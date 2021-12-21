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В Киеве будут судить водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода во время конфликта на дороге: ему грозит до 10 лет. ФОТО

В Киеве будут судить водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода во время конфликта на дороге: ему грозит до 10 лет. ФОТО

Будут судить иностранца, гражданина Азербайджана. Во время конфликта на дороге он нанес смертельные повреждения 52-летнему пешеходу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.

19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, переходившим проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, проезжавшим по улице. В результате словесного конфликта водитель Hyundai выбежал из автомобиля и несколько раз ударил пешехода в голову, после чего тот упал на мостовую и скончался на месте происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег

Водитель Hyundai с места происшествия скрылся, однако позже был задержан экипажами патрульной полиции в другом районе столицы.

Задержанным оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход – киевлянин, 1969 года рождения.

В Киеве будут судить водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода во время конфликта на дороге: ему грозит до 10 лет 01

По результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы получен вывод о прямой причинно-следственной связи между избиением потерпевшего и наступлением его смерти.

20 декабря Печерская окружная прокуратура Киева направила обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Обвиняемый содержится в Киевском СИЗО.

Напомним, по видеозаписи из камер наблюдения видно, как после слов пешехода водитель вышел из машины и нанес пешеходу два удара. После второго пешеход больше не двигался. Водитель скрылся.

Автор: 

Азербайджан (791) Киев (25521) нападение (2215) пешеход (126) прокуратура (5012) СИЗО (1362) смерть (9223)


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Топ комментарии
+23
Своего говна полно , так еще и чужое приезжает беспрепятственно и гадит , да еще и каждое из них стремится во власть попасть - примеры приводить не буду , бо сами знаете их в лицо . физиономию ...
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21.12.2021 14:09
+10
Сегодня был у нотариуса. Все стоят чинно в очереди, ждут. Обезьяна лезет без очереди, еще и огрызается. Вытолкали за двери хором.
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21.12.2021 22:09
+7
Мало дали этой обезьяне!
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21.12.2021 15:06
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Своего говна полно , так еще и чужое приезжает беспрепятственно и гадит , да еще и каждое из них стремится во власть попасть - примеры приводить не буду , бо сами знаете их в лицо . физиономию ...
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21.12.2021 14:09 Ответить
одразу написали, хто і як...то вірмен висилають, то бійців ігіл знаходять, то грузина с паспортом рф звільняють...
всьо похоже на системну роботу
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21.12.2021 14:21 Ответить
Мало дали этой обезьяне!
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21.12.2021 15:06 Ответить
Ще не дали
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21.12.2021 22:27 Ответить
пісюн чорножопий
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21.12.2021 15:30 Ответить
Сегодня был у нотариуса. Все стоят чинно в очереди, ждут. Обезьяна лезет без очереди, еще и огрызается. Вытолкали за двери хором.
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21.12.2021 22:09 Ответить
Отбуцали хоть?
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21.12.2021 22:26 Ответить
И жил в масле катался, а вот нехрен руки распускать. Карма прям на кассе.
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21.12.2021 22:20 Ответить
Да, когда хочется руками помахать, нужно помнить что последствия могуть быть страшными. Понятно что убивать не хотел, по видео видно что два ляща дал, от такого не умирают в 99.9999% ситуаций, но случилось то что случилось. Ну и пьяным тоже нужно помнить, если набухался то спокойно иди своей дорогой и не трогай людей, целей будешь. А так имеем смерть одного человека и поломанную жизнь второго, в ситуации которая таких жертв не требовала.
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21.12.2021 22:28 Ответить
Читаеш в новостях -побил, ограбил, показывал член , в 90 % пишут иностранец. Может более точно указывать происхождение. Для миграционной службы.
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21.12.2021 22:31 Ответить
Довелось мне как-то пообщаться с опером. С его слов если убрать иносранцев то в Киеве осталось бы 10% преступлений, ито, в основном пьяная бытовуха.
Я не запомнил всего но вот что запомнил:

Наркота, кражи, мошенничества- цигани.
Квартирные кражи, гопстоп- грузины.
Рекет, заказные похищения- кавказцы.
Крупные аферы и мошенничества- азера.
Мелкие мошенничества и кидалово- армяни...
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21.12.2021 23:02 Ответить
Сколько бы дали за это умышленное убийство в США?
Но да, у нас же уголовный кодекс писал Портнов, кукловод Татарова и Ермака.
Писал так чтоб наказывать плебеев а своих людей можно было отмазать
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21.12.2021 22:57 Ответить
"нанес смертельные повреждения".

Точно при переводе гугл переводчиком пользовались.
"Завдав смертельних ушкоджень" по смыслу можно перевести "нанес смертельные травмы", но никак не "повреждения.
Если бы было "пошкоджень", то тогда да, вопросов бы не было. ))
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21.12.2021 23:55 Ответить
7-10 лет за убийство? Єто как?
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22.12.2021 00:01 Ответить
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22.12.2021 00:16 Ответить
чубуреку такой срок шо шавуха в сраке..
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22.12.2021 00:15 Ответить
За что хоть поспорили то? Оно того стоило?
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22.12.2021 01:31 Ответить
по ч. 2 ст.121 это когда умер в больнице или по дороге в больницу.
А это умышленное убийство!
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22.12.2021 09:18 Ответить
После отсидки - на историческую родину.
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22.12.2021 09:50 Ответить
согласен с Вами на все 100% ... пару-тройку лет назад обнаружил, что выходя вечером с женой прогуляться видишь не славянские лица, из 10 человек идущих навстречу 9 не славяне ... причем молодежь идущая навстречу ни когда не уступит дорогу, будет идти в лоб и в лучшем случае толкнет, а в худшем будет бросаться с руганью ... и после этого случая, как думаете - а не пора ли гастарбайтеров залетных высылать на родину? мой армейский друг коренной бакинец (азербайджанец) приехав в Киев с супругой был поражен засильем молодежи из Азербайджана и их хамским поведением ... как-то сидели вечером на отрытой террасе в кафе и три молодых "гарячих" джигита решили доколупаться до официантки, ругали ее матами и прочими словами, что-то им не понравилось как она их обслужила или еще что там, не знаю, и они решили поглумиться над ней - Гуссейн не выдержал и подошел к ним, что - то им сказал, но через 5 минут они быстро рассчитались и удрали из кафе в прямом смысле слова ... его слова были следующие: если бы они были в Баку им бы набили морду, позвонили родственникам и сказали что они позорят свой род, а тут в Киеве к ним доброжелательное отношение и они ведут себя разнузданно ... и еще что он сказал в конце - они позорят Азербайджан! это для меня было шоком!
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22.12.2021 10:40 Ответить
 
 