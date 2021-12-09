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Микроавтобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, был переоборудован из грузового, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Рейсовый автобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, в результате чего два человека погибли, был переоборудован из грузового автомобиля в пассажирский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Тернопольской области.

"В ходе расследования полицейские выяснили, что автобус был переоборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.

Продолжается следствие согласно ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Тернопольской области скончались в больнице, - ГСЧС

Кроме того, напоминается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 8 декабря около 17:00 вблизи села Лозовая на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. Не разминулись маршрутный автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 313, следовавший по маршруту Кременец-Тернополь и автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT. В больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса. У пострадавших травмы разной степени тяжести.

Микроавтобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, был переоборудован из грузового, - Нацполиция 01
Микроавтобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, был переоборудован из грузового, - Нацполиция 02
Микроавтобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, был переоборудован из грузового, - Нацполиция 03
Микроавтобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, был переоборудован из грузового, - Нацполиция 04
Микроавтобус, попавший в ДТП в Тернопольской области, был переоборудован из грузового, - Нацполиция 05

"Водитель и пассажир из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии", - отмечают правоохранители.

Автор: 

ДТП (7673) Нацполиция (16459) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+9
Ну надо же, какое открытие!!! Да они все переделаны из грузовых!!
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09.12.2021 13:46
+4
Був би чистий пасажир то лобовуху б не було?
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09.12.2021 13:57
+4
В свій час перевізники завозили б пасажирські маршрутки.а не грузові(то небо і земля),але вся справа в вартості розтаможки,яку колись пропхали щоб не було конкуренції всяким богданам і т.д.
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09.12.2021 14:01
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Це місцеві каррєспіzдєнти вирішили показати свою єрундіцию!
На мові ******** імбецилів це вони називають -хайп ловити, тобто давати "відповідь" на питання котре ніхто не задавав але добитися якогось резонансу.
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09.12.2021 13:42 Ответить
Мовчать вони й про велику кількість таких переобладнаних "автобусів": коли сідаєш -- впираються коліна в сидіння, що попереду.
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09.12.2021 13:43 Ответить
В Чернигове за сутки две фуры отправили на тот свет по совокупности 15 чел.Пассажиров надо перевозить на Кразах?.Тогда может и выживут..
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09.12.2021 14:10 Ответить
Ну надо же, какое открытие!!! Да они все переделаны из грузовых!!
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09.12.2021 13:46 Ответить
Був би чистий пасажир то лобовуху б не було?
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09.12.2021 13:57 Ответить
Мабуть була б,але наслідки для пасажирів буса напевно були б другими.
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09.12.2021 14:06 Ответить
Хіба нашим перевізникам є різниця куди напхати зайвих табуреток?
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09.12.2021 14:13 Ответить
В свій час перевізники завозили б пасажирські маршрутки.а не грузові(то небо і земля),але вся справа в вартості розтаможки,яку колись пропхали щоб не було конкуренції всяким богданам і т.д.
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09.12.2021 14:01 Ответить
Шукати треба корінну причину.
Вартість розмитнення - корінна причина переобладнання.
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09.12.2021 16:08 Ответить
а еще он был голубого цвета..., ну или синего, что не умаляет...
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09.12.2021 14:09 Ответить
Кілька ідіотів на гілці пише,що немає значення вантажний переобладнаний у пасажира чи оригінальний пасажир...Видно то митники,або ті переобладнювачі,що сидіння прикручують шурупами до гнилого днища вантажівок...
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09.12.2021 14:22 Ответить
а я бачу ідіотів які думають що бізнесмени НЕ закуповують пасажирські тільки через вартість розмитнення .
А те що пасажири коштують набагато дорожче і ніхто пасажир 3-4 річний не продає у Європі на відміну від вантажних, та то таке фігня правда
Та і кому потрібні ті оригінали, коли можна напхати крісел побільше нехтуючи комфортом та безпекою людей.
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10.12.2021 09:53 Ответить
а лeгковушка з чого пeрeобладнана? нє ну що зараз можe вiзмуться за пeрeроблeний мотлох - нe погано. алe цe ж нe основна причина аварiй. водiй гинe як у вантажнiй так i в пeрeобладанiй. його ж мiсцe нe пeрeобладнюється!
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09.12.2021 15:53 Ответить
А какая хрен разница переоборудован или нет ? Если бы был оригинальный пассажир то дтп не было бы!!!!
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09.12.2021 19:49 Ответить
Яке відкриття!!! І це тіпа не мєнти беруть хабарі і дають дозвіл на переробку вантажних бусів у пасажирські.
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10.12.2021 11:16 Ответить
 
 