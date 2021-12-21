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Офис Генпрокурора в тексте подозрения перепутал Зеленского с Порошенко. ДОКУМЕНТ

В тексте подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко, перепутали Зеленского с Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подозрение.

"Так, 3.11.2021 Президент Украины Порошенко П.А. созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)...", - говорится в тексте документа. Впрочем, как известно, в это время должность президента занимал уже действующий глава государства Владимир Зеленский.

Офис Генпрокурора в тексте подозрения перепутал Зеленского с Порошенко 01

Читайте также: Шмыгаль о подозрении Порошенко: "Правоохранительные органы абсолютно законно выполняют свою работу"

Документ ранее обнародовал в блоге Цензор.НЕТ адвокат Порошенко Илья Новиков.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.

Также читайте: Подозрение Порошенко незаконно, это и есть настоящий государственный переворот, - адвокат Новиков

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Порошенко Петр (19601) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+53
Стряпали на колінцях, бо Буба дригав ніжками і мало не вкакався від нетерпіння.
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21.12.2021 09:44
+40
Оговорка по Фрейду.
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21.12.2021 09:43
+40
Готували справу проти Зеленського, насправді.
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21.12.2021 09:45
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21.12.2021 10:15 Ответить
Стойкое впечатление,что в логове зекрыс находится порохобот под прикрытием...)))
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21.12.2021 10:18 Ответить
Пани Валерия, а мож и все проще... Вон леросо-кондомо-разумники+рыже-красная жанчына на Прямом начала последнее время трындеть против бывших зеоднопартийцев, - все в прыжке заспешили друг перед другом переобуваться... Бо зебуину пришел конец. вОТ ДВУЛИЧИЕ ЕГО НА ВИДУ У ВСЕХ... на 95-ОМ ОН СТРЕМИЛСЯ ОБЩАТЬСЯ З ПЕРЕСIЧНИМИ (за деньги) сквозь тупое квартальское словоблудие... Сейчас наоборот, буба тупо (по возможности ) шифруется, бо на этом посту тупость не проходит, шобы ею еще за гарцi и шутить. Ща он больше напоминает баб Юлю... Спит-спит, а потом взяв та й проснув, да и ляпнув ни в тын ни в ворота, шо шлепер.
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21.12.2021 10:33 Ответить
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21.12.2021 11:41 Ответить
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21.12.2021 10:20 Ответить
...взагалі-то, переплутали дату: не 2021р. а 2014, а не президентів.

