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Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином: "Для нас важно, что происходит с футболом в Украине". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, прибывшим в нашу страну по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Для нас важно, что происходит с футболом в Украине, поэтому хочу сегодня поговорить об этом", – сказал Зеленский, обращаясь к Чеферину.

Президент Украины поблагодарил руководителя европейского футбола за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине. Он особо отметил, что УЕФА оказывает поддержку в реализации программ для детей – переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По словам Зеленского, Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций, но заботится о том, чтобы спорт был привлекательным и доступным для каждого гражданина.

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Зеленский подчеркнул, что наша страна заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", – сказал он.

Президент Украины рассказал европейскому футбольному функционеру, что украинская власть, несмотря на определенные трудности, делает все возможное для развития физической культуры и спорта в стране.

"Мы делаем и будем делать все, чтобы спорт был привлекательным для украинцев. Для нас важно, чтобы в каждом дворе, в каждом городке люди могли бесплатно и в любое время заниматься спортом", - отметил Глава государства.

Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином: Для нас важно, что происходит с футболом в Украине 01
Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином: Для нас важно, что происходит с футболом в Украине 02
Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином: Для нас важно, что происходит с футболом в Украине 03
Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином: Для нас важно, что происходит с футболом в Украине 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) УЕФА (342) Чеферин (5)


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Топ комментарии
+20
Ну да , вовремя .
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09.12.2021 14:53
+15
ворог на кордонах накопичує військо, а гундосик вирішив погратися у футбольного експерта..
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09.12.2021 14:57
+9
Головне, щоб Буба не взяв футбол України під особистий контроль. Бо буде "повна срака". (с) Доведено 100500 разів.)))
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09.12.2021 14:55
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Ну да , вовремя .
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09.12.2021 14:53 Ответить
УПЛ - це жопа
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09.12.2021 14:54 Ответить
Членограй футбола нет,а есть кривоногие .
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09.12.2021 14:54 Ответить
Головне, щоб Буба не взяв футбол України під особистий контроль. Бо буде "повна срака". (с) Доведено 100500 разів.)))
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09.12.2021 14:55 Ответить
там и так опа... последние места что у кротов что у суркисов в евролиге...
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09.12.2021 14:58 Ответить
Що футбол дає країні? За престиж казочки не кажіть і за те,що нехай діти футболом займаються,ніж будуть наркоманами теж.
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09.12.2021 14:57 Ответить
якщо наш,то напевно нічого,а взагалі податки , як й любий бізнес...
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09.12.2021 15:04 Ответить
В інших країнах також саме для країни не дають.Футболісти вже офігіли від грошей.Блага вони не створюють,а зарплата в них вища в сотні разів,ніж в найкращих інженерів і вчених.
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09.12.2021 15:12 Ответить
ну податки з вискої зп "лишніми" явно не будуть...але звичайно це не в порівнянні наприклад з виробництвом літаків...
та й взагалі,а що розвага мала б, на Вашу думку, дати країні?
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09.12.2021 15:15 Ответить
Та в Європі постійні скандали з цими клубами і футболістами.Це дурість стільки платити. в 80-х в Європі не було таких зарплат,а футбол був.Ці команди в держав позичають і не віддають.Реал мадрицький в боргах,Барселона також,бо менше зароблять,ніж витрачають на футболістів.Не може у футболіста бути зарплата 50-100 мільйонів доларів на рік,це вже занадто.А за нас і говорити нічого.
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09.12.2021 15:21 Ответить
важко в цьому з Вами не погодитись...
але до прикладу в Німеччині ситуація дещо інша....але то так, "під футбол з пивом" тема для дискусії...

