Предупреждение для НАТО, праздничный конкурс, Коля Митбол. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Предупреждение для НАТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

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Праздничный конкурс

Где-то в ОП

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Срочный выпуск

Также смотрите: Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО

Перезагрузка

Также смотрите: Порошенко неожиданно пришел в эфир обновленного телеканала "Рада", получившего дополнительно 320 млн грн из бюджета: "Это - коррупционная сделка. Не участвуйте в этом".. ВИДЕО

Прилагает к этому много усилий...

Коля Митбол и кулинарный креатив



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Метастазы

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