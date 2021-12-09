Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал визуализацию будущей тюрьмы, которую построят во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ рисунки "тюрьмы будущего" министр опубликовал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Большой распродажи тюрем.

Большое строительство тюрем начнется уже скоро!"

Малюська заметил: "Ну и чтобы два раза не вставать – до дня введения в действие закона об олигархах осталось 149 дней".

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