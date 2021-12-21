Вблизи Мариуполя завершился ремонт международной трассы М-14, - Служба автомобильных дорог. ФОТО

В Донецкой области завершился ремонт 15-километрового отрезка трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Дорогу возобновили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Отремонтированный участок расположен на 604-619 км трассы, вблизи с. Камышувате Мариупольского района.

"На объекте уже оборудованы примыкания, автобусные остановки, туалеты. Установлены дорожные знаки и освещение. Сейчас заканчивается установка перильного ограждения", - сообщили в автодоре.

Трасса М-14 является одной из самых длинных в стране. Вместе с обходом Мелитополя и подъездом к Херсону данная автодорога имеет 712,4 км. Это часть коридора Е-58, который в Украине пересекает пять регионов и объединяет главные порты страны в Черном и Азовском морях.

В этом году дорогу ремонтируют сразу в нескольких областях.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря в ходе ежегодного Послания о внутреннем и внешнем положении Украины сообщил, что по программе "Большая стройка" в Украине уже обновили 13 тысяч километров дорог. Цель на два следующих года – еще 15 тысяч километров дорог.







