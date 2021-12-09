Микроавтобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, был переоборудован из грузового, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Рейсовый автобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, в результате чего два человека погибли, был переоборудован из грузового автомобиля в пассажирский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Тернопольской области.
"В ходе расследования полицейские выяснили, что автобус был переоборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.
Продолжается следствие согласно ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, напоминается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 8 декабря около 17:00 вблизи села Лозовая на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. Не разминулись маршрутный автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 313, следовавший по маршруту Кременец-Тернополь и автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT. В больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса. У пострадавших травмы разной степени тяжести.
"Водитель и пассажир из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии", - отмечают правоохранители.
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На мові ******** імбецилів це вони називають -хайп ловити, тобто давати "відповідь" на питання котре ніхто не задавав але добитися якогось резонансу.
Вартість розмитнення - корінна причина переобладнання.
А те що пасажири коштують набагато дорожче і ніхто пасажир 3-4 річний не продає у Європі на відміну від вантажних, та то таке фігня правда
Та і кому потрібні ті оригінали, коли можна напхати крісел побільше нехтуючи комфортом та безпекою людей.