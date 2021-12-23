Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков. ФОТО
Член конкурсной комиссии по избранию руководителя САП Елена Бусол - также контролируемая Офисом Президента и помогала сорвать конкурс.
Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета добропорядочности, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.
"А это - еще одна контролируемая властями Зеленского член комиссии, которая сорвала конкурс по САП, Елена Бусол. Я ничего не буду комментировать, думаю, здесь все ясно и так", - пишет он.
Далее Жернаков публикует скрины из фейсбука Бусол.
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рожа кстати похожа на совковую мразь просто.
она и членкиня потому что как Матвиенко(Валя красные трусы)
підійшло б для очільниці клубу фанатів серіалу "Свати"
Гром ударов їх пугаєт...