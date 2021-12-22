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Новости Фото Операция Объединенных сил
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Боевые стрельбы с использованием ПТРК Javelin прошли в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области на полигоне произошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Боевые стрельбы с использованием ПТРК Javelin прошли в Донецкой области 01

Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Его главное преимущество – легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы. Javelin могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км.

Боевые стрельбы с использованием ПТРК Javelin прошли в Донецкой области 02
Боевые стрельбы с использованием ПТРК Javelin прошли в Донецкой области 03

Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 пусковых установок и около 500 ракет. В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить в Донецкой области.

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Боевые стрельбы с использованием ПТРК Javelin прошли в Донецкой области 04

"Все расчеты, работающие с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задания", - сообщил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.

Автор: 

военные учения (3457) Донбасс (26956) Javelin (167) ВСУ (6587) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+38
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22.12.2021 17:27
+30
Ну не так и мало. 100 кацапских танков хватит поджарить, чтобы козломордые взвыли и начали звать маму. К тому же кроме джавелинов еще и есть куча украинских ПТРК которые обязательно нужно применять тандеме с Джавелинами. Чтобы кацапы не знали откуда прилетит. А если еще и Байрактары запустить то козломордые вообще шеи поломают круча головой выглядывая свою смерть еще и с неба.
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22.12.2021 17:03
+21
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22.12.2021 17:09
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"Кєша"! "Не вчи батька дітей робить!" Ти армію лише в кіно бачив а у мене більше чверті століття кадрової служби І проходила вона не тільки на плацу - бувало і спать з автоматом в обнімку приходилося Так що не "тужся" - бо "обсерешся"
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22.12.2021 22:36 Ответить
для других условий есть ПТРК Коростылева

противотанковая оборона у нас разноплановая
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22.12.2021 17:53 Ответить
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22.12.2021 18:04 Ответить
Есть ли у нас защита военных в случае химической атаки? Мы готовы к использованию хим оружия?
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22.12.2021 17:35 Ответить
Фашисты во время второй мировой не применили химическое оружие, боясь возмездия.
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22.12.2021 19:37 Ответить
Я так и не понял во что стреляли и попали ли, потому как взрыв был в стороне от объекта, да и могли камеру там поставить поближе, хотя бы гоупрошку какую то. А то никакой демонстрации только 40шт дол спустили. лучше бы по сепарскому танку вхерачили
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22.12.2021 17:37 Ответить
"щоб стояв у кожній хаті".. - треба стугни та корсари у кожний підрозділ на межі у достатній кількості, та ще зверху...
говнокомандувач-уклоніст-сцикун, де гроші на них і заказ "Лучу"?.. а-А-А-А-А?!.. понавибирали гівна полірованого, блін..(
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22.12.2021 17:40 Ответить
При попадании ПТРК Javelin в танк, скрепоносный экипаж сначала поджаривается при 400°С, как картофель фри в духовке, а потом превращается в пепел, как в криматории. Очень, выгодная и быстрая утиллизация экипажа, и дорогие похороны не требуются.
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22.12.2021 17:49 Ответить
100 пускових установок, це дуже мало. Треба ж знищувати не тільки танки. Для того, щоб більш менш відбитися треба хоча б 500 установок та 3000 ракет. В грі Call of Duty 4 була місія, де треба було ними відбиватися. Вони наводяться на тепло двигуна та корпусу. Дерева та інші перепони не впливають.
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22.12.2021 17:51 Ответить
Когда начнется замес, ленд-лиз попрет рекой в Украину. Думаю никто не хочет чтобы Рашка установила свои ядерные ракеты во Львове или Софии. Да,да. Все адекватные понимают что на Украине Рашка не остановится
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22.12.2021 18:00 Ответить
100 пускових, по 10 ракет на кожну = 1000 смажених бурятів як мінімум. А це 100 тільки що офіційно заявлено а буде ще. Є чим зустріти диких кацапов.
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23.12.2021 00:32 Ответить
100 пускових установок, это мало. Согласен! Нужно больше 600-700 таких Джавелинов и ракет больше к ним, танков у РФ очень много, больше чем ВСУ.
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23.12.2021 01:40 Ответить
Как в фильме "ДМБ":
- Может бахнем?
- Обязательно бахнем и не раз! Всю кацапию в труху, но потом....

