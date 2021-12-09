Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ .

"В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной, после проведения ходовых испытаний, ожидается прибытие нового катера в Украину", - говорится в сообщении.

Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.

В ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

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В общей сложности к 2024 году пограничники получат 20 патрульных катеров французской компании ОСЕА, пять из них будут построены с помощью иностранных специалистов на украинских мощностях в Николаеве.