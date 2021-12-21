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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку необходимого оборудования для украинских военных на фронт.

Об этом она пишет в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Киев прилетел борт с ранеными воинами! С ампутацией, с пулевыми и осколочными ранениями. Вчера подорвались двое бойцов, один в очень тяжелом состоянии. На фронте каждый день обстрелы, фактически каждый день раненые и есть убитые. Ситуация тяжёлая, оккупанты стягивают вооружение к украинским границам. Сразу скажу, люди, волонтёрам нужна помощь. Госпиталь закрываем своими усилиями, пожалуйста, помогайте нам с покупкой необходимого на фронт. Нужны квадрокоптеры, кабеля, камеры, планшеты, лекарства. В декабре я купила три квадрокоптера, это 170 тыс. грн и нужно еще выкупить два! Купила 4 планшета, это 40 тыс., купила кабель 11 тыс. и в заказе еще много видов кабеля, камер, другого оборудования. Купила много лекарств. Все отчеты публикую. Каждый гражданин Украины может присоединиться к помощи, это наша война и наша страна. Спасибо всем, кто помогает!" - призвала Юсупова.

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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 01
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 02
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 03
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 04
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 05
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 06
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 07
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 08
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 09
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 10
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 11
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 12
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 13
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 14
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 15
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 16
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 17
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 18
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте 19

Автор: 

благотворительность (612) волонтеры (2634) ВСУ (6587) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+12
Не предусмотрели, а я бы тоже туда перекинул
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21.12.2021 16:08
+10
Якщо можна, я віддам ,,вовину тищу",я серйозно,е якийсь механізм,таких по пожертв!?
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21.12.2021 15:59
+9
Уставшіє_от_вайни таке не будуть читати, бо пора майянезік купувати.
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21.12.2021 15:58
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Уставшіє_от_вайни таке не будуть читати, бо пора майянезік купувати.
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21.12.2021 15:58 Ответить
Якщо можна, я віддам ,,вовину тищу",я серйозно,е якийсь механізм,таких по пожертв!?
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21.12.2021 15:59 Ответить
На крайний случай, можно купить книги и передать в госпиталь для выздоравливающих...
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21.12.2021 16:07 Ответить
книги и игрушки купить лучше детям из серой зоны. Поверь, в госпиталях книги не читают.
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21.12.2021 16:15 Ответить
Не предусмотрели, а я бы тоже туда перекинул
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21.12.2021 16:08 Ответить
потому и не предусмотрели.... что у зенелоха и его шобелки свое видение кого надо поддерживать во время войны и пандемии...
я сразу сказал - почему нет возможности перечислить ее на благотворительность? волонтерам, раненным, больным детям, старикам??? почему можно изловчиться и купить пиво (зайдя в любой буфет-кафе при кинотеатре))))))) - не благодарите))))) но чтоб помочь воинам и ветеранам предлагаю покупать им и их книги (которые имеют ограниченные тиражи из-за материальных проблем авторов и издательств)
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21.12.2021 16:17 Ответить
Заступник начальника управління Міноборони хотів підкупити аудитора 24 мільйонами гривень.... сколько квадрокоптеров можно было бы купить?
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21.12.2021 16:07 Ответить
Цікаво. А де подівалися всі ті імениті волонтери які були "в тренді" коли президентом був Порошенко ?
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21.12.2021 16:08 Ответить
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21.12.2021 16:10 Ответить
зеленим важливіше підгодовувати мусорів, вони знають, хто їх захищає.
Шо їм армія, шо їм Україна, звалять за 2 години якшо шо.
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21.12.2021 16:13 Ответить
На 7 году войны снабжение бойцов на плечах волонтеров, в то время как зеля пиарится на строительстве дорог, сливая миллионы. Так и хочется спросить: "Что важнее обороноспособность страны, максимальное обеспечение бойцов на передовой всем необходимым, или распил бюджета по "виглядом великого будівництва?". Кто будет ездить по этим дорогам если .... страшно даже подумать. Судьба Украины решается на передовой, а не в кабинетах дорстроя.
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21.12.2021 16:13 Ответить
я с 2017 года не видел ни одного волонтера. Хотя вру, видел. Они заезжали в 2019 году, что бы заправиться. У каждого волонтера своё подразделение, которое он волонтёрит.
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21.12.2021 16:18 Ответить
просто у штабных и паркетных свое видение "снабжения" ... а у окопных и волонтеров - свое...(хорошо хоть еду уже не собирают...)
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21.12.2021 16:19 Ответить
Так и дороги почему то в основном ремонтируют вдоль границы с рашей , а не ЕС.
ВЫ БЫ видели ямы на КП УЖГОРОД прямо у пограничных будок . Это какой-то трэш
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21.12.2021 16:42 Ответить
Голобородька кожну копійочку береже для Коломойского...,нафиг ему фронт...милярд дерева не посадили,Ковид бабло в асфальт ще не закатали,ще не допилили...стройку Века....роботи по вуші....
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21.12.2021 16:13 Ответить
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21.12.2021 16:15 Ответить
Юсупова - умничка. Ее надо в министерство обороны замом по снабжению . Женщины всегда более хозяйственные и бережливые
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21.12.2021 16:16 Ответить
а ще коварніші капризніші та конфліктніші
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21.12.2021 16:30 Ответить
Арахамия тоже, типа, волонтер был. но как оказалось, с офшорами...Он не поможет Юсуповой?..
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21.12.2021 16:21 Ответить
Тарас Березовец каже шо Шойгу обвинил Украину в химической атаке на Донбассе....шо в башкее этого чурки...мать моя мама...
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21.12.2021 16:26 Ответить
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21.12.2021 16:31 Ответить
ну это какой-то парадокс опять, плять, открываем вчера "лудшую йолку" за 27 лямов ,а на завтра просим на квадрокоптеры...
З.Ы. из 27-и лямов 25 спонсоровские.... сколько за них можно купить квадрокоптеров ??
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21.12.2021 16:37 Ответить
 
 