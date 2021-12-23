Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных. ФОТОрепортаж

На днях в рамках акции "Дива Святого Миколая" дети, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, получили от украинских военнослужащих сладкие подарки.

Об этом сообщил основатель международной гуманитарной инициативы "Допомога Схід", командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году в акции приняли участие около трех тысяч детей, на долю которых, несмотря на юный возраст, выпали тяжелые испытания. Эти дети не оказывают влияния на происходящие в их жизни события, но они имеют право на детство", - отметил Наев.

По его словам, во время праздничных мероприятий дети имели возможность пересмотреть интерактивную интермедию "Дарунки Святого Миколая" с участием актеров Черниговского областного театра кукол им. Довженко, художественным руководителем которого является известный театральный деятель Максим Добролюбов.







Кроме этого, командующий Объединенными силами ВСУ посетил Краматорскую детскую больницу.

"Наша цель – создать для маленьких пациентов этого медицинского учреждения праздничную атмосферу. Надеюсь, что таким образом дети будут помнить, что украинские военные всегда рядом, всегда защитят, поддержат и помогут", – подчеркнул Наев.





Он добавил, что, по словам медиков, пребывание ребенка в больнице – обычно стрессовая ситуация. Поэтому хорошее настроение и общий положительный настрой способствуют более быстрому выздоровлению.

Следует отметить, что недавно в это медучреждение была доставлена ​​гуманитарная помощь медицинского назначения, в частности медикализированные кровати, ортопедические матрасы, медицинская мебель и т.д.