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22.12.2021 17:53 Ответить
Как бы не совсем то!!.....МОБИЛЬНОСТЬ!!!......суть расчет должен выполнить пуск ...строго из боевого модуля на Бронике или бтр( вариант)..... и тут же переехать!!!!... на новое место пуска. Далее снова ...... выстрел...строго по нормативу...... и тут же новая смена. И так ТРИ!(люблю цифру три) пуска. Время для выезда на новую учебную цель должно быть строго ограничено для механика водителя, и должно использовать складки местности.
То же самое для Штурм -С.
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22.12.2021 17:54 Ответить
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22.12.2021 17:57 Ответить
ЗеБилы *** !!! Во время войны нужно не на полигоне пулять дорогущими джавилинами а на линии соприкосновения - по кацапо-технике !!!
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22.12.2021 18:22 Ответить
Щоб у відповідь Тополь М прилетів? Вони ж психічно хворі.
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22.12.2021 19:36 Ответить
давайте сидеть шо мыши и бояться ... ну чтобы не провоцировать больных и стрелять по воробьям дорогими подарками - которых и так мало нам подарили и лучше приберечь (тренироваться там не нужно - там сам принцип - поймал в прицел, выстрелил и забыл) - и 500 ракет на 50 установок это очень мало....
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22.12.2021 19:53 Ответить
takije droni nuzno takze.Vesom 20 gram,skorost 20 kilometr v cas.Paprobuj ix zbit Norvegi ix delajut
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22.12.2021 18:27 Ответить
идеальная тема для зачистки окопов и помещений
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23.12.2021 10:55 Ответить
Навіщо таким чином запаси транжирити? Чи у нас їх надлишок?
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22.12.2021 19:34 Ответить
А як будете вояків навчати ? На папері чи в теорії?
Правильно все роблять, не хвилюйтеся.
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22.12.2021 22:32 Ответить
Це наче погралися у дорогу іграшку. Вибачте військові.
Було б краще показати, що "Стугн" у військах завалісь - пуляй не хочу.
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22.12.2021 19:35 Ответить
Це зроблено для того, щоб буряти побачити, чим їх будуть смажили. Тобто демонстрація сили.
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22.12.2021 19:41 Ответить
Буряти корисні тільки тим, що їх можна чітко ідентифікувати. А далі ... як піде ...
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22.12.2021 19:52 Ответить
Жаренных бурятов попробуй отличи от других.
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22.12.2021 22:34 Ответить
Кобзон же якось відрізнив ...
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23.12.2021 00:26 Ответить
бурятам также следует учесть, что в случае захвата ракеты от Джавелина любая попытка разобрать его, особенно с помощью отвёртки или молотка - равна изменению константы массы изделия и самоликвидации ...
кроме того удаление ракеты на расстояние более одного километра от пусковой установки приводит ракету к самоподрыву, поэтому лучше - не проверять...
да и власовский флаг вам в дупы, буряты, приезжайте ... на свои шашлыки !
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22.12.2021 20:01 Ответить
Только ракету нельзя разбирать, пусковую установку можно ?
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22.12.2021 20:12 Ответить
почему интересуемся?
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22.12.2021 20:16 Ответить
Ну вы так увлеченно рассказываете про константу массы.
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22.12.2021 20:18 Ответить
шо, бздишь уже?
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22.12.2021 20:22 Ответить
Конечно страшно.
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22.12.2021 20:53 Ответить
зимуй пока, там,
грейся,
у бульбашей- газ "брацкий", недарагой...
и знай, изменение массы и потенциала -
приведёт к самоликвидации .... паРаши !
по-любому
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22.12.2021 21:05 Ответить
Правильно шо страшно. Если с вашей территории кацапы нападут, Минск и прочую ******* вашу в хлам превратим. И никто за это даже не вякнет. Помните об этом
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22.12.2021 22:39 Ответить
Может сначала с Симферополем разберетесь, а Минск на потом оставите ?
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22.12.2021 22:52 Ответить
а ты с чем разобрался в Беларуси ? бегал от Омона или ссался в трусы у папочки под юбкой ?
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23.12.2021 02:10 Ответить
Тю, будто все здесь строчащие махались с беркутом в декабре 13 - феврале 14.
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23.12.2021 03:35 Ответить
а ты что делал все эти 25 последних лет ? лизал жопу Лукашенку ?
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23.12.2021 10:53 Ответить
Нет, с 18 лет против таракана. Но раз ты спрашиваешь, видимо очень любишь лизать чью-то жопу
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23.12.2021 18:37 Ответить
Повторюсь. Если с вашей территории кацапы полезут, формально получается, что именно Беларусь напала на Украину. И никто не осудит нас за удары по Беларуси
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23.12.2021 14:23 Ответить
Мощь ваших ударов видна, спасибо за предупреждение.
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23.12.2021 16:10 Ответить
Вы оприделитесь, уважаемый, за кого ?
Мощь ударов наших такая, шо ********* с Украины руській мір.
А вы токмо жопу царям лижите
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23.12.2021 19:25 Ответить
Кто о чём, а вы о лижущих жопы. Будто это не в Украине людские голоса покупают за пачку гречки, а титушки как были нормой жизни так и остались.
Кто вам сказал, что в Беларуси большинство лижет кому-то жопу?

