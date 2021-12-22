Начальника Нежинского отдела полиции Духно, на столе которого была табличка "Взятки не берем", поймали на взятке в $2 тыс. ФОТОрепортаж
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении должностному лицу Нежинского райотдела полиции в Черниговской области, который за взятку обещал предпринимателю повлиять на прокуроров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Так, согласно сообщению, в 2012 году Нежинская райгосадминистрация предоставила в аренду земельные участки площадью примерно 300 гектаров предпринимателю, занимавшемуся выращиванием зерновых культур.
В 2020 году окружная прокуратура решила, что распоряжение было выдано незаконно и подала иск о его отмене. Но в первой инстанции суд признал правомерность действий РГА.
Работнику полиции стало известно о том, что прокуратура планирует подавать апелляцию на решение суда и он решил на этом заработать. Правоохранитель предложил предпринимателю за взятку "решить вопрос" с прокурорами, чтобы они не подавали апелляцию.
Летом 2021 года в Нежине следователи ГБР задокументировали получение должностным лицом полиции 58 850 гривен и скретч-карты на 1 тыс. литров бензина от предпринимателя.
Полицейский подозревается в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – Управление СБУ в Черниговской области.
В ГБР традиционно имя взяточника не называют, но, как пишет издание Police Control Ukraine, речь идет о начальнике Нежинского отдела полиции Владимире Духно.
Владимир Духно
На опубликованных ГБР фото можно заметить, что на его столе была табличка с надписью "Взятки не берем!".
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оно то смешно, но вот вы или я - тупо нахаляву, за то шо "повлияешь" дают две тысячи евро - отказался бы?
Я - отказался бы и гневно выступил бы с лекцией про то шо это нехорошо и вообще грех(и проснулся)
а тут - мелкая шавка, присягнувшая и блаблабла
кстати, так как я атеист, то не премину случая сказать шо это говно - .... трампампам... отнюдь не атеист))) пойдет в храм и вывалит 20 баксов попу = нигрешон)
я написал с ненавистью к совку, а вы...
эх вы, с таким "ником" то
да под таким флагом
(задваднязахватимможемповторить!!!1111 )
да, считаю шо это лучше было в сто раз чем совок.
а с чего у тя такая агрессия то?
посмотри напр. ролик Арии - "Мечты", сядь в машину и проедься.
не, ну а чо те еще посоветовать если ты очень агрессивный, вот сегодня кот меня поколол и укусил - так я же не расстреливаю его, как вот ты имея в виду такое, набросился щас. будь более мужественным, как Симо Хайха, например
ты ничего не аргументировал, просто обосрал мну, но как видишь, например Будду тоже обсерали - и где они а где он?
- вы только намекните - сколько?
- вы с ума сошли? я ж сказал - я взяток не беру!
- а в какой валюте вы взяток не берете?
я точно не пойду в шерлоки с холмсами
Приходит мужик в мэрию. Заходит в кабинет к чиновнику, а у того на столе таблички:
"Не курить" и "Взяток не беру".
Мужик: - Я хочу получить одну квартирку в собственность, но прав на нее никаких не имею. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть.
Чиновник убирает со стола табличку "Не курить" и говорит: - А давайте-ка мы с вами для начала закурим. . .
так шо расстреливать тоже как бы не особо гуманно.
вот у нас доктор, вроде типо чет помог знакомому, операцию вроде сделал, а на улице потом тот всучил доктору конверт - и менты с камерой такие: "Пожалуйте бриться".
тупо реально взяли на фигне. - расстрелять?
но героя новости однозначно надо.
..... как и еще миллион чиновников походу. ибо не поверю шо чинушке дают, а он не .... не обслужит дающего))
Стрелять ,конечно, не надо, но наказание должно быть неотвратимым.
надзиратели за пару дней превратились в нкв-дистов и с удовольствием издевались над "зэками".
да, человек это, как там... обезьяна с налетом человечности... или как там.
вон даже кота в рашке убили, так я бы этих уродов пытал с как это... ну, типо долго и с этим, с - ну у китайцев есть методы
если тя никто не контролирует... то плохо тем кого контролируешь ты.
вот за коа Кузю - суки издевались и писало шо этим тварям еще "лайкали"
мужик, один! я читал за это на Яплакаль, написал - я бы с друзьями приехал и расхерачил бы этих тварей.
один комент был!!!!
можешь проверить.
а мы еще на кацапов срем - они то говно, но скажу так, немало никто не лучше то
https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-posadovcya-nizhinskoi-policii-yakij-za-habar-obicyav-vplinuti-na-prokurora?fbclid=IwAR0Bn0uWa1ZCDaWLoHOFkoDqQdN7LpK54PcbYrcP5uhu5bT7JnujLEx8P80
Просто выговором не отделается....
Будет строгий, с занесением и без премии останется...
допрос суд тюрьма
Україно, Україно, пізно вже дивитись -
Нам тепер уже з тобою кровею умитись.
Топче ворог тут роками, ріже як скотину.
Був народ, тепер лиш рештки, від гріха годину.
Скільки треба тої крові? Вам би та й напитись.
Замки строїть, гроші красти час уже спинитись.
Ворог сліп, горя не бачить, косить Україну.
Кому служить нам не скаже, береже таїну.
Ворог в хаті і у дворі без кари лютує.
Де уб'є, а де украде - знай собі балює.
Треба ворога та й гнати, починати з хати.
Тих, що крадуть а ще брешуть до в'язниці гнати.
Тільки тоді буде легше щось відвоювати,
Честь відстоять, не скоритись, рани гоювати.
Україно, Україно, шлях кривавий в тебе.
Бачить Бог пройдеш ти його, віримо ми в себе.