Открыто уголовное производство по факту пожара в комплексе отдыха в Винницкой области. Три человека выпрыгнули из окна, - Нацполиция. ФОТО

ЧП произошло 22 декабря около 3:00 в селе Садовое Литинской территориальной громады Винницкого района. В результате пожара, возникшего на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса, один человек погиб, двое госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции Винницкой области.

Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка. Около 5:30 час. пожар был локализован, меры по ликвидации его последствий – продолжаются.

"По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От повреждений погибла девушка. Информация о ней устанавливается. Еще два человека - 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу. Полицией начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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