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Новости Фото Силовики
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На Ивано-Франковской таможне с предпринимателей брали по $10 тыс. взятки в месяц (обновлено). ФОТО

СБУ и Офис генпрокурора нейтрализовали масштабную схему поборов на Ивано-Франковской таможне.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Общая сумма неправомерной выгоды за месяц от одного субъекта ВЭД (внешнеэкономической деятельности. – Ред.) составила около 10 тыс. долларов США (в гривневом эквиваленте 270 тыс. грн.)", – говорится в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что должностные лица таможни использовали несанкционированное визуальное наблюдение. А для конспирации – привлекли ряд посредников.

Пока задержан один человек - его поймали с поличным во время передачи взятки. На Кропивницкой и Ивано-Франковской таможнях проводятся обыски, всем участникам схемы планируется объявить подозрения.

Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщают, что при обыске у руководителя региональной таможни был найден автомат и большая сумма денег.

На Ивано-Франковской таможне с предпринимателей брали по $10 тыс. взятки в месяц (обновлено) 01

Автор: 

взятка (6159) задержание (6675) Кропивницький (540) правоохранительные органы (2970) СБУ (19898) силовики (2799) Ивано-Франковская область (921) Государственная таможенная служба (164) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+6
і це у той час, коли Володимир Олександрович відзвітували про успішну реформу таможні!
як не соромно!
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21.12.2021 13:21
+5
Конечных бенифициаров схемы правоохранители не хотят "нейтрализовать"?
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21.12.2021 13:05
+4
это что же твориться? слуги народов без новогодней доплаты и премии остануться?
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21.12.2021 13:11
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Конечных бенифициаров схемы правоохранители не хотят "нейтрализовать"?
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21.12.2021 13:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q-PkF8VM0NU На это я пойтить не могу...
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21.12.2021 13:07 Ответить
себя что ли
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21.12.2021 13:10 Ответить
Може цього тому й нейтралізували, бо він "...не по чіну брал..." (с) Та обдурював кінцевих бенефіціаріїв
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21.12.2021 13:12 Ответить
Так вони ж його і нетралізували.
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21.12.2021 14:03 Ответить
Вони серйозно? Накрили? Ви мені покажіть хоть одного прикордонника який живе на одну зарплату.
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21.12.2021 13:10 Ответить
Вони не сказали "накрили"...Вони сказали "нейтралізували"Тобто ситуацію перевели в стан нейтральності,а потім перенаправлять потоки куди схочуть...Навіть можуть залишити по старому...тобто брати по старому,але давати по новому...
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21.12.2021 13:25 Ответить
До чого тут прикордонники? Мова про митникыв йде
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22.12.2021 22:46 Ответить
это что же твориться? слуги народов без новогодней доплаты и премии остануться?
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21.12.2021 13:11 Ответить
Так. І все завдяки Петру Олексійовичу, який вирішує питання боротьби корупцією, знаходячись у відрядженні. Хто би ще міг провернути таку операцію?
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21.12.2021 13:29 Ответить
схоже , що його відрядження там затягнеться. Думаю йому зараз не до операцій в Україні))
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21.12.2021 14:02 Ответить
так мені подобається цей термін """неправомірна вигода""""
мабудь треба називати ""рекет""" """ ОЗГ""
а то чомусь, підрізав сумку, злодій, тюрма...
а тут так лагідно, що аж хреново
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21.12.2021 13:11 Ответить
і це у той час, коли Володимир Олександрович відзвітували про успішну реформу таможні!
як не соромно!
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21.12.2021 13:21 Ответить
Міняють одних хабарників на своїх ручних.
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21.12.2021 13:21 Ответить
До речі, нові будуть пропускати за вищими розцінками.
Радійте зебуїни
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21.12.2021 13:22 Ответить
Це все брехня.Сам президент "зуб давав" що поборе корупцію на митницях ще до кінця 2019 року!
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21.12.2021 13:28 Ответить
вийди отсюда розбійник
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21.12.2021 13:31 Ответить
За Пороха такого неподобства не було . Щоб корупціонера та мордою в підлогу .
Та ще й на митниці . М-да .
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21.12.2021 13:41 Ответить
Правоохоронці нейтралізували масштабну схему "поборів" на митницях.На ДЕНЬ.
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21.12.2021 13:53 Ответить
Хабарників затримали, це добре! А хто відшкодує відповість за неотримане державою мито та податки з неврахованого вантажу? Тиша! Здається схема отримала нового власника, або пайовика. Зайвий рот, як ніж в спину!
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21.12.2021 13:58 Ответить
Ой! Ніколи такого не було, а тут знов.
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21.12.2021 14:48 Ответить
пересунь ко мне пересуньку
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21.12.2021 19:39 Ответить
там такой спрут мафии которая мигрирует со времен кравчука шо надо ставить рядом расстрельные будки для самоубийства ихнего..
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21.12.2021 19:41 Ответить
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЗА ТАКОЕ РАССТРЕЛ И ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ У НИХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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22.12.2021 13:50 Ответить
Місяця три відпочине, а потім з оновленими силами та енергією наверстає вимушено "втрачене".
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22.12.2021 17:42 Ответить
Ні, на підвищення піде.
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22.12.2021 22:47 Ответить
Скорее всего какие то переселенці с донпаса, ибо западніе украинці все набожгніе и не грешат. На трассе везде каплічки стоят, очень честніе и набожніе люди. Греха на душу не возьмут, бо не хочуть у пекло
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23.12.2021 09:13 Ответить
 
 