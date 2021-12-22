Пьяный водитель сбил человека на Харьковщине и пытался скрыться, его задержали. ФОТО

Он вместе со знакомыми возвращался домой после застолья. Сбив насмерть мужчину, водитель оставил его тело на дороге и скрылся. Но от машины отломился дворник, и его обнаружили полицейские.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла рядом с селом Берестовенька Красноградского района Харьковщины.

"Предварительно установлено, что злоумышленник вместе со своими знакомыми на автомобиле возвращался домой после застолья. После наезда на пешехода водитель покинул место происшествия. 31-летний потерпевший от полученных травм скончался", - рассказали в полиции.

Читайте также: В этом году в суд направили 300 дел по "пьяным" ДТП, - Венедиктова

Ранее 27-летний водитель уже попадал в поле зрения полицейских из-за нанесения телесных повреждений по неосторожности.

Теперь его задержали. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой и лишение права управлять транспортными средствами на такой же срок.



