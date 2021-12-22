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Одесситу дали 10 лет за организацию контрабанды героина из России. ВИДЕО+ФОТО

Киевский районный суд г. Одессы признал виновным 36-летнего одессита в организации канала контрабанды героина из Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе заседания суда было установлено, что организатор канала завербовал в курьеры знакомого, которому нужны были деньги на лечение себя и жены. Он признался, что ездил в Москву 3-4 раза в год, чтобы купить лекарство. Из-за сложного материального положения он согласился перевозить наркотики через границу. За это, по словам курьера, он должен получить 1 500 долларов, по версии организатора схемы - 2 000 долларов.

По инструкциям организатора курьер прибыл в Москву, где на рынке Садовод к нему подошел парень и передал сверток с наркотическим средством и 800 долларов США.

"Во время пересечения государственной границы Украины курьера с наркотиками задержали. На суде сотрудники Госпогранслужбы Украины рассказали, что мероприятия по разработке канала контрабанды наркотических средств с территории России на территорию Украины проводили оперативно-розыскные подразделения пограничного ведомства. После разоблачения на границе курьер согласился сотрудничать со следствием, он связался с организатором и отправил ему упакованный правоохранителями пакет, имитирующий "героиновую" посылку", - сообщают в МВД.

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Одесситу дали 10 лет за организацию контрабанды героина из России 01

На суде организатор канала пытался убедить, что наркотики приобрел для собственных нужд, но коллегию судей это не убедило, ведь не удалось установить информацию о наличии у него стабильного источника доходов, позволяющих ему приобрести крупную партию наркотиков стоимостью - 50 долларов за 1 грамм - для собственных нужд.

Также в ходе судебного заседания работница банка показала, что ранее обвиняемый постоянно по 2-3 раза в неделю перечислял определенному лицу в Таджикистан суммы, эквивалентные 600-700 долларов.

Суд признал организатора контрабанды героина виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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Автор: 

контрабанда (2409) МВД (9318) наркотики (2144) россия (95526) борьба с наркотиками (135)


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22.12.2021 13:37 Ответить
Понаехало в Одессу джигитов, которым работать очень не хочется, зато жить хорошо очень горит в одном месте. Паспортные столы когда начнут гонять за продаваемые документы всяким разнообразным "переводящим деньги в Таджикистан"?..
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22.12.2021 13:58 Ответить
Кацап иди домой, водки нет!
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22.12.2021 14:15 Ответить
Йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією всього майна, що йому належить. Джерело: \\\\\\\\\\\

жестко.
просто всякие гогилашвили тупо возможно, подают в отставку, а ведь именно с боссами наркомафии бороться должны, а тут простой парень - и конфискация.... если отсидит = + 1 бомж, который завалит 5-10 мужиков потом.
..... бл.. противно как то.
ну что сказать еще? те кто позволяют - в креслах, а парнюге 10 лет, я не то шо бы оправдываю, но блин, если кто-то хочет "дозу", то "кое-кто" борется шоб он эту дозу не купил?
"борцы" тупо процветают же. и ГУР МО их охраняет то. несправедливо.
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22.12.2021 14:20 Ответить
 
 