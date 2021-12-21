Офис Генпрокурора в тексте подозрения перепутал Зеленского с Порошенко. ДОКУМЕНТ

В тексте подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко, перепутали Зеленского с Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подозрение.

"Так, 3.11.2021 Президент Украины Порошенко П.А. созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)...", - говорится в тексте документа. Впрочем, как известно, в это время должность президента занимал уже действующий глава государства Владимир Зеленский.

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Документ ранее обнародовал в блоге Цензор.НЕТ адвокат Порошенко Илья Новиков.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.

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Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.