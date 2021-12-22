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Житель Днепра решил создать собственную "Украину" и провозгласил себя "президентом". Его разоблачили, – СБУ. ФОТО

Мужчина создал антигосударственную организацию, призывал к свержению конституционного строя и предполагал насильственное свержение власти.

Об этом сообщает пресцентр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями назначены - "председатель верховного совета", "премьер-министр", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами", - сообщили в СБУ.

Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и военнослужащих Вооруженных Сил. Своим поклонникам он обещал право иметь огнестрельное оружие.

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Во время обысков у мужчины изъяли печати и бланки фейковых псевдообразований, а также распоряжение самопровозглашенных органов власти и дипломатические паспорта высокопоставленных чиновников.

Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на захват государственной власти).

Житель Днепра решил создать собственную Украину и провозгласил себя президентом. Его разоблачили, – СБУ 01
Житель Днепра решил создать собственную Украину и провозгласил себя президентом. Его разоблачили, – СБУ 02
Житель Днепра решил создать собственную Украину и провозгласил себя президентом. Его разоблачили, – СБУ 03

Автор: 

Днепр (4417) переворот (312) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+32
А что здесь такого удивительного, ведь сам клоун перед выборами сказал, что каждый из нас - президент.
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22.12.2021 18:58
+19
Краще б СБУ зайнялись держ.зрадниками в ОП.
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22.12.2021 18:59
+15
Даже не знаю,плакать или смеяться
Мне кажется,это он и готовил переворот)
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22.12.2021 19:07
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У "свободы" общеукраинский рейтинг никакой, партия в конце своего жизненного цикла, кушают денежку пока еще дают, и голосуют в унисон с партией вождя. Иначе их сожрут. А вот "боротьба" при рейтинге меньше 5% может быть вечной, что удобно.
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22.12.2021 19:00 Ответить
Это ...психоз...от старыхЪ фильмов!....."Свадьба в Малиновке"
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22.12.2021 18:50 Ответить
я краще процитую свою розумну дружину:

"коли один раз - це смішно, а другий раз - 73%"
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22.12.2021 21:09 Ответить
до речі, питання до пана нового президента:

- чи буде посаджено міліард дерев
- що, НІ ?
- я ваш, пане президент !!!!
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22.12.2021 21:25 Ответить
Я дам вам парабеллум!
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22.12.2021 18:53 Ответить
А что здесь такого удивительного, ведь сам клоун перед выборами сказал, что каждый из нас - президент.
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22.12.2021 18:58 Ответить
ія про це))
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22.12.2021 18:59 Ответить
Та мужик просто начитався "Маленького принца", а його взяли і повязали...сумно...
....сумно, аж за край....
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22.12.2021 19:52 Ответить
назвіть призвище "Його високості на другу півшостого преЗЕка"

може він кращий за нинішнього і варто під ним перечекати до повернення Сьомого Президента України ?
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22.12.2021 21:02 Ответить
стоп стоп стоп - він прямо зрозумів Зєлю коли той їз Трибуни ВерхЗради сказав : Що ми ВСІ !!!! тепер Президенти - було таке ...Було - які питання...
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22.12.2021 18:58 Ответить
Краще б СБУ зайнялись держ.зрадниками в ОП.
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22.12.2021 18:59 Ответить
управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров.
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22.12.2021 18:59 Ответить
поетому его посадить в палату к Наполеону
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22.12.2021 22:30 Ответить
Никак невозможно. Сильно много желающих быть рядом с Наполеоном на Банковой
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23.12.2021 01:33 Ответить
Ми всі президенти,кожному по країні!
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22.12.2021 19:01 Ответить
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22.12.2021 19:04 Ответить
Ну і чим він загрожував зеленському, а який "подвиг" здійснила СБУ, займаються чим попало.
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22.12.2021 19:03 Ответить
преступление века раскрыто .. СБУ выдать премии по 100 тыщ
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22.12.2021 19:03 Ответить
Даже не знаю,плакать или смеяться
Мне кажется,это он и готовил переворот)
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22.12.2021 19:07 Ответить
Не Дніпра: а Кривого Рогу
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22.12.2021 19:10 Ответить
Юго-восток Украины очень печальный в плане психических отклонений
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22.12.2021 19:18 Ответить
ТРЕБА ЛІКУВАТИ
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22.12.2021 19:18 Ответить
...эвтаназией ))
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22.12.2021 19:19 Ответить
Єто не лечится. Изоляция единственный выход.
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22.12.2021 19:28 Ответить
Лечить нужно обоих: и того, что повязали, и того, что возомнил себя "верховным главнокомандующи", а на деле продолжает играть роль в затянувшемсся сериале СН!
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23.12.2021 03:11 Ответить
СБУ херьней занимается - Чел просто играл себе в виртуальную страну, наверное немного с психикой не лады, НО безвредный..
- шьют свержение гос.строя идиоты..
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22.12.2021 19:19 Ответить
Скоро за коментарі та лайки почнуть садити, диктатура йде завжди лише одним шляхом
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22.12.2021 20:01 Ответить
Чувак вирішив знести Бубачку, бо це шобло зелене вже в печінках сидить.
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22.12.2021 19:20 Ответить
фух, слава богу СБУ не спить і попередило цей "державний переворот".
бачите, а казали, що з 2019 наші спецслужби лише провалюють операції
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22.12.2021 19:24 Ответить
черговий фуйлолюб,
замаскований у вишиванку...
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22.12.2021 19:27 Ответить
черговий "кожен із нас президент" із колишніх 73%
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22.12.2021 21:04 Ответить
Ну що тут сказати... Черговий обсер СБУ. Довбні, це клієнт психіатрів, а не ваш.
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22.12.2021 19:30 Ответить
Когда он лежал у нас, избивал соседей по палате за отказ поедать сало.
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22.12.2021 19:31 Ответить
а зеля шо казав? - всі ми президенти
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22.12.2021 19:45 Ответить
судя по документу и фото в вышиванке - скрутили ультраправого националиста.....а вот проросийских ватников типа кивы, рабиновича которые каждый день говорят что страны Украина нет - что то не спешат трогать...
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22.12.2021 19:49 Ответить
Кожен з вас президент (с) Зеленський.

