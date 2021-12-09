Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином: "Для нас важно, что происходит с футболом в Украине". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, прибывшим в нашу страну по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Для нас важно, что происходит с футболом в Украине, поэтому хочу сегодня поговорить об этом", – сказал Зеленский, обращаясь к Чеферину.

Президент Украины поблагодарил руководителя европейского футбола за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине. Он особо отметил, что УЕФА оказывает поддержку в реализации программ для детей – переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По словам Зеленского, Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций, но заботится о том, чтобы спорт был привлекательным и доступным для каждого гражданина.

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Зеленский подчеркнул, что наша страна заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", – сказал он.

Президент Украины рассказал европейскому футбольному функционеру, что украинская власть, несмотря на определенные трудности, делает все возможное для развития физической культуры и спорта в стране.

"Мы делаем и будем делать все, чтобы спорт был привлекательным для украинцев. Для нас важно, чтобы в каждом дворе, в каждом городке люди могли бесплатно и в любое время заниматься спортом", - отметил Глава государства.







