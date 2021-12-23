Три грузовика столкнулись в Одесской области: двое водителей погибли на месте, - полиция. ФОТОрепортаж
22 декабря около восьми часов вечера на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав произошло смертельное ДТП.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.
Предварительно известно, что водитель автопоезда МAN, который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте.
Водитель автопоезда DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с машинами. В результате аварии он не пострадал.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
В полиции также обратили внимание водителей на то, что проезд на указанном участке автодороги затруднен.
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там же с свободной обочиной разъезжаться трудно
почему нет знаков, ост.и стоянка запрещена в темное время?
наши бездумные действия, типа, имею право или, а что я нарушил, как раз и приводят к таким последствиям.
А лучше всего убрал авто с трассы ..
или метров на 15
налил в какую нибудь посудину масла и зажог ограничительный огонь .
Жалко только , что его не было в салоне .
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Родственникам безвинно погибших водителей -
с о б о л е з н о в а н и е .
Бросил, ушел, бабу трахает, пьет водку, спит - отвечать будет он, если ты соблюдаешь правила и выбираешь безопасную дистанцию и скорость, а значит, можешь вовремя притормозить и не въехать ему в зад.
А дебил педальку в пол и гонит, пока не увидит или человека на дороге, или стоящую машину и тогда только два варианта - или в кювет, или на встречку. В этот раз боженька решил этому недоучке послать по встречке не папашу с семейкой на Ланосе, а собрата-дебила, который тоже, увидев помеху на встречном ряду и свет встречных за помехой даже не подумал притормозить...
В России было всегда две беды - дороги и дураки. У нас была одна - дураки на нашем бездорожье. Теперь блин эта беда стала в квадрате - дороги стали лучше и позволяют ездить быстрее...