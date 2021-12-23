РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6444 посетителя онлайн
Новости Фото
12 853 40

До и после ремонта: Укравтодор показал, как изменилась национальная трасса Н-10 на Франковщине. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области отремонтировали 28 км трассы Н-10 Стрый – Мамалыга, которые до этого находились в "удовлетворительном" эксплуатационном состоянии.

Укравтодор опубликовал фотографии, демонстрирующие участки дороги до и после ремонтных работ, передает Цензор.НЕТ.

"Один из таких – возле села Боднаров Калушского района. На объекте выполнен комплекс работ: устройство верхнего слоя щебеночно-мастикового асфальтобетона, нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков", - сообщает автодор.

До и после ремонта: Укравтодор показал, как изменилась национальная трасса Н-10 на Франковщине 01
До и после ремонта: Укравтодор показал, как изменилась национальная трасса Н-10 на Франковщине 02

Работы выполнялись по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Трасса национального значения Н-10 Стрый – Мамалыга проходит по территории Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Это одна из ключевых транспортных артерий региона, также пересекающаяся с автомагистралью М-06 Киев – Чоп и дорогами Н-09 Мукачево – Львов и Р-24 Татаров – Каменец-Подольский.

Также читайте: IFC и ЕБРР помогут Укравтодору привлекать инвестиции на ремонт и содержание дорог

До и после ремонта: Укравтодор показал, как изменилась национальная трасса Н-10 на Франковщине 03
До и после ремонта: Укравтодор показал, как изменилась национальная трасса Н-10 на Франковщине 04

В прошлом году на трассе в пределах Ивано-Франковской области также был построен 54-метровый мост через реку Луква.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже построили и восстановили 13 тыс. км автомобильных дорог и 560 мостов и мостовых переходов.

Автор: 

дороги (2512) ремонт (1180) Укравтодор (663) Ивано-Франковская область (920) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
а шо поменялось-то? теперь там обгонять можно?

показать весь комментарий
23.12.2021 09:54
+11
Ты шо, слепой!? На обочину щебенку новую насыпали и асфальт покрасили. Рекламу поставили и знак "Начало населенного пункта". А, о! - гнезд новых, только на одном(!) дереве, с десяток
показать весь комментарий
23.12.2021 10:14
+6
А бабла будет списано, что три такие можно было построить.
показать весь комментарий
23.12.2021 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А бабла будет списано, что три такие можно было построить.
показать весь комментарий
23.12.2021 09:43 Ответить
Ми вже були свідками, як за такі гроші будували і чотири і пять.. доріг.
показать весь комментарий
23.12.2021 09:59 Ответить
Свідки "життя по новому" і не таке засвідчать.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:23 Ответить
добре, що велосипедистам збоку додали ширини...
ми катаєм, не там, канєшно, но всьо же....
показать весь комментарий
23.12.2021 10:26 Ответить
Ну, давайте! "Запевай" про велике крадівництво!
показать весь комментарий
23.12.2021 09:44 Ответить
Ага.Полная скотина.Прыпарашэнкутакогонэбуло!!!!!
показать весь комментарий
23.12.2021 10:05 Ответить
При папереднике дороги стоили в три раза дешевле, при этом ВСУ получали каждый месяц новую технику.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:11 Ответить
Открою Вам секрет,если Вы не в курсе:при "папиреднике" войска не получили НИ ОДНОГО нового танка.При этом на экспорт ушло более 150-ти.При Зеле-та же картина.Только на экспорт меньше.Так что тут они на равных)А по дорогам:не предоставите ли статистику расходов на их строительство?
показать весь комментарий
23.12.2021 10:45 Ответить
Дороги будували дешевше. Це факт. Тільки де це було? І хто по ним їздив?
показать весь комментарий
23.12.2021 11:05 Ответить
а шо поменялось-то? теперь там обгонять можно?

