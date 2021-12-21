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"Слуги народа" Фастовец и Векленко с группой "титушек" пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня депутаты Криворожского городского совета от "Слуги народа" Александр Фастовец и Денис Векленко вместе с группой молодых людей пытались сорвать сессию Криворожского районного совета.

Об этом пишет местное издание "Свои", передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

21 декабря в 10:00 началась сессия Криворожского районного совета. Главный вопрос в повестке дня — принятие на баланс Криворожского района более 5000 гектаров земель распавшегося коммунального предприятия "Широковское". Решение позволит передать эти земли жителям Лозоватской и Новолатовской территориальных громад.

Как сообщает местное издание "Свои", ранее передачу через суд пытался заблокировать Лозоватский сельсовет, на который, якобы, имеет влияние крупный фермер и номер 1 криворожских "слуг" Александр Фастовец.

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Сам Фастовец, а также депутат городского совета Денис Векленко, прибыли сегодня в здание Криворожского райсовета. Их сопровождали молодые люди, внешне напоминающие "титушек". Толпа выломала двери в сессионный зал. Их пыталась остановить муниципальная гвардия, но Денис Векленко помог "титушкам" войти в зал, оттолкнув одного из охранников, пишет издание.

В это время один из сотрудников городской полиции, наблюдавших за происходящим, подошел к трибуне и сообщил присутствующим, что в полицию поступило сообщении о минировании. Людей попросили покинуть здание. Несмотря на требование полицейских, глава Криворожской районной рады Виктор Мудрый объявил сессию открытой.

Тем временем Александр Фастовец и Денис Векленко продолжили блокировать депутатское собрание. Фермер занял трибуну, и на вопросы, почему вышел выступать перед депутатами, нарушая запланированную повестку дня, он сказал всем "успокоиться".

В зал вошли правоохранители и попросили всех покинуть помещение, так как уже приехали взрывотехники. В работе сессии объявили перерыв на три часа.

Пока кинологи с собаками проверяли наличие взрывчатки, здание оградили несколько машин полиции. Прибыла карета скорой помощи и пожарная машина. По информации на 11:30 бомбы в помещении не нашли.

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Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 01
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 02
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 03
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 04
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 05
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 06
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 07
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 08
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 09
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 10
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 11
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 12
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 13
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 14
Слуги народа Фастовец и Векленко с группой титушек пытались сорвать сессию Криворожского райсовета, - СМИ 15

Автор: 

Кривой Рог (1403) РГА (251) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+25
титуханы - позорное явление,их законодательно нужно разрешить валить на месте..
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21.12.2021 14:12
+12
У Кривому розі всі бахнуті чи тільки слуги урода?
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21.12.2021 14:14
+11
Зе депутати таке ж ***** як і їхній Зегосподар
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21.12.2021 14:21
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Правила форума Совет форумчан
титуханы - позорное явление,их законодательно нужно разрешить валить на месте..
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21.12.2021 14:12 Ответить
Тутишня должна отстреливаться.
С публикацией про это во всех СМИ. Тогда, после первой сотни отстреленных аленей, титушню занесут в "Красную книгу Украины".
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21.12.2021 14:47 Ответить
«Титушки» (тітушки) - собирательный термин, возникший в мае 2013 года в Украине, первоначально для именования молодых людей, негласно используемых местными властями в качестве подстрекателей и наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы. Отличительной чертой титушек является их поддержка со стороны структур местных властей и, как следствие - гарантированная безнаказанность и покровительство со стороны правоохранительных органов.

Активист - очень редкий тип личности. Активисты составляют менее одного процента населения, но оставляют яркий след в мире. У них врожденное чувство идеализма и моральности, а от других идеалистов их отличает решительность и целеустремленность. Активисты - это не ленивые мечтатели, а люди, которые способны предпринимать конкретные шаги для достижения своих целей и выполнения долгосрочной стратегии.

