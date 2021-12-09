Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ .
"В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной, после проведения ходовых испытаний, ожидается прибытие нового катера в Украину", - говорится в сообщении.
Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.
В ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.
В общей сложности к 2024 году пограничники получат 20 патрульных катеров французской компании ОСЕА, пять из них будут построены с помощью иностранных специалистов на украинских мощностях в Николаеве.
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І на ЦЕ наша збанкрутіла держава витрачає гроші? За ЦЕ треба судити як за часів військового стану.
Поймите это все пойдет на дно в первые же минуты.
Нептуны сухопутного базирования- вот что сможет реально быть эффективным против московитского флота. Эффективным и дешевым. Ассиметричный ответ должен быть
хранцузких корытах пусть охраняют своих жаб на Сене,там иь место,
и не надо позорить Украину,пора гнать эту зеленую мразь,а то они
тут вообще угробят нашу страну. Позорище.
Или вы видели на Днепре пограничников?
Потому что их строили под нужды СССР. У которого был флот за 500 кораблей. В том числе, кораблей первого ранга вроде крейсеров. А Украине даже корвет сложно вписать в военную доктрину.
ты че, это говно с Муссолини срав.нил?