СБУ заблокировала масштабный канал незаконного ввоза и сбыта в Украине фальсифицированных лекарств для онкобольных. ФОТОрепортаж
Сотрудники СБУ заблокировали противоправную деятельность группы лиц, наладивших канал незаконного ввоза и продажи фейковых лекарственных средств в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, организовали "бизнес" выходцы из Луганска. "Специализировались" на препаратах для онкобольных.
Около года злоумышленники незаконно ввозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также не зарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь.
На территорию Украины "товар" доставлялся международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице.
Поддельные "лекарства" сбывали больным через онлайн-аптеки.
В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъяты:
- обилие медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн;
- наличные денежные средства;
- компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карты, через которые производились расчеты с покупателями.
В настоящее время одному из злоумышленников объявлено о подозрении по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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Хотя казалось бы после Чернобыля мы должны обращать внимание на здоровье населения больше чем многие другие страны.
это же совсем разные вещи!!