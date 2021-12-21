На Ивано-Франковской таможне с предпринимателей брали по $10 тыс. взятки в месяц (обновлено). ФОТО
СБУ и Офис генпрокурора нейтрализовали масштабную схему поборов на Ивано-Франковской таможне.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Общая сумма неправомерной выгоды за месяц от одного субъекта ВЭД (внешнеэкономической деятельности. – Ред.) составила около 10 тыс. долларов США (в гривневом эквиваленте 270 тыс. грн.)", – говорится в сообщении.
В спецслужбе рассказали, что должностные лица таможни использовали несанкционированное визуальное наблюдение. А для конспирации – привлекли ряд посредников.
Пока задержан один человек - его поймали с поличным во время передачи взятки. На Кропивницкой и Ивано-Франковской таможнях проводятся обыски, всем участникам схемы планируется объявить подозрения.
Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщают, что при обыске у руководителя региональной таможни был найден автомат и большая сумма денег.
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мабудь треба називати ""рекет""" """ ОЗГ""
а то чомусь, підрізав сумку, злодій, тюрма...
а тут так лагідно, що аж хреново
як не соромно!
Радійте зебуїни
Та ще й на митниці . М-да .