Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки. Требовал $2 тыс. за нереализацию изъятого автомобиля, - Нацполиция. ФОТО

Следователи полиции Киева разоблачили работника государственной исполнительной службы на получении неправомерной выгоды. Чиновник требовал от местной жительницы 2000 долларов США за непринятие мер по реализации изъятого автомобиля Range Rover. За это ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации полиции Киева.

Противоправную деятельность госслужащего разоблачили и задокументировали следователи Подольского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что работник одного из столичных отделов государственной исполнительной службы требовал и в дальнейшем получил от киевлянки 2000 долларов США за непринятие мер по реализации автомобиля Range Rover, изъятого ранее в рамках исполнительного производства. 28-летний уроженец Луганской области задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения им второй части взятки в размере 1400 долларов США.







По согласованию с Подольской окружной прокуратурой следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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