А виходить що збрехав і тут
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22.12.2021 19:59 Ответить
ну хто як розважається!
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22.12.2021 20:03 Ответить
знаю цього гівнюка. Він ще рік тому мав сидіти. Але...
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22.12.2021 20:10 Ответить
не рік тому мав сидіти, а з весни 2019 р.
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22.12.2021 21:05 Ответить
......н-да... Зеле повезло больше - за неё проголосовали 73% долбо.бов-экспериментаторов..(
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22.12.2021 20:10 Ответить
О дебіли Посміявся
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22.12.2021 20:19 Ответить
Рашка продовжує займатись дестабілізацієй: нічого смішного тут нема. Впевнений, що цю новину вже поширили рашка змі: дивіться, в Україні в кожній області свій президент - не вміють какли жити....
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22.12.2021 20:25 Ответить
73% це рашка ?

та ці повна 3,14 рашка !!!
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22.12.2021 21:06 Ответить
Ось щось типа такого

https://www.gazeta.ru/politics/2020/12/26_a_13416200.shtml
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22.12.2021 21:18 Ответить
Рабиновичей и прочую шелупонь не трогают. Только полоумных, от которых вреда - никакого.
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22.12.2021 20:32 Ответить
Вот и весь уровень борьбы СБУ с врагами украины - Безумца городского схапали только в путь а Киву или Медведчука за задницу схватить не могут...да один мер Полтавы чего стоит...но зато Днепр теперь в безопасности...
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22.12.2021 20:35 Ответить
Це "пєрєварот" чи ні? Хотілося б почути від СБУ хоть одну причину,чим цей "президент" гірший за зелупу
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22.12.2021 20:39 Ответить
раніше в моді Наполеони були
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22.12.2021 20:40 Ответить
Це знущання над паціентами божевільні.
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22.12.2021 23:15 Ответить
О, тут сбушники герои, а когда кацапи лезли, то драпали с востока на перегонки...(((( И хотелось позорится выставляя такое на обозрение?((( Сепары скоро Киев возьмут, а эти ****** страдают(((((((
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22.12.2021 20:54 Ответить
Ещё один клоун лезет на президетский трон.... Выборы он проспал в 2019 году, а то мудрый народ мог бы и его выбрать....Вид у него (на фото) презентабельный - яркий клоунский пиджак...Такого даже у Зеленского нет.... Интересно, а какие музыкальные произведения он умеет наигрывать членом? Классику или только Верку - Сердючку? И на каком инструменте он играет? На балалайке? Или на барабане?
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22.12.2021 21:08 Ответить
Вот это работа вот это профессионалы...надо каждому досрочно звездочку на погон и повышение в должности
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22.12.2021 21:14 Ответить
Дурень! Балотувався б і мав би шанси!
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22.12.2021 21:55 Ответить
Що СБУ робить в психоневрологічній лікарні? Сезон горіхів вже закінчився?
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22.12.2021 23:13 Ответить
хвора людина.... що ви хочите від неї?....
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22.12.2021 23:20 Ответить
хвора не хвора а на печатки розкошелився.
Вже таке було
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23.12.2021 09:20 Ответить
вже багатьох заїбала влада хрипатого клоуна. . . .
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23.12.2021 00:43 Ответить
Вот они, антиваксы маргиналы
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23.12.2021 01:13 Ответить
Министир фінансів-

https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM

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23.12.2021 09:15 Ответить
Що тут дивного? У влади некомпетентне бидлувате кодло, яке нічить країну. Людина всього цього не витримала, хотів виправити ситуацію. Не думаю що був би гірший ніж клоун.
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23.12.2021 12:11 Ответить
 
 