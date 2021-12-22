24 декабря в Ривненской области перезахоронят воина 80-й ОДШБр Руслана Янковского, погибшего в боях за Луганский аэропорт в 2014 году. ФОТО

В пятницу, 24 декабря, в городе Дубровица Ривненской области состоится перезахоронение останков Руслана Витальевича Янковского, 1987 года, младшего сержанта, военнослужащего 1-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пропавшего без вести во время обороны Луганского аэропорта в 2014 году.

Об этом говорится на странице Первого отдела Сарненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

"В пятницу 24 декабря в Дубровице состоится перезахоронение героя Янковского Руслана Витальевича, погибшего во время защиты Украины в ожесточенных боях Луганского аэропорта в 2014 году.

Янковский Руслан Витальевич, младший сержант, 1987 года рождения, был призван Дубровицко-Заречнянским ОРВК на военную службу по контракту в/ч А0284 в июне 2013 года.

Пропал без вести в августе 2014 года, находясь в Луганском аэропорту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибшего защитника Украины Станислава Запорожца проводили в последний путь в Луганской области. ФОТО

Погибший проживал вместе с родными в Дубровице, у него остались мама и сестра.

Похоронят настоящего героя и патриота, сердце которого до последнего билось за родную землю и свой народ, в Дубровице.

Просим присоединиться и проводить в последний путь нашего Защитника! Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

По информации Книги Памяти павших за Украину, "...по данным оперативной группы высокомобильных десантных войск Главного командного центра ВСУ от 2 сентября 2014 г., по состоянию на 19-00 была получена информация о гибели трех десантников 1-го батальона 80-й отдельной высоко-мобильной десантной бригады, участвовавших в боях за Луганский аэропорт: солдат Клеб Николай Иванович, солдат Дзюбан Максим Мирославович и, вероятно, солдат Янковский Руслан Витальевич, тела этих погибших, вместе с телами других десантников 80-й бригады капитана Евгения Иванова и солдата Назария Попадика были доставлены в морг г. Лутугино (на территории, захваченной сепаратистами и российскими террористами) 16 октября 2014 г. тела 5-х погибших десантников были вывезены из г. Лутугино представителями Гражданско-военного сотрудничества в г. Днепропетровск. Телам было присвоено №№ 797/Л, 798/Л, 799/Л, 800/Л, 801/Л. Двое погибших: капитан Евгений Иванов и солдат Назарий Попадик были идентифицированы на основе тестов ДНК (№№ 797/Л и 800/Л)".