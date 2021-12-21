Офис Генпрокурора в тексте подозрения перепутал Зеленского с Порошенко. ДОКУМЕНТ
В тексте подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко, перепутали Зеленского с Порошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подозрение.
"Так, 3.11.2021 Президент Украины Порошенко П.А. созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)...", - говорится в тексте документа. Впрочем, как известно, в это время должность президента занимал уже действующий глава государства Владимир Зеленский.
Документ ранее обнародовал в блоге Цензор.НЕТ адвокат Порошенко Илья Новиков.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.
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так що, на фронті вас можно не чекати?
- П.О.Порошенко підозрюється в державній зраді інтересів РФ!
- Зачекайте! Якої російської федерації?!!! Ми в українському суді!
- Дайте нам 5 хвилин! Нам треба відкорегувати текст!
и во вторых, его бакланы взяли с Вити Ростовского кучу бабла для его оправдания. И теперь когда Верховный суд поставил жирную точку, и чувствуя одним местом что с них будут "спрашивать" и порвут их зады на британский флаг( там ножичков на всех хватить) решили таки пожертвовать остатками вменяемости поца. Пройдет немного времени и тот же Симоненко напишет явку с повинной и уведомит, что это его поц заставлял выписать пидозру, но он сознательно допустил ошибку. Но перед Витей Ростовским это не проканает.
Ну устал человек, потерял концентрацию....
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
20 декабря - день ФСБ
- подозрение Порошенко
23 февраля
- арестовали Стерненко
В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт угля увеличился в 2,6 раза, или на 201,097 млн долларов, до 327,498 млн долларов.Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.В то же время уголь не экспортировался.Украина импортировала уголь в ноябре преимущественно из РРосси!!!????...... (196,745 млн долларов). В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года импорт угля увеличился на 32,7%, или на 510,199 млн долларов, до 2 068,688 млн долларов, экспорт - в 4 раза, или на 0,598 млн долларов, до 0,800 млн долларов.