Полиция в Харькове уничтожила наркотиков на 5 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове стражи порядка уничтожили наркотики, стоимость уничтоженных запрещенных веществ на "черном рынке" достигает 5 миллионов гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты.
Всего уничтожено 400 кг наркотических веществ, прекурсоров. Они утилизированы в соответствии со 180 судебными решениями.
Процедура утилизации была оформлена официальными актами и подтверждена подписями всех членов комиссии.
Топ комментарии
+11 Андрей Shaman
показать весь комментарий16.12.2021 15:18
+9 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий16.12.2021 15:16
+9 kelt kant
показать весь комментарий16.12.2021 15:35
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Безжалостные идиоты!
Это вместо того чтобы отправить как гум помощь в Ордлу 😂
лІчно унічтажал)
Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень..."
Винюхали?
Чув що наркотики накривають на 10 % або менше від всього транзиту, це виходить
що показуха рулить. Харків претендував на наркостолицю України при Кернесі,
обсяг продажу аптечних наркотиків перевищував всі моральні норми
А що змінилось з того часу ? Думаю МВС саме займається цим питанням.