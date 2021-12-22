Боевые стрельбы с использованием ПТРК Javelin прошли в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области на полигоне произошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Его главное преимущество – легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы. Javelin могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км.





Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 пусковых установок и около 500 ракет. В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить в Донецкой области.

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"Все расчеты, работающие с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задания", - сообщил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.