До и после ремонта: Укравтодор показал, как изменилась национальная трасса Н-10 на Франковщине. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области отремонтировали 28 км трассы Н-10 Стрый – Мамалыга, которые до этого находились в "удовлетворительном" эксплуатационном состоянии.

Укравтодор опубликовал фотографии, демонстрирующие участки дороги до и после ремонтных работ, передает Цензор.НЕТ.

"Один из таких – возле села Боднаров Калушского района. На объекте выполнен комплекс работ: устройство верхнего слоя щебеночно-мастикового асфальтобетона, нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков", - сообщает автодор.





Работы выполнялись по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Трасса национального значения Н-10 Стрый – Мамалыга проходит по территории Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Это одна из ключевых транспортных артерий региона, также пересекающаяся с автомагистралью М-06 Киев – Чоп и дорогами Н-09 Мукачево – Львов и Р-24 Татаров – Каменец-Подольский.

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В прошлом году на трассе в пределах Ивано-Франковской области также был построен 54-метровый мост через реку Луква.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже построили и восстановили 13 тыс. км автомобильных дорог и 560 мостов и мостовых переходов.