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Харьковчанин оставил в метро коробку и сказал, что там бомба. Его задержали. ФОТО

57-летнему мужчине грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Мотивы его поступка неизвестны.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"22 декабря около 11.35 неизвестный гражданин оставил в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" картонную коробку и сообщил, что в ней находится бомба", - рассказали в полиции.

На место выехали взрывотехники. Бомбы в коробке не оказалось.

Мужчину доставили в отделение полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе). Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

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Харьковчанин оставил в метро коробку и сказал, что там бомба. Его задержали 01
Харьковчанин оставил в метро коробку и сказал, что там бомба. Его задержали 02

Автор: 

бомба (369) Метрополитен (1014) Нацполиция (16458) Харьков (7473)


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Топ комментарии
+6
"Я пАшутил" не прокатит. Шутка обійдеться шутнику рочків так п"ять -шість в околотку.
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22.12.2021 19:30
+5
У психов своя логика.
Объяснить их поведение, даже психиатры не всегда могут.
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22.12.2021 19:30
+5
Принудительное лечение.
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22.12.2021 19:34
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"Я пАшутил" не прокатит. Шутка обійдеться шутнику рочків так п"ять -шість в околотку.
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22.12.2021 19:30 Ответить
У психов своя логика.
Объяснить их поведение, даже психиатры не всегда могут.
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22.12.2021 19:30 Ответить
та ладно, я бы помиловал. просто чел типо проверил Бакланова и всю эту... "сбу"
тупо нефиг делать, дураков гонять?
три месяца шоб подметал улицы и достаточно. может реаьно мужик не в себе.
посмотреть наде в Европе шо за такое присуживают то.
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22.12.2021 20:08 Ответить
Чергове дурко...
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22.12.2021 19:30 Ответить
За такі жарти має бути довічне позбавлення волі.
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22.12.2021 19:32 Ответить
Принудительное лечение.
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22.12.2021 19:34 Ответить
Житель "луДшего" горада.. -истинный харькавчанин !
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22.12.2021 19:38 Ответить
тю, чувак просто задолбался добывать средства на жильё и пропитание
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22.12.2021 19:42 Ответить
То нехай іде сракою торгує на панелі.
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22.12.2021 20:19 Ответить
то не по закону
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22.12.2021 20:20 Ответить
Зате модно і *******.
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22.12.2021 20:35 Ответить
то для малолєток, а не для дідів
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22.12.2021 20:41 Ответить
ти я бачу фахівець
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22.12.2021 20:49 Ответить
А ти я бачу співчуваєш терористу. Мабуть таке саме.
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22.12.2021 20:58 Ответить
ти перевзувся в повітрі
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22.12.2021 21:01 Ответить
Прочитай що ти нацарапав вгорі і не включай дурня. Він у тебе на автопілоті включений.
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22.12.2021 21:12 Ответить
прочитай свої дописи, ти ж латентний підарас
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22.12.2021 21:16 Ответить
Ти крім підара ще й терорист. Мудило йохнуте.
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22.12.2021 21:51 Ответить
ти з панелі давно прийшов, срака не болить?
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22.12.2021 22:49 Ответить
Усі терористи є збоченцями. Особливо ті, хто їм співчуває. Ти належиш до останніх, судячи по твоєму найпершому коменту. Отже, чия б корова мукала, а твоя би заткалася.
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23.12.2021 09:05 Ответить
Шо работать западло?Как это так вставать рано утром и нужно куда-то идти ...Холодно же на улице.И ножки болят
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23.12.2021 00:58 Ответить
Лупіть штраф 300 000 і відпускайте . Може він ще раз так пожартує , то знов якась копійка в бюджет впаде .
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22.12.2021 19:53 Ответить
Будущий слуга народа
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22.12.2021 19:54 Ответить
Харьков мля...не одно,так другое...пороблено мабуть.
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22.12.2021 19:57 Ответить
Может в тюрьме он будет питаться лучше чем на воле
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22.12.2021 19:58 Ответить
Одна из наших спецслужб проверяют реакцию остальных служб на ЧП. С таймингом и последующим разбором. Типа учений...
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22.12.2021 20:00 Ответить
може вирішив пару років з економити на комуналці ?
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22.12.2021 20:02 Ответить
Сказочный ... харьковчанен...
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22.12.2021 20:05 Ответить
Что-то Харьков зачастил. Город с очень плохой психологической атмосферой
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22.12.2021 20:10 Ответить
Там озверин распыляют с вертолёта
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23.12.2021 17:39 Ответить
может ему жить негде просто
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22.12.2021 20:20 Ответить
Нет состава преступления. Если никто и ничто не пострадало. Любые меры пресечения, считаются противозаконными. Я мог оставить коробку и сказать что там бомба, плюшевая (игрушка) и пошли бы все дружно на буй.
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22.12.2021 20:21 Ответить
злий ти... дід хоч якось хотів присісти на пенсію, а ти...
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22.12.2021 20:25 Ответить
Новый Год негде праздновать.
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22.12.2021 20:31 Ответить
Sexbomb
Трек - Mousse T. и Том Джонс
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22.12.2021 20:32 Ответить
пранкерский косплей мазахиста-ну скушно понять можно чела..в этой дурке)
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22.12.2021 20:34 Ответить
Біло бі удивительно. если бы его похвалили.
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22.12.2021 20:34 Ответить
нечего сидеть в одноклассниках, совковый пенсоперд. Тупин тебя не забудет, хотя он о тебе даже не догадывался...
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22.12.2021 20:55 Ответить
Молоде,дурне,шо взять...
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22.12.2021 21:01 Ответить
В Харькове уже более 3млн жителей ,при официальных 1,47.Очень много переселенцев ,осевших тут навсегда.Они имеют работу или бизнес, разжились домами ,квартирами.Очень много неустроенных.Но и собственного контингента - пруд пруди.Многие стремятся работать нелегально,по разным причинам,косят от армии,алименты,разбойники.Алкаши -наркоманы.И это портит благополучие города.Но Харьков потихоньку переваривает неблагополучных.Законы нужно ужесточить для социально опасных преступлений,превентивные СИЗО должны быть..
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22.12.2021 21:20 Ответить
Откуда в Харькове 3 миллиона жителей.Вся Украина высыхает...На одного рожденного 7 умерло.И заметь ,что всего переселенцев с Донбасса в Украину около 1.5 миллиона.И это на всю Украину,а не на один только Харьков...
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23.12.2021 01:01 Ответить
А що ж було в коробці?
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22.12.2021 21:21 Ответить
бiмба
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23.12.2021 17:37 Ответить
Дядьку видно ніде було зимувати, а тепер в нього буде казений дом з теплими ізольованими кімнатами
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23.12.2021 00:26 Ответить
То може він сепар
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23.12.2021 01:02 Ответить
ДЕБИЛ )))
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24.12.2021 13:41 Ответить
 
 