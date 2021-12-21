Вблизи Мариуполя завершился ремонт международной трассы М-14, - Служба автомобильных дорог. ФОТО
В Донецкой области завершился ремонт 15-километрового отрезка трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Дорогу возобновили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Отремонтированный участок расположен на 604-619 км трассы, вблизи с. Камышувате Мариупольского района.
"На объекте уже оборудованы примыкания, автобусные остановки, туалеты. Установлены дорожные знаки и освещение. Сейчас заканчивается установка перильного ограждения", - сообщили в автодоре.
Трасса М-14 является одной из самых длинных в стране. Вместе с обходом Мелитополя и подъездом к Херсону данная автодорога имеет 712,4 км. Это часть коридора Е-58, который в Украине пересекает пять регионов и объединяет главные порты страны в Черном и Азовском морях.
В этом году дорогу ремонтируют сразу в нескольких областях.
Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря в ходе ежегодного Послания о внутреннем и внешнем положении Украины сообщил, что по программе "Большая стройка" в Украине уже обновили 13 тысяч километров дорог. Цель на два следующих года – еще 15 тысяч километров дорог.
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А латают по всей стране.
Первое- трасса Запорожье-Мариуполь. При этом, всех тут пишущих о том что танки рашки пойдут весело, я заявляю, с полной ответственностью, за сказанное: на протесты выходили ВСЕ патриоты Украины, военные, которые ВСЕ говорили об одном: на трассе Мариуполь-Запорожье невозможно увезти раненных! Растрясёт, по-любому! И они были правы.
Теперь, некоторыми странными, усиленно муссируется версия о танках.
Делаю второе завление, с полнейшей ответственностью: на этой трассе я спокойно гонял на своём Супер-Запяоре! У него клиренс отменный. Что, у какого-то идиота может быть возражение типа: у моего Запора проходимость круче чем танка???