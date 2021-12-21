"Слуги народа" Фастовец и Векленко с группой "титушек" пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня депутаты Криворожского городского совета от "Слуги народа" Александр Фастовец и Денис Векленко вместе с группой молодых людей пытались сорвать сессию Криворожского районного совета.
Об этом пишет местное издание "Свои", передает Цензор.НЕТ.
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21 декабря в 10:00 началась сессия Криворожского районного совета. Главный вопрос в повестке дня — принятие на баланс Криворожского района более 5000 гектаров земель распавшегося коммунального предприятия "Широковское". Решение позволит передать эти земли жителям Лозоватской и Новолатовской территориальных громад.
Как сообщает местное издание "Свои", ранее передачу через суд пытался заблокировать Лозоватский сельсовет, на который, якобы, имеет влияние крупный фермер и номер 1 криворожских "слуг" Александр Фастовец.
Сам Фастовец, а также депутат городского совета Денис Векленко, прибыли сегодня в здание Криворожского райсовета. Их сопровождали молодые люди, внешне напоминающие "титушек". Толпа выломала двери в сессионный зал. Их пыталась остановить муниципальная гвардия, но Денис Векленко помог "титушкам" войти в зал, оттолкнув одного из охранников, пишет издание.
В это время один из сотрудников городской полиции, наблюдавших за происходящим, подошел к трибуне и сообщил присутствующим, что в полицию поступило сообщении о минировании. Людей попросили покинуть здание. Несмотря на требование полицейских, глава Криворожской районной рады Виктор Мудрый объявил сессию открытой.
Тем временем Александр Фастовец и Денис Векленко продолжили блокировать депутатское собрание. Фермер занял трибуну, и на вопросы, почему вышел выступать перед депутатами, нарушая запланированную повестку дня, он сказал всем "успокоиться".
В зал вошли правоохранители и попросили всех покинуть помещение, так как уже приехали взрывотехники. В работе сессии объявили перерыв на три часа.
Пока кинологи с собаками проверяли наличие взрывчатки, здание оградили несколько машин полиции. Прибыла карета скорой помощи и пожарная машина. По информации на 11:30 бомбы в помещении не нашли.
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за паечку росармейца наденут полицайскую форму аж бегом..
а если еще педорубликов подкинут - то хер таких верных псин для оккупантов найдёшь..
Так і живемо.