И да, если бы я был обывателем, может даже и поверил бы в заявы а-ля "********* рюзьге мир".
Но реальность такова, что с лета 2015 линия фронта стабилизирована, и под оккупацией 40% территории Донецкой и Луганской областей. Что ну ни как не вяжется с "*********".
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23.12.2021 23:05 Ответить
Ну и зачем вы им разглашаете эту инфу? Если уж такое случится, то пусть разбирают...
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23.12.2021 10:40 Ответить
И решетки на танке не помогли. Тут есть фото поближе:
https://mil.in.ua/uk/news/reshitky-ne-dopomogly-javelin-probyv-imitovanyj-zahyst/
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22.12.2021 22:36 Ответить
Одному мне кажется, что на видео лето или ранняя осень. Сейчас по всей Украине снег лежит.
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22.12.2021 23:19 Ответить
Редакції варто більш коректно відслідковувати термінологію. Фразу "відбулись бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів" бажано формулювати коректно "відбулись бойові стрільби з протитанкових ракетних комплексів, закуплених ****"! Зброї ані американської, ані турецької, ані будь-якої іншої країни Україна на фронті не використовує. Якщо використовують, то тільки під час спільних військових навчань!
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23.12.2021 00:00 Ответить
Сколько сейчас пошло на ветер? сколько стоит 1 выстрел?
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23.12.2021 00:42 Ответить
Так, війна дорога штука. І підготовка до неї - теж.
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23.12.2021 00:49 Ответить
Да не считайте вы денег американских налогоплательщиков. Ленд-лиз штука серьезная.
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23.12.2021 11:38 Ответить
долго усаживались, в бою столько времени противник не даст. На тренажере отрабатывать надо.
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23.12.2021 00:56 Ответить
за 5 км даже опытный снайпер не сможет попасть .... а танк работает на растоянии до 2-х км .... так что смотря какая ситуация , уверен что с Джавелином пацаны могут ещё и кальян покурить без проблем ...так что не пиши ***** .... держи её в себе.
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23.12.2021 02:14 Ответить
если ты насчитал там 5 км то ты дебил, живи теперь с этим.
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23.12.2021 19:45 Ответить
да уже давно с дебилами вроди тебя живу. Так что не обольщайся мальчик ... таких как ты насчитывают миллиардами серой массы планеты Земля.
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23.12.2021 20:55 Ответить
я таких как ты уже и не считаю, валенок ты. И мальчика в зеркале поищи дебиленок, как бы не оказалось что мамку твою хороводил. Аналитег из тебя как и психолог херовый.
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23.12.2021 21:04 Ответить
что ж ты так пригорел щенок?) успакой жёлчь ...несчастный) ато ещё наложишь на себя ручёнки))))
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23.12.2021 21:21 Ответить
щенок тебя родил, психолог ты говеный, меньше за кальяном сиди, даунито.
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23.12.2021 21:23 Ответить
даже говно со временем меньше воняет, в отличии от тебя.
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23.12.2021 21:25 Ответить
Видео 55 секунд включая долет до цели!!! Это не Call of Duty мышкой кликнуть не достаточно.
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23.12.2021 08:25 Ответить
Это уже пройденный этап. Надо быстро двигаться вперед. Нужны новые противовоздушные установки и ракетные комплексы. ОТРК- Сапсан. Ольха-М.
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23.12.2021 01:32 Ответить
кто дал приказ валить джавиками по воробьям чистый предатель и спасатель русского мира а это я так понимаю новый нш гш
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23.12.2021 01:56 Ответить
Навіщо так писати: "В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить в Донецкой области." А в решті областей нє будєт ничєво прімєнєно? Все ж таки в умовах військового конфлікту з Московією треба вміти використовувати правильно інформацію.
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23.12.2021 09:26 Ответить
Це звісно добре, але де відео чи фото ураження цілі? Це ж більш вагомо ніж самий постріл!
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23.12.2021 10:42 Ответить




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23.12.2021 11:10 Ответить
О це гарно! Тільки чому адмін таке не вивісив?...
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23.12.2021 11:19 Ответить
На такое не жалко потраченного джавелина. Кацапы наглядно убедились, что наваренные на крышу танка курятники ничем им не помогут.
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23.12.2021 12:14 Ответить
Щось не дуже переконливо. Решітки зверху... жалко!
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23.12.2021 12:41 Ответить
На кого рассчитано не знаю но одно понятно что расстояния 1-2 километра снимут снайперы за то время что он наводил или попадет под обстрел с танка. А с укрытия не пробовали?
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25.12.2021 16:21 Ответить
і скільки українців вбили москальські снайпери під час танкових атак на Україну в 2014-ому році?
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26.12.2021 13:54 Ответить
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