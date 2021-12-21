Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, камер, планшетов и лекарств для подразделений ВСУ на фронте. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку необходимого оборудования для украинских военных на фронт.

Об этом она пишет в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Киев прилетел борт с ранеными воинами! С ампутацией, с пулевыми и осколочными ранениями. Вчера подорвались двое бойцов, один в очень тяжелом состоянии. На фронте каждый день обстрелы, фактически каждый день раненые и есть убитые. Ситуация тяжёлая, оккупанты стягивают вооружение к украинским границам. Сразу скажу, люди, волонтёрам нужна помощь. Госпиталь закрываем своими усилиями, пожалуйста, помогайте нам с покупкой необходимого на фронт. Нужны квадрокоптеры, кабеля, камеры, планшеты, лекарства. В декабре я купила три квадрокоптера, это 170 тыс. грн и нужно еще выкупить два! Купила 4 планшета, это 40 тыс., купила кабель 11 тыс. и в заказе еще много видов кабеля, камер, другого оборудования. Купила много лекарств. Все отчеты публикую. Каждый гражданин Украины может присоединиться к помощи, это наша война и наша страна. Спасибо всем, кто помогает!" - призвала Юсупова.

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