показать весь комментарий
23.12.2021 09:54 Ответить
Деревья зацвели и в фотошопе небо раскрасили.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:10 Ответить
Ты шо, слепой!? На обочину щебенку новую насыпали и асфальт покрасили. Рекламу поставили и знак "Начало населенного пункта". А, о! - гнезд новых, только на одном(!) дереве, с десяток
показать весь комментарий
23.12.2021 10:14 Ответить
блин! точно! гнёзда!!!
не, ну тада всё па-чесному. теперь я знаю на что потрачены мои налоги.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:33 Ответить
ТВОИ налоги??? С каких пор они де-факто стали твоими?
показать весь комментарий
23.12.2021 10:43 Ответить
с тех самых, как улетели в казну с моего кармана.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:50 Ответить
КАК УЛЕТЕЛИ??? Улетели - можно попрощаться.

"Что положено в карман - то не вырубишь и топором"(с) правильно.
показать весь комментарий
23.12.2021 18:13 Ответить
То не гнезда, то омела)))
показать весь комментарий
23.12.2021 11:24 Ответить
а второй ненормальный продолжил. втрое дороже.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:00 Ответить
Цыплят - по осени ...
Дороги - по весне!
показать весь комментарий
23.12.2021 10:06 Ответить
Дорога нормальна.!!! ПБС (Шевченко будує).
показать весь комментарий
23.12.2021 11:52 Ответить
доплачують, навєрно або не зачіпають занадто цей цензор.нет
показать весь комментарий
23.12.2021 10:24 Ответить
Я не зрозумів, а де свідки російських танків на українських дорогах?
показать весь комментарий
23.12.2021 10:09 Ответить
очень дорогой косметический ремонт имени Зели ЦилюрнЫка-Заканавного...
показать весь комментарий
23.12.2021 10:10 Ответить
До фотошопу, та після
показать весь комментарий
23.12.2021 10:17 Ответить
А чому травичку обабіч не пофрбували ?
показать весь комментарий
23.12.2021 10:19 Ответить
№%йня це все, живу поруч. Так, тракторів було багато, якісь асфальтобетонні установки нові поставили. Просто змушені були зробити цю імітацію, бо ЗЄлю з Гути на Львів возять цією трасою (авіацією не завжди, бо погода всяка буває)
показать весь комментарий
23.12.2021 10:27 Ответить
А это, точно одно и то же место?



показать весь комментарий
23.12.2021 10:32 Ответить
Не одне і теж, але приблизно та місцевість. На нижньому фото міст, у верхніх кутах хати - на верхньому хат немає. Може і хат набудували, навесні візьму ровер і поїду подивитись
показать весь комментарий
23.12.2021 10:37 Ответить
Ну вот я ж потому и спрашиваю. Мало ли, может они вместе с ремонтом асфальта еще и города и сёла строят попутно
показать весь комментарий
23.12.2021 10:46 Ответить
так Велике жу Будівництво. справа холм спилили. налево насыпали. и дач настроили.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:40 Ответить
@А это, точно одно и то же место? @

"Какая разница ?"
пипл и так схавает...
показать весь комментарий
23.12.2021 11:49 Ответить
А где баннер "зроблено за гроші платників податків"?
показать весь комментарий
23.12.2021 10:40 Ответить
https://pbs.bukovel.ua/news/73/remont-dorogi-ivano-frankivsk-sniatin-zdiisniuiut-odrazu-na-trokh-diliankakh https://pbs.bukovel.ua/news/73/remont-dorogi-ivano-frankivsk-sniatin-zdiisniuiut-odrazu-na-trokh-diliankakh

29 травня 2016 р.
Ремонт дороги Івано-Франківськ - Снятин здійснюють одразу на трьох ділянках
показать весь комментарий
23.12.2021 11:03 Ответить
11 березня 2016 р.
Дорогу Н-09 Івано-Франківськ - Львів офіційно відкривають










11 березня, відбулося відкриття дороги Н-09 Івано-Франківськ - Львів після ремонту, її відновлено в рамках урядової програми з розвитку доріг Карпатського регіону.
показать весь комментарий
23.12.2021 11:04 Ответить
Зробили б як на залізниці: роз'їзд.
показать весь комментарий
23.12.2021 11:06 Ответить
нічого не змінилось... поклали 3см тонкошарового а/б, або навіть поверхнева обробка шаром зносу, та освіжили дорожню розмітку... ціна питання 100 грн. Термін придатності до завершення зимово-весняного сезону...
показать весь комментарий
23.12.2021 11:21 Ответить
Была сплошная, стала прерывистая. Мычемпионы)))
показать весь комментарий
23.12.2021 12:29 Ответить
 
 