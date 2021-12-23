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Адвокат Порошенко Головань обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд по делу о "пленках Бигуса". ДОКУМЕНТ

Владимира Зеленского вызывают в судебное заседание по иску Петра Порошенко.

Повестку обнародовал адвокат пятого президента Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Адвокат Порошенко Головань обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд по делу о пленках Бигуса 01

"Верховный Суд вызывает Вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательством совершить определенные действия", – говорится в повестке.

Судебное заседание состоится 28 февраля 2022 года в 15 часов – сообщает Верховный Суд.

Напоминается также, что 27 октября Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому по поводу "пленок Бигуса".

Порошенко требует от Владимира Зеленского и Дениса Бигуса опубликовать записи в первоначальном виде.

Адвокаты Порошенко летом 2021 года подали иск к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушок" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде. Порошенко считает, что оригиналы этих записей представляют общественный интерес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за "пленок Бигуса", - адвокат Головань

Производство по иску к общественной организации Денису Бигусу "ТОМ 14" в сентябре открыл Окружной административный суд Киева.

"Пока Денис Бигус размышляет, подавать ли ему в административный суд отзыв на наш иск об опубликовании в первоначальном виде так называемых "пленок Медведчука", мы потихоньку продвигаемся с аналогичным иском к бенефициару бигусовских "видосиков" – президенту Украины Зеленскому", – отметил адвокат Порошенко.

"Исковое заявление к президенту Украины Зеленскому Судья Верховного Суда И.А.Гончарова сначала оставила без движения, а потом и вернула. Потому что мы, по мнению судьи, не конкретизировали, какие именно права и охраняемые законом интересы Петра Порошенко нарушаются бездействием Зеленского. Постановление о возвращение искового заявления пришлось обжаловать", – напомнил Головань.

"27 октября 2021 г. Большая Палата Верховного Суда нашу апелляционную жалобу рассмотрела, решение о возврате искового заявления отменила, дело направила в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения", – сообщил адвокат.

"Так что придется президенту Зеленскому и его сообщнику Бигусу отвечать по существу. Хоть и в разных, к сожалению, но все же административных процессах", – подчеркнул Игорь Головань.

Автор: 

Верховный Суд (1097) Зеленский Владимир (20336) пленки (50) Порошенко Петр (19599) прослушка (348) суд (25092) Бигус (191) Европейская Солидарность (1051) повестка (153)


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Партія експрезидента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" звернулася до Генпрокуратури, ДБР та СБУ с заявою про державну зраду Володимиром Зеленським.


Вони звинувачують Зеленського у зміні системи постачання українським ТЕС вугілля. За їх словами, до України завозять російське вугілля. За їх словами, також завозиться вугілля з ОРДЛО.

"За часи президенства Зеленського близько 4 млрд дол США було витрачено на вугілля з РФ і РБ, а також на закупівлю електроенергії із цих країн - йдеться у заяві про злочин", - заявляють у Порошенка.

Вони просять правоохоронні органи розслідувати ці факти за статтями "Державна зрада", "фінансування тероризму" та "створення злочинної організації". .
https://stopcor.org/partiya-poroshenka-zvynuvachuye-zelenskogo-u-derzhzradi-vony-podaly-zayavu-do-pravoohoroncziv/
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23.12.2021 12:36
+50
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23.12.2021 12:37
+41
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23.12.2021 12:38
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Паяца Бубочку не навчили обережності при контакті з вибохонебезбечними речовинами. Не можно підпалювати порох граючись! Порох -він такий, вибухне - може скалічити. І
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23.12.2021 14:34 Ответить
А що там закон каже про імунітет для діючого Президента ?
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23.12.2021 15:09 Ответить
Він не явіца в суд. По-перше-у Бєні на цей день карпаратів і він має випригівать з торта.
По-друге-він презідєнт.
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23.12.2021 15:31 Ответить
3.Он тупой с головы до ног,это главный фактор
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23.12.2021 17:44 Ответить
счикалядные каманчи устроили пляску вокруг костра, в который шаманы вкинули веники...
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23.12.2021 17:29 Ответить
Порошенко в бега подался,разве нет?
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23.12.2021 17:45 Ответить
Нет. У Порошенко рабоие везиты в Польшу и Турцию. Он делает работу за ЗЕленского! Иначе Украине жопа будет. А Зеленский себе уже на три пожизненных срока натворил! Дело времени - президентская неприкосновенность штука временная.
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25.12.2021 14:11 Ответить
Нет. Он работает на Украину на международной арене, потом отдохнет, а потом вернется и .....наваляет потерпевшему)))
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24.12.2021 02:22 Ответить
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24.12.2021 02:25 Ответить
туфта.
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25.12.2021 03:10 Ответить
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