Три грузовика столкнулись в Одесской области: двое водителей погибли на месте, - полиция. ФОТОрепортаж

22 декабря около восьми часов вечера на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав произошло смертельное ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно известно, что водитель автопоезда МAN, который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте.

Водитель автопоезда DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с машинами. В результате аварии он не пострадал.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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В полиции также обратили внимание водителей на то, что проезд на указанном участке автодороги затруднен.









Фото: сайт полиции