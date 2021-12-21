Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку необходимого оборудования для украинских военных на фронт.
Об этом она пишет в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Киев прилетел борт с ранеными воинами! С ампутацией, с пулевыми и осколочными ранениями. Вчера подорвались двое бойцов, один в очень тяжелом состоянии. На фронте каждый день обстрелы, фактически каждый день раненые и есть убитые. Ситуация тяжёлая, оккупанты стягивают вооружение к украинским границам. Сразу скажу, люди, волонтёрам нужна помощь. Госпиталь закрываем своими усилиями, пожалуйста, помогайте нам с покупкой необходимого на фронт. Нужны квадрокоптеры, кабеля, камеры, планшеты, лекарства. В декабре я купила три квадрокоптера, это 170 тыс. грн и нужно еще выкупить два! Купила 4 планшета, это 40 тыс., купила кабель 11 тыс. и в заказе еще много видов кабеля, камер, другого оборудования. Купила много лекарств. Все отчеты публикую. Каждый гражданин Украины может присоединиться к помощи, это наша война и наша страна. Спасибо всем, кто помогает!" - призвала Юсупова.
Карта для помощи 5375414102047676 и 5375 4141 2065 9130 Монобанк
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я сразу сказал - почему нет возможности перечислить ее на благотворительность? волонтерам, раненным, больным детям, старикам??? почему можно изловчиться и купить пиво (зайдя в любой буфет-кафе при кинотеатре))))))) - не благодарите))))) но чтоб помочь воинам и ветеранам предлагаю покупать им и их книги (которые имеют ограниченные тиражи из-за материальных проблем авторов и издательств)
Шо їм армія, шо їм Україна, звалять за 2 години якшо шо.
ВЫ БЫ видели ямы на КП УЖГОРОД прямо у пограничных будок . Это какой-то трэш
З.Ы. из 27-и лямов 25 спонсоровские.... сколько за них можно купить квадрокоптеров ??