 населенных пунктов обесточены в трех областях Украины из-за непогоды, - ГСЧС

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС 01

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС 02

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС 03

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС 04

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС 05
Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС 06

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС 07

Напомним, сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.

Читайте также: Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

взрыв (6738) Газ (10225) Николаевская область (2121) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+10
вертолет МЧС, так понимаю, уже вылетел? или он только для праздников?
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27.11.2021 11:02
+6
всеж єлектроенергія безпечніша ...
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27.11.2021 10:56
+6
надіюсь з вертоліта ДСНС хоть пусті бутилки повикидали
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27.11.2021 11:04
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Глядя на состояние дома, удивляет что ое не рухнул... Обшарпаные окна и балконы... Ужас
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27.11.2021 10:50 Ответить
Звичайна хрущовка, котрих в Україні тисячі.
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27.11.2021 10:56 Ответить
Я бачу, що звичайна, сам з 89по 2014в подібній жив... Але в нас, наприклад, люди слідкували за станом балконів, вікон... Подивіться як виглядають такі самі хрущовки в Европі, там взагалі не впізнати що то хрущовка...
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27.11.2021 11:19 Ответить
Будинок зруйновано геть не наслідок поганого стану вікон чи балконів. Це по перше. По друге, цілком можливо вони і залишились в Європі східній на території колишніх радянських військових частин. Хоча маю сумніви щодо цього.
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27.11.2021 11:30 Ответить
В европі повно хрущовок... Але вони всі, дотеплені пінопластом, і виглядають як якісне житло, без кондиціонерів на фасадах і незрозуміло як остеклених балконів
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27.11.2021 11:52 Ответить
Наприклад де вони є конкретно, у яких містах? Та хто їх будував?
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27.11.2021 11:56 Ответить
Повна прибалтика, дрезден, відень, всюди де були совєтські асвабадітєлі, будували хрущовки
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27.11.2021 11:59 Ответить
Про що ж я і написав у своєму пості. Що залишились, можливо залишились, лише та території колишніх радянських військових частин.
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27.11.2021 12:03 Ответить
Tак, але ось подивіться на цей будинок і скажіть, що він хріновий... Тимпаче, шо його збудували в 61році і це соціальне житло... А тепер гляньте на такі самі дев'ятиповерхівки в україні...
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27.11.2021 12:07 Ответить
Подивився. По перше це не хрущовка. По друге, окупація Австрії тривала лише до 55 року. Будинок збудовано у 61 році, за вашими словами, тобто будували геть не совки. Соціальне житло, повністю згоден, проте аж ніяк не хрущовка. Можливо щось на кшталт "чешки" котрих в Україні будували теж достатньо. Але ніяк не хрущовка.
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27.11.2021 12:14 Ответить
Окупац ія, так але от присутність совєтів то взагалі була до самого розвалу совка, тут дофіга людей, котрі дуже ******* совєти й хутіна...
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27.11.2021 12:44 Ответить
