Внедорожник столкнулся с микроавтобусом на Волыни: пострадали 7 человек, трое детей – в реанимации. ФОТО

В результате столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero и Volkswagen Transporter T5 вблизи села Верба Владимир-Волынского района пострадали 7 человек, трое детей – в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В результате аварии травмировались семь человек, среди них трое детей", - рассказал руководитель диспетчерской службы экстренной медицинской помощи Станислав Линик.

По его словам, у травмированных — переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы. Их доставили во Владимир-Волынский МТМО. После детального осмотра троих детей доставили на лечение в областную детскую клиническую больницу.

По словам медицинского директора по информационно-аналитической работе заведения Татьяны Жураковской, дети, травмировавшиеся в ДТП с участием двух автомобилей вблизи села Верба Владимир-Волынского района, находятся в реанимации областной детской больницы.

"Авария произошла в 19:00, 20 декабря. Столкнулись два автомобиля Mitsubishi Pajero врезался в Volkswagen Transporter T5", - рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.

В результате ДТП травмировался 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero и четверо его пассажиров, среди которых дети 11, 14 и 16 лет. Все жители Львова.

Также смотрите: Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также травмы получил водитель Volkswagen Transporter T 5 и два его пассажира. Они жители района Ковеля. Водителя машины деблокировали спасатели с помощью специального гидравлического инструмента, говорит начальник отдела областного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ирина Варварук.



Фото: сайт Нацполиция

В полиции по факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии выясняются. Продолжается следствие, – говорит Олег Плазовский.