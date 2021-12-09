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Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал визуализацию будущей тюрьмы, которую построят во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ рисунки "тюрьмы будущего" министр опубликовал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Большой распродажи тюрем.

Большое строительство тюрем начнется уже скоро!"

Малюська заметил: "Ну и чтобы два раза не вставать – до дня введения в действие закона об олигархах осталось 149 дней".

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Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 01
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 02
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 03
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 04
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 05
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 06
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 07
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 08
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 09
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 10
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 11
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 12
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 13
Большое строительство тюрем начнется в скором времени, - Малюська 14

Автор: 

тюрьма (823) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+37
Вітааю! Бубочка подбав про своє майбутнє!
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09.12.2021 19:06
+32
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09.12.2021 19:32
+26
Вместо того, чтобы строить школы - они строят тюрьмы
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09.12.2021 19:11
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Не позорьтесь - це передруковка з кацапського сайту ?, хоч би позорний УАЗ Буханку замазали ))

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09.12.2021 20:28 Ответить
Ага, дроги побудували, школи відремонтуввали, в містах люди пють чисту воду, садочки утеплені, люди на рак хворію в 10 раз менше - можна вже й готелетюрми будувати... куди плюнути?
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09.12.2021 20:29 Ответить
все так красиво, что аж самому сесть хочется 😬
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09.12.2021 20:39 Ответить
а чо? у тeплому накормлять помитись поспати - усe є ))))) на волi у багатьох цього нe має.
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09.12.2021 22:50 Ответить
На це і розраховано. Це ще одна технологія по знищенню українського суспільства.
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10.12.2021 02:02 Ответить
И уже пивасик на столе у окна! Классно!
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09.12.2021 20:41 Ответить
Чтоже такое произошло, то Малюська продавал тюрьмы закрывал их, все свои силы тратил на то,чтобы сделать тюрьмы суперкомфортными для главарей преступного мира-для бандитов, грабителей, убийц, а теперь хочет "строить тюрьмы"?
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09.12.2021 20:46 Ответить
1100% що не буде так,
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09.12.2021 20:49 Ответить
Велике будівництво в'язниць розпочнеться вже незабаром! (c)

Боже !!! Що це ? 🤦‍♀️
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09.12.2021 20:55 Ответить
большое обещание.
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09.12.2021 21:07 Ответить
Для себе і своєї зеленої погані стараються. А то прийдеться ЗЕбілу в перепоненій "хаті" у пахана Бені під шконкою жить)))
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09.12.2021 20:58 Ответить
так все таки що будують СИЗО чи ТЮРМУ, міністр ти наш недовчений
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09.12.2021 21:02 Ответить
Ідіоти,закривають і продають добрі колонії.Продають за безцінь,а нові вкрадуть міліарди.В любій з проданих колоній можна було добудувати спортзал,і зробити це набагато скоріше і дешевше.Та і СІЗО давно можна було б перенести в колонії,щоб не мучити людей,в скотських умовах.Просто в нас судді і прокурори бояться виїхати на виїздне засідання.Я за скорочення чисельності тюрем,но не за рахунок побудови нових.
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09.12.2021 21:03 Ответить
вы наверное ремонт никогда не делали.
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09.12.2021 22:41 Ответить
по-моему, у кого-то большая любовь к прилагательному "большой, большая, большое". Может закончиться большим пшиком.
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09.12.2021 21:05 Ответить
это ж платно я так понимаю будет ?)))
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09.12.2021 21:15 Ответить
Очень хорошо, как раз успеете к окончанию каденции игрока на рояле, потом на себе и испытаете
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09.12.2021 21:15 Ответить
Долпоепы блеать! В стране сотни тысяч детей ходят в разваленные детсады и школы, спортсмены тренируются в непригодных залах, а эти конченые зедегенераты о тюрьмах мечтают. Что за конченых имбицилов навыбирали 73%!
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09.12.2021 21:32 Ответить
*****, це самі необхідні витрати зараз!!! Нахер ту обороноздатність - їм зеленооким жабам тюрми подавай, та ще й комфортабельні, **************........
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09.12.2021 21:34 Ответить
❗❗❗
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09.12.2021 22:36 Ответить
Сначала малюська тюрьмы продавал. Теперь строит новые. Двойной гешефт, ****. Ну как, 73-х процентные, нормально поржали?
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09.12.2021 22:07 Ответить
У зеленского будет лучшая камера
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09.12.2021 22:20 Ответить
Ублюдки детских садиков не хватает и школ, а они тюрмы строят!
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09.12.2021 22:36 Ответить
Зелений Миздобул посилає наріду меседж: - «Порушуйте закон, не бійтеся, ось тут ви нормально відпочинете».
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10.12.2021 02:00 Ответить
И две кружки пива на 3 фото.
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09.12.2021 23:06 Ответить
То чай з пінкою в бокалі ,не прискіпуйтеся.
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10.12.2021 05:22 Ответить
И на четвертом то же
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09.12.2021 23:07 Ответить
А для чого така розкіш зекам? Навіть Пабло Єскобар збудував собі в'язницю значно скромнішу, бо у звичайній в'язниці він не хотів сидіти.
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10.12.2021 01:57 Ответить
Пиво в камере - просто эпично
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10.12.2021 13:37 Ответить
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