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Полиция в Харькове уничтожила наркотиков на 5 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове стражи порядка уничтожили наркотики, стоимость уничтоженных запрещенных веществ на "черном рынке" достигает 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты.

Всего уничтожено 400 кг наркотических веществ, прекурсоров. Они утилизированы в соответствии со 180 судебными решениями.

Процедура утилизации была оформлена официальными актами и подтверждена подписями всех членов комиссии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены двое бывших правоохранителей, которые ежемесячно "зарабатывали" до $30 тыс., торгуя оптовыми партиями наркотиков в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Полиция в Харькове уничтожила наркотиков на 5 миллионов гривен 01
Полиция в Харькове уничтожила наркотиков на 5 миллионов гривен 02
Полиция в Харькове уничтожила наркотиков на 5 миллионов гривен 03

Автор: 

наркотики (2144) Нацполиция (16459) Харьков (7479) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+11


лІчно унічтажал)
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16.12.2021 15:18
+9
По документам.
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16.12.2021 15:16
+9
вы хоть янелоху это видео не показывайте а то чувак ваще в депресняк нырнет, столько "позитива" уничтожили, сколько видосиков можно было под этой дурью запилить, представить себя "наполеоном" на велотренажере ...
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16.12.2021 15:35
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По документам.
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16.12.2021 15:16 Ответить
Реально смешные. Ни кто и никогда ходовой товар - наркоту не уничтожает)) Уже давно все продано, а сожжение это называется концы в воду
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16.12.2021 15:32 Ответить
Шашлык 3, выбросила в пропасть....
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16.12.2021 15:37 Ответить
Идиоты!
Безжалостные идиоты!

Это вместо того чтобы отправить как гум помощь в Ордлу 😂
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16.12.2021 16:22 Ответить
ждем в закладках города
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16.12.2021 15:16 Ответить
так развезли же уже,
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16.12.2021 16:29 Ответить


лІчно унічтажал)
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16.12.2021 15:18 Ответить
скорее лично передал уничтажателям.
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16.12.2021 15:19 Ответить
ага, запрєт скинув безпалєвно)))
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16.12.2021 15:23 Ответить
Ага, "уничтожал" шприцом і носом
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16.12.2021 16:37 Ответить
Допу тримали четверо, бо бився біля вогню в істериці.
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16.12.2021 15:28 Ответить
допа то вже минуле так любитель - зараз при владі професійні елітні наркомани - імбецили, це профі які не можуть здохнути від передозу бо їх організм на 90 відсотків наркота!
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16.12.2021 16:45 Ответить
уничтожили скорее просроченные лекарства или какой то мусор, а нужный товар давно на рынке! Показуха!
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16.12.2021 15:28 Ответить
Можно бесконечно смотреть на горящие картонные коробки и подсчитывать бабло от реализованного содержимого этих коробок.
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16.12.2021 15:32 Ответить
вы хоть янелоху это видео не показывайте а то чувак ваще в депресняк нырнет, столько "позитива" уничтожили, сколько видосиков можно было под этой дурью запилить, представить себя "наполеоном" на велотренажере ...
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16.12.2021 15:35 Ответить
При просмотре этих кадров на Банковой рвут волосы на жопе...
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16.12.2021 15:39 Ответить
Хотя д'єрьмак их всячески успокаивает, что это просто КИНО для 73-процентного быдла, которое за бубу дуру рвало!
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16.12.2021 15:53 Ответить
Шо ,отак прям взяли і унічтожили,і прям все?!
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16.12.2021 15:39 Ответить
кое что отправили в Киев на Банковую . говорят на экспертизу
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16.12.2021 15:47 Ответить
слуги народа во главе с прэзэдэнтом утилизуют их не меньше . при чем регулярно и значительно экологичнее . без вредных выбросов в атмосферу
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16.12.2021 15:46 Ответить
Ну ниче, ЗЕ в другом месте купит))))
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16.12.2021 15:46 Ответить
ківу задіяли?
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16.12.2021 15:58 Ответить
Надо дронами сбрасывать наркотики за передовую, за линию фронта или в Брянскую, Ростовскую область. Пусть обкурятся
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16.12.2021 16:01 Ответить
аваков?
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16.12.2021 16:03 Ответить
А нелох что принимать теперь будет?
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16.12.2021 16:17 Ответить
ему Машка Захарова через Ермака свежачка подкинет
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16.12.2021 16:35 Ответить
Знайшли закладку Добкіна?
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16.12.2021 17:11 Ответить
Я думав зараз на фото та відео побачу купу упоротих ментів. А так це вже й не зашквар
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16.12.2021 18:00 Ответить
Зря. Лучше бы договорились с ОТСОСом поменять на пленных.
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16.12.2021 18:34 Ответить
"
Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень..."

Винюхали?
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17.12.2021 06:30 Ответить
Путем упаковки в "белые конверты"
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17.12.2021 06:56 Ответить
В Харкові? Знищили? А обнон чим торгувати буде? Не вірю.
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18.12.2021 07:17 Ответить
У Харкові правоохоронці знищили наркотики, вартість знищених заборонених речовин на "чорному ринку" сягає 5 мільйонів гривень. Джерело:
Чув що наркотики накривають на 10 % або менше від всього транзиту, це виходить
що показуха рулить. Харків претендував на наркостолицю України при Кернесі,
обсяг продажу аптечних наркотиків перевищував всі моральні норми
А що змінилось з того часу ? Думаю МВС саме займається цим питанням.
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18.12.2021 18:45 Ответить
 
 