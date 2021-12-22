На Дарницком мосту стартовало устройство опор левобережной развязки, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж
В Киеве на железнодорожно-автомобильном Дарницком мосту, более 10 лет находившемся в недостроенном состоянии, пробурили и забетонировали половину буронабивных свай под опоры левобережной развязки.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры на официальной Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
Проектом строительства левобережной развязки Дарницкого моста предусматривается строительство двух съездов на Днепровскую набережную (в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона) и заезда на мост (со стороны проспекта Бажана).
На объекте работает 110 специалистов, привлечено более 50 единиц специализированной мостостроительной техники. В частности, 2 мощных буровых установки.
"Работы продолжаются в режиме 24/7. В планах – завершение основных работ до конца 2022 года", - рассказали в Мининфраструктуры.
Кроме бурения и бетонирования буронабивных свай, сейчас продолжается изготовление металлических конструкций и другие работы. В частности, специалисты делают шпунтовое ограждение для устройства ростверка тела опоры, сами ростверки, стапели для укрупнения элементов металлических пролетных строений, временные опоры для монтажа готовых строений.
На сооружении №8 уже устроены пять фундаментов и семь ростверков подпорных стен, а на сооружении №5 построен ростверк стояка.
Дарницкий мост достраивают в рамках программы президента "Большая стройка". После завершения работ он будет иметь 6 полос движения, по 3 в каждом направлении, а его пропускная способность будет составлять 35 тысяч автомобилей в сутки.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что инициированной им программой "Большая стройка" уже охвачены 560 мостов и мостовых переходов, среди которых – мосты-долгострои в Запорожье.
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чтобы ростверку на Банковой управлялось комфортнее.
Подумал, что запускают космический корабль на Дарницком мосту.
Вместо того, чтобы написать просто, "на Дарницком мосту начали возводить опоры..."
НО!
Как только наступали морозы - в морозные ночи наблюдалась бешенная активность.
Это было для меня тайной, пока я не узнал, что так получается одновременно ДВЕ надбавки - за работу ночью и за мороз ниже - 10....