Начальника Нежинского отдела полиции Духно, на столе которого была табличка "Взятки не берем", поймали на взятке в $2 тыс. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении должностному лицу Нежинского райотдела полиции в Черниговской области, который за взятку обещал предпринимателю повлиять на прокуроров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, согласно сообщению, в 2012 году Нежинская райгосадминистрация предоставила в аренду земельные участки площадью примерно 300 гектаров предпринимателю, занимавшемуся выращиванием зерновых культур.

В 2020 году окружная прокуратура решила, что распоряжение было выдано незаконно и подала иск о его отмене. Но в первой инстанции суд признал правомерность действий РГА.

Работнику полиции стало известно о том, что прокуратура планирует подавать апелляцию на решение суда и он решил на этом заработать. Правоохранитель предложил предпринимателю за взятку "решить вопрос" с прокурорами, чтобы они не подавали апелляцию.

Летом 2021 года в Нежине следователи ГБР задокументировали получение должностным лицом полиции 58 850 гривен и скретч-карты на 1 тыс. литров бензина от предпринимателя.

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Полицейский подозревается в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – Управление СБУ в Черниговской области.

В ГБР традиционно имя взяточника не называют, но, как пишет издание Police Control Ukraine, речь идет о начальнике Нежинского отдела полиции Владимире Духно.

Владимир Духно

На опубликованных ГБР фото можно заметить, что на его столе была табличка с надписью "Взятки не берем!".







Фото: ДБР