Активисты склонны делать целью своей жизни помощь другим, но хотя таких людей часто можно встретить за работой, направленной на помощь другим или благотворительность, их настоящее стремление - добраться до самой сути проблемы, чтобы вопрос спасения людей вообще никогда не возникал.
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22.12.2021 14:50 Ответить
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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21.12.2021 14:55 Ответить
У Кривому розі всі бахнуті чи тільки слуги урода?
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21.12.2021 14:14 Ответить
Вопрос риторический, как я понимаю?
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21.12.2021 14:24 Ответить
Та може ж є якісь свідомі.
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21.12.2021 14:39 Ответить
Угу... Как те, которых отрядили в ВР...
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21.12.2021 14:44 Ответить
Та нє, ті точно не свідомі.
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21.12.2021 15:46 Ответить
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21.12.2021 14:30 Ответить
Зелену тітушню зібрати в купу,обмундирувати,дати зброю і - на передову під керівництвом гавного гавнокомандувача Зєлі виконувати його обіцянку закінчити війну за рік...
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21.12.2021 14:16 Ответить
Так это сепары в тылу. Разве что сзади них пулеметчиков поставить.
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21.12.2021 14:59 Ответить
100%
за паечку росармейца наденут полицайскую форму аж бегом..
а если еще педорубликов подкинут - то хер таких верных псин для оккупантов найдёшь..
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21.12.2021 16:36 Ответить
Вседозволенность,наплевательское отношение к законам, и поведение гопников, это у "слуг народа" уже профессиональное.
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21.12.2021 14:18 Ответить
Слуги народа в своем репертуаре. Дальше будет хуже и жестче.
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21.12.2021 14:19 Ответить
Зе депутати таке ж ***** як і їхній Зегосподар
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21.12.2021 14:21 Ответить
беспредельщики... короче....гопота...
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21.12.2021 14:24 Ответить
партия слуга урода превращается просто в уродов
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21.12.2021 14:27 Ответить
А хіба можна від сявоти чекати чогось путнього?
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21.12.2021 14:30 Ответить
Настав час народу брати вила в руки і виносити це зелене сміття на звалище.
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21.12.2021 14:31 Ответить
5000 га, за це можна і не такий концерт влаштувати.
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21.12.2021 14:34 Ответить
отожбо ...
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21.12.2021 17:54 Ответить
зато вечером СВАТЫ !
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21.12.2021 14:42 Ответить
Трудяться слуги народу в поті лиця свого на благо вибравшого їх народу...
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21.12.2021 14:46 Ответить
Зеленський копіює режим Януковича, ми бачимо все: зебрехню, зекорупцію, зарплати в конвертах які відмили на контрабанді, переслідування критиків так званого президента, тепер появились зетітушки.
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21.12.2021 14:46 Ответить
При Порошенку все було так само.
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22.12.2021 13:04 Ответить
Вибори 2019. Перемогу отримав мАладой реіонал і партія "мАладих регионалов".
Так і живемо.
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21.12.2021 14:51 Ответить
90-е отдыхают.
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21.12.2021 14:56 Ответить
За этими гнидами стои Зеля!
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21.12.2021 14:58 Ответить
Геть зебл@дюшник!
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21.12.2021 15:01 Ответить
Я так понимаю в Украине, если кто и имеет власть, то это БЕСПРЕДЕЛ в лице разъяренного Бандита и его "титушек".
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21.12.2021 15:50 Ответить
Зе Янукович, Зе грабіж, Зе узурпація, Зе Бєспрєдєл - нові обличчя Зе влади.
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21.12.2021 17:10 Ответить
агов зЄля - кого куди в яку ЕС та НАТО ....- хоча я на 100 % впевнений що і ви "КОРИТНІ" цього не хочете - а просто імітуете діяльність щоб дали бабло та підтримували вас ....
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21.12.2021 17:53 Ответить
Де будуть ці "херої" та поліція, що їх захищає, коли стане по-справжньому гаряче? Питання риторичне.
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21.12.2021 18:06 Ответить
шапито из больших полустарых небедных дядек неопределенной принадлежности цирк уродив
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21.12.2021 19:36 Ответить
Нещодавно, в Полтаві, такі ж гниди, тітушки, блокували Андрія Полтаву. Чому ці паскуди не отримують по морді до тих пір, доки не зникнуть, як вид?
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21.12.2021 20:49 Ответить
Они просто хотели проголосовать чтобы ЕС и НАТО вступили в партию СН
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21.12.2021 21:22 Ответить
 
 