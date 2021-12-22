Харьковчанин оставил в метро коробку и сказал, что там бомба. Его задержали. ФОТО
57-летнему мужчине грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Мотивы его поступка неизвестны.
Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
"22 декабря около 11.35 неизвестный гражданин оставил в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" картонную коробку и сообщил, что в ней находится бомба", - рассказали в полиции.
На место выехали взрывотехники. Бомбы в коробке не оказалось.
Мужчину доставили в отделение полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе). Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.
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+6 Lyubomir Nedoshitko
показать весь комментарий22.12.2021 19:30
+5 mrSmith
показать весь комментарий22.12.2021 19:30
+5 mrSmith
показать весь комментарий22.12.2021 19:34
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Объяснить их поведение, даже психиатры не всегда могут.
тупо нефиг делать, дураков гонять?
три месяца шоб подметал улицы и достаточно. может реаьно мужик не в себе.
посмотреть наде в Европе шо за такое присуживают то.
Трек - Mousse T. и Том Джонс