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Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Предупреждение для НАТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

Смотрите: На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ. ФОТО

Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Праздничный конкурс

Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Где-то в ОП

Также смотрите: Офис Генпрокурора в тексте подозрения перепутал Зеленского с Порошенко. ДОКУМЕНТ

Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Срочный выпуск

Также смотрите: Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО

Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Перезагрузка

Также смотрите: Порошенко неожиданно пришел в эфир обновленного телеканала "Рада", получившего дополнительно 320 млн грн из бюджета: "Это - коррупционная сделка. Не участвуйте в этом".. ВИДЕО

Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Прилагает к этому много усилий...

Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Коля Митбол и кулинарный креатив

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Котлета – это митбол. Мы диктуем новые тренды", – "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Метастазы

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) политика (6967) Порошенко Петр (19601) путин владимир (31267) фотожаба (14389) Шойгу Сергей (712) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+40
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22.12.2021 08:10
+31
С Ленкой жаба вообще агонь)
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22.12.2021 07:48
+29
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22.12.2021 08:44
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С Ленкой жаба вообще агонь)
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22.12.2021 07:48 Ответить
Хотя правильней наверное жаба рядом с Мордюковой)
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22.12.2021 07:52 Ответить
сильно попердолена...
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22.12.2021 08:39 Ответить
А где жаба, как Порошенко 03.11.2021 г. (согласно текста обвинения) собрал РНБО, как Президент Украины, и провел заседание !?
Картина маслом:
Упоротый нелох подглядывает в замочную скважину зала РНБО, а сзади подстраивается завхоз, за которым стоит гогинарколашвали.....
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22.12.2021 08:05 Ответить
Нічого терорист № 1 не може зробити, втрачає Україну по секундах і одне що йому залишилося - це лякати. Хто тебе старий, ботоксний діду злякався? Хіба, що наш Найвєлічайший.
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22.12.2021 08:09 Ответить
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22.12.2021 08:10 Ответить
Только советское направление Украины не даст это сделать олигарху Порошенко и муж вместе с Даниловым и Верещук это знают
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22.12.2021 08:21 Ответить
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22.12.2021 08:25 Ответить
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22.12.2021 08:30 Ответить
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22.12.2021 08:30 Ответить
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22.12.2021 08:41 Ответить
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22.12.2021 08:44 Ответить
Даже если выставить против порошенко собаку на выборах ,Тузик победит как бы тут не страдали болезные порохоботы )))
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22.12.2021 09:19 Ответить
Тузик уже победил, в 19-м) Довольны?)
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22.12.2021 09:39 Ответить
Лично я, да.
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22.12.2021 10:01 Ответить
молодец!.. возьми косточку с полки..
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22.12.2021 10:24 Ответить
И на улице можете об этом заявить?) Чем именно довольны? Армией без броников и дт?
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22.12.2021 10:25 Ответить
Ти це в маршрутці голосно скажи )))))а потім беги
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22.12.2021 10:53 Ответить
я хоть зарекся голосовать, но судя по тебе и комментам под роликами Лещенко, то проголосовал бы таки. догадайся за кого)
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22.12.2021 11:53 Ответить
это всего лишь будет свидетельствовать о том, что выбирать тузика будут шавки
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25.12.2021 15:37 Ответить
Там где Фантомас, это новогоднее поздравление Зеленского ?
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22.12.2021 13:29 Ответить
Коломойша і єго нєдаразумєніє з Кривого Рогу ніяк не можуть втілити мрію
бородатої бабуні Коломойщі

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22.12.2021 17:55 Ответить
О, и моё фото тут есть )))
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22.12.2021 19:54 Ответить
 
 