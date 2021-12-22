Харьковчанин оставил в метро коробку и сказал, что там бомба. Его задержали. ФОТО

57-летнему мужчине грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Мотивы его поступка неизвестны.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"22 декабря около 11.35 неизвестный гражданин оставил в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" картонную коробку и сообщил, что в ней находится бомба", - рассказали в полиции.

На место выехали взрывотехники. Бомбы в коробке не оказалось.

Мужчину доставили в отделение полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе). Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

Читайте также: В служебный автомобиль СБУ на Луганщине подложили взрывчатку



