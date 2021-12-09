С легендарным волонтером Сергеем Максимцом попрощаются завтра в Михайловском соборе, - Воронкова
Прощание с легендарным волонтером Сергеем Максимцом, которого на передовой называли Дядя Сережа, состоится в пятницу, 10 декабря, в Михайловском соборе в Киеве.
Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталья Воронкова, информирует Цензор.НЕТ.
"Дядя Серёжа Сергей Максимец. Прощание завтра - пятница 10.12.2021. Михайловский собор 10:00. Байковое кладбище (Крематорий, спец.зал) 12:30. Поминальный обед 14:00. Поминальная трапезная, ул. Голосеевская", – отметила она.
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Envoy
показать весь комментарий09.12.2021 15:04 Ответить Мне нравится 9
Вася Шевченко #371210
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Тарапунька
показать весь комментарий09.12.2021 16:36 Ответить Мне нравится 4
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