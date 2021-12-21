В Киеве будут судить водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода во время конфликта на дороге: ему грозит до 10 лет. ФОТО
Будут судить иностранца, гражданина Азербайджана. Во время конфликта на дороге он нанес смертельные повреждения 52-летнему пешеходу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.
19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, переходившим проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, проезжавшим по улице. В результате словесного конфликта водитель Hyundai выбежал из автомобиля и несколько раз ударил пешехода в голову, после чего тот упал на мостовую и скончался на месте происшествия.
Водитель Hyundai с места происшествия скрылся, однако позже был задержан экипажами патрульной полиции в другом районе столицы.
Задержанным оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход – киевлянин, 1969 года рождения.
По результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы получен вывод о прямой причинно-следственной связи между избиением потерпевшего и наступлением его смерти.
20 декабря Печерская окружная прокуратура Киева направила обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.
Обвиняемый содержится в Киевском СИЗО.
Напомним, по видеозаписи из камер наблюдения видно, как после слов пешехода водитель вышел из машины и нанес пешеходу два удара. После второго пешеход больше не двигался. Водитель скрылся.
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лицо. физиономию ...
всьо похоже на системну роботу
Я не запомнил всего но вот что запомнил:
Наркота, кражи, мошенничества- цигани.
Квартирные кражи, гопстоп- грузины.
Рекет, заказные похищения- кавказцы.
Крупные аферы и мошенничества- азера.
Мелкие мошенничества и кидалово- армяни...
Но да, у нас же уголовный кодекс писал Портнов, кукловод Татарова и Ермака.
Писал так чтоб наказывать плебеев а своих людей можно было отмазать
Точно при переводе гугл переводчиком пользовались.
"Завдав смертельних ушкоджень" по смыслу можно перевести "нанес смертельные травмы", но никак не "повреждения.
Если бы было "пошкоджень", то тогда да, вопросов бы не было. ))
А это умышленное убийство!