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Вблизи Мариуполя завершился ремонт международной трассы М-14, - Служба автомобильных дорог. ФОТО

В Донецкой области завершился ремонт 15-километрового отрезка трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Дорогу возобновили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Отремонтированный участок расположен на 604-619 км трассы, вблизи с. Камышувате Мариупольского района.

"На объекте уже оборудованы примыкания, автобусные остановки, туалеты. Установлены дорожные знаки и освещение. Сейчас заканчивается установка перильного ограждения", - сообщили в автодоре.

Трасса М-14 является одной из самых длинных в стране. Вместе с обходом Мелитополя и подъездом к Херсону данная автодорога имеет 712,4 км. Это часть коридора Е-58, который в Украине пересекает пять регионов и объединяет главные порты страны в Черном и Азовском морях.

В этом году дорогу ремонтируют сразу в нескольких областях.

Также читайте: Мы уже построили 13 тыс. км дорог. Наша цель на следующие два года – 15 тыс. км дорог, - Зеленский

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря в ходе ежегодного Послания о внутреннем и внешнем положении Украины сообщил, что по программе "Большая стройка" в Украине уже обновили 13 тысяч километров дорог. Цель на два следующих года – еще 15 тысяч километров дорог.

Вблизи Мариуполя завершился ремонт международной трассы М-14, - Служба автомобильных дорог 01
Вблизи Мариуполя завершился ремонт международной трассы М-14, - Служба автомобильных дорог 02
Вблизи Мариуполя завершился ремонт международной трассы М-14, - Служба автомобильных дорог 03
Вблизи Мариуполя завершился ремонт международной трассы М-14, - Служба автомобильных дорог 04

Автор: 

дороги (2512) Мариуполь (5712) ремонт (1180) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+10
то треба було розбомбити нам своїж дороги а то ще путін нападе. Пороходоти як вата, ті самі меседжі, якщо в скрєпних "ми розбомбим Вороніж бо НАТО нападе" то в наших порохоботіків "розбомбити дорогі бо путін нападе"
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21.12.2021 16:07
+6
Это что бы руским танкам лутьше было город брать?
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21.12.2021 16:03
+5
володя аплодирует володе - танки быстро докатят по новой трассе до Мариуполя.... там бы мины в 5 рядов поставить а не асфальт класть
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21.12.2021 16:04
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Это что бы руским танкам лутьше было город брать?
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21.12.2021 16:03 Ответить
Те дурачки еще живут в Вафельно-ванильных фантазиях. По прежнему ищут мир в шоколадном глазу у пу
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21.12.2021 16:23 Ответить
Добро пожаловать русский Брат!
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21.12.2021 18:32 Ответить
володя аплодирует володе - танки быстро докатят по новой трассе до Мариуполя.... там бы мины в 5 рядов поставить а не асфальт класть
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21.12.2021 16:04 Ответить
І ров глибиною метрів 5.
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21.12.2021 16:05 Ответить
А вони там є, під асфальтом. Ні асфальт, ні бетон не завадить бахнути по рашистських танках, як треба буде.
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21.12.2021 16:07 Ответить
то треба було розбомбити нам своїж дороги а то ще путін нападе. Пороходоти як вата, ті самі меседжі, якщо в скрєпних "ми розбомбим Вороніж бо НАТО нападе" то в наших порохоботіків "розбомбити дорогі бо путін нападе"
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21.12.2021 16:07 Ответить
ты флаги попутал иле тебе рассказать где еще в Украине можно было бы дороги подлатать а не в прифронтовом районе?
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21.12.2021 16:09 Ответить
Там тоже украинцы живут.
А латают по всей стране.
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21.12.2021 16:12 Ответить
На оккупированным Донбассе тоже украинцы живут, давайте зебилы еще там дороги строить, ну а чо - ********* должна быть полной!
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21.12.2021 16:49 Ответить
чмошне, а ти приїдеш на війні нам допомагати чи так і будеш бубочку з Польщі підтримувати?
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21.12.2021 17:08 Ответить
шо ты написало ?, ты якесь чмо, чи шо ? прочитай свій текст , та убійся об стену вже назавжди !!!, ...
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21.12.2021 20:20 Ответить
їзджай до мене, у маріуполь , я тобі предіку , так разложу все у житті , що тобі місця в Україні не залишиться , зрозумів , ти
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21.12.2021 20:26 Ответить
C какой стороны они докатят до Мариуполя? От Бердянска?
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21.12.2021 16:34 Ответить
Мммм....неплохо. Один пунктик сделали.....
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21.12.2021 16:12 Ответить
Теперь путлер может торжественно перерезать красную ленточку. А можно узнать сколько грн. было вброшено в "Велику будову" и сколько на эти средства можно было бы приобрести квадрокоптеров, приборов ночного видения и пр. для армии не перекладывая эти проблемы на волонтеров? "Зрада" это не только передача секретной информации но и бурная пиар деятельность ТОЛЬКО для того чтобы отвлечь от проблем логистики ВСУ.
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21.12.2021 16:26 Ответить
Это- второе деяние, которое в Мариуполе можно будет пощупать реально!
Первое- трасса Запорожье-Мариуполь. При этом, всех тут пишущих о том что танки рашки пойдут весело, я заявляю, с полной ответственностью, за сказанное: на протесты выходили ВСЕ патриоты Украины, военные, которые ВСЕ говорили об одном: на трассе Мариуполь-Запорожье невозможно увезти раненных! Растрясёт, по-любому! И они были правы.
Теперь, некоторыми странными, усиленно муссируется версия о танках.
Делаю второе завление, с полнейшей ответственностью: на этой трассе я спокойно гонял на своём Супер-Запяоре! У него клиренс отменный. Что, у какого-то идиота может быть возражение типа: у моего Запора проходимость круче чем танка???
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21.12.2021 16:53 Ответить
За кошти платників подотків. забули додати.
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21.12.2021 16:55 Ответить
податків.
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21.12.2021 16:57 Ответить
 
 