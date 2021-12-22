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Новости Фото Взяточники
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Начальника Нежинского отдела полиции Духно, на столе которого была табличка "Взятки не берем", поймали на взятке в $2 тыс. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении должностному лицу Нежинского райотдела полиции в Черниговской области, который за взятку обещал предпринимателю повлиять на прокуроров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, согласно сообщению, в 2012 году Нежинская райгосадминистрация предоставила в аренду земельные участки площадью примерно 300 гектаров предпринимателю, занимавшемуся выращиванием зерновых культур.

В 2020 году окружная прокуратура решила, что распоряжение было выдано незаконно и подала иск о его отмене. Но в первой инстанции суд признал правомерность действий РГА.

Работнику полиции стало известно о том, что прокуратура планирует подавать апелляцию на решение суда и он решил на этом заработать. Правоохранитель предложил предпринимателю за взятку "решить вопрос" с прокурорами, чтобы они не подавали апелляцию.

Летом 2021 года в Нежине следователи ГБР задокументировали получение должностным лицом полиции 58 850 гривен и скретч-карты на 1 тыс. литров бензина от предпринимателя.

Также смотрите: Чиновник государственной исполнительной службы задержан при получении взятки. Требовал $2 тыс. за нереализацию изъятого автомобиля, - Нацполиция. ФОТО

Полицейский подозревается в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – Управление СБУ в Черниговской области.

В ГБР традиционно имя взяточника не называют, но, как пишет издание Police Control Ukraine, речь идет о начальнике Нежинского отдела полиции Владимире Духно.

Начальника Нежинского отдела полиции Духно, на столе которого была табличка Взятки не берем, поймали на взятке в $2 тыс 01

Владимир Духно

На опубликованных ГБР фото можно заметить, что на его столе была табличка с надписью "Взятки не берем!".

Начальника Нежинского отдела полиции Духно, на столе которого была табличка Взятки не берем, поймали на взятке в $2 тыс 02
Начальника Нежинского отдела полиции Духно, на столе которого была табличка Взятки не берем, поймали на взятке в $2 тыс 03
Начальника Нежинского отдела полиции Духно, на столе которого была табличка Взятки не берем, поймали на взятке в $2 тыс 04
Фото: ДБР

Автор: 

