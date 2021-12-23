СБУ заблокировала масштабный канал незаконного ввоза и сбыта в Украине фальсифицированных лекарств для онкобольных. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ заблокировали противоправную деятельность группы лиц, наладивших канал незаконного ввоза и продажи фейковых лекарственных средств в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организовали "бизнес" выходцы из Луганска. "Специализировались" на препаратах для онкобольных.

Около года злоумышленники незаконно ввозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также не зарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь.

На территорию Украины "товар" доставлялся международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице.

Поддельные "лекарства" сбывали больным через онлайн-аптеки.

В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъяты:

обилие медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн;

наличные денежные средства;

компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, через которые производились расчеты с покупателями.

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В настоящее время одному из злоумышленников объявлено о подозрении по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.







