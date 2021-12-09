РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10485 посетителей онлайн
Новости Фото
20 578 116

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ .

"В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной, после проведения ходовых испытаний, ожидается прибытие нового катера в Украину", - говорится в сообщении.

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 01

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 02

Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 03

В ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 04

Читайте также: Новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" приняли в состав ВМС Украины. ФОТО

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 05

В общей сложности к 2024 году пограничники получат 20 патрульных катеров французской компании ОСЕА, пять из них будут построены с помощью иностранных специалистов на украинских мощностях в Николаеве.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) корабль (2041) Франция (3506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
В Україні збудувать не можна було? "Кузня на Рибальськоу" робила гірші? (враховуючи що двигуни - не гірші в світі - вітчизняні) ? Чи "АбинеПорох"?!!! Та й "відкати " у французів "крутіші"!!!
показать весь комментарий
09.12.2021 18:12
+24
Делать корабли на Кузне - значит наживаться на крови .. так считает верховный Лох и его ГОП компания ..
показать весь комментарий
09.12.2021 18:34
+22
Свои судостроительные заводы в полном дерьме из за отсутствия заказов, а они … с…ки во Франции заказывают, а как же рабочие места в Украине¿ Уроды
показать весь комментарий
09.12.2021 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так кто мешает два года такой же как на мбаках модуль поставить, єто не доразуменее кримское сопли жуйот, надеюсь в погранслужбе бистрее разчешутся, на них и британские ракети можно поставить и осу и. Т. Д.
показать весь комментарий
10.12.2021 14:08 Ответить
Боже, і що в ньому такого що не могли спроектувати та побудувати в Україні????
І на ЦЕ наша збанкрутіла держава витрачає гроші? За ЦЕ треба судити як за часів військового стану.
показать весь комментарий
09.12.2021 20:22 Ответить
Тут много споров идет о том нужны ли такие слабые катера.

Поймите это все пойдет на дно в первые же минуты.

Нептуны сухопутного базирования- вот что сможет реально быть эффективным против московитского флота. Эффективным и дешевым. Ассиметричный ответ должен быть
показать весь комментарий
09.12.2021 20:34 Ответить
Как бывший гвардии старшина 2-й статьи могу сказать,что на этих
хранцузких корытах пусть охраняют своих жаб на Сене,там иь место,
и не надо позорить Украину,пора гнать эту зеленую мразь,а то они
тут вообще угробят нашу страну. Позорище.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:01 Ответить
якись підозріло плаский кіль у морького катера, чи не буде в нього така сама морехідність як і у наших "гюрз" ?
показать весь комментарий
09.12.2021 21:05 Ответить
Такое впечатление, что здесь собрались или дурачки, или те, кто косит под дурачка. Вам же, дятлам, написали, что это катера для погранцов, а не для ВМС.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:05 Ответить
Вы видели шторм на море в 3 балла? Если видели бы то не городили бы всякую чушь.
Или вы видели на Днепре пограничников?
показать весь комментарий
10.12.2021 21:36 Ответить
А когда в "маслопупы" набирать будут?
показать весь комментарий
09.12.2021 21:24 Ответить
Это бизнес такой: жабоеды дают откат, зебилы откат берут, а за это покупают французские вертолеты, корабли, самолеты... Просто зеупырь дорвался до власти с одной целью - прибарахлится на десять поколений вперед. И только тупоголовые имбицилы 73%, не понимают почему простаивают и закрываются украинские заводы.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:27 Ответить
почему простаивают и закрываются украинские заводы.

Потому что их строили под нужды СССР. У которого был флот за 500 кораблей. В том числе, кораблей первого ранга вроде крейсеров. А Украине даже корвет сложно вписать в военную доктрину.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:53 Ответить
Шевроле-Корвет вписывается в доктрину на "ура".
показать весь комментарий
09.12.2021 23:03 Ответить
Порция говна рано утром для бодрости. Новости на цензоре и заезженный, токсичный лейтмотив в комментах по любому поводу - это вечно гниющее дно "эмоциональных новостей", с аудиторией скучающих бездельников в поисках раздражителей.
показать весь комментарий
10.12.2021 04:49 Ответить
Ну вот смотри, сразу по первой фотке. Даже у тридцатифутовых частных катерков часто можно встретить боутрастер. А тут его вообще нет! Где подрульки Зин?
показать весь комментарий
10.12.2021 09:57 Ответить
мы заплатим налоги, а жабоед обмоет зарплату
показать весь комментарий
10.12.2021 10:08 Ответить
Замовляємо чужі--бо там відкати. Даємо робочі місця іноземцям, годуємо чужу промисловість,а скоро будемо годувати і чужу армію путіна -фашиста. А як же економіка України,як наші пенсіонери. лікарі вчителі,як наша АРМІЯ--все це не для інородців яких вибрав "мудрий нарід" При владі нація для якої головне--особиста нажива,брезня, корупція і пусте базікання.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:33 Ответить
коммуниста!
ты че, это говно с Муссолини срав.нил?
показать весь комментарий
10.12.2021 17:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 