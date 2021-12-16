Полиция в Харькове уничтожила наркотиков на 5 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове стражи порядка уничтожили наркотики, стоимость уничтоженных запрещенных веществ на "черном рынке" достигает 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты.

Всего уничтожено 400 кг наркотических веществ, прекурсоров. Они утилизированы в соответствии со 180 судебными решениями.

Процедура утилизации была оформлена официальными актами и подтверждена подписями всех членов комиссии.

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