Виходить - злодій у злодія ціпка поцупив. Агов! Редактори?
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21.12.2021 10:20 Ответить
Все равно можете этой бумажкой теперь подтереться -что бы там не перепутали)
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21.12.2021 10:38 Ответить
...тобто "какая разніца", тепер козир порохотягів? Забавно.
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21.12.2021 10:44 Ответить
Просто если в документах что либо "перепутано",то документ автоматически становится не действительным -странно,что не до всех это доходит...хотя чему удивляться -кацапьо вот вот в атаку пойдет,а у нас главнокомандующий наркоман из "рассмеши комика"-теперь я видела все,наверно)
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21.12.2021 10:55 Ответить
кацапьо вот вот в атаку пойдет,а у нас главнокомандующий наркоман
--------------------------------------------------
так що, на фронті вас можно не чекати?
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21.12.2021 11:03 Ответить
"так що, на фронті вас можно не чекати" - ми устали ат вайны
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21.12.2021 11:10 Ответить
Вы шо в лужу пернул...
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21.12.2021 11:17 Ответить
Косарь о фронте говорит?)
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22.12.2021 07:56 Ответить
эти могли и звездочками забить
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21.12.2021 10:24 Ответить
- Зачитайте текст підозри!
- П.О.Порошенко підозрюється в державній зраді інтересів РФ!
- Зачекайте! Якої російської федерації?!!! Ми в українському суді!
- Дайте нам 5 хвилин! Нам треба відкорегувати текст!
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21.12.2021 10:29 Ответить
Да какая разница! зе-лох будет и так сидеть по статье держзрада!
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21.12.2021 10:33 Ответить
симоненко это кореш татарчонка. а коменты лишний раз свидетельствуют что там никто ничего не читает. Эта пидозра нужна поцу для придания легитимности и нужности в одиноком взгляде фюрера. Иначе не поймут лаптеногие. Только время и место выбраны неудачно и свидетельствует о давнем желании поца отомстить Байдену за Монику 2019.
и во вторых, его бакланы взяли с Вити Ростовского кучу бабла для его оправдания. И теперь когда Верховный суд поставил жирную точку, и чувствуя одним местом что с них будут "спрашивать" и порвут их зады на британский флаг( там ножичков на всех хватить) решили таки пожертвовать остатками вменяемости поца. Пройдет немного времени и тот же Симоненко напишет явку с повинной и уведомит, что это его поц заставлял выписать пидозру, но он сознательно допустил ошибку. Но перед Витей Ростовским это не проканает.
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21.12.2021 10:35 Ответить
Вдолбили в мозг Порошенко так оно им при слове президент другой фамилии и в мыслях нет...
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21.12.2021 10:37 Ответить
Да ничего там не путали. Люди то понимают абсурдность обвинений.....так почему не довести дело до смешного ? В годы репрессий обвиняемые часто признавались в работе на десяток "империалистических" разведок....дескать,ну видно же что даже не знаю где та Бразилия.
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21.12.2021 10:37 Ответить
Тоже вариант,что спецом перепутали,чтоб был маневр отступления
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21.12.2021 10:41 Ответить
Чё радуешься -запороли зекрысы подозрение)а ты так надеялся ,дебил...
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21.12.2021 10:42 Ответить
Зеленский: Дончане захватили танк? Молодцы!!!
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21.12.2021 11:17 Ответить
У Голобородьки маниакальная мечта обосрать Пороха...,а у Путлера и ********** точно такая же мечта...Совпадение? Не думаю...три дебила это сила...
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21.12.2021 10:39 Ответить
спасибо за красоту слов - три дебила это сила
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21.12.2021 10:58 Ответить
"Вообще-то это были ополченцы. Туда идут добровольно. Во время войны не только в Киеве воевали ополченцы." - Зеленский
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21.12.2021 11:15 Ответить
"автоФелляция" - чемпионат имени Зе
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21.12.2021 12:06 Ответить
А вы думаете налепить такую говнянку на 10 страниц про роль Порошенко в разрушении ООН - просто?
Ну устал человек, потерял концентрацию....
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21.12.2021 10:44 Ответить
Лучше всех ситуацию вычислил с Голобородькой Дмитрий Чекалкин дня три назад в Ютьюбе... Жалкое, лживое существо,точнее и не скажешь.....Дима Гений...и всего 2 слова...
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21.12.2021 10:44 Ответить
у зесрани все через жопу
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21.12.2021 10:44 Ответить
Ну,вообще-то год попутали,а не фамилии."Цензор" так спешил с сенсацией,что и сам буквы с цифрами попутал)
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21.12.2021 10:50 Ответить
Так в итоге все равно пидозра ваша не действительна)а вот сделано ли это спецом или реально у зекрыс все поголовно тупые -вопрос
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21.12.2021 11:43 Ответить
Казалось бы-мелочь,НО.Это была бы мелочь,если бы даты попутал пьяный слесарь при написании заявы на отгул.Та и то-не мелочь.Написанное учат проверять(по крайней мере-должны)еще в школе.А тут...Понятно,что это простой ляп,но этот ляп-наглядная проекция происходящего.Опасно с кривыми руками на велосипед садиться)А вообще:почему Вы против "дела"?Виновен-пусть ответит,не виновен-будет повод поштрыкать под нос Зеле этим делом.А Ваш гнев по поводу того,что открыли дело может оказаться таким же напрасным,как и а расследовании Иловайска.Может призабыли,так я напомню:визжали всем стадом,что то Семенченко отдал приказ,даже не думая КАК мог Семенченко отдавать приказы подразделениям ВСУ.Поливали грязью,излевки,смешочки.Как обычно.Что оказалось?Приказ отдал Муженко.Слышали что-то плохое потом на Муженко со стороны поклонников Порошенко?Нет,естественно.Почему?Потому,что не надо быть гением,чтоб понять-Муженко не принял бы решение самостоятельно.Вот вам и цена:вранье,попытки переложить свою вину на других.Поэтому,воздержитесь от комментариев,а ото хз,как еще все обернется)
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21.12.2021 13:17 Ответить
На Рождество, под елочку, вручим повесточку с подозрением...Это мог придумать только полнейший Маразматик и негодяй...,с больной психикой от наркомании...тяжкий диагноз для 73 % дебилятков...
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21.12.2021 10:52 Ответить
Боюсь , шо это мелочь. Боюсь , шо это стартонула предвыборная кампания. Какое же зебло сц.кло, с начала своей каденции так бояться Пороха.
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21.12.2021 11:12 Ответить
ві нє панімаїтє.......єта другоє
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21.12.2021 10:55 Ответить
А Клован теж сяде? Накрутив на 2 довічних.
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21.12.2021 10:56 Ответить
31 декабря надо повторить попытку опричникам Голобородьки...
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21.12.2021 10:56 Ответить
прокурорская история. Г.Брест,70 годы. прокурор одного из районов достал всех независимо от половых признаков. Все таки родственник в ЦК КПБ. В одну из суббот прокурор выдал чистые подписанные бланки постановлений на арест поймали группу лиц, арест немедленный. Какая то подлая душа вписала в постановление ФИО самого прокурора м отправила явно сфальсифицированное постановление Генпрокурору Руденко. Реакция была молниеносной, уволили по статье. Родственники не помогли. Ротозей, а ту подлую душу так и не установили. И тогда Руденко приказал, перед тем как подписывать читайте, Не прочитал а подписал вон из прокуратуры.
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21.12.2021 10:57 Ответить
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21.12.2021 10:59 Ответить
Це називається - підозра по Фрейду
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21.12.2021 11:01 Ответить
ЖЫЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЗЕБЕЛЯТ !!!!!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
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21.12.2021 11:05 Ответить
Кремлёвские не палятся:

