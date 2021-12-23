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Новости Фото Операция Объединенных сил
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Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных. ФОТОрепортаж

На днях в рамках акции "Дива Святого Миколая" дети, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, получили от украинских военнослужащих сладкие подарки.

Об этом сообщил основатель международной гуманитарной инициативы "Допомога Схід", командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных 01

"В этом году в акции приняли участие около трех тысяч детей, на долю которых, несмотря на юный возраст, выпали тяжелые испытания. Эти дети не оказывают влияния на происходящие в их жизни события, но они имеют право на детство", - отметил Наев.

По его словам, во время праздничных мероприятий дети имели возможность пересмотреть интерактивную интермедию "Дарунки Святого Миколая" с участием актеров Черниговского областного театра кукол им. Довженко, художественным руководителем которого является известный театральный деятель Максим Добролюбов.

Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных 02
Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных 03
Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных 04

Кроме этого, командующий Объединенными силами ВСУ посетил Краматорскую детскую больницу.

Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных 05

"Наша цель – создать для маленьких пациентов этого медицинского учреждения праздничную атмосферу. Надеюсь, что таким образом дети будут помнить, что украинские военные всегда рядом, всегда защитят, поддержат и помогут", – подчеркнул Наев.

Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных 06
Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных 07

Он добавил, что, по словам медиков, пребывание ребенка в больнице – обычно стрессовая ситуация. Поэтому хорошее настроение и общий положительный настрой способствуют более быстрому выздоровлению.

Три тысячи детей, живущих на Донбассе, получили сладкие подарки от украинских военных 08

Следует отметить, что недавно в это медучреждение была доставлена ​​гуманитарная помощь медицинского назначения, в частности медикализированные кровати, ортопедические матрасы, медицинская мебель и т.д.

Автор: 

дети (6491) Новый год (934) Донбасс (26956) Наев Сергей (346) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Українським військовим-черговий респект...
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23.12.2021 15:24
+6
Слава Захисникам України, в тей час коли недодержава роССія сіэ зло та вбивства, Захисники України, дарають дітям добро та радість. РЕСПЕКТ!!! ДОБРО ПЕРЕМОЖЕ!
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23.12.2021 15:44
+4
Дети Украины .
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23.12.2021 15:24
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Українським військовим-черговий респект...
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23.12.2021 15:24 Ответить
Дети Украины .
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23.12.2021 15:24 Ответить
Дєд Мароз дест під кремлем обригався і обісрався і більше з курвою Снєгурачкаю в Україну не прийде
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23.12.2021 15:29 Ответить
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23.12.2021 15:42 Ответить
В деда мороза перестают верить годам к 8. 😁
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23.12.2021 17:28 Ответить
Слава Захисникам України, в тей час коли недодержава роССія сіэ зло та вбивства, Захисники України, дарають дітям добро та радість. РЕСПЕКТ!!! ДОБРО ПЕРЕМОЖЕ!
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23.12.2021 15:44 Ответить
DDобро всегда побеждаЕЕт, вот как Сталин победил Запад - правда не дошел до Португалии(может бы твоего деда и бабку убил шоб тЫЫ тут не кривлятсЯЯ)
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23.12.2021 18:19 Ответить
недоумок,рябой сталин твоего деда и бабку в ГУЛАГЕ згноил.Хотя твои скорее всего вертухаями были.
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23.12.2021 21:16 Ответить
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23.12.2021 15:45 Ответить
Ещё один христианин.
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23.12.2021 17:29 Ответить
зристоеды нетурально ся уверяют шо откушав из ложечки с вирусом - кусочек хлебушка с винищем... они мол отхавали кусок Яхве/Иисуса.... это наверное извращение. кстати да, какюсь, сам жрал куски Яхве по незнанию, как и Невзоров
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23.12.2021 18:22 Ответить
Ждем-с поздравлений и подарков от квартала-95.
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23.12.2021 15:45 Ответить
 
 