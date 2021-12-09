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С легендарным волонтером Сергеем Максимцом попрощаются завтра в Михайловском соборе, - Воронкова

Прощание с легендарным волонтером Сергеем Максимцом, которого на передовой называли Дядя Сережа, состоится в пятницу, 10 декабря, в Михайловском соборе в Киеве.

Об этом сообщила в фейсбуке волонтер Наталья Воронкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Дядя Серёжа Сергей Максимец. Прощание завтра - пятница 10.12.2021. Михайловский собор 10:00. Байковое кладбище (Крематорий, спец.зал) 12:30. Поминальный обед 14:00. Поминальная трапезная, ул. Голосеевская", – отметила она.

С легендарным волонтером Сергеем Максимцом попрощаются завтра в Михайловском соборе, - Воронкова 01

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С легендарным волонтером Сергеем Максимцом попрощаются завтра в Михайловском соборе, - Воронкова 02

Автор: 

смерть (9222) волонтеры (2633) Воронкова Наталья (10)


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Я его не знал . Однозначно хороший был мужик .
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09.12.2021 15:04 Ответить
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09.12.2021 15:57 Ответить
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09.12.2021 16:36 Ответить
 
 