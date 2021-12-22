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На Дарницком мосту стартовало устройство опор левобережной развязки, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

В Киеве на железнодорожно-автомобильном Дарницком мосту, более 10 лет находившемся в недостроенном состоянии, пробурили и забетонировали половину буронабивных свай под опоры левобережной развязки.

На Дарницком мосту стартовало устройство опор левобережной развязки, - Мининфраструктуры 01

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры на официальной Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Проектом строительства левобережной развязки Дарницкого моста предусматривается строительство двух съездов на Днепровскую набережную (в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона) и заезда на мост (со стороны проспекта Бажана).

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На объекте работает 110 специалистов, привлечено более 50 единиц специализированной мостостроительной техники. В частности, 2 мощных буровых установки.

"Работы продолжаются в режиме 24/7. В планах – завершение основных работ до конца 2022 года", - рассказали в Мининфраструктуры.

Кроме бурения и бетонирования буронабивных свай, сейчас продолжается изготовление металлических конструкций и другие работы. В частности, специалисты делают шпунтовое ограждение для устройства ростверка тела опоры, сами ростверки, стапели для укрупнения элементов металлических пролетных строений, временные опоры для монтажа готовых строений.

На Дарницком мосту стартовало устройство опор левобережной развязки, - Мининфраструктуры 02

На сооружении №8 уже устроены пять фундаментов и семь ростверков подпорных стен, а на сооружении №5 построен ростверк стояка.

Дарницкий мост достраивают в рамках программы президента "Большая стройка". После завершения работ он будет иметь 6 полос движения, по 3 в каждом направлении, а его пропускная способность будет составлять 35 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что инициированной им программой "Большая стройка" уже охвачены 560 мостов и мостовых переходов, среди которых – мосты-долгострои в Запорожье.

Автор: 

Киев (25521) мост (1027) Мининфраструктуры (941) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
бетон завжди найкраще заливати у сильний мороз.
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22.12.2021 09:39
+3
Судя по всему, - бетононасос (для подачи тяжелой жижи в нужную точку)...
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22.12.2021 09:42
+3
да уж... бетон и мороз - это крутое ноухау. быстрее застынет
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22.12.2021 09:45
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Самий час взимку займатись такими справами.
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22.12.2021 09:24 Ответить
Дякую. Зняв з язика.
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22.12.2021 10:22 Ответить
в бетон добавляется специальная добавка и он сохнет как и летом
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22.12.2021 10:47 Ответить
Кто знает, что это за штуковина на фотке, белого цвета? Впервые вижу.
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22.12.2021 09:37 Ответить
Судя по всему, - бетононасос (для подачи тяжелой жижи в нужную точку)...
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22.12.2021 09:42 Ответить
Наверняка он и есть! Серьёзный инструмент. Благодарю!
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22.12.2021 09:45 Ответить
бетон завжди найкраще заливати у сильний мороз.
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22.12.2021 09:39 Ответить
да уж... бетон и мороз - это крутое ноухау. быстрее застынет
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22.12.2021 09:45 Ответить
на віки будують, навіть на тисячоліття.
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22.12.2021 09:47 Ответить
Вы очень далеки от технологии бетонных работ, в том числе от технологии бетонирования при отрицательных температурах.
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22.12.2021 11:53 Ответить
люди просто знeвiрeнi. бо що нe будують усe на рiк на два
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22.12.2021 12:05 Ответить
Шпунти,роствирки,стапелі...а розчин крім цементу ше й мороз схопит...буде той міст стояв як у бика!..
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22.12.2021 09:42 Ответить
Велике мостівництво Вови Впершого.
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22.12.2021 09:47 Ответить
Шпунтовое ограждение уже применяется в тёплой ванне,
чтобы ростверку на Банковой управлялось комфортнее.
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22.12.2021 09:59 Ответить
Опять устанет!
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22.12.2021 10:42 Ответить
Какие-то дикие речевые обороты, " на Дарницком мосту

Подумал, что запускают космический корабль на Дарницком мосту.

Вместо того, чтобы написать просто, "на Дарницком мосту начали возводить опоры..."
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22.12.2021 11:34 Ответить
опомнились , еще чуть чуть и там дома настроили бЫ... так застолбят пару опор, надо ж списать нал за 2021...
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22.12.2021 11:48 Ответить
У меня рядом с домом была стройка. В обычные дни сторожа и собаки.
НО!
Как только наступали морозы - в морозные ночи наблюдалась бешенная активность.
Это было для меня тайной, пока я не узнал, что так получается одновременно ДВЕ надбавки - за работу ночью и за мороз ниже - 10....
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22.12.2021 12:09 Ответить
УРОДЫ КОРРУПЦИОННЫЕ ПИАРЯТСЯ !!!
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22.12.2021 13:18 Ответить
 
 