20 декабря - день ФСБ
- подозрение Порошенко

23 февраля
- арестовали Стерненко
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21.12.2021 11:15 Ответить
Я вообще не совсем въезжаю в суть ....законного Зе высера???

В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт угля увеличился в 2,6 раза, или на 201,097 млн долларов, до 327,498 млн долларов.Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.В то же время уголь не экспортировался.Украина импортировала уголь в ноябре преимущественно из РРосси!!!????...... (196,745 млн долларов). В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года импорт угля увеличился на 32,7%, или на 510,199 млн долларов, до 2 068,688 млн долларов, экспорт - в 4 раза, или на 0,598 млн долларов, до 0,800 млн долларов.
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21.12.2021 11:16 Ответить
Прокуроры пытаются в своем документе показать, что Порошенко заставил РНБО выйти за рамки своих полномочий, установленных Законом про РНБО. Они не поняли, что уже подготовили основание для привлечения Зеленского к уголовной ответственности за то, что он сотворил с РНБО за время своего преЗеденства.
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21.12.2021 11:48 Ответить
Аби написати заголовок, щоб читали. Дату переплутали, а не прізвища.
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21.12.2021 12:24 Ответить
Госп.Бутусов Ю. подскажите, пожалуйста, когда Генеральная прокуратура, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщат
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21.12.2021 12:50 Ответить
А 03.11.2021 Зеленский хіба скликав рнбо? Помилились в році, а не в президентах.
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21.12.2021 13:02 Ответить
в президентах никто не может "помилитися", потому что раньше был президент, а теперь **********.
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21.12.2021 13:22 Ответить
Так давайте посадимо Зеленського за зраду, а Порошенко хай готовить країну до відбиття кацапської агресії...
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21.12.2021 13:22 Ответить
дату перепутали.
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21.12.2021 14:47 Ответить
Клоунам премию Дарвина!!!
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21.12.2021 21:50 Ответить
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