взятка (6159) Нежин (67) Черниговщина (1485) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+34
На столі стояла табличка "Взяткі нє бєрьом" а на морді написано - "бєз взяток нє заходіть!"
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22.12.2021 12:53
+20
Взятки не берём! (Мелким шрифтом: до 2000 у.е.)
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22.12.2021 12:59
+10
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22.12.2021 12:52
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22.12.2021 12:52 Ответить
взятки все берут) сказочники)
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22.12.2021 12:53 Ответить
То ж не взятка, а подарок или соц помощь
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22.12.2021 13:04 Ответить
То хабар, разницу улавливаете? А взяток он не берет!
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22.12.2021 13:34 Ответить
я не беру. правда и не предлагают . но я бы все равно не брала.
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24.12.2021 14:14 Ответить
На столі стояла табличка "Взяткі нє бєрьом" а на морді написано - "бєз взяток нє заходіть!"
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22.12.2021 12:53 Ответить
более того, дающий взятку если не разговаривает на мокшанском, то табличку не поймет, а тело за столом сделает вид что поняло что дающий не понял табличку
оно то смешно, но вот вы или я - тупо нахаляву, за то шо "повлияешь" дают две тысячи евро - отказался бы?
Я - отказался бы и гневно выступил бы с лекцией про то шо это нехорошо и вообще грех(и проснулся)
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22.12.2021 13:05 Ответить
Естественно, нужно же тот моноблок с яблоком, что на столе стоит, отрабатывать
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22.12.2021 13:06 Ответить
Не думаю що він відпрацьовував моноблок.
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22.12.2021 13:14 Ответить
Ви нє панімаєтє, ето другоє...
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24.12.2021 17:48 Ответить
а табличка "анал-не табу, $2k не-взятка" там у него не стояла?
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22.12.2021 12:58 Ответить
Оце так сила волі. Не брав, не брав, та й взяв.
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22.12.2021 12:59 Ответить
Може він на благодійність хотів віддати? Чи бідним працівникам митниці роздати перед Різдвом?
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22.12.2021 19:14 Ответить
Пойдёт к Татарову замом !
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22.12.2021 12:59 Ответить
Взятки не берём! (Мелким шрифтом: до 2000 у.е.)
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22.12.2021 12:59 Ответить
бггг, #баный цирк...
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22.12.2021 13:04 Ответить
ни разу - это нормально шо поймали. ах, вы за то шо не расстреливают? ну да, цирк. если и посадят, то будет как Зайцева сидеть - там чуть ли не стриптизеров к себе вызывает. да и сидит ли - тупо похожую нашли за бабло и та сидит, а Зайцева дома. трудно ей - писать под другими "никами", а не как прежде - демонстрировать губы и остальное лицо под своим именем
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22.12.2021 13:08 Ответить
На столе взятки не брал, но "под столом" - сколько угодно.
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22.12.2021 13:07 Ответить
Красавчик, на Мокошино его!
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22.12.2021 14:30 Ответить
А с другой стороны написано - хабар не взятка,бери недумай
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22.12.2021 13:07 Ответить
а толку фотки? вiдeо показовiшe
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22.12.2021 13:07 Ответить
ну брата елдака было видео - и шо? засудить хотел журналистов.
а тут - мелкая шавка, присягнувшая и блаблабла
кстати, так как я атеист, то не премину случая сказать шо это говно - .... трампампам... отнюдь не атеист))) пойдет в храм и вывалит 20 баксов попу = нигрешон)
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22.12.2021 13:11 Ответить
набiр слiв. русский мозг ва всєй красє. какай дальшe
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22.12.2021 13:16 Ответить
вот.
я написал с ненавистью к совку, а вы...
эх вы, с таким "ником" то
да под таким флагом
(задваднязахватимможемповторить!!!1111 )
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22.12.2021 13:26 Ответить
твiй висєр нiчим нe вiдрiзняється вiд таких жe з сeрйозними намiрами. так що ти виправдовуєшся як совок сам для сeбe
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22.12.2021 13:41 Ответить
мужик, я настолько ненавижу совок, шо тут пару раз назвали мну национал-социалистом
да, считаю шо это лучше было в сто раз чем совок.
а с чего у тя такая агрессия то?
посмотри напр. ролик Арии - "Мечты", сядь в машину и проедься.
не, ну а чо те еще посоветовать если ты очень агрессивный, вот сегодня кот меня поколол и укусил - так я же не расстреливаю его, как вот ты имея в виду такое, набросился щас. будь более мужественным, как Симо Хайха, например
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22.12.2021 13:54 Ответить
ну ти бачиш агрeсiю - цe один iз знакiв совковостi мислeння. а тe що ти там ляпаєш про нeнавiсть до совка то лишe самозадоволeння сeбe святого. що тeж є ознакою совковостi твого мозку
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22.12.2021 13:59 Ответить
ляп-ляп - шо?
ты ничего не аргументировал, просто обосрал мну, но как видишь, например Будду тоже обсерали - и где они а где он?
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22.12.2021 14:10 Ответить
а у русскокакающих так завжди - вашi аргумeнти нам нe аргумeнти. у тeбe класичний випадок "eфкта данiнга-крюгра"
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22.12.2021 15:17 Ответить
взятки беруть бджоли... ці Зелені передасти беруть хабарі.
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22.12.2021 13:08 Ответить
"Взятки не берьом", але монітор Apple на столі. Порівняйте ціну на нього і на якийсь LG, і все стане ясно.
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22.12.2021 13:13 Ответить
На паркані он що написано-але ж там того немає...
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22.12.2021 13:14 Ответить
"взятьки меньше 2-х тисяч не бере "
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22.12.2021 13:16 Ответить
***
- вы только намекните - сколько?
- вы с ума сошли? я ж сказал - я взяток не беру!
- а в какой валюте вы взяток не берете?
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22.12.2021 13:17 Ответить
Твари. На "нульовку".
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22.12.2021 13:18 Ответить
И толку от таких? Разве что бегать по минному полю...
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22.12.2021 13:21 Ответить
Полы в кабинете обшарпанные, зато моник Эппл на столе у этого "бизнесмена" в погонах. От клоуны, как были милиционеры дебилами, так и остаются, несмотря на переименования-переодевания-увеличение ЗП
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22.12.2021 13:21 Ответить
фигасе глазастые
я точно не пойду в шерлоки с холмсами
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22.12.2021 13:29 Ответить
забули, хто найгучніше волає "тримайте злодія"?
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22.12.2021 13:22 Ответить
Напомнило старый анекдот.

