Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков. ФОТО

Член конкурсной комиссии по избранию руководителя САП Елена Бусол - также контролируемая Офисом Президента и помогала сорвать конкурс.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета добропорядочности, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

"А это - еще одна контролируемая властями Зеленского член комиссии, которая сорвала конкурс по САП, Елена Бусол. Я ничего не буду комментировать, думаю, здесь все ясно и так", - пишет он.

Далее Жернаков публикует скрины из фейсбука Бусол.









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