varlamov.ru/2345843.html ось тут більше інфи про місцеві хрущовки
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27.11.2021 12:49 Ответить
Напевно ви десь не до кінця розумієте що таке хрущовки. Це не просто однотипні будинки. Це й якість та культура будівництва. Це й те, що знаходиться всередині. А там повний капець. Якщо є бажання:
https://youtu.be/avmIyyzi4iQ
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27.11.2021 16:16 Ответить
Зараз по карті гляну і скину вам адресу найближчої
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27.11.2021 12:00 Ответить
Putzendoplergasse 2, Wien
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27.11.2021 12:05 Ответить
это не хрущевка не пишите ерунду это силикатный кирпич введенный в гражданское строительство в середине 70 годов тому дом и выстоял и да капитально очень неплохо восстанавливается ремонтом перекладкой кирпичной стены перегородок перемычек и плит меж-этажных перекрытий..... а хрущевка панелька рухнула бы как карточный домик.. меня интересует иное..... накопиться столько газа-- чтобы ничего не воняло невозможно.... думаю был прорыв на РПГ среднего или высокого давления труба- в низкое к дому и по дому- газопроводу скачек на 6 атмосфер и вот вам безоблачная бимбочка бабах и готово...
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27.11.2021 11:40 Ответить
Жил в детстве в доме 1968 года постройки из силикатного кирпича. Пиши исчо.
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27.11.2021 11:44 Ответить
Хрущевки были, как панельки, так и кирпичные... Это просто всеобъемлющее название для домов такого типа...
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27.11.2021 11:48 Ответить
Просто для довідки: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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27.11.2021 11:54 Ответить
Будинок побудований в 1986 році
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27.11.2021 12:47 Ответить
Не схоже. Це якийсь проект з 80х. Бо саме "хрущовки" (серії будинків 464, 335, 434, 439, 447, 466, 467, 510, 511, 515 і багато інших) з глухими торцевими стінами якщо були і будувались, то дуже вже обмежено і теж після 70х. Базові серії та проекти - ніби всі з вікнами на всіх 4 стінах - типове планування квартир вимагало.
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27.11.2021 21:03 Ответить
тебе тут не рады
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27.11.2021 11:10 Ответить
Я не доллар, чтоб вас радовать...
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27.11.2021 11:14 Ответить
Не надо лгать. Дом достаточно крепкий, не пошел трещинами. То, что балконы Вам не понравилось - так это, скорее всего, следствие малого достатка жителей. Что в том городе есть для работы?Можно сказать - ничего. Так что не тролльте попусту.
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27.11.2021 12:56 Ответить
Ну это повезло, что рвануло не на первом этаже... Там бы разрушения были бы гораздо сильнее, а вот на счет достатка, я не соглашусь, в 2018 покупал краску, делал ремонт в подьезде, за свой счет так как жителям впору было жить в дырявом подьезде они б так и жили, а вот мне, чтоб продать квартиру, в которой я давно не жил, пришлось отремонтировать два пролета подъезда так вот на все провсе у меня ушло 2 дня и 500 грн на две банки краски
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27.11.2021 13:11 Ответить
Самый разрушительный врыв газа был в Мелитополе в 1998 году. От взрыве, который произошел по адресу 50-лет Победы 17/1,погибло 14 человек.Еще 16 были раненыВзрыв уничтожил почти целый подъезд с 4 по 9 этаж
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27.11.2021 10:52 Ответить
и в Днепре (23 погибших) в 2007 году (13 октября)

