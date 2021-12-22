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Пьяный водитель сбил человека на Харьковщине и пытался скрыться, его задержали. ФОТО

Он вместе со знакомыми возвращался домой после застолья. Сбив насмерть мужчину, водитель оставил его тело на дороге и скрылся. Но от машины отломился дворник, и его обнаружили полицейские.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла рядом с селом Берестовенька Красноградского района Харьковщины.

"Предварительно установлено, что злоумышленник вместе со своими знакомыми на автомобиле возвращался домой после застолья. После наезда на пешехода водитель покинул место происшествия. 31-летний потерпевший от полученных травм скончался", - рассказали в полиции.

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Ранее 27-летний водитель уже попадал в поле зрения полицейских из-за нанесения телесных повреждений по неосторожности.

Теперь его задержали. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой и лишение права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Пьяный водитель сбил человека на Харьковщине и пытался скрыться, его задержали 01
Пьяный водитель сбил человека на Харьковщине и пытался скрыться, его задержали 02

Автор: 

алкоголь (1665) ДТП (7673) Нацполиция (16458) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Сколько стоит , чтобы этот урод САМ удавился в СИЗО? Согласен скинуться,и этим положить начало народному правосудию над пьяными водителями - убийцами....
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22.12.2021 20:56
+2
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22.12.2021 21:05
+1
Ничего себе уровень копов по дворнику преступников ловят! Или это была единственная машина в селе
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22.12.2021 20:53
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Ничего себе уровень копов по дворнику преступников ловят! Или это была единственная машина в селе
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22.12.2021 20:53 Ответить
Ну вообще-то как видно на фото, у дебила разбита фара и помято крыло...
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22.12.2021 20:56 Ответить
А дворник тут при чем?
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22.12.2021 21:00 Ответить
Але від машини відламався двірник
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дворник летал на метле а потом зацепился за машину.После удара отклеился полетел к полицаям и все рассказал.
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22.12.2021 21:05 Ответить
Что удар от машины, а не от кулака. Видимо, так.
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22.12.2021 22:06 Ответить
Ой, да какая разница?! Хуже не будет!
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22.12.2021 22:09 Ответить
К тому что нашли помятую машину без дворника, который нашли на месте ДТП. Ты реально такой слабомыслящий?
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01.01.2022 11:03 Ответить
Да там и лобового стекла нет...
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22.12.2021 21:11 Ответить
Наверное Галушко участвовал в расследовании.
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22.12.2021 21:23 Ответить
Сколько стоит , чтобы этот урод САМ удавился в СИЗО? Согласен скинуться,и этим положить начало народному правосудию над пьяными водителями - убийцами....
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22.12.2021 20:56 Ответить
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22.12.2021 21:05 Ответить
Селяне частенько катаются навеселе.Если Вам не в райцентр,то смело можно сказать ,никто вас не остановит,кроме столба или такого же.Красноград -город решал.И этот вопрос уладят,вопрос в сумме.
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22.12.2021 21:34 Ответить
Последнее застолье в этом году .Идиот.....
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22.12.2021 21:42 Ответить
ни как не одобряю "пьяную езду", а тем более когда вместо того что бы помочь человеку сваливают, но вот такой вопрос если бы трезвый ехал и где то в ***...ях сбил бухого, который переползал дорогу на карачках, при отсутствии пешеходных переходов и освещения - что бы ему было? ну пусть не 5-10 лет, но 3-5 точно бы получил.
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22.12.2021 21:45 Ответить
Сколько говорят про пьяниц за рулём, а толку то никакого. Штрафы мизерные не помогают, лишение прав, тоже никакого эффекта нету. Остаётся одно, конфискация авто и дорога в тюрьму.
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22.12.2021 22:06 Ответить
 
 