На Дарницком мосту стартовало устройство опор левобережной развязки, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

В Киеве на железнодорожно-автомобильном Дарницком мосту, более 10 лет находившемся в недостроенном состоянии, пробурили и забетонировали половину буронабивных свай под опоры левобережной развязки.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры на официальной Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Проектом строительства левобережной развязки Дарницкого моста предусматривается строительство двух съездов на Днепровскую набережную (в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона) и заезда на мост (со стороны проспекта Бажана).

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На объекте работает 110 специалистов, привлечено более 50 единиц специализированной мостостроительной техники. В частности, 2 мощных буровых установки.

"Работы продолжаются в режиме 24/7. В планах – завершение основных работ до конца 2022 года", - рассказали в Мининфраструктуры.

Кроме бурения и бетонирования буронабивных свай, сейчас продолжается изготовление металлических конструкций и другие работы. В частности, специалисты делают шпунтовое ограждение для устройства ростверка тела опоры, сами ростверки, стапели для укрупнения элементов металлических пролетных строений, временные опоры для монтажа готовых строений.

На сооружении №8 уже устроены пять фундаментов и семь ростверков подпорных стен, а на сооружении №5 построен ростверк стояка.

Дарницкий мост достраивают в рамках программы президента "Большая стройка". После завершения работ он будет иметь 6 полос движения, по 3 в каждом направлении, а его пропускная способность будет составлять 35 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что инициированной им программой "Большая стройка" уже охвачены 560 мостов и мостовых переходов, среди которых – мосты-долгострои в Запорожье.