Приходит мужик в мэрию. Заходит в кабинет к чиновнику, а у того на столе таблички:
"Не курить" и "Взяток не беру".
Мужик: - Я хочу получить одну квартирку в собственность, но прав на нее никаких не имею. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть.
Чиновник убирает со стола табличку "Не курить" и говорит: - А давайте-ка мы с вами для начала закурим. . .
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22.12.2021 13:23 Ответить
По одному монитору понятно что взяточник "махровый"
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22.12.2021 13:23 Ответить
Пора стрелять. Чтобы мент не брал взятку...
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22.12.2021 13:28 Ответить
прикол - в штатах Байдена освободили нигера, ой, простого человека шо отсидел 20-30 или скока лет - мусора тупо подделали и т.д.
так шо расстреливать тоже как бы не особо гуманно.
вот у нас доктор, вроде типо чет помог знакомому, операцию вроде сделал, а на улице потом тот всучил доктору конверт - и менты с камерой такие: "Пожалуйте бриться".
тупо реально взяли на фигне. - расстрелять?

но героя новости однозначно надо.
..... как и еще миллион чиновников походу. ибо не поверю шо чинушке дают, а он не .... не обслужит дающего))
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22.12.2021 13:33 Ответить
Человек должен бояться. Страх делает человека человечнее, иначе он превратится в зверя.
Стрелять ,конечно, не надо, но наказание должно быть неотвратимым.
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22.12.2021 14:35 Ответить
та понятно, кстати вы наверно е под страхом подразумевал эксперимент - в тюрьме типо сделали.
надзиратели за пару дней превратились в нкв-дистов и с удовольствием издевались над "зэками".
да, человек это, как там... обезьяна с налетом человечности... или как там.
вон даже кота в рашке убили, так я бы этих уродов пытал с как это... ну, типо долго и с этим, с - ну у китайцев есть методы
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22.12.2021 14:42 Ответить
Об этом можно много спорить . Человек должен осознавать свои поступки.
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22.12.2021 14:49 Ответить
Валер, человек это тупо обезьяна, шо и показал этот эксперимент.
если тя никто не контролирует... то плохо тем кого контролируешь ты.
вот за коа Кузю - суки издевались и писало шо этим тварям еще "лайкали"

мужик, один! я читал за это на Яплакаль, написал - я бы с друзьями приехал и расхерачил бы этих тварей.
один комент был!!!!
можешь проверить.
а мы еще на кацапов срем - они то говно, но скажу так, немало никто не лучше то
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22.12.2021 15:12 Ответить
Как же их не брать ? Деньги - то нужны. Нужны сегодня ,а борцуны заняты делами прошлых лет...То пропажу ядер при взятии Казани,то расстрату средств Гор. Управой Богодухова на засыпку лужи против пожарной каланчи. Короче ,брать надо! Пока до вас доберутся -жизнь пройдет.
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22.12.2021 13:29 Ответить
Образ жизни - фактически чем пользуется чиновник, вот ЕДИНСТВЕННЫЙ признак - взяточник или нет... Проезжая одно из сел Шосткинского района Сумской области, на фоне одинаковых домов выделяется ДВОРЕЦ восточного падишаха (без кавычек). Передовой доярки? Фермера? Бизнесмена, создавшего хотя бы десяток рабочих мест? Нет. БОРЦА с коррупцией - полицейского!
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22.12.2021 13:33 Ответить
Не путайте полицейских и мусоров!
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22.12.2021 13:42 Ответить
Довольно странно, что мусора работают в полиции, грабят не особо стесняясь страну и граждан. Полиция - враг номер один, будет осторожны!
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24.12.2021 03:59 Ответить
ДБР викрило посадовця ніжинської поліції, який за хабар обіцяв вплинути на прокурора

