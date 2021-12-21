На Ивано-Франковской таможне с предпринимателей брали по $10 тыс. взятки в месяц (обновлено). ФОТО

СБУ и Офис генпрокурора нейтрализовали масштабную схему поборов на Ивано-Франковской таможне.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Общая сумма неправомерной выгоды за месяц от одного субъекта ВЭД (внешнеэкономической деятельности. – Ред.) составила около 10 тыс. долларов США (в гривневом эквиваленте 270 тыс. грн.)", – говорится в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что должностные лица таможни использовали несанкционированное визуальное наблюдение. А для конспирации – привлекли ряд посредников.

Пока задержан один человек - его поймали с поличным во время передачи взятки. На Кропивницкой и Ивано-Франковской таможнях проводятся обыски, всем участникам схемы планируется объявить подозрения.

Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщают, что при обыске у руководителя региональной таможни был найден автомат и большая сумма денег.