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27.11.2021 11:13 Ответить
моє місто зовсім поряд від мене. там зараз церква.
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27.11.2021 11:30 Ответить
Що?
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27.11.2021 11:32 Ответить
https://dp.informator.ua/2019/10/22/kak-vyglyadit-hram-v-chest-tragedii-na-mandrykovskoj-v-dnepre-spustya-10-let/ https://dp.informator.ua/2019/10/22/kak-vyglyadit-hram-v-chest-tragedii-na-mandrykovskoj-v-dnepre-spustya-10-let/

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27.11.2021 11:34 Ответить
Панельні будинки. Таке враження, що вони розвалюються більше чим цегляні. Бачив наслідки такого ж в Євпаторії. Тільки в 5-ти поверховому. Жах... "24 декабря 2008 года, около 22.00 по местному времени в Евпатории в 5-этажном доме на улице Некрасова, 67, произошел взрыв газа, обрушилась часть здания. В результате трагедии погибли 27 человек, в том числе трое детей."
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27.11.2021 11:37 Ответить
Самое интересное,что по этому адресу сейчас Мелитопольгаз Абонентский отдел
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27.11.2021 21:50 Ответить
никогда не проходил "инструктаж", а газ не отключают ...
хотят денег ...
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27.11.2021 10:53 Ответить
панельний будинок зложився б до першого поверху ..всеж цегляні будинки міцніші і ми бачимо що нанесено мінімальної шкоди .. я думаю єпіцентр був у квартирі на 5 поверху бо технологічний поверх зруйновано також
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27.11.2021 10:54 Ответить
всеж єлектроенергія безпечніша ...
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27.11.2021 10:56 Ответить
Один из основных источников пожаров?
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27.11.2021 11:33 Ответить
вертолет МЧС, так понимаю, уже вылетел? или он только для праздников?
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27.11.2021 11:02 Ответить
надіюсь з вертоліта ДСНС хоть пусті бутилки повикидали
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27.11.2021 11:04 Ответить
Вся Європа на електроопаленні та приготуванні яжі вже час і нам від цього відходити
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27.11.2021 11:09 Ответить
не в этой жизни...
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27.11.2021 11:17 Ответить
Тут не все так просто.Я думаєте чому при совку будівництво багатоповерхівок обмежувалость пятьма поверхами?А для того щоб забезмечити їх газом так як для того щоб підняти газ на вищі поверхи потрібно було підводити газові лінії із середнім тиском що приводило до порушеня безпеки будівель.Тільки ті будинки які були вищі за пять поверхів оборудовались електроплитами при тому що для них стояв окремий лічильник і для електроплит був свій тариф по 1коп при тому що за освітлення оплата складала 4 коп.
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27.11.2021 11:19 Ответить
Дев"ятиповерхівки також будували з газопостачанням! Магістралі, так, середнього тиску підведені.
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27.11.2021 11:46 Ответить
А це являлось порушенням ГОСТу СССР та техніки безпеки.Середній тиск міг підводитися у виключних випадках і тільки до стояка піїзду а не по квартирах.
Хоча дивлячись на фото із місця трагедії видно що постачальникам газу все дозволено із 100% порушеннями а винуватцями як завжди будуть жильці.
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27.11.2021 11:57 Ответить
Зараз, ще й не таке бачу! Мудохають, за грощі, що попало-де попало, коли автономки монтують!!! Достатньо подивитись, у чіїх руках облгази, все стає зрозумілим!
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27.11.2021 12:30 Ответить
Хабар-всьому голова!
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27.11.2021 12:32 Ответить
Діло не в хабарі.Просто газові господарства завжди ,,страхуючись,, занижають норми тиску як у трубах середнього так і низького тиску.Тому у жильців вище четвертого поверху при пікових витратах не вистачає тиску газу і їм приходиться влазити в газову автоматику щоб хоч якось та горів газ у їхніх квартирах.Але при мінімальних витратах по підїзду на верхніх поверхах тиск газу перевишає 200 мм водного стовпу що приводить до відриву полумя на фосунці та наповнення кімнати газом.А подальше діло техніки,ключатель сірник і вибух.
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27.11.2021 12:42 Ответить
ну на газ много чего списать можно,главное что доказательств то нет....
а по виду похоже что на тех.этаже кто то хранил взрывчатку. или тупо фугас заложили.
ну не верю я,что люди легли спать,и оставили чайник включённым. во вторых не верю потому,что при взрыве,объём выделенной энергии в первую очередь уходит в самые слабые места,то есть в окна и двери! там было два здоровых окна,через которые взрыв ушёл бы. ну вынесло бы окна,вынесло бы двери...но разрушить перекрытия весь тех этаж,это вряд ли.
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27.11.2021 11:24 Ответить
да уж, разрушения говорят, что взорвали ящик тротила...
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27.11.2021 11:30 Ответить