загалом це просто розвага, імхо....
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09.12.2021 15:26 Ответить
Це розвага і для декого бізнес,причому надкорупційний бізнес,в якому не потрібно створювати благ.Фіфа така ж корупційна,як наші керманичі,а це західна структура.
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09.12.2021 15:30 Ответить
ой, ФІФА ще нашим всім "фору" в корупції дасть...)))
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09.12.2021 15:31 Ответить
Раніше вона не була така.На заході взагалі якась фігня відбувається.
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09.12.2021 15:37 Ответить
можливо бо раніше футбол був спортом,а зараз бізнес....ну але це тільки моє припущення....
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09.12.2021 15:42 Ответить
Захмарні зарплати не лише у футболістів.
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10.12.2021 07:30 Ответить
ворог на кордонах накопичує військо, а гундосик вирішив погратися у футбольного експерта..
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09.12.2021 14:57 Ответить
Який президент був вільний такого і запросили на зустріч з "членограєм". Обирати не доводиться.
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09.12.2021 15:04 Ответить
*****. спорсмен. других проблем нет как говорить о футболе?
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09.12.2021 14:57 Ответить
После боя кулаками не машут, когда наши все команды с еврокубков вылетели, он решил встретится.
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09.12.2021 14:58 Ответить
Ну з Байденом не поговорив... А Чиферін теж президент, хоч і футбольний. Отак "презЕдент відосиків" і керує.
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09.12.2021 15:02 Ответить
Починаємо велике футбольництво!!! (заберіть у нього наркоту)
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09.12.2021 15:04 Ответить
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09.12.2021 15:04 Ответить
А самого головного Чеферину він не сказав.

Він навіть не заїкнувся, що касапи, як країна-агресор, як окупант територій трьох країн, має бути виключена з ФІФА та УЄФА (принаймі, призупинене членство, подібно до того, як це було зроблено з сербами в 1992-му році).

Він навіть не сказав Чеферину, що допускати в спонсорах газпук - цілковита ганьба.
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09.12.2021 15:05 Ответить
Да займись справами які визначила Конституція України ВІн і нач жека і квартальщик,але не президент. Базіка
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09.12.2021 15:06 Ответить
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09.12.2021 15:06 Ответить
Якби ж то сотні тисяч. Десять мільйонів довбойобів в країні.
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10.12.2021 08:04 Ответить
Футбол перетворився на бізнес, гидко дивитися на «прилизаних зірок світового футболу». Якщо так далі піде, футбол зникне як гра
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09.12.2021 15:10 Ответить
Рівень президента...
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09.12.2021 15:31 Ответить
В моем дворе футбольная площадка, на которой ещё я играл, в прошлом году плавно стала автостоянкой. А через дорогу, в 3 минутах ходьбы, уже покруче: футбольное поле, почти полного объема стало домом для СБУшников.
Кстати, это единственный жилой дом в Мариуполе, за последние 10(десять) лет.
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09.12.2021 15:33 Ответить
Бедный зеля... везде свой рейтинг ищет.... зеля! ещё в стране много собачников и любителей кошек...Да и пи****стов намного больше, чем кажется... окучивай
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09.12.2021 15:33 Ответить
Зелёным мародёрам и путенским кротам на Банковой главное, чтобы ни одна гривна не пошла на оборонку, на новые вооружения, на армию и укрепление обороноспособности страны... Они будут любые чемпионаты принимать, строить стадионы, бассейны, теннисные корты и гребные каналы....
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09.12.2021 15:38 Ответить
Я так понимаю Ермак Украины занимается всем,а наридный ********** Какаразница 1й занимается футболом,балетом,пением,и видосиками.
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09.12.2021 15:41 Ответить
у идиотов своя "дорожка" и свои приоритеты.. бо понавыбыралы..(((((
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09.12.2021 15:55 Ответить
Кто скажет после такого, что хрипатое создание не ипанутое? Блеать, куча реальных проблем - оно встречается с главой ногомячистов...
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09.12.2021 16:02 Ответить
О це воно вміє.Тусовки з працюючими ногами, співаючими ротом,граючими пісюном,кривляючимись мордяками и т.д.Так ні ж, *********** грає.
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09.12.2021 16:29 Ответить
Вот ушлепок, совсем охренел
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09.12.2021 16:31 Ответить
На футболе оно еще незароботал. Не тронь святое!
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09.12.2021 16:49 Ответить
І не кажіть мені, що воно не йо...нуте...
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09.12.2021 16:56 Ответить
Придурок.

Я вранці побачила цю новину (не було часу читати) - взагалі не зрозуміла, що це і до чого.

Якого воно з тим Чеферином зустрічається !
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10.12.2021 07:33 Ответить
 
 