Адвокат Порошенко Головань обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд по делу о "пленках Бигуса". ДОКУМЕНТ

Владимира Зеленского вызывают в судебное заседание по иску Петра Порошенко.

Повестку обнародовал адвокат пятого президента Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Верховный Суд вызывает Вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательством совершить определенные действия", – говорится в повестке.

Судебное заседание состоится 28 февраля 2022 года в 15 часов – сообщает Верховный Суд.

Напоминается также, что 27 октября Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому по поводу "пленок Бигуса".

Порошенко требует от Владимира Зеленского и Дениса Бигуса опубликовать записи в первоначальном виде.

Адвокаты Порошенко летом 2021 года подали иск к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушок" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде. Порошенко считает, что оригиналы этих записей представляют общественный интерес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за "пленок Бигуса", - адвокат Головань

Производство по иску к общественной организации Денису Бигусу "ТОМ 14" в сентябре открыл Окружной административный суд Киева.

"Пока Денис Бигус размышляет, подавать ли ему в административный суд отзыв на наш иск об опубликовании в первоначальном виде так называемых "пленок Медведчука", мы потихоньку продвигаемся с аналогичным иском к бенефициару бигусовских "видосиков" – президенту Украины Зеленскому", – отметил адвокат Порошенко.

"Исковое заявление к президенту Украины Зеленскому Судья Верховного Суда И.А.Гончарова сначала оставила без движения, а потом и вернула. Потому что мы, по мнению судьи, не конкретизировали, какие именно права и охраняемые законом интересы Петра Порошенко нарушаются бездействием Зеленского. Постановление о возвращение искового заявления пришлось обжаловать", – напомнил Головань.

"27 октября 2021 г. Большая Палата Верховного Суда нашу апелляционную жалобу рассмотрела, решение о возврате искового заявления отменила, дело направила в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения", – сообщил адвокат.

"Так что придется президенту Зеленскому и его сообщнику Бигусу отвечать по существу. Хоть и в разных, к сожалению, но все же административных процессах", – подчеркнул Игорь Головань.