Вы просто не учли некоторые обстоятельства.Котел отопления работает почти круглосуточно а нынешние окна гораздо крепче совковых стен из которых цемент продавался на строительство дач.Вот и почти предсказуемый результат. .
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27.11.2021 12:51 Ответить
какой котёл ?
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27.11.2021 13:14 Ответить
На убогих и грех обижаться.
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27.11.2021 13:38 Ответить
я на тебя не обижаюсь,убогий,но ты всё же ответь,где тут в заметке говорится о котле?
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27.11.2021 13:45 Ответить
Меня на фото из места взрыва удивило не само разрушение дома а сама газовая арматура ввода в дом газа указаная на правой нижней зоне фото.Такой подвод газа к жилому зданию само являеться преступлением а то какая разводка газа внутри здания остается только догадываться.И надо молить Бога что при таком газовом хозяйстве уничтожена только одна квартира.
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27.11.2021 11:37 Ответить
Гексоген на Каширке и улице Гурьянова были круче а с сахаром в Рязани ФСБ РАБссии прокололись а Волгодонск и Буйнакск то был шедевр ФСБ не взрывает сраную РАБссию....
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27.11.2021 11:38 Ответить
Газ добытый в Украине на Шебелинке Харьковской области 2-мя ветками идет на Мацковию а отуда приходит назад якобы Моцкальский.... Крысы мавзолейные вы идиоты...
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27.11.2021 11:46 Ответить
ПРОБЛЕМЫ НЕТ! Есть техническое решение (заменить все газовое оборудование на имеющие "газ-контроль"), но нет ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ (запретить производство и продажу газовых устройств без "газ-контроля") и субсидировать льготную кредитную госпрограмму на замену уже установленного (в течении пары лет)!
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27.11.2021 11:51 Ответить
В Украине приборы газконтроля из запорной арматурой изготавливал только Мукачевский електронный завод который вынужден был закрыться из-за невостребованости его продукции.
А в данном случае жильцы всех пятых этажей имеют ,,накрученое,,газовое оборудование так как даже при всех соблюденных газовым хозяйством нормам у пятых этажей всегда будет нехватка давления газа.
Ведь при норме давления в 0.4 кг.см которого никогда нету газ в достаточном количестве для бытового газового оборудования подымется только до четвертого этажа.
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27.11.2021 12:17 Ответить
где то в 90-х их заставляли ставить при первом подключении дома к газовой сети,но потом отказались в силу того,что оборудование работало от электричества,с которым тогда были проблемы в плане веерных отключений. впрочем сейчас это тоже проблема.
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27.11.2021 13:20 Ответить
Система "газ-контроль" не требует наличия электроэнергии. При отключении "света" в доме у вас будет единственное неудобство - необходимость зажигать газ с помощью спичек (или зажигалки) . После зажигания газа необходимо около 3-4 секунд продолжать удерживать кран горелки в нажатом положении. После этого прогревается датчик наличия пламени и начинает самостоятельно удерживать кран подачи газа. Если по какой-то причине пламя погаснет, остывший датчик освободит пружину и газ будет перекрыт.
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27.11.2021 13:25 Ответить
то что вы описываете,стоит в автоматике котла. но у газовой плиты такого нет!
и именно для этого придумали газоанализатор,который будет пищать,если будет утечка газа!
а вот он работает на электричестве!
вы хоть в суть вопроса вникните,прежде чем отвечать!
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27.11.2021 13:43 Ответить
В плите тоже такое есть, но оно стоит денег. Сам когда поверхность покупал сэкономил на этом. Сейчас уже исправился - индукция стоит
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28.11.2021 06:05 Ответить
а у меня не стоит,да и у 99,8% тоже не стоит!
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28.11.2021 10:31 Ответить
Та отож.. На жаль так і є. Почало погано запалюватися і виріши змінити Роздивлявся тільки з газ-контроль, але діти таки підказали за індукцію.
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28.11.2021 17:04 Ответить
гелікоптерів ДСНС не буде, вони катають "обраних" зелених засранців, бо "мають право"
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27.11.2021 12:34 Ответить
А що ,,деньчик,,ще не закінчився?
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27.11.2021 13:11 Ответить
Нема фото з другого боку будинку. Бо судячи з руйнувань бокової стіни, вони ще значніші.
Будинок цегляний з залізобетонними перекриттями. Це найміцніше житло, яке тільки може бути. Зовнішня стіна завжди капітальна.
Енергії вибуху газу для таких руйнувань явно не достатньо. При вибуху газу в такому будинку вилітають вікна і максимум що - йдуть тріщини навколо вікон і дверей.
Тут вибухнуло щось інше.
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28.11.2021 08:36 Ответить
 
 