Житель Днепра решил создать собственную "Украину" и провозгласил себя "президентом". Его разоблачили, – СБУ. ФОТО
Мужчина создал антигосударственную организацию, призывал к свержению конституционного строя и предполагал насильственное свержение власти.
Об этом сообщает пресцентр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями назначены - "председатель верховного совета", "премьер-министр", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами", - сообщили в СБУ.
Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и военнослужащих Вооруженных Сил. Своим поклонникам он обещал право иметь огнестрельное оружие.
Во время обысков у мужчины изъяли печати и бланки фейковых псевдообразований, а также распоряжение самопровозглашенных органов власти и дипломатические паспорта высокопоставленных чиновников.
Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на захват государственной власти).
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"коли один раз - це смішно, а другий раз - 73%"
- чи буде посаджено міліард дерев
- що, НІ ?
- я ваш, пане президент !!!!
....сумно, аж за край....
може він кращий за нинішнього і варто під ним перечекати до повернення Сьомого Президента України ?
Мне кажется,это он и готовил переворот)
- шьют свержение гос.строя идиоты..
бачите, а казали, що з 2019 наші спецслужби лише провалюють операції
замаскований у вишиванку...
А виходить що збрехав і тут
та ці повна 3,14 рашка !!!
https://www.gazeta.ru/politics/2020/12/26_a_13416200.shtml
Вже таке було
https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM