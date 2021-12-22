Боевые стрельбы с использованием ПТРК Javelin прошли в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Донецкой области на полигоне произошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Его главное преимущество – легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы. Javelin могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км.
Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 пусковых установок и около 500 ракет. В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить в Донецкой области.
"Все расчеты, работающие с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задания", - сообщил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.
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противотанковая оборона у нас разноплановая
говнокомандувач-уклоніст-сцикун, де гроші на них і заказ "Лучу"?.. а-А-А-А-А?!.. понавибирали гівна полірованого, блін..(
- Может бахнем?
- Обязательно бахнем и не раз! Всю кацапию в труху, но потом....
То же самое для Штурм -С.
Правильно все роблять, не хвилюйтеся.
Було б краще показати, що "Стугн" у військах завалісь - пуляй не хочу.
кроме того удаление ракеты на расстояние более одного километра от пусковой установки приводит ракету к самоподрыву, поэтому лучше - не проверять...
да и власовский флаг вам в дупы, буряты, приезжайте ... на свои шашлыки !
грейся,
у бульбашей- газ "брацкий", недарагой...
и знай, изменение массы и потенциала -
приведёт к самоликвидации .... паРаши !
по-любому
Мощь ударов наших такая, шо ********* с Украины руській мір.
А вы токмо жопу царям лижите
Кто вам сказал, что в Беларуси большинство лижет кому-то жопу?
И да, если бы я был обывателем, может даже и поверил бы в заявы а-ля "********* рюзьге мир".
Но реальность такова, что с лета 2015 линия фронта стабилизирована, и под оккупацией 40% территории Донецкой и Луганской областей. Что ну ни как не вяжется с "*********".
https://mil.in.ua/uk/news/reshitky-ne-dopomogly-javelin-probyv-imitovanyj-zahyst/