РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6444 посетителя онлайн
Новости Фото ДТП
7 428 6

Три грузовика столкнулись в Одесской области: двое водителей погибли на месте, - полиция. ФОТОрепортаж

22 декабря около восьми часов вечера на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав произошло смертельное ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно известно, что водитель автопоезда МAN, который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте.

Водитель автопоезда DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с машинами. В результате аварии он не пострадал.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Пьяный водитель сбил человека на Харьковщине и пытался скрыться, его задержали. ФОТО

В полиции также обратили внимание водителей на то, что проезд на указанном участке автодороги затруднен.

Три грузовика столкнулись в Одесской области: двое водителей погибли на месте, - полиция 01
Три грузовика столкнулись в Одесской области: двое водителей погибли на месте, - полиция 02
Три грузовика столкнулись в Одесской области: двое водителей погибли на месте, - полиция 03
Три грузовика столкнулись в Одесской области: двое водителей погибли на месте, - полиция 04
Фото: сайт полиции

Автор: 

ДТП (7673) Одесская область (3565) Нацполиция (16458)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спешили сделать рейс, успели.Узкая дорога,скорость и освещение сделали свое дело.
показать весь комментарий
23.12.2021 09:09 Ответить
глядя на дорогу, думаю. неуже ли может нормальный водитель стать на обочине в таком месте в такую погоду,в такое время..
там же с свободной обочиной разъезжаться трудно
почему нет знаков, ост.и стоянка запрещена в темное время?
наши бездумные действия, типа, имею право или, а что я нарушил, как раз и приводят к таким последствиям.
показать весь комментарий
23.12.2021 09:14 Ответить
а вдруг мoтор заглох. можна з ним обрати мiсцe зупинки?
показать весь комментарий
23.12.2021 09:45 Ответить
Очередной ОЛЕНЬ бросил машину на неосвещенной трассе... Наверняка без аварийки стояла
показать весь комментарий
23.12.2021 09:29 Ответить
А ведь мог, этот ***** поставить ведро с зап. колесом ...
А лучше всего убрал авто с трассы ..
или метров на 15
налил в какую нибудь посудину масла и зажог ограничительный огонь .
Жалко только , что его не было в салоне .
*****
Родственникам безвинно погибших водителей -
с о б о л е з н о в а н и е .
показать весь комментарий
23.12.2021 09:41 Ответить
Блин, кому у нас права выдают...
Бросил, ушел, бабу трахает, пьет водку, спит - отвечать будет он, если ты соблюдаешь правила и выбираешь безопасную дистанцию и скорость, а значит, можешь вовремя притормозить и не въехать ему в зад.
А дебил педальку в пол и гонит, пока не увидит или человека на дороге, или стоящую машину и тогда только два варианта - или в кювет, или на встречку. В этот раз боженька решил этому недоучке послать по встречке не папашу с семейкой на Ланосе, а собрата-дебила, который тоже, увидев помеху на встречном ряду и свет встречных за помехой даже не подумал притормозить...
В России было всегда две беды - дороги и дураки. У нас была одна - дураки на нашем бездорожье. Теперь блин эта беда стала в квадрате - дороги стали лучше и позволяют ездить быстрее...
показать весь комментарий
23.12.2021 10:11 Ответить
 
 