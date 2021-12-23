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СБУ заблокировала масштабный канал незаконного ввоза и сбыта в Украине фальсифицированных лекарств для онкобольных. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ заблокировали противоправную деятельность группы лиц, наладивших канал незаконного ввоза и продажи фейковых лекарственных средств в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организовали "бизнес" выходцы из Луганска. "Специализировались" на препаратах для онкобольных.

Около года злоумышленники незаконно ввозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также не зарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь.

На территорию Украины "товар" доставлялся международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице.

Поддельные "лекарства" сбывали больным через онлайн-аптеки.

В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъяты:

  • обилие медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн;
  • наличные денежные средства;
  • компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;
  • банковские карты, через которые производились расчеты с покупателями.

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В настоящее время одному из злоумышленников объявлено о подозрении по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

СБУ заблокировала масштабный канал незаконного ввоза и сбыта в Украине фальсифицированных лекарств для онкобольных 01
СБУ заблокировала масштабный канал незаконного ввоза и сбыта в Украине фальсифицированных лекарств для онкобольных 02
СБУ заблокировала масштабный канал незаконного ввоза и сбыта в Украине фальсифицированных лекарств для онкобольных 03
СБУ заблокировала масштабный канал незаконного ввоза и сбыта в Украине фальсифицированных лекарств для онкобольных 04

Автор: 

Беларусь (7890) лекарства (1223) россия (95497) СБУ (19890) фальсификат (373) онкология (147)


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Топ комментарии
+6
Ну тут написали, що фальсифікат. А якщо насправді то був зовсім не фальсифікат?
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23.12.2021 15:15
+3
Так врачи тоже продают лекарство, на которое из бюджета выделяют деньги для онкобольных
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23.12.2021 15:13
+2
Почему не выдвинули обвинения в попытках массового покушения на убийство, ведь люди, получившие фальсификат, не получили реального лечения и однозначно приблизились к своему жизненному финалу если не пересекли окончательно черту жизни !
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23.12.2021 15:16
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Тільки покидьки можуть заробляти на важкохворих людях.СБУ-черговий респект...
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23.12.2021 15:08 Ответить
Так врачи тоже продают лекарство, на которое из бюджета выделяют деньги для онкобольных
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23.12.2021 15:13 Ответить
тут йде мова про фальсифікат,якщо-що...
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23.12.2021 15:14 Ответить
да, не факт что это фальсификат, а не контрабас
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23.12.2021 15:54 Ответить
Так і є , спочатку сказав лікар, що хімія безкоштовна, а потім купуйте за 19000, бо безкоштовна погана.
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23.12.2021 15:41 Ответить
Ну тут написали, що фальсифікат. А якщо насправді то був зовсім не фальсифікат?
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23.12.2021 15:15 Ответить
Еще при министре супрун показывали сюжет в новостях как онкобольным контрабандой привозили лекарства из россии. Причина - они там дешевле, бывает даже в несколько раз изза поборов, налогов и накруток здесь. А еще некоторые у нас были тупо не одобрены в курс лечения чтобы через бюджет их не закупать, вот так нет обязанности предоставлять это лекарство нет причины тратить деньги на закупку.
Хотя казалось бы после Чернобыля мы должны обращать внимание на здоровье населения больше чем многие другие страны.
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23.12.2021 15:43 Ответить
Так і є, вони перекривають тяжко хворим любу можливість вижити. Далі буде ще гірше. Побачите, що буде весною з ліками.
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23.12.2021 16:56 Ответить
Почему не выдвинули обвинения в попытках массового покушения на убийство, ведь люди, получившие фальсификат, не получили реального лечения и однозначно приблизились к своему жизненному финалу если не пересекли окончательно черту жизни !
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23.12.2021 15:16 Ответить
ну це справді замах на життя. але лише у випадку справді фальсифікату.
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23.12.2021 18:31 Ответить
А пірамідок там не було?
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23.12.2021 15:19 Ответить
А у нас сбу пиццу не развозит? Хрен знает, чем занимаются. Полиция нафиг тогда?
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23.12.2021 15:26 Ответить
Если это правда, то СБУ молодцы. Это их работа, а не заниматься политическими разборками. Ненавижу всеми своими фибрами зарабатывающих на здоровье людей и со злобой желаю, чтоб их постигла участь неизлечимой болезни!!!
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23.12.2021 15:26 Ответить
Молодцы? Где? Это задача СБУ ловить аферистов и челноков- контрабандистов?
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23.12.2021 15:55 Ответить
СБУ-пед*расты, лики для онкохворих завозят из росии, потому как в Украине их нет, а если есть то за 4 цены.
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23.12.2021 15:28 Ответить
6000 гривен укол онкобольной раз в неделю. 6000... курс - 10 уколов. Наличкой врачу. Альтернативы просто нет. Криворожский онкодиспансер.
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23.12.2021 15:37 Ответить
Пусть лучше ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ ВАКЦИНАМИ займутся от которых хреново целую неделю!
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23.12.2021 15:44 Ответить
Великая "пабеда" СБУ. . Поймали аферистов и радуются. А как там кротоферма в офисе клоуна поживает? Не кашляет?
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23.12.2021 15:51 Ответить
так фальсифицированные (поддельные)... или контрабас ( ввезены нелегально) или таки не зарегистрированные (не лицензированные) в Украине ???
это же совсем разные вещи!!
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23.12.2021 16:02 Ответить
 
 