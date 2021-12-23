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Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков. ФОТО

Член конкурсной комиссии по избранию руководителя САП Елена Бусол - также контролируемая Офисом Президента и помогала сорвать конкурс.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета добропорядочности, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

"А это - еще одна контролируемая властями Зеленского член комиссии, которая сорвала конкурс по САП, Елена Бусол. Я ничего не буду комментировать, думаю, здесь все ясно и так", - пишет он.

Далее Жернаков публикует скрины из фейсбука Бусол.

Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков 01
Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков 02
Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков 03
Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков 04

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Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков 05

Автор: 

Комиссия (147) конкурс (1142) САП (2064) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+36
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23.12.2021 11:53
+26
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23.12.2021 11:47
+23
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23.12.2021 11:51
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Члэнуыня- прикольное слово,видать недавно придумали
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23.12.2021 11:46 Ответить
Мені теж подобається.
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23.12.2021 11:49 Ответить
Читаєш - "членкиня комісії Бусол" і на сміх прориває: " Та скажіть уже простіше - "Пи**да мєнтовська"!!!"
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23.12.2021 11:53 Ответить
А може воно -тансвистиь ? На вигляд баба, а має пришитий ділдо з кульками в мішечку. От і виходить "члєнКиня"!
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23.12.2021 12:01 Ответить
Наче і не матюк, а так влучно характеризує. Обожнюю рідну мову!
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23.12.2021 11:54 Ответить
Мені більш "членкиця" до вподоби
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23.12.2021 20:15 Ответить
помните фильм "***** крашена"
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23.12.2021 16:45 Ответить
Та відбудеться завершальне засідання, чи ні? Це пауза, чи вже завершення конкурсу.?
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23.12.2021 11:50 Ответить
це менопауза
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23.12.2021 13:06 Ответить
мізги, проєкти, члєнкіні, мммм просто услада для глаз, читать этот бред.
рожа кстати похожа на совковую мразь просто.
она и членкиня потому что как Матвиенко(Валя красные трусы)
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23.12.2021 11:59 Ответить
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23.12.2021 11:47 Ответить
. .
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23.12.2021 11:53 Ответить
Членкиня
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23.12.2021 11:47 Ответить
Членэсса, как вариант)
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23.12.2021 12:01 Ответить
міліоценероренкіня
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23.12.2021 13:08 Ответить
Та ну.... Какая членкиня???! Судя по фото членкиней она была лет 10 назад. Хотя, возможно, наркозависимость членов подарила ей вторую молодость?!
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23.12.2021 11:47 Ответить
членом на роялі,членкиня...савпадєніє...
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23.12.2021 11:49 Ответить
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23.12.2021 11:51 Ответить
Ніколи не гугліть "член кіня".
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23.12.2021 11:53 Ответить
Членограй, членкиня - звучит гордо!)
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23.12.2021 11:54 Ответить
Одна порода !
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23.12.2021 12:59 Ответить
.
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23.12.2021 11:55 Ответить
ЧЛЕНкиня О.Б. Выращена особая холуйская порода: служиво-цинично-лживая..
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23.12.2021 11:55 Ответить
. .
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23.12.2021 11:58 Ответить
Член=Х.. Членкиня=Х..линя???!!!
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23.12.2021 11:58 Ответить
Опять "Люди Зеленского" ))) Кто их делегировал? Парламент где? Принимайте Закон о количестве членов комиссии, как в свое время по количеству членов КС
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23.12.2021 12:01 Ответить
у членкини с мизгами порядок, знает как сделать проєкт шоб с такой харей попасть прямо в партию Членограя)
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23.12.2021 12:01 Ответить
Тут головне слово ЧЛЕНкиня...
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23.12.2021 12:02 Ответить
Редакция Цензора потрясающе ответила на вопрос "Как обозвать тупую хвойду так, чтоб она не могла подать в суд, но все бы посмеялись?"
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23.12.2021 13:31 Ответить
новиє чєсниє хлебала! всьо как уставшій ат вайни народ хатєл
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23.12.2021 12:14 Ответить
яке інтелігентне обличчя!
підійшло б для очільниці клубу фанатів серіалу "Свати"
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23.12.2021 12:20 Ответить
Ім, членкыням, недоступно наслаждєньє бітвой жизні...
Гром ударов їх пугаєт...
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23.12.2021 12:22 Ответить
Хоч одно заведение не трогает бывшего.
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23.12.2021 12:22 Ответить
Хвойда.
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23.12.2021 12:23 Ответить
У них до сих пор "міліція" в голове....
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23.12.2021 12:30 Ответить
Від членкині конкурсу - вагіна
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23.12.2021 13:02 Ответить
 
 