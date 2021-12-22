Одесситу дали 10 лет за организацию контрабанды героина из России. ВИДЕО+ФОТО
Киевский районный суд г. Одессы признал виновным 36-летнего одессита в организации канала контрабанды героина из Российской Федерации в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
В ходе заседания суда было установлено, что организатор канала завербовал в курьеры знакомого, которому нужны были деньги на лечение себя и жены. Он признался, что ездил в Москву 3-4 раза в год, чтобы купить лекарство. Из-за сложного материального положения он согласился перевозить наркотики через границу. За это, по словам курьера, он должен получить 1 500 долларов, по версии организатора схемы - 2 000 долларов.
По инструкциям организатора курьер прибыл в Москву, где на рынке Садовод к нему подошел парень и передал сверток с наркотическим средством и 800 долларов США.
"Во время пересечения государственной границы Украины курьера с наркотиками задержали. На суде сотрудники Госпогранслужбы Украины рассказали, что мероприятия по разработке канала контрабанды наркотических средств с территории России на территорию Украины проводили оперативно-розыскные подразделения пограничного ведомства. После разоблачения на границе курьер согласился сотрудничать со следствием, он связался с организатором и отправил ему упакованный правоохранителями пакет, имитирующий "героиновую" посылку", - сообщают в МВД.
На суде организатор канала пытался убедить, что наркотики приобрел для собственных нужд, но коллегию судей это не убедило, ведь не удалось установить информацию о наличии у него стабильного источника доходов, позволяющих ему приобрести крупную партию наркотиков стоимостью - 50 долларов за 1 грамм - для собственных нужд.
Также в ходе судебного заседания работница банка показала, что ранее обвиняемый постоянно по 2-3 раза в неделю перечислял определенному лицу в Таджикистан суммы, эквивалентные 600-700 долларов.
Суд признал организатора контрабанды героина виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
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жестко.
просто всякие гогилашвили тупо возможно, подают в отставку, а ведь именно с боссами наркомафии бороться должны, а тут простой парень - и конфискация.... если отсидит = + 1 бомж, который завалит 5-10 мужиков потом.
..... бл.. противно как то.
ну что сказать еще? те кто позволяют - в креслах, а парнюге 10 лет, я не то шо бы оправдываю, но блин, если кто-то хочет "дозу", то "кое-кто" борется шоб он эту дозу не купил?
"борцы" тупо процветают же. и ГУР МО их охраняет то. несправедливо.