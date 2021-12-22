Житель Днепра решил создать собственную "Украину" и провозгласил себя "президентом". Его разоблачили, – СБУ. ФОТО

Мужчина создал антигосударственную организацию, призывал к свержению конституционного строя и предполагал насильственное свержение власти.

Об этом сообщает пресцентр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями назначены - "председатель верховного совета", "премьер-министр", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами", - сообщили в СБУ.

Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и военнослужащих Вооруженных Сил. Своим поклонникам он обещал право иметь огнестрельное оружие.

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Во время обысков у мужчины изъяли печати и бланки фейковых псевдообразований, а также распоряжение самопровозглашенных органов власти и дипломатические паспорта высокопоставленных чиновников.

Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на захват государственной власти).





