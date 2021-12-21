В Киеве будут судить водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода во время конфликта на дороге: ему грозит до 10 лет. ФОТО

Будут судить иностранца, гражданина Азербайджана. Во время конфликта на дороге он нанес смертельные повреждения 52-летнему пешеходу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.

19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, переходившим проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, проезжавшим по улице. В результате словесного конфликта водитель Hyundai выбежал из автомобиля и несколько раз ударил пешехода в голову, после чего тот упал на мостовую и скончался на месте происшествия.

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Водитель Hyundai с места происшествия скрылся, однако позже был задержан экипажами патрульной полиции в другом районе столицы.

Задержанным оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход – киевлянин, 1969 года рождения.

По результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы получен вывод о прямой причинно-следственной связи между избиением потерпевшего и наступлением его смерти.

20 декабря Печерская окружная прокуратура Киева направила обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Обвиняемый содержится в Киевском СИЗО.

Напомним, по видеозаписи из камер наблюдения видно, как после слов пешехода водитель вышел из машины и нанес пешеходу два удара. После второго пешеход больше не двигался. Водитель скрылся.