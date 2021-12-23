К карпатским курортам сделали 169 км дорог, в следующем году планируется еще более 400 км, - Укравтодор. ФОТО

В течение двух лет реализации программы президента "Большая стройка" в Карпатах обновили 169 км дорог и 5 мостовых переходов, ведущих к туристическим локациям в трех областях Украины.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Укравтодор, передает Цензор.НЕТ.

Новый туристический маршрут Малый Карпатский круг, который создают в рамках президентской инфраструктурной программы, будет иметь общую протяженность более 664 км. Он соединит Славское, Сколе и Борыню на Львовщине, Нижние Ворота и Соймы на Закарпатье, прикарпатские Долину и Вышков и другие населенные пункты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": До и после ремонта: Укравтодор показал, как изменилась национальная трасса Н-10 на Франковщине. ФОТОрепортаж

"Малый Карпатский круг — перспективный проект, который позволяет обмениваться туристическими потоками, уменьшит продолжительность путешествия и в итоге существенно повлияет на социально-экономическое развитие и увеличение туристического потенциала в регионе. Маршрут позволит экономить и время в дороге, и деньги на горючее. И, что очень важно – путешествовать комфортно и безопасно", - объяснил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Большая часть маршрута – 394,7 км – приходится на дороги местного значения. Поэтому правительство обсуждает с представителями местных властей Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей возможность передачи этих дорог на баланс государства.

"Помимо ремонта предусмотрено также строительство отрезков дорог, транспортных развязок и мостовых переходов. Реализация инвестиционного проекта к 2024 году будет проходить в 2 очереди. План на 2022 год – 186 км дорог государственного значения во всех трех регионах и 217 км – местного", – рассказали в автодоре.

В ходе дорожных работ уже успели отремонтировать 45 км дороги Р-21 Долина – Хуст в Ивано-Франковской области и 104 км местных и государственных дорог на Закарпатье. Во Львовской области в этом году начали ремонт 6 мостов на трассе М-06 Киев – Чоп и Т-14-24 Сколе – Славское. Реконструкция 5 из них уже завершена.

Напомним, за время реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине отремонтировали и построили 13 тыс. км дорог, и планируют восстановить еще 15 тыс. км в течение следующих двух лет.