https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-posadovcya-nizhinskoi-policii-yakij-za-habar-obicyav-vplinuti-na-prokurora?fbclid=IwAR0Bn0uWa1ZCDaWLoHOFkoDqQdN7LpK54PcbYrcP5uhu5bT7JnujLEx8P80
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22.12.2021 13:50 Ответить
В текст таблички вкралася помилка.
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22.12.2021 13:55 Ответить
петушара зашкваренная!
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22.12.2021 13:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oSkjbSvALPw
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22.12.2021 14:03 Ответить
така табличка і була там розміщена, щоб відвідувачі звернули увагу і почались розмова про це...
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22.12.2021 14:07 Ответить
Да уж, попал так попал....
Просто выговором не отделается....
Будет строгий, с занесением и без премии останется...
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22.12.2021 14:21 Ответить
Нидзельский помешает, как и за своего кореша Бугая, а там ещё и преследовать свидетелей будут, судью купят.
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24.12.2021 04:01 Ответить
Шутка достойная студии Квартал-95
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22.12.2021 14:22 Ответить
Он - святой! Табличка тому подтверждение. А все остальное - происки недоброжелателей.
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22.12.2021 14:22 Ответить
Особенно Порошенко. Да ?
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22.12.2021 14:37 Ответить
у него же на морде написано для чего пошел в полицию работать.Первую взятку взял в первый день работы.Теперь чтоб не поехать на зону придется поделится.А вообще нужно сделать отдельную рубрику по взяточникам и какое наказание суд присудил.
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22.12.2021 14:24 Ответить
На табличке не было места дописать: "... в особо малых размерах".
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22.12.2021 14:36 Ответить
ОБОРОТНИ!
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22.12.2021 14:49 Ответить
Я також не довіряю Національній поліції України. Шкода нанесена - ціна всій державі
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24.12.2021 03:56 Ответить
тю, та разве же это взятка? так, материальная помощь на кофе.
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22.12.2021 15:06 Ответить
Абсолютно согласен! Полиция - враг номер один. Граждане - будет бдительны и не доверяйте мразям и подонкам - национальной полиции, это аргументированно.
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24.12.2021 03:58 Ответить
кобенет..крисло..моник эппл и ламбрекены обстановка не спартанская а взяточническая
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22.12.2021 16:04 Ответить
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22.12.2021 16:43 Ответить
фарисеї, а погляд такий добрий, такий добрий
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23.12.2021 10:18 Ответить
Подивіться, який там монітор стоїть... В якомусь сра****му відділку поліції. Невже не можна щось по дешевше за гроші платників податків?
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23.12.2021 10:33 Ответить
для чиновникуов такого ранга пятьлет, да еще в итоге условно, а скорее всего еще он и не виноват окажется, пять это ни о чем, минимум 25 строгоча, иначе не победить эту гидру
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23.12.2021 10:48 Ответить
взятки вони беруть, та і суми вирпосли в рази, а те що написано на табличці, можна розуміти як гумор.
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23.12.2021 11:18 Ответить
"Що у вас в головах?" Гогілашвілі.
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23.12.2021 12:04 Ответить
Бєрьом,ще й як бєрьом!
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23.12.2021 17:31 Ответить
В тих хто його брав на столах теж таблички " Взятки не берем". Відпустять.
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23.12.2021 18:33 Ответить
Все по честному. Взяток не берут, их нужно было самостоятельно класть в ящик стола.
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23.12.2021 21:25 Ответить
Это не большая взятка. Его кореш Бугай больше ущерба хотел нанести гражданам, что зафиксированно, но увы - мразь полицейская осталась не наказанной.
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24.12.2021 03:55 Ответить
На смену придёт такой же...
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24.12.2021 11:54 Ответить
ОДНОГО ИЗ СОТНИ ТЫСЯЧ !!!??? МАЛО !!!
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24.12.2021 12:54 Ответить
так то не взятка, то вымагательство
допрос суд тюрьма
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24.12.2021 14:20 Ответить
На робочому місці взятки не берем. Замовляйте найближчий ресторан.
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25.12.2021 22:54 Ответить
Т.Г.Шевченко
Україно, Україно, пізно вже дивитись -
Нам тепер уже з тобою кровею умитись.
Топче ворог тут роками, ріже як скотину.
Був народ, тепер лиш рештки, від гріха годину.

Скільки треба тої крові? Вам би та й напитись.
Замки строїть, гроші красти час уже спинитись.
Ворог сліп, горя не бачить, косить Україну.
Кому служить нам не скаже, береже таїну.

Ворог в хаті і у дворі без кари лютує.
Де уб'є, а де украде - знай собі балює.
Треба ворога та й гнати, починати з хати.
Тих, що крадуть а ще брешуть до в'язниці гнати.

Тільки тоді буде легше щось відвоювати,
Честь відстоять, не скоритись, рани гоювати.
Україно, Україно, шлях кривавий в тебе.
Бачить Бог пройдеш ти його, віримо ми в себе.
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26.12.2021